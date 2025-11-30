Новини
Венко Сабрутев: Държавният бюджет ни предлага мегакорупция

30 Ноември, 2025 10:47 897 46

Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките", казва той

Венко Сабрутев: Държавният бюджет ни предлага мегакорупция - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Венко Сабрутев от ПП-ДБ коментира в "Денят започва с Георги Любенов" има ли промяна в държавата след големия бунт.

Държавният бюджет ни предлага мегакорупция, заяви Венко Сабрутев.

По думите му "тази корупция ще я плащат децата ни и техните деца".

"Всяко българско семейство ще купи един чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, благодарение на този държавен бюджет".

Венко Сабрутев заяви, че "този бюджет е фундаментално сбъркан". Според него посланието на Борисов е било категорично, че този бюджет ще продължи своето разглеждане. Според него изтеглянето на Бюджет 2026 не е бойкот на влизането на страната ни в еврозоната. В рамките на месец декември може да бъде приет изцяло нов бюджет, допълни той. И попита - има ли политическа воля да не се краде?

"Ние говорим на Борисов за дефицит, за обедняване на хората, говорим за свръхвдигане на данъци и осигуровки. А той - ще ми пипнете ли ушичките? Това е Борисов. Ние нямаме доверие на Борисов. Още по време на създаването на Бюджета ние показахме, че може да има нормален бюджет, ако не се краде. Абсурдно е да се заделя близо 50% от БВП за разходи. Това означава, че в държавата ще се вдигат данъците и осигуровките".

Категоричен беше, че няма как да са на масата на преговорите, защото "там са Борисов и Пеевски".

За протеста Венко Сабрутев каза, че 20 000 души са дали червен картон на това правителство.

"Те дойдоха не просто заради бюджета, а заради корупцията. Не може да си купуваш апартамент, който струва 200 000 за 2 милиона. Не може панелката в Люлин да бъде на цената на къща в Малибу на първа линия с подкачащи делфини. Ето това представлява този бюджет - 1000 страници, в които всеки един ред е кражба".

Сабрутев заяви, че протестът е против корупцията и против това българското общество да обеднее с държавния бюджет за 2026. Той е за проевропейска България и за справедлив живот тук.

Според депутата от ПП-ДБ темата днес не е Румен Радев и не бива да се измества фокуса на обществото. Фокусът е как ще живее обществото догодина.

На финала на разговора Венко Сабрутев покани всички зрители да дойдат на протеста в понеделник, "за да защитят правото си на справедлив живот".


България
  • 1 Дориана

    19 11 Отговор
    Колко нахално и нагло провален политик като Делян Добрев да твърди в ефир, че държавата нямала пари. Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #24, #45

    10:49 30.11.2025

  • 2 пеев магнитски

    8 3 Отговор
    тькмо кат за мен

    10:53 30.11.2025

  • 3 Оставка!!!

    18 6 Отговор
    Няма път назад!

    Коментиран от #27

    10:53 30.11.2025

  • 4 дедо

    21 4 Отговор
    аман от синове дъщери и внуци на ДС ком номеклатура и партизани по теливизионния екран на подмяната и дб

    10:53 30.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Бизнесът се изнася.Бюджета ще бъде напълнен с мега инфлация на храните.Заложено е 100 процента повече ДДС от храните.

    Коментиран от #12, #28

    10:55 30.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дани

    10 9 Отговор
    Не спря да лъже тълпата, тоя!

    10:58 30.11.2025

  • 8 Мурка

    9 8 Отговор
    ГОЛ ОХЛЮВ---МАЗЕН ХЛЪЗГАВ

    10:58 30.11.2025

  • 9 Майора

    9 13 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца , това са хората от Партиятс на кеша и пудела с пачките начело с международният измамник Асен Василев , довели страната до това положение заради тегленето на големи заеми за сметка увеличени пенсии и заплати и ред други! Спрете се шарлатани и мошеници , корупцията ви е попила навсякъде!

    Коментиран от #19, #21

    10:58 30.11.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор
    Истината е в детайлите ❗

    Щели да вдигнат осигуровките "само с един процент"
    Когато влезете в магазин и стока която вчера е била 2 лева днес е 3 лв - колко е увеличението🤔❓

    Е те така и с осигуровките -
    Когато на 100 лв Ви взимат 2 лв си е 2%
    но когато Ви ги направят 3лв - това си е увеличение
    С ЕДИН ПРОЦЕНТЕН ПУНКТ
    / от 2 на 3/
    НО СИ Е УВЕЛИЧЕНИЕ С 50%
    / от 2 лв на 3 лв/❗

    Лъжат Ви в очите❗

    10:59 30.11.2025

  • 11 Ужасяващо е

    20 4 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #18

    11:00 30.11.2025

  • 12 ШФейк

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Осигурявате ни на минимална, и ривете за 2 %, вземете си бентлитата, и досвиданя товарищи

    11:00 30.11.2025

  • 13 Протест

    10 3 Отговор
    И няма значение как се опитват да ни делят!!!
    Някой много се страхува от народа!!
    А на площадите сме ние- БЪЛГАРИТЕ!
    БЪЛГАРИТЕ ще си върнем държавата!

    Коментиран от #33

    11:01 30.11.2025

  • 14 Дзън-дзън

    6 11 Отговор
    А при вашето управление корупцията я предлагаше Кокоран, не бюджетът...
    И в това си личи, колко по-напред сте в играта от Буци и Шиши, залагате на персоналните, а не на институционалните усилия!

    11:01 30.11.2025

  • 15 дачковица

    4 9 Отговор
    Венко Сабрутев: Държавният бюджет ни предлага мегакорупция! тъкмо ще си хапнеш повечко!

    11:01 30.11.2025

  • 16 Спас

    12 4 Отговор
    Човека мнго добре описа ситуацията.Който има уши да чуе.Водещия много трудно се правеше на неутрален и се мъчеше да го забива при опорките.Ако сте мъже а не ф-ьовци и имате деца излизайте.

    Коментиран от #30

    11:06 30.11.2025

  • 17 Жан Виденов

    10 0 Отговор
    Бюджета е за Управляващите и техните охранители а за народа разходите!

    11:09 30.11.2025

  • 18 Виж са,

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ужасяващо е":

    Военни, и полицаи, гласуват под строй, сигурни 400 000 гласа с жените, бабите, родата. Ококорения вдигна 50% да ги спечели, Боко реши, че нама да ги загуби, и още вдигна, и обеща още за догодина. Ако някой ги намали, губи изборите

    11:11 30.11.2025

  • 19 Дориана

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Вие не можете да направите разлика между истински корумпирани политици , които дори са в списъка Магнитски от тези, които са набедени като такива от крадци, които викат - " Дръжте крадеца".Борисов при неговото еднолично управление създаде мафията и корупцията в България прочула се в цяла Европа. А, сега с Пеевски замениха демокрацията в България с пълзяща диктатура. Времето им свърши.

    Коментиран от #23

    11:12 30.11.2025

  • 20 СЧУПЕНАТА ЕЛКАА

    5 2 Отговор
    ОКОЛОВРЪСТНОТО 8 КМ 2 МИЛИАРДА
    СЛЕД ТОВА. 340 000 000 ЛВ
    КВИ МИНИСТРИ КВИ ФИНАНСИ КВИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

    Коментиран от #39

    11:15 30.11.2025

  • 21 Добър

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Майоре , ти с тоя акъл и званието редник ти е много. Така да знаеш. И да помниш.

    Коментиран от #31

    11:16 30.11.2025

  • 22 Промяна

    6 9 Отговор
    ОТКОГА САБРУТЕВ РАЗБИРА ОТ БЮДЖЕТ ШАРЛАТАНСКИ САБОТЬОР САМО ТОВА ГО ИНТЕРЕСУВА ДА СЕЕ ХАОС И ДА ПРИБИРА ЛЕСНИ ПАРИ В БАНКОВАТА СИ СМЕТКА

    11:17 30.11.2025

  • 23 Добър

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Не му обяснявай на тоя. Той не заслужава. Толкова се е объркал, че не знае от какъв род животни е произлязъл.

    Коментиран от #29

    11:18 30.11.2025

  • 24 Промяна

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    АБЕ ТИ ПЛАТЕНОТО ВИДЯ ЛИ ЛИЧНОЛЪЖЛИВО ШАРЛАТАНСКО СИ Я СЕ ВИЖ ЗА ПАРИ ДРАСКАШ ТУК ПОСТОЯННО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЛЪЖЛИВО МИРЧЕВО П.ЛАТЕНО СИ ЧЕ И ЗАГУБЕНО

    11:19 30.11.2025

  • 25 Банко

    5 7 Отговор
    Вчера го гледах, генерира недоволство с лъжи, околовръстното е на Терзиев, детската болница не я пипнаха, лъже за парите, но не искат властта, искат това правителство да ореже, да съкращава, да загуби електорат, да се съберат пари в държавата, за да дойдат после ППДБ, и като 2020 да си харчат на воля

    11:19 30.11.2025

  • 26 3:0 за Борисов

    4 4 Отговор
    Проекта за държавен Бюджет е Франкенщайн, благодарение на разнородните партии в Коалицията, които дърпат чергата към себе си. Беше ясно, че такъв бюджет няма да мине. Но утре за орязаните разходи в страната ще е виновен Асен Василев който го спря. А Борисов е "имал желанието", но Промяната са виновни. Борисов пак ви мина с 200.

    11:19 30.11.2025

  • 27 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Оставка!!!":

    ТИ КАТО НЯКОЙ ПАПАГАЛ НАЕТ СИ Я ВЪРВИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАШ ЧЕ НЕЩО СИ ЗАПЕЧНАЛ

    11:20 30.11.2025

  • 28 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    КОЙ БИЗНЕС НА ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ ЛИ ТО ДРУГИ ТУК НЯМА СВИКНАЛИ СА ДА ЕКСПЛОАТИРАТ ДА НЕ ПЛАЩАТ ЗАПЛОТИ И ДАНЪЦИ ТУК ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС НЯМА

    11:22 30.11.2025

  • 29 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Добър":

    ТОЯ Е ПОЛИТИК ДЪРЖАВНИК ДЕМОКРАТ ОТ 20 ГОДИНИ А ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧИ ВИЖТЕ СЕ И НАЙ ВАЖНОТО СРИЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ ЗА ПАРИ ПРОДАВАТЕ ВСИЧКО И ВСИЧКИ

    11:24 30.11.2025

  • 30 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Спас":

    ТОЗИ Е ШАР.АТАНИН САБОТЬОР ХИЧ НЕ МУ ПУКА ЗА СИТУАЦИЯТА 16 ЛЪЖЕ НЕИСТОВО НЕВЕЖИТЕ И МАЛОУМНИЦИТЕ

    11:25 30.11.2025

  • 31 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Добър":

    21 САМО ТИ СИ НАЛИ И ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ОСТАНАЛИТЕ ИСКАТЕ ДА ВИ СЕ ПОДЧИНЯВАТ ВИЕ ГИ ЛЪЖЕТЕ И ПРИБИРАТЕ А ОСТАНАЛИТЕ ВИ КОЗИРУВАТ НАЛИ ХАХАХАХА АЛА БАЛАТА СВЪРШИ

    11:28 30.11.2025

  • 32 Гост

    4 2 Отговор
    Този еталон за тъпота, предполагам се възмущава на мегакорупцията, защото тяхната още не е поотраснала и е малка ...

    11:29 30.11.2025

  • 33 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Протест":

    ТЯ БЪЛГАРИЯ НИТО Е ТВОЯ НИТО НА ШАРЛАТАНИТЕ НИТО НА ОНЕЗИ ХУЛИГАНИТЕ НИТО НА НИКОЙ ДЪРЖАВАТА Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ 13

    11:31 30.11.2025

  • 34 Този

    8 3 Отговор
    Човека ни каза-издръжката на държавата е 6 млрд.Закакво кредити.Също каза 2млрд не струва отсечката от 8 км.Добър, лош пак смел човек защото другите само мажат.По БНТ от вчера докараха тежката артилерия социолози,политолози щото се издъниха .Страх ги хвана че народа ще се активира на изборите и с братовчедите и другите няма да си решат пак проблема.

    Коментиран от #46

    11:32 30.11.2025

  • 35 Тия съвсем си повярваха

    4 7 Отговор
    О Боже, къде се намериха тези образи да "решават" съдбините на българите? Що не си стояха по родните места да помагат на баба и дядо да пасат говедата?😂😂😂 Това, което надробиха ППДБ с бюджета, не без помощта на бащицата си , сега за жалост ще сърбаме всички! Вместо да събирате пари за милионери да си плащат гаранция, ами съберете пари за болни, бедни за да ви повярваме, че дебелеете не от корупция, а от лоши гени!🤣🤣🤣И най-после Асеня вместо да пее в пошли представления, нека да каже, както как вижда бъдещето на страната ни, след като "съборят" правителството?! Това е най-важният въпрос, ама няма смел журналист да му го зададе!

    11:33 30.11.2025

  • 36 Промяна

    5 4 Отговор
    ТЯ БЪЛГАРИЯ НИТО Е ТВОЯ НИТО НА ШАРЛАТАНИТЕ НИТО НА ОНЕЗИ ХУЛИГАНИТЕ НИТО НА НИКОЙ ДЪРЖАВАТА Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ 13

    11:34 30.11.2025

  • 37 Тъпичко момченце е този

    7 3 Отговор
    Венко Сабрутев. Куца му логиката кардинално. Осигуровките ограбвали хората но видиш ли зоните за паркиране не ги ограбвали .... Кво да му коментираш...

    11:41 30.11.2025

  • 38 Българин истински

    4 3 Отговор
    Само като видиш кой прави бюджета и ти става ясно че е ориентиран към крадене, поне досега е било така

    11:43 30.11.2025

  • 39 Ръп

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "СЧУПЕНАТА ЕЛКАА":

    Стига с фалшиви опорки, това е проект на Столична община, Терзиев арх. Панайотова! ППДБ

    11:52 30.11.2025

  • 40 ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Тъпак по големи корумпета и шарлатани от вас няма пудели пачки арестувани кметове митници

    11:57 30.11.2025

  • 41 Евтина работна ръка

    1 0 Отговор
    Вчера гледам Пенчев с Ламборгинито в Шеф под прикритие: България беше по-добро място за правене на бизнес. Сега става все по-лошо и по-лошо.Това заяви в неделя в предаването “На Фокус” бизнесменът и предприемач Ивайло Пенчев. От думите му се разбра, че обмисля да изнесе бизнеса си от България.

    "Страната остана без конкурентни предимства. Досега бяха основно две – по-евтина работна ръка и проста данъчна система. Вече ги няма", каза той.

    Припомняме, че управляващите и реалният бизнес са на нож след представения набързо бюджет в евро, който е плод на коалиционните искания на участниците в управлението.

    12:03 30.11.2025

  • 42 НЯКОЙ

    3 1 Отговор
    Хайде ПП - ДБ да представи бюджет в който я няма мега корупцията. Хайде направете го. Само приказки и нищо не могат да направят. Дайте параметрите в които няма корупция. Как в бюджета я видяха тая корупция, нека да обяснят

    12:10 30.11.2025

  • 43 как лъжат

    1 1 Отговор
    пенсионерите само..показват им банкноти от 500 и 200 евра за да ги запознавали с еврото,щото такива щели уж да им трябват.В европа отдавна няма в употреба 200 и 500 евра банките ги спряха ЛИЧНО не съм виждал и по 1оо Пенсионерите ще си пазаруват с кредитни карти и пари надали ще им трябват .та ДА питам, коли ли ще купуват или апартаменти, ИЛИ някакви тъмни сделки ще въртят или им трябват чували да ги хвърлят през балкона КУПОНА ЗА ИЗМАМНИЦИТЕ ПРИКЛЮЧИ

    12:14 30.11.2025

  • 44 Г-н Петров

    0 0 Отговор
    На ли от ПП ДБ КОГАТО УПРАВЛЯВАХА НАРОДА ЗАБОГАТЯ Т НЕ МОГАТ ДА СИ ИЗХАРЧАТ ПАРИТЕ ЗАТОВА НЕ ГЛАСУВАТ ЗА ВАС

    12:15 30.11.2025

  • 45 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ПП ДБ ВЪЗРАЖДАНЕ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ И РАДЕВ СЪРАХА 20 000продистираци при 6 милиони от гласуподаватели

    12:19 30.11.2025

  • 46 ТИ ИЗОБЩО

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Този":

    как си представяш издръжката на БЪЛГАРИЯ ДА Е 6 МИЛИАРДА и я пак си помисли Те военните ще изнесат оръжие за толкова и ще купят толкова само военните дето са 50 000 не можеш да осигуриш с 6 милиарда Дето всъщност са 3 милиарда евра САМОЛЕТИТЕ СТРУВАТ ТОЛКОВА ДЕТОсме платили 16 парчета а имаме само двама пилота

    12:22 30.11.2025

