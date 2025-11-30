Николай Василев: Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел

Бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира ситуацията с бюджета на страната ни за следващата година.
„Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел. Всички магистрали, пристанища, летища, цялото ВиК, ЖП обекти, платени паркинги и други могат и трябва да се изградят на концесия. За един мандат всичките могат да се изградят, без държавата да дава пари, ще спестим милиарди от капиталови разходи и може да ги използваме за други неща, например за катастрофалните други пътища в държавата.“
„Подкрепям работодателите, че напуснаха Тристранката. Те имат правилни коментари. Ако държавата горе-долу прави това, което правят работодателите, ще бъде много по-добре. В момента имаме държавно-олигархичен комунизъм. Все по-голяма роля на държавата, все повече държавни предприятия, държавата ще си купува рафинерии, ще прави магазини. Чудесно е, кога държавата ще каже, че иска да си купи и частно радио?“
„На мен ми харесва държава, в която държавата има по-малка роля в икономиката, в която се разчита на инициатива на частния сектор, в която има по-малка корупция и по-голяма прозрачност, в която се разчита на частни инвестиции, на динамика, на растеж. Това ми прилича повече на държавата от нашата младост.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аре бе...
14:50 30.11.2025
2 Ура,,Ура
14:52 30.11.2025
3 Изчезвай!!!
Аман от компрометирани мутри и от такива като теб!
Чистка!!!
ОСТАВКА!!!
14:52 30.11.2025
4 бат николайчо
Коментиран от #10
14:52 30.11.2025
5 Фен
14:52 30.11.2025
6 Антикомуне
Коментиран от #13
14:54 30.11.2025
7 Усмихнат
14:55 30.11.2025
8 Муки Мъката
14:56 30.11.2025
9 На тоя мошеник
14:57 30.11.2025
10 мда
До коментар #4 от "бат николайчо":Наречи го индиански модел и няма да сбъркаш.
14:59 30.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тц, тц, тц!
15:06 30.11.2025
13 иван костов
До коментар #6 от "Антикомуне":Елгебетейка, гейсъюзът ти е много по зле от Съветският съюз!
15:08 30.11.2025
14 Някой
15:18 30.11.2025
15 Павел пенев
Коментиран от #22
15:19 30.11.2025
16 Някой
Комунизма е съвременно робство, пример, Северна Корея, Куба, Венецуела.
Човечеството трябва да открие някакъв друг път за икжномическо развитие, двата сегашни комунизъм и пазарна икономика не станат.
Демокрацията не означава капитализъм, а означава обратното на тирания. Това което е у нас вече 35 години не е демокрация, а е маскирана тирания.
15:28 30.11.2025
17 Някой от навалицата
15:32 30.11.2025
18 Правителството живее в комунизъм
15:34 30.11.2025
19 ГОШО
15:38 30.11.2025
20 Комунист е неговият татко -
Това е Никито Всилев, прекръстен на Малкия Мук от мъдрият български народ.
15:38 30.11.2025
21 Сталин
15:38 30.11.2025
22 Коментар
До коментар #15 от "Павел пенев":Какви са приликите и разликите между комунизма в миналото , когато е имало път ,ток , вода , завод , язовир , здравен пункт ,училище , стадион , читалище и поливно земеделие до всяко село . И сегашното ниско -качествено изпълнение на път , водопровод идр. , когато само 30% достигат до прекият изпълнител на проекта , а останалите 70% се крадат нагоре по веригата .
15:44 30.11.2025
23 Тракиец 🇺🇦
15:46 30.11.2025
24 Тракиец 🇺🇦 ДО ФАКТИ БГ
15:48 30.11.2025