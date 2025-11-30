Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

"Другата седмица изчистваме основните параметри на бюджета. С допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в НС, ще се разгледат отново. Имаме всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година”. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.

Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях.

Що се отнася до оттеглянето на бюджета, Желязков каза, че това ще забави процедурата.

„В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако тръгнем по процедурата, това означава, че в 2026 г. трябва да влезем с удължен бюджет, за да функционират системите. Това няма да е най-подходящият начин. Това ще е само за да се удовлетвори разбирането за оттегляне и „посипване на сол на главата” на правителството”, коментира Желязков.

По отношение на протестите той не прогнозира дали е възможна ескалация в понеделник. „Основните искания на предишния протест се удовлетворяват и това в диалог със синдикатите и работодателите”, каза премиерът.