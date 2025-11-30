Новини
България »
Всички градове »
"Да, България" даде мандат на съпредседателите да подпишат споразумение за общ кандидат за президент

"Да, България" даде мандат на съпредседателите да подпишат споразумение за общ кандидат за президент

30 Ноември, 2025 15:40 904 51

  • да българия-
  • подпис-
  • мандат-
  • споразумение-
  • президентска кандидатура

Изпълнителният съвет на "Да, България" потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу управляващите, които по волята на Пеевски тласкат България към пропастта, както със заложените в бюджета огромни кражби, така и с арогантността и антидемократичността на своите действия

"Да, България" даде мандат на съпредседателите да подпишат споразумение за общ кандидат за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет на "Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията на страницата си във фейсбук, цитирани от "Фокус".

На свое заседание, Изпълнителният съвет на "Да, България", реши:

1. Потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу управляващите, които по волята на Пеевски тласкат България към пропастта, както със заложените в бюджета огромни кражби, така и с арогантността и антидемократичността на своите действия. Констатира фактическия разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите.

Протестът представлява легитимен отпор и естествен демократичен отговор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс;

2. Потвърждава политическата подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото в Република България на 01.01.2026 г.

3. Приема отчета за изпълнението на Плана за отпор на завладяната държава, представен пред обществото на 03.09.2025 г.

4. Одобрява проекта на споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г., подготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП-ДБ и дава мандат на съпредседателите да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Декларира ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.

5. Възлага изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет на движението", гласи съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 6 Отговор
    Свети мъченик Благо ще бъде!
    Изпраха 200 000 лева ей така от раз!
    Къде ви е програмата Продай България, къде да прочетем за вашия прочит за бъдещето на България?

    16:03 30.11.2025

  • 2 ърл джоунс

    17 5 Отговор
    Стига с вашето яхване на недоволството . Нали видяхме , как направихте бензина 3.50 ? Нали ви правите прайдовете в София , нали вие нарязахте паметника на нашите освободители .

    16:04 30.11.2025

  • 3 замислен

    11 2 Отговор
    Сега остава да издигнете избираем кандидат, и да убедите хората да гласуват за него. Мантрата "срещу Б и Д" нещо няма да върви вечно.

    16:04 30.11.2025

  • 4 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Фашизоидна България ще издигне гном Атанасов за президент.Има логика.Затова търсят Борисов за съдействие

    Коментиран от #13

    16:05 30.11.2025

  • 5 Верно ли

    15 3 Отговор
    Гледам я тази снимка и френологията ми говори ... Па и президент щяли да излъчват, сигурно пак някой с два пръста чело... Манол Глиста???

    16:05 30.11.2025

  • 6 джентъмен Джак

    16 2 Отговор
    Аз няма да ви подкрепа протеста , не защото сегашните са добри , а защото вие сте по лоши . Пуделче носи пачки по 50 , тогава защо не направихте балансиран бюджет? Соросоиди !

    16:07 30.11.2025

  • 7 русоляв

    13 1 Отговор
    Когато рязахте паметника , все едно рязахте части от мен , това няма да ви го простя никога .

    16:09 30.11.2025

  • 8 робеспиер гълъбов

    12 2 Отговор
    Ало , Мирчев и цялата ви там Украинска компания .Хората протестират срещу главната буква и ната е насочен гнева им , а не към подкрепа за вас .Ако случайно свалят главната буква , не се надявайте вие да управлявате .Заради вашия Тагарев , сме в списъка с неприятелски държави .От мен нямате подрепа.

    16:13 30.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мачията

    9 0 Отговор
    Тия само ще припиликват покрай Президентството! Няма да има ваш президент!

    16:17 30.11.2025

  • 11 Няма грешка, цензоре!

    10 1 Отговор
    Защо така?

    Това ли е свободата на словото в този сайт?

    Мирчев готов ли е да поведе жълтопаветните овци до кланицата на руско-руската гражданска война в квази-държавата "Украина", за да се хареса на господарите си в Лондон?

    16:18 30.11.2025

  • 12 ППДБ/ЛГБТ

    11 1 Отговор
    Никой не харесва beзмозъчни и нагли укрохазарски noдлоги, обичащи повече ycpaiнi, отколкото България.

    16:18 30.11.2025

  • 13 Вовата съм

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Хахах и ще влезем в историята с най-късия пълководец. По-къс и от Наолеон даже

    Коментиран от #35

    16:19 30.11.2025

  • 14 Мачията

    12 0 Отговор
    Добре имаше протест ама що пуснахте онзи с укроякето? Отвратихте ме от раз!!! Сега вече не Ви подкрепям!!!

    16:22 30.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 европиец

    8 0 Отговор
    Какво свърши евродепутата ви Христо (Хазарта) отчет? Мухлюфци

    16:24 30.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хе хе

    3 0 Отговор
    Умнте и красивите работят за Йотова.

    Коментиран от #26

    16:27 30.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 жцжцжцж

    5 0 Отговор
    Това ,че народа е против кражби и Фалкони , не означава че е за вас. Набийте си го в главите .

    16:36 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хаха

    4 1 Отговор
    ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР МОЛЯ КРИТЕРИИТЕ ПО КОИТО ПРЕЦЕНЯВАТЕ КОЙ КОМЕНТАР Е ПРАВИЛЕН И КОЙ НЕ

    16:38 30.11.2025

  • 24 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Ще клекнат на Пеефски, а на Боко ще отворятдупе широко

    16:39 30.11.2025

  • 25 Хаха

    6 0 Отговор
    Синовете и внуците на комунисти и бивши активни борци срещу фашизма, расли на задните седалки на служебните Волги, грабейки всичко хубаво от Съветския съюз, днес са на големите русофоби
    Манол Глишев син на комунета днес се разхожда с фашистка униформа
    Ало

    16:41 30.11.2025

  • 26 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "хе хе":

    Малиииии,само като й чета шмето,и се замислям за евтаназия

    16:42 30.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 европиец

    1 0 Отговор
    Не съм съгласен с 2ра точка

    16:47 30.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    3 0 Отговор
    С ВЪЗРАЖДАНЕ ЛИ ЩЕ СЕ КОАЛИРАТЕ ИЛИ ВЕЧЕ СЕ КОАЛИРАТЕ ТОЛКОВА МРАЗИТЕ БЪЛГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРАТЕ МИЛИОНИ ЛЕСНИ ПАРИ ЗА ШАРЛАТАНИЯТА СИ?

    16:54 30.11.2025

  • 31 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Запомнете едно!
    Вие НИКОГА няма да имате президент!

    16:55 30.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 По точка 2 за Еврото няма да се

    2 1 Отговор
    Класира да България!! Да видиме заУкрайна како са запиали!

    17:00 30.11.2025

  • 35 бандера - 1.55 см.

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Вовата съм":

    Няма по-къс от rнома зеленски в цялата човешка история.

    Коментиран от #38

    17:01 30.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 По точка 2 за Еврото няма да се

    3 0 Отговор
    Класира да България!! Да видиме заУкрайна како са записали!

    17:03 30.11.2025

  • 38 Слава на Крайцера Москва

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "бандера - 1.55 см.":

    Путин на ръст колкото Йода

    Коментиран от #47

    17:03 30.11.2025

  • 39 По точка 2 за Еврото няма да се

    2 0 Отговор
    Класира да България!! Да видиме заУкрайна како са записали!Мирчев, напишете за Украйна, какво ще Правиме, ще продължаваме ли да ДАВАМЕ?? Като 6 точка!!

    17:05 30.11.2025

  • 40 Пробити кухи шекелки

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":

    Няма и ППДБ-ЛГБТ да се върнат на власт с парадите си.

    17:06 30.11.2025

  • 41 Пробити кухи шекелки

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":

    Възпалява ли ти се paznpaния rъz! 🤣🤣🤭🤭

    Коментиран от #43

    17:08 30.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Някой стендъп комик-шарлатанин ще да е.

    17:13 30.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 За чебурашка си доста упорит

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пробити кухи шекелки":

    Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пр ъскат съве Цки манерки 😉Kогато бъдат построени двата завода на Райментал ще летят още повече български снаряди към орките!

    Коментиран от #48, #51

    17:16 30.11.2025

  • 47 Юж маш-миш маш, Кииф на свещи

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Слава на Крайцера Москва":

    Зеленски по токчета с меките китки и тънко гласче.

    17:17 30.11.2025

  • 48 Пробити кухи шекелки

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "За чебурашка си доста упорит":

    До тогава няма да има ycpaiнi.🤣🤣

    Коментиран от #49

    17:19 30.11.2025

  • 49 За чебурашка си доста упорит

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Пробити кухи шекелки":

    Има два вида копейки. Едните работят във военните ни заводи и произвеждат боеприпаси в помощ на Украйна. Другите работят в Западна Европа и плащат данъци там, част от които отново отиват за Украйна.

    17:21 30.11.2025

  • 50 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    ппдб ще подкрепят на балотажа кандидата на бойко.

    17:27 30.11.2025

  • 51 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "За чебурашка си доста упорит":

    Щом това те прави щастлив. Да не си импотентен?

    17:28 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол