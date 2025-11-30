Новини
Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

30 Ноември, 2025 14:04 896 32

  • росен желязков-
  • възможности-
  • декември-
  • бюджет 2026

„В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако тръгнем по процедурата, това означава, че в 2026 г. трябва да влезем с удължен бюджет, за да функционират системите. Това няма да е най-подходящият начин ", коментира още Росен Желязков

Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Другата седмица изчистваме основните параметри на бюджета. С допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в НС, ще се разгледат отново. Имаме всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година”. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.

Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях.

Що се отнася до оттеглянето на бюджета, Желязков каза, че това ще забави процедурата.

„В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако тръгнем по процедурата, това означава, че в 2026 г. трябва да влезем с удължен бюджет, за да функционират системите. Това няма да е най-подходящият начин. Това ще е само за да се удовлетвори разбирането за оттегляне и „посипване на сол на главата” на правителството”, коментира Желязков.

По отношение на протестите той не прогнозира дали е възможна ескалация в понеделник. „Основните искания на предишния протест се удовлетворяват и това в диалог със синдикатите и работодателите”, каза премиерът.


  • 1 Милицай

    23 0 Отговор
    Пенсия+заплата=9989 лв. Кво ше мий

    14:17 30.11.2025

  • 2 Дедо Мраз

    21 1 Отговор
    Цяла година лъжете, мажете и накрая няма време. Така и с референдумите. Като сте некадърници, крадци и лъжци, дим да ви няма!

    14:18 30.11.2025

  • 3 Народът не е на масата!!!!

    24 2 Отговор
    Народът е на площада и ви казва:
    Оставка!!!
    ОСТАВКА!!!

    14:19 30.11.2025

  • 4 ☠️🎃🐷

    13 2 Отговор
    Фалкона дето Бойко го продава е на Черепа конфискуван.

    14:19 30.11.2025

  • 5 очевидно

    2 17 Отговор
    Протестиращите гонят свои партийни интереси и хал хабер си нямат от бюджет.

    Управляващите не са стока, но същото се тнася до опозицията.
    И сега точно опозицията подмамва простия материал да протестира против един по-социален бюджет за кефа на лобистите които изнасят милиарди от България всяка година. Трилион са изтекли вече. Защо да не изтекат 2 трилиона.

    Честито балъци! Пак счупихте тъпомера.
    Трябва сам някой да ви свирне и сте вие.
    Скоро няма да се научите.

    Коментиран от #11

    14:22 30.11.2025

  • 6 Много е просто!

    12 1 Отговор
    От 600 000 държавни чантаджии, съкращавате 500 000 /електората на Боко/ и бюджета си идва на мястото!

    14:23 30.11.2025

  • 7 На Роско жената съм

    8 1 Отговор
    Ох, колко е зает моят Роск! Налага се да боря скуката сама. Ето днес например си организирах футболна среща. Десет мъже и аз на вратата. Пазех да не влезе гол и нито една топка да не чукне мрежата. Уви, оказа се че нямам никакъв талант - всички топки влязоха! Едвам си мия и разплитам косата сега, задето залудо се търкалях по течностите на терена!

    14:24 30.11.2025

  • 8 Къде е поповата къща?

    20 2 Отговор
    Този нахален розов пеликан до кога ще го търпим? Стана по-нагъл и от Бою!

    14:24 30.11.2025

  • 9 Определено

    15 2 Отговор
    Нямаш време бай бай

    14:25 30.11.2025

  • 10 К аун

    13 2 Отговор
    Оставка, долу еврото ,искаме референдум.профажници ,затрихте България .народен трибунал за 2 АА д

    14:26 30.11.2025

  • 11 Дедо Мраз

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "очевидно":

    Социален бюджет за чантаджии и шапкари? Платен, излез на контрапротест.

    Коментиран от #14

    14:30 30.11.2025

  • 12 Станков

    10 0 Отговор
    Рисковано е Желязков четворната коалиция под ръководството на Пеевски ,да управлява България.

    14:30 30.11.2025

  • 13 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Хотел - водопад Хаяши с бюджет от 8 милиона лева, изведнъж се оказа,че са хвърлени 30 милиона ама евро. Досега.

    14:32 30.11.2025

  • 14 за шапкари ли

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо Мраз":

    Те с този бюджет ли си получиха безкрайните привилегии?
    От 30 години лапат като изоглавени и трупат пачки. Държавата за тях бачка.
    Вие що не им спяхте 20-те зпалати при менсиониране, след което пак да се цопнат на ТД в старото учреждение-хранилка?
    Какво направихте 21-23г? Нищо нали?
    Предложихе ли прогресивен данък и намаляване на ДДС?
    Увеличение на МРЗ?
    Увеличение на масовата пенсия, не шапкарската?
    Премахване на делегираните бюджети от които лапат ВСИЧКИ партии, но найвече ГЕРБ?

    Срещу какво собствено е протестът? Дай списък с 3 неша от бюджета.
    Колко от вас въобще разбират от бюджет и финанси?

    Счупихте пак тъпомера, човек. Факт

    Коментиран от #20

    14:34 30.11.2025

  • 15 Егати

    10 0 Отговор
    ...и главоча...Да не казвам на какво ми прилича у главата...

    14:39 30.11.2025

  • 16 Анонимен

    8 0 Отговор
    Да не говориш празни приказки имаше ли консултации с шефа или на своя глава пак ще те кастрят

    14:42 30.11.2025

  • 17 Мисирки

    12 0 Отговор
    1, Този не мяза да има лице.
    2, Налице се пише слято.
    3, Иде Видовден.

    14:43 30.11.2025

  • 18 Гост

    9 0 Отговор
    Ти каква гнусна, мазна подлога си, направо ми се повръща като те видя, а днеска много те даваха

    Коментиран от #22

    14:43 30.11.2025

  • 19 Данко

    0 11 Отговор
    Прав е премиера. Острието на ГЕРБ Делян Добрев с много точен коментар

    14:43 30.11.2025

  • 20 Дедо Мраз

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "за шапкари ли":

    Протестът е на хората, защото вече не се трае. Ти докато си седиш вкъщи, това което си написал няма да се промени.

    14:44 30.11.2025

  • 21 Ян Вандал транс изпълнител

    6 0 Отговор
    Ако няма бюджет, няма да има и евро. Протести до дупка, докато този мишoк падне от власт!

    14:46 30.11.2025

  • 22 Ян Вандал транс изпълнител

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Да не е говорил нещо за Украйна, за помощи за украинските бежанци или нещо от сорта? Принципно той само за това може да говори, такива идеи защитава и дотолкова мy стига капaцитета и peчника на блaтна жaба!

    14:48 30.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Розобузко

    6 0 Отговор
    Мръшляк.

    Коментиран от #28

    14:55 30.11.2025

  • 25 КРАЙ

    4 0 Отговор
    Нема бизнес нема паре всичко вече ми е у Швейцаре, ще ме хванете за шлифера,50 човека на борсата,чао!

    14:55 30.11.2025

  • 26 Защо ли си ми толкова

    4 0 Отговор
    Противен?
    Нали и титне харесваше бюджета?
    Или като клекне Борисов, вие сетнасиркате!

    14:58 30.11.2025

  • 27 питам се

    4 0 Отговор
    Колко нагъл трябва да си, че да се изтъпанеш и да зявиш, че бюджет, който предвижда повишаване на осигурителната вноска с 2% на фона на повишаващата се с още 2 месеца пенсионна възраст, бюджет, който не повишава парите за майчинство слез втората година, както и обезщетението за безработица на фона на нарастнала инфлация и приемането на еврото, бил социален? Може да е социален за собственика на хотела с водопада и да му осигури доходи за поне още един такъв вхотел, но не и за българите, които всеки ден се чудят как да оцелеят.

    14:59 30.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Минувач

    5 0 Отговор
    Дано българските избиратели борещи се срещу мутрите вече знаят защо троянският кон от Учиндол и турската партия ги смазват и излезнат да гласуват за бъдещето си !

    15:05 30.11.2025

  • 30 някои

    1 4 Отговор
    как ще имаме бюджет докато желтопаветниците -лумпени диктуват обстановката това не е демокрация а свободия наложена от шарлатанията както каза другаря радев

    15:17 30.11.2025

  • 31 Ако може да заобиколят правилата

    1 0 Отговор
    Чайникът лъже, или проявява остър недостиг на естествен интелект! Има срок между първо и второ четене на бюджета - ТОЙ Е ИЗТЕКЪЛ!
    Единственият законен изход от ситуацията е този бюджет да бъде изтеглен, ама това става с решение САМО на тарламента, а не кой какво рекъл, на кой каквото му отърва, или какво искат някой плодове и зеленчуци!
    Гласува се нова процедура по съставяне на бюджет и т.н. и т.н.!

    15:32 30.11.2025

  • 32 Този

    0 0 Отговор
    прибързан недоомислен бюджет, гледайте да го поправите така,че да е в полза на тези,които ви издържат!

    15:50 30.11.2025

