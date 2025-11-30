Новини
България »
Михал Камбарев: Бюджетът трябва да бъде оттеглен

Михал Камбарев: Бюджетът трябва да бъде оттеглен

30 Ноември, 2025 05:05, обновена 30 Ноември, 2025 05:14 545 3

  • михал камбарев-
  • дептат-
  • бюджет

Само с поправки няма да стане, заяви депутатът от ПП

Михал Камбарев: Бюджетът трябва да бъде оттеглен - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"Бюджетът ограбва всеки един български гражданин, аз не видях нито една прослойка в обществото, която да каже този бюджет ни харесва, затова много хора са гневни. Този протест не е против еврото, а е против бюджета, това не е партиен протест", коментира в "Говори сега" Михал Камбарев от "Продължаваме Промяната".

По думите му "следва Бойко Борисов да бъде пенсиониран политически".

"Може да се оттегли бюджетът и той трябва да бъде оттеглен, защото само с поправки няма да стане", подчерта той.

Михал Камбарев поясни, че след освобождаването му от ареста Благомир Коцев се връща в понеделник на работа, но прогнозира, че няма да изкара безпроблемно целия си управленски мандат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАЛКОНо НА СИ ФНИАТА

    1 0 Отговор
    БУДГЕТА Е У БАНКИА и БАР СЕЛо НА !

    05:15 30.11.2025

  • 2 Усмихнат

    2 0 Отговор
    Ако оставим прасетата да се разпореждат с нашите пари, както си искат, жална ни майка тогава. Сами ще сме си виновни. Затова всички на протеста утре.

    05:46 30.11.2025

  • 3 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:01 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове