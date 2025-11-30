"Да, България" даде мандат на съпредседателите да подпишат споразумение за общ кандидат за президент

Изпълнителният съвет на "Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията на страницата си във фейсбук, цитирани от "Фокус".
На свое заседание, Изпълнителният съвет на "Да, България", реши:
1. Потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу управляващите, които по волята на Пеевски тласкат България към пропастта, както със заложените в бюджета огромни кражби, така и с арогантността и антидемократичността на своите действия. Констатира фактическия разпад на мнозинството и преминаването на структурната политическа криза в поредна остра фаза поради отказа от реформи и продължаващото завладяване на институциите.
Протестът представлява легитимен отпор и естествен демократичен отговор на гражданите, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да узурпира все повече власт и обществен ресурс;
2. Потвърждава политическата подкрепа за европейската ориентация на страната и за въвеждането на еврото в Република България на 01.01.2026 г.
3. Приема отчета за изпълнението на Плана за отпор на завладяната държава, представен пред обществото на 03.09.2025 г.
4. Одобрява проекта на споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г., подготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП-ДБ и дава мандат на съпредседателите да подпишат споразумението с всички членове на Форума. Декларира ангажимент за разширяване на участниците в споразумението с извънпарламентарните партии и организациите от демократичната общност.
5. Възлага изготвянето на документите по хронограмата за подготовка за местните избори през 2027 г., които с решение на Националния съвет са определени за стратегически приоритет на движението", гласи съобщението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Изпраха 200 000 лева ей така от раз!
Къде ви е програмата Продай България, къде да прочетем за вашия прочит за бъдещето на България?
16:03 30.11.2025
2 ърл джоунс
16:04 30.11.2025
3 замислен
16:04 30.11.2025
4 Сатана Z
Коментиран от #13
16:05 30.11.2025
5 Верно ли
16:05 30.11.2025
6 джентъмен Джак
16:07 30.11.2025
7 русоляв
16:09 30.11.2025
8 робеспиер гълъбов
16:13 30.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мачията
16:17 30.11.2025
11 Няма грешка, цензоре!
Това ли е свободата на словото в този сайт?
Мирчев готов ли е да поведе жълтопаветните овци до кланицата на руско-руската гражданска война в квази-държавата "Украина", за да се хареса на господарите си в Лондон?
16:18 30.11.2025
12 ППДБ/ЛГБТ
16:18 30.11.2025
13 Вовата съм
До коментар #4 от "Сатана Z":Хахах и ще влезем в историята с най-късия пълководец. По-къс и от Наолеон даже
Коментиран от #35
16:19 30.11.2025
14 Мачията
16:22 30.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 европиец
16:24 30.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хе хе
Коментиран от #26
16:27 30.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 жцжцжцж
16:36 30.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хаха
16:38 30.11.2025
24 Хасковски каунь
16:39 30.11.2025
25 Хаха
Манол Глишев син на комунета днес се разхожда с фашистка униформа
Ало
16:41 30.11.2025
26 Да бе да
До коментар #18 от "хе хе":Малиииии,само като й чета шмето,и се замислям за евтаназия
16:42 30.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 европиец
16:47 30.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Горски
16:54 30.11.2025
31 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Вие НИКОГА няма да имате президент!
16:55 30.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 По точка 2 за Еврото няма да се
17:00 30.11.2025
35 бандера - 1.55 см.
До коментар #13 от "Вовата съм":Няма по-къс от rнома зеленски в цялата човешка история.
Коментиран от #38
17:01 30.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 По точка 2 за Еврото няма да се
17:03 30.11.2025
38 Слава на Крайцера Москва
До коментар #35 от "бандера - 1.55 см.":Путин на ръст колкото Йода
Коментиран от #47
17:03 30.11.2025
39 По точка 2 за Еврото няма да се
17:05 30.11.2025
40 Пробити кухи шекелки
До коментар #17 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":Няма и ППДБ-ЛГБТ да се върнат на власт с парадите си.
17:06 30.11.2025
41 Пробити кухи шекелки
До коментар #27 от "Bъзпалени едноклетъчни копейки":Възпалява ли ти се paznpaния rъz! 🤣🤣🤭🤭
Коментиран от #43
17:08 30.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 SDEЧЕВ
17:13 30.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 За чебурашка си доста упорит
До коментар #42 от "Пробити кухи шекелки":Няма нищо по-приятно от това, с български снаряди да се пр ъскат съве Цки манерки 😉Kогато бъдат построени двата завода на Райментал ще летят още повече български снаряди към орките!
Коментиран от #48, #51
17:16 30.11.2025
47 Юж маш-миш маш, Кииф на свещи
До коментар #38 от "Слава на Крайцера Москва":Зеленски по токчета с меките китки и тънко гласче.
17:17 30.11.2025
48 Пробити кухи шекелки
До коментар #46 от "За чебурашка си доста упорит":До тогава няма да има ycpaiнi.🤣🤣
Коментиран от #49
17:19 30.11.2025
49 За чебурашка си доста упорит
До коментар #48 от "Пробити кухи шекелки":Има два вида копейки. Едните работят във военните ни заводи и произвеждат боеприпаси в помощ на Украйна. Другите работят в Западна Европа и плащат данъци там, част от които отново отиват за Украйна.
17:21 30.11.2025
50 оня с питон.я
17:27 30.11.2025
51 Хаха
До коментар #46 от "За чебурашка си доста упорит":Щом това те прави щастлив. Да не си импотентен?
17:28 30.11.2025