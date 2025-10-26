Явор Божанков би тревога: В селата вече има нов играч, който печели вота по-добре от Бойко Борисов

Депутатът от парламентарната коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ Явор Божанков отправи сериозни критики към бившия премиер Бойко Борисов, управляващото мнозинство и президента Румен Радев в интервю за предаването „Тази неделя“ по bTV, излъчено на 26 октомври 2025 година.

Според Божанков, опитът на Борисов да преструктурира политическото пространство е претърпял неуспех. „Великото преформатиране на Борисов катастрофира в ротация – дано да не я е правил пак в някой манастир, както се правеха по-рано тези ротации“, заяви той.

По думите на депутата, лидерът на ГЕРБ сам е признал, че цели министерства са „дадени на концесия“, което поставя сериозни въпроси за контрола върху изпълнителната власт. „Доста страшно е, когато управлението на България някой го дава на концесия. Тук идва въпросът – кои министерства са дадени и кой ги е взел? Няма отговор на този въпрос“, подчерта Божанков.

Той също така обвини Борисов, че никога не е търсил реален политически партньор извън определени кръгове. „Той е очаквал ние да му помахаме, да му предложим да му помогнем? Който търси подкрепа, той трябва да инициира разговор. Борисов никога не е търсил такъв с нас“, заяви народният представител.

Божанков коментира и резултатите от местните избори в Пазарджик, като отбеляза, че ако те предизвикват гняв у Борисов, то това е знак за бъдеща тенденция. „Ако изборите в Пазарджик го ядосват, то има лоша новина за ГЕРБ – това ще се повтори в цяла България. ГЕРБ ерозира в градовете“, категоричен е той.

По думите му, в малките населени места се е появил нов играч, който печели гласове по същия модел, който доскоро е използван от ГЕРБ. „ГЕРБ са тези, които десетилетия наред дивашки организираха изборния процес в селата, буквално варварски“, заяви Божанков.

Депутатът изрази мнение, че настоящото управляващо мнозинство е в състояние на институционална криза, до такава степен, че дори гражданите не знаят кой изпълнява функциите на министър-председател.

Божанков очерта две основни „червени линии“ за неговата политическа сила – отказ от сътрудничество с коалицията „Движение за права и свободи - Ново начало“ и изграждане на санитарен кордон около партия „Възраждане“, която определи като „проруска отломка“.

Критика бе отправена и към президента Румен Радев. Божанков заяви, че управляващото мнозинство му е дало възможност да се представя като жертва. „Такъв популист в нашата политическа система не е имало. Пет бронирани коли на Националната служба за охрана – отпред и отзад – и по средата той с една „Шкода“. Но кой му направи този подарък? Управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой го правят, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България“, подчерта Божанков.

Той предупреди, че страната може да последва румънския сценарий на институционална дестабилизация. „Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев – напротив. Нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна“, заключи той.