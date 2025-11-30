Венко Сабрутев: Държавният бюджет ни предлага мегакорупция

Венко Сабрутев от ПП-ДБ коментира в "Денят започва с Георги Любенов" има ли промяна в държавата след големия бунт.
Държавният бюджет ни предлага мегакорупция, заяви Венко Сабрутев.
По думите му "тази корупция ще я плащат децата ни и техните деца".
"Всяко българско семейство ще купи един чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, благодарение на този държавен бюджет".
Венко Сабрутев заяви, че "този бюджет е фундаментално сбъркан". Според него посланието на Борисов е било категорично, че този бюджет ще продължи своето разглеждане. Според него изтеглянето на Бюджет 2026 не е бойкот на влизането на страната ни в еврозоната. В рамките на месец декември може да бъде приет изцяло нов бюджет, допълни той. И попита - има ли политическа воля да не се краде?
"Ние говорим на Борисов за дефицит, за обедняване на хората, говорим за свръхвдигане на данъци и осигуровки. А той - ще ми пипнете ли ушичките? Това е Борисов. Ние нямаме доверие на Борисов. Още по време на създаването на Бюджета ние показахме, че може да има нормален бюджет, ако не се краде. Абсурдно е да се заделя близо 50% от БВП за разходи. Това означава, че в държавата ще се вдигат данъците и осигуровките".
Категоричен беше, че няма как да са на масата на преговорите, защото "там са Борисов и Пеевски".
За протеста Венко Сабрутев каза, че 20 000 души са дали червен картон на това правителство.
"Те дойдоха не просто заради бюджета, а заради корупцията. Не може да си купуваш апартамент, който струва 200 000 за 2 милиона. Не може панелката в Люлин да бъде на цената на къща в Малибу на първа линия с подкачащи делфини. Ето това представлява този бюджет - 1000 страници, в които всеки един ред е кражба".
Сабрутев заяви, че протестът е против корупцията и против това българското общество да обеднее с държавния бюджет за 2026. Той е за проевропейска България и за справедлив живот тук.
Според депутата от ПП-ДБ темата днес не е Румен Радев и не бива да се измества фокуса на обществото. Фокусът е как ще живее обществото догодина.
На финала на разговора Венко Сабрутев покани всички зрители да дойдат на протеста в понеделник, "за да защитят правото си на справедлив живот".
1 Дориана
Коментиран от #24, #45
10:49 30.11.2025
2 пеев магнитски
10:53 30.11.2025
3 Оставка!!!
Коментиран от #27
10:53 30.11.2025
4 дедо
10:53 30.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #28
10:55 30.11.2025
7 Дани
10:58 30.11.2025
8 Мурка
10:58 30.11.2025
9 Майора
Коментиран от #19, #21
10:58 30.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Щели да вдигнат осигуровките "само с един процент"
Когато влезете в магазин и стока която вчера е била 2 лева днес е 3 лв - колко е увеличението🤔❓
Е те така и с осигуровките -
Когато на 100 лв Ви взимат 2 лв си е 2%
но когато Ви ги направят 3лв - това си е увеличение
С ЕДИН ПРОЦЕНТЕН ПУНКТ
/ от 2 на 3/
НО СИ Е УВЕЛИЧЕНИЕ С 50%
/ от 2 лв на 3 лв/❗
Лъжат Ви в очите❗
10:59 30.11.2025
11 Ужасяващо е
Коментиран от #18
11:00 30.11.2025
12 ШФейк
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Осигурявате ни на минимална, и ривете за 2 %, вземете си бентлитата, и досвиданя товарищи
11:00 30.11.2025
13 Протест
Някой много се страхува от народа!!
А на площадите сме ние- БЪЛГАРИТЕ!
БЪЛГАРИТЕ ще си върнем държавата!
Коментиран от #33
11:01 30.11.2025
14 Дзън-дзън
И в това си личи, колко по-напред сте в играта от Буци и Шиши, залагате на персоналните, а не на институционалните усилия!
11:01 30.11.2025
15 дачковица
11:01 30.11.2025
16 Спас
Коментиран от #30
11:06 30.11.2025
17 Жан Виденов
11:09 30.11.2025
18 Виж са,
До коментар #11 от "Ужасяващо е":Военни, и полицаи, гласуват под строй, сигурни 400 000 гласа с жените, бабите, родата. Ококорения вдигна 50% да ги спечели, Боко реши, че нама да ги загуби, и още вдигна, и обеща още за догодина. Ако някой ги намали, губи изборите
11:11 30.11.2025
19 Дориана
До коментар #9 от "Майора":Вие не можете да направите разлика между истински корумпирани политици , които дори са в списъка Магнитски от тези, които са набедени като такива от крадци, които викат - " Дръжте крадеца".Борисов при неговото еднолично управление създаде мафията и корупцията в България прочула се в цяла Европа. А, сега с Пеевски замениха демокрацията в България с пълзяща диктатура. Времето им свърши.
Коментиран от #23
11:12 30.11.2025
20 СЧУПЕНАТА ЕЛКАА
СЛЕД ТОВА. 340 000 000 ЛВ
КВИ МИНИСТРИ КВИ ФИНАНСИ КВИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ.
Коментиран от #39
11:15 30.11.2025
21 Добър
До коментар #9 от "Майора":Майоре , ти с тоя акъл и званието редник ти е много. Така да знаеш. И да помниш.
Коментиран от #31
11:16 30.11.2025
22 Промяна
11:17 30.11.2025
23 Добър
До коментар #19 от "Дориана":Не му обяснявай на тоя. Той не заслужава. Толкова се е объркал, че не знае от какъв род животни е произлязъл.
Коментиран от #29
11:18 30.11.2025
24 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":АБЕ ТИ ПЛАТЕНОТО ВИДЯ ЛИ ЛИЧНОЛЪЖЛИВО ШАРЛАТАНСКО СИ Я СЕ ВИЖ ЗА ПАРИ ДРАСКАШ ТУК ПОСТОЯННО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЛЪЖЛИВО МИРЧЕВО П.ЛАТЕНО СИ ЧЕ И ЗАГУБЕНО
11:19 30.11.2025
25 Банко
11:19 30.11.2025
26 3:0 за Борисов
11:19 30.11.2025
27 Промяна
До коментар #3 от "Оставка!!!":ТИ КАТО НЯКОЙ ПАПАГАЛ НАЕТ СИ Я ВЪРВИ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАШ ЧЕ НЕЩО СИ ЗАПЕЧНАЛ
11:20 30.11.2025
28 Промяна
До коментар #5 от "Последния Софиянец":КОЙ БИЗНЕС НА ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ ЛИ ТО ДРУГИ ТУК НЯМА СВИКНАЛИ СА ДА ЕКСПЛОАТИРАТ ДА НЕ ПЛАЩАТ ЗАПЛОТИ И ДАНЪЦИ ТУК ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС НЯМА
11:22 30.11.2025
29 Промяна
До коментар #23 от "Добър":ТОЯ Е ПОЛИТИК ДЪРЖАВНИК ДЕМОКРАТ ОТ 20 ГОДИНИ А ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧИ ВИЖТЕ СЕ И НАЙ ВАЖНОТО СРИЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ ЗА ПАРИ ПРОДАВАТЕ ВСИЧКО И ВСИЧКИ
11:24 30.11.2025
30 Промяна
До коментар #16 от "Спас":ТОЗИ Е ШАР.АТАНИН САБОТЬОР ХИЧ НЕ МУ ПУКА ЗА СИТУАЦИЯТА 16 ЛЪЖЕ НЕИСТОВО НЕВЕЖИТЕ И МАЛОУМНИЦИТЕ
11:25 30.11.2025
31 Промяна
До коментар #21 от "Добър":21 САМО ТИ СИ НАЛИ И ШАЙКАТА ШАРЛАТАНИ ОСТАНАЛИТЕ ИСКАТЕ ДА ВИ СЕ ПОДЧИНЯВАТ ВИЕ ГИ ЛЪЖЕТЕ И ПРИБИРАТЕ А ОСТАНАЛИТЕ ВИ КОЗИРУВАТ НАЛИ ХАХАХАХА АЛА БАЛАТА СВЪРШИ
11:28 30.11.2025
32 Гост
11:29 30.11.2025
33 Промяна
До коментар #13 от "Протест":ТЯ БЪЛГАРИЯ НИТО Е ТВОЯ НИТО НА ШАРЛАТАНИТЕ НИТО НА ОНЕЗИ ХУЛИГАНИТЕ НИТО НА НИКОЙ ДЪРЖАВАТА Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ 13
11:31 30.11.2025
34 Този
Коментиран от #46
11:32 30.11.2025
35 Тия съвсем си повярваха
11:33 30.11.2025
36 Промяна
11:34 30.11.2025
37 Тъпичко момченце е този
11:41 30.11.2025
38 Българин истински
11:43 30.11.2025
39 Ръп
До коментар #20 от "СЧУПЕНАТА ЕЛКАА":Стига с фалшиви опорки, това е проект на Столична община, Терзиев арх. Панайотова! ППДБ
11:52 30.11.2025
40 ГЕРБ
11:57 30.11.2025
41 Евтина работна ръка
"Страната остана без конкурентни предимства. Досега бяха основно две – по-евтина работна ръка и проста данъчна система. Вече ги няма", каза той.
Припомняме, че управляващите и реалният бизнес са на нож след представения набързо бюджет в евро, който е плод на коалиционните искания на участниците в управлението.
12:03 30.11.2025
42 НЯКОЙ
12:10 30.11.2025
43 как лъжат
12:14 30.11.2025
44 Г-н Петров
12:15 30.11.2025
45 Ха ха ха
До коментар #1 от "Дориана":ПП ДБ ВЪЗРАЖДАНЕ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ И РАДЕВ СЪРАХА 20 000продистираци при 6 милиони от гласуподаватели
12:19 30.11.2025
46 ТИ ИЗОБЩО
До коментар #34 от "Този":как си представяш издръжката на БЪЛГАРИЯ ДА Е 6 МИЛИАРДА и я пак си помисли Те военните ще изнесат оръжие за толкова и ще купят толкова само военните дето са 50 000 не можеш да осигуриш с 6 милиарда Дето всъщност са 3 милиарда евра САМОЛЕТИТЕ СТРУВАТ ТОЛКОВА ДЕТОсме платили 16 парчета а имаме само двама пилота
12:22 30.11.2025