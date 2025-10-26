Новини
Явор Божанков би тревога: В селата вече има нов играч, който печели вота по-добре от Бойко Борисов

26 Октомври, 2025

Лидерът на ГЕРБ сам е признал, че цели министерства са „дадени на концесия“

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от парламентарната коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ Явор Божанков отправи сериозни критики към бившия премиер Бойко Борисов, управляващото мнозинство и президента Румен Радев в интервю за предаването „Тази неделя“ по bTV, излъчено на 26 октомври 2025 година.

Според Божанков, опитът на Борисов да преструктурира политическото пространство е претърпял неуспех. „Великото преформатиране на Борисов катастрофира в ротация – дано да не я е правил пак в някой манастир, както се правеха по-рано тези ротации“, заяви той.

По думите на депутата, лидерът на ГЕРБ сам е признал, че цели министерства са „дадени на концесия“, което поставя сериозни въпроси за контрола върху изпълнителната власт. „Доста страшно е, когато управлението на България някой го дава на концесия. Тук идва въпросът – кои министерства са дадени и кой ги е взел? Няма отговор на този въпрос“, подчерта Божанков.

Той също така обвини Борисов, че никога не е търсил реален политически партньор извън определени кръгове. „Той е очаквал ние да му помахаме, да му предложим да му помогнем? Който търси подкрепа, той трябва да инициира разговор. Борисов никога не е търсил такъв с нас“, заяви народният представител.

Божанков коментира и резултатите от местните избори в Пазарджик, като отбеляза, че ако те предизвикват гняв у Борисов, то това е знак за бъдеща тенденция. „Ако изборите в Пазарджик го ядосват, то има лоша новина за ГЕРБ – това ще се повтори в цяла България. ГЕРБ ерозира в градовете“, категоричен е той.

По думите му, в малките населени места се е появил нов играч, който печели гласове по същия модел, който доскоро е използван от ГЕРБ. „ГЕРБ са тези, които десетилетия наред дивашки организираха изборния процес в селата, буквално варварски“, заяви Божанков.

Депутатът изрази мнение, че настоящото управляващо мнозинство е в състояние на институционална криза, до такава степен, че дори гражданите не знаят кой изпълнява функциите на министър-председател.

Божанков очерта две основни „червени линии“ за неговата политическа сила – отказ от сътрудничество с коалицията „Движение за права и свободи - Ново начало“ и изграждане на санитарен кордон около партия „Възраждане“, която определи като „проруска отломка“.

Критика бе отправена и към президента Румен Радев. Божанков заяви, че управляващото мнозинство му е дало възможност да се представя като жертва. „Такъв популист в нашата политическа система не е имало. Пет бронирани коли на Националната служба за охрана – отпред и отзад – и по средата той с една „Шкода“. Но кой му направи този подарък? Управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой го правят, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България“, подчерта Божанков.

Той предупреди, че страната може да последва румънския сценарий на институционална дестабилизация. „Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев – напротив. Нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна“, заключи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 налюдател

    19 6 Отговор
    Много знай тоз пиндел ама и той бояджия

    Коментиран от #4

    15:08 26.10.2025

  • 2 АЗИС

    10 7 Отговор
    Ооо неразумнии Бойко защо не си признаеш че си обладан от Пеевски.

    15:13 26.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зрител

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "налюдател":

    Бояджия ама бояджия. Много е жалък с глупотевините си.

    15:16 26.10.2025

  • 5 Залезът на ГЕП е близо

    15 3 Отговор
    Пеевски ще затрие Тиквата Борисов, калинките треперят.

    Коментиран от #10

    15:17 26.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селчо

    16 2 Отговор
    си е повярвал , че е фактор , моля ти се ! Червено котило , врътка се според интереса , селски хитрости за балъци и напълно излишен на обществото !

    15:23 26.10.2025

  • 8 изчергъртващите

    2 0 Отговор
    рИнЪт

    15:25 26.10.2025

  • 9 Знайко

    7 1 Отговор
    35 години я чакам АНТИСИСТЕМНАТА ВЪЛНА и все не идва. Като изключим
    1997 вълната за Иван Костов,
    2001 вълната за Царя и
    2009 вълната за Мутрата.

    Що се отнася до осигурително-данъчната система всички парламентарни партии са ЕДНАКВИ, всички са "ПЛОСЪК ДАНЪК" и прждко 20% ДДС. За това вече не гласувам, защото моите данъчни принципи са други.

    15:26 26.10.2025

  • 10 Знайко

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Залезът на ГЕП е близо":

    Въпроса е кое ще затрият първо, Мутрата или държавата?

    15:28 26.10.2025

  • 11 Боби

    2 9 Отговор
    Явор е прав, както винаги!

    15:30 26.10.2025

  • 12 Бие

    3 0 Отговор
    злобарки .

    15:31 26.10.2025

  • 13 Това на снимката отдавна не трябваше да

    6 1 Отговор
    има трибуна к да се занимава с държавна дейност.
    Думата "печели" не е вярна, а точната тук е "купува".
    Купуването и фалшифицирането на избори е ГЕНОЦИД и ТЕРОРИЗЪМ спрямо България и българите. Тези престъпления трябва да се наказват с доживотен затвор! А ние като общество трябва да бдим да не ни крадат бъдещето.

    15:35 26.10.2025

  • 14 Кажете за Промените в Закон за ОТБРАНА

    0 0 Отговор
    При една "предизвикана провокация" от Територия на България, може да се обяви ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ или Извънаредна Сигуация от Министър на ОТБРАНА, без Решение на НС или изясняване на Причините.. Т.е. при самолет полет Лайен се мълчеше какво се е случило, нашите политици гракнаха с обвинения, а меж. медии подеха мелодията.. Всичко се случва при неизяснени обстоятелства и ФАКТИ, без Решение на НС и Президент на Републиата, Мин на отбрана му се възлагат ПРЕКОМЕРНИ правомощия ДА ОТГОВОРИ. Ако за половин година се случи провокация от България, дори не от български военни, от територията ни, Министър отбрана има право да предприеме действия, които дори може да са провокация за въвличане на Юрогария във война.
    СКАНДАЛНО.
    Българите няма да знаят, че сме въвлечени в Конфликт. При подобна ситуация сезиране на КС от Президент и Решение отнема 6 месеца, дотогава България ще е въвлечена във войната. Просто СКАНДАЛНО. Проектозакон от Октомври, десети, ако не греша. Президентът ще наложи вето, но Законопроект се връща в НС, след повторно решение, Президентът няма право на вето.
    Оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, ПП, ДБ, СДС

    15:37 26.10.2025

  • 15 яворчо,

    4 3 Отговор
    ами напънете се и станете вие този играч! Във всяка игра има печеливш и губещи, за съжаление вие отдавна сте от губещите, още от момента в който излъгахте хората за пръв път!

    15:38 26.10.2025

  • 16 Т.КОЛЕВ

    1 4 Отговор
    МЕН ПЪК МЕ ИНТЕРИСУВА КОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПОЧНА ДА СЪБАРЯ ПАМЕТНИЦИТЕ НА В.ЛЕВСКИ,Х.БОТЕВ,И ДР. ? ? ?
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЯ Е ТАЗИ ППШ.ПАРТИЯ НЕ ТРЯБВА ДА ГИ ИМА. ИЗПБЩО В БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #18

    15:44 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Т.КОЛЕВ":

    "Променке" ти ли си ма ? С тези големи букви .......

    15:54 26.10.2025

  • 19 Уса

    0 2 Отговор
    Щом Възраждане са проруска партия означава,че са против еврогеиците,които искат смрт на лева,потурчването и загробването на БЪлгария завинаги.Тогава предпочитам Възраждане или дори партията на Путин,но пола си няма да сменя.Който не е съгласен да идва на запад да трантути черните мързеливци.Ще гледа българска кабеларка,ще яде фалшиво сирене, салами и лютеница от Чикаго и ще плаща цял живот за покрива и ще праща пари на своите близки в БЪлгария,ако има живи близки и пари.Аз се връщам в БЪлгария да слагам вътрешни тоалетни по селата на старите хора,че техните наследници са станали по-мързеливи и задръстени от афроамериканците и не сещат,как родителите им клякат на двора и сядат върху лнта си..На това съм се нагледал и напатил докато избирате Бойко сикаджията,прасето и европдрс ите

    16:00 26.10.2025

