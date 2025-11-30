Николай Василев: Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел

Бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира ситуацията с бюджета на страната ни за следващата година.

„Държавата живее в един непазарен, доста комунистически модел. Всички магистрали, пристанища, летища, цялото ВиК, ЖП обекти, платени паркинги и други могат и трябва да се изградят на концесия. За един мандат всичките могат да се изградят, без държавата да дава пари, ще спестим милиарди от капиталови разходи и може да ги използваме за други неща, например за катастрофалните други пътища в държавата.“

„Подкрепям работодателите, че напуснаха Тристранката. Те имат правилни коментари. Ако държавата горе-долу прави това, което правят работодателите, ще бъде много по-добре. В момента имаме държавно-олигархичен комунизъм. Все по-голяма роля на държавата, все повече държавни предприятия, държавата ще си купува рафинерии, ще прави магазини. Чудесно е, кога държавата ще каже, че иска да си купи и частно радио?“

„На мен ми харесва държава, в която държавата има по-малка роля в икономиката, в която се разчита на инициатива на частния сектор, в която има по-малка корупция и по-голяма прозрачност, в която се разчита на частни инвестиции, на динамика, на растеж. Това ми прилича повече на държавата от нашата младост.“