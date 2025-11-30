Премиерът Желязков: На лице са всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година

"Другата седмица изчистваме основните параметри на бюджета. С допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в НС, ще се разгледат отново. Имаме всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година”. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков, цитиран от Нова телевизия.
Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях.
Що се отнася до оттеглянето на бюджета, Желязков каза, че това ще забави процедурата.
„В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако тръгнем по процедурата, това означава, че в 2026 г. трябва да влезем с удължен бюджет, за да функционират системите. Това няма да е най-подходящият начин. Това ще е само за да се удовлетвори разбирането за оттегляне и „посипване на сол на главата” на правителството”, коментира Желязков.
По отношение на протестите той не прогнозира дали е възможна ескалация в понеделник. „Основните искания на предишния протест се удовлетворяват и това в диалог със синдикатите и работодателите”, каза премиерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милицай
14:17 30.11.2025
2 Дедо Мраз
14:18 30.11.2025
3 Народът не е на масата!!!!
Оставка!!!
ОСТАВКА!!!
14:19 30.11.2025
4 ☠️🎃🐷
14:19 30.11.2025
5 очевидно
Управляващите не са стока, но същото се тнася до опозицията.
И сега точно опозицията подмамва простия материал да протестира против един по-социален бюджет за кефа на лобистите които изнасят милиарди от България всяка година. Трилион са изтекли вече. Защо да не изтекат 2 трилиона.
Честито балъци! Пак счупихте тъпомера.
Трябва сам някой да ви свирне и сте вие.
Скоро няма да се научите.
Коментиран от #11
14:22 30.11.2025
6 Много е просто!
14:23 30.11.2025
7 На Роско жената съм
14:24 30.11.2025
8 Къде е поповата къща?
14:24 30.11.2025
9 Определено
14:25 30.11.2025
10 К аун
14:26 30.11.2025
11 Дедо Мраз
До коментар #5 от "очевидно":Социален бюджет за чантаджии и шапкари? Платен, излез на контрапротест.
Коментиран от #14
14:30 30.11.2025
12 Станков
14:30 30.11.2025
13 Сатана Z
14:32 30.11.2025
14 за шапкари ли
До коментар #11 от "Дедо Мраз":Те с този бюджет ли си получиха безкрайните привилегии?
От 30 години лапат като изоглавени и трупат пачки. Държавата за тях бачка.
Вие що не им спяхте 20-те зпалати при менсиониране, след което пак да се цопнат на ТД в старото учреждение-хранилка?
Какво направихте 21-23г? Нищо нали?
Предложихе ли прогресивен данък и намаляване на ДДС?
Увеличение на МРЗ?
Увеличение на масовата пенсия, не шапкарската?
Премахване на делегираните бюджети от които лапат ВСИЧКИ партии, но найвече ГЕРБ?
Срещу какво собствено е протестът? Дай списък с 3 неша от бюджета.
Колко от вас въобще разбират от бюджет и финанси?
Счупихте пак тъпомера, човек. Факт
Коментиран от #20
14:34 30.11.2025
15 Егати
14:39 30.11.2025
16 Анонимен
14:42 30.11.2025
17 Мисирки
2, Налице се пише слято.
3, Иде Видовден.
14:43 30.11.2025
18 Гост
Коментиран от #22
14:43 30.11.2025
19 Данко
14:43 30.11.2025
20 Дедо Мраз
До коментар #14 от "за шапкари ли":Протестът е на хората, защото вече не се трае. Ти докато си седиш вкъщи, това което си написал няма да се промени.
14:44 30.11.2025
21 Ян Вандал транс изпълнител
14:46 30.11.2025
22 Ян Вандал транс изпълнител
До коментар #18 от "Гост":Да не е говорил нещо за Украйна, за помощи за украинските бежанци или нещо от сорта? Принципно той само за това може да говори, такива идеи защитава и дотолкова мy стига капaцитета и peчника на блaтна жaба!
14:48 30.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Розобузко
Коментиран от #28
14:55 30.11.2025
25 КРАЙ
14:55 30.11.2025
26 Защо ли си ми толкова
Нали и титне харесваше бюджета?
Или като клекне Борисов, вие сетнасиркате!
14:58 30.11.2025
27 питам се
14:59 30.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Минувач
15:05 30.11.2025
30 някои
15:17 30.11.2025
31 Ако може да заобиколят правилата
Единственият законен изход от ситуацията е този бюджет да бъде изтеглен, ама това става с решение САМО на тарламента, а не кой какво рекъл, на кой каквото му отърва, или какво искат някой плодове и зеленчуци!
Гласува се нова процедура по съставяне на бюджет и т.н. и т.н.!
15:32 30.11.2025
32 Този
15:50 30.11.2025