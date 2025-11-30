Новини
Николай Василев: Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел

30 Ноември, 2025 14:44 696 24

  • николай василев-
  • държава-
  • комунистически модел

Николай Василев: Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира ситуацията с бюджета на страната ни за следващата година.

„Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел. Всички магистрали, пристанища, летища, цялото ВиК, ЖП обекти, платени паркинги и други могат и трябва да се изградят на концесия. За един мандат всичките могат да се изградят, без държавата да дава пари, ще спестим милиарди от капиталови разходи и може да ги използваме за други неща, например за катастрофалните други пътища в държавата.“

„Подкрепям работодателите, че напуснаха Тристранката. Те имат правилни коментари. Ако държавата горе-долу прави това, което правят работодателите, ще бъде много по-добре. В момента имаме държавно-олигархичен комунизъм. Все по-голяма роля на държавата, все повече държавни предприятия, държавата ще си купува рафинерии, ще прави магазини. Чудесно е, кога държавата ще каже, че иска да си купи и частно радио?“

„На мен ми харесва държава, в която държавата има по-малка роля в икономиката, в която се разчита на инициатива на частния сектор, в която има по-малка корупция и по-голяма прозрачност, в която се разчита на частни инвестиции, на динамика, на растеж. Това ми прилича повече на държавата от нашата младост.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре бе...

    12 4 Отговор
    И царския шут се изходи по въпроса!?

    14:50 30.11.2025

  • 2 Ура,,Ура

    12 4 Отговор
    Грешиш Василев!!!! Държавата в момента е в развитие на първобитна диктатура и ние си траем. Това е истината.

    14:52 30.11.2025

  • 3 Изчезвай!!!

    11 3 Отговор
    Искаме си държавата!
    Аман от компрометирани мутри и от такива като теб!
    Чистка!!!
    ОСТАВКА!!!

    14:52 30.11.2025

  • 4 бат николайчо

    14 3 Отговор
    Държавата живее в един непазарен, доста крадлив чекмеджарски модел

    Коментиран от #10

    14:52 30.11.2025

  • 5 Фен

    7 6 Отговор
    И да не забравяме, че избиването на комплексите на Радев ни доведе до тук!

    14:52 30.11.2025

  • 6 Антикомуне

    8 2 Отговор
    Нормално, в България комунисти и техните деца управляват. Демокрацията е само на хартия. Вижда се, че в момента руснаците активират послушковците като Унгария, България и Словакия, за да всеят размирици в ЕС.

    Коментиран от #13

    14:54 30.11.2025

  • 7 Усмихнат

    5 2 Отговор
    Докато си седим в къщи ще ни мачкат страхливците от управлението.

    14:55 30.11.2025

  • 8 Муки Мъката

    4 1 Отговор
    Благодаря, че не го представяте като някакъв експерт този бивш министър на бившият цар. Специалитетът на бившите е да лаят по настоящите, без значение кои и какви са. Гербаджиите са откъсънджъри, но са производна на царедворците и комунягите, няма нужда някой да ги облайва, за да не им харесвам "работата".

    14:56 30.11.2025

  • 9 На тоя мошеник

    6 2 Отговор
    Като на какъв му давате думата 36 г. Сме в дивашки ,човеконенавис ти Ен,колониален капитализъм,той пак за комунизъм ша ми говори.абсолютен долен тепегьоз от такива мекерета като тоя сме на този хал

    14:57 30.11.2025

  • 10 мда

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "бат николайчо":

    Наречи го индиански модел и няма да сбъркаш.

    14:59 30.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тц, тц, тц!

    10 1 Отговор
    Къде днес има пазарна икономика, Смотльо??? В гейсъюза със сигурност НЯМА!

    15:06 30.11.2025

  • 13 иван костов

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Антикомуне":

    Елгебетейка, гейсъюзът ти е много по зле от Съветският съюз!

    15:08 30.11.2025

  • 14 Някой

    6 1 Отговор
    Модела е един същ, но с два центъра московски на КГБ и американски на ЦРУ и ти Николайчо си част от него, а не борец за равенство. 21 век е ще е века на равенството, а не века на алчните търговци и лихвари като теб. Пазарната икономика винаги води до МОНОПОЛИ, КАРТЕЛИ на КОРПЖРАЦИИТЕ и КОРУПЦИЯ, а КОМУНИЗМА води до ФЕОДАЛИЗЪМ и робство. Както в средновековието хората принадлежат на финалите. Трябва друг път за развитие на човечеството, който да доведе до ИЗРАВНЯВАНЕ НА стандарта на живот на ХОРАТА. Политиците, банкерите и едрият бизнес като Мъск, Бил Гейтс, Безос, Арно .... са ЗЛО.

    15:18 30.11.2025

  • 15 Павел пенев

    6 3 Отговор
    Какво е общото между комунизма и крадливия спекулативен пазар бе Велико нищожество?

    Коментиран от #22

    15:19 30.11.2025

  • 16 Някой

    5 1 Отговор
    Пазарна икономика има един голям недостатък, винаги води до монополи, картели и корпорации, пример САЩ. За това трябват регулации.

    Комунизма е съвременно робство, пример, Северна Корея, Куба, Венецуела.

    Човечеството трябва да открие някакъв друг път за икжномическо развитие, двата сегашни комунизъм и пазарна икономика не станат.

    Демокрацията не означава капитализъм, а означава обратното на тирания. Това което е у нас вече 35 години не е демокрация, а е маскирана тирания.

    15:28 30.11.2025

  • 17 Някой от навалицата

    4 0 Отговор
    Мики Маус , много си зле . Заради такива мислители сме на това дередже . През комунизма държавата създаваше квалифицирани кадри в излишък, и те бяха евтини . Сега такива кадри не се създават повече от 30 години. Тоест ние не сме нито комунизъм , нито капитализъм . Половината феодализъм , другата половина колониализъм , и повече мутро- олигархизъм.

    15:32 30.11.2025

  • 18 Правителството живее в комунизъм

    3 0 Отговор
    За народа див капитализъм и експлоатация.

    15:34 30.11.2025

  • 19 ГОШО

    3 0 Отговор
    НИКИ МАУС ИЗЛИЗА ПО ПОРЪЧКА

    15:38 30.11.2025

  • 20 Комунист е неговият татко -

    2 0 Отговор
    капитан I-ви ранг от Варна, комунисти са в главата му, плешива и лъжлива, - слугата на интернационалния анти-комунистически интернационал, близал подметките на капитала в Лондон.

    Това е Никито Всилев, прекръстен на Малкия Мук от мъдрият български народ.

    15:38 30.11.2025

  • 21 Сталин

    3 0 Отговор
    Марш бе чukuджия

    15:38 30.11.2025

  • 22 Коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Павел пенев":

    Какви са приликите и разликите между комунизма в миналото , когато е имало път ,ток , вода , завод , язовир , здравен пункт ,училище , стадион , читалище и поливно земеделие до всяко село . И сегашното ниско -качествено изпълнение на път , водопровод идр. , когато само 30% достигат до прекият изпълнител на проекта , а останалите 70% се крадат нагоре по веригата .

    15:44 30.11.2025

  • 23 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    ФАКТИ БГ ...АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА РЕКЛАМИРАТЕ ТОВА КРИМИНАЛНО ЛИЦЕ ВАСИЛЕВ,КОЙТО ОГРАБИ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРЕХОДА КОЙТО Е ЧАСТ ОТ КРИМИНАЛНИЯ КОНТИНГЕНТ И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ТРОВИ ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ВАШАТА МЕДИЯ,ТО АЗ И ДРУГИ МОИ ПОЗНАТИ ЩЕ ЗАВЕДЕМ КОЛЕКТИВЕН СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ ВАШАТА МЕДИЯ ЗА ТОТАЛНО СЕЕНЕ И ПРОПАГАНДА НА КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, ОМРАЗА,ИЗМАМИ И ПРЕСТЪПНИ СХЕМИ И ПОВЕДЕНИЕ

    15:46 30.11.2025

  • 24 Тракиец 🇺🇦 ДО ФАКТИ БГ

    1 0 Отговор
    ЩЕ ЗАВЕДЕМ КОЛЕКТИВЕН СЪДЕБЕН ИСК СРЕЩУ ВАШАТА МЕДИЯ ЗАРАДИ ПРОПАГАНДА НА ТОЗИ ДОКАЗАН ПРЕСТЪПНИК ВАСИЛЕВ

    15:48 30.11.2025

