Свидетелства от първо лице за "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити

30 Ноември, 2025 18:22 1 291 64

„Парите се вземат на ръка, след като бъде изтеглен заемът, от консултанта, който те движи в проекта, и той ги вкарва в тези кухи фирми под формата на заем. Това беше до един момент. Впоследствие много клиенти, когато изтеглят дебитната карта, си я дават на техния консултант. Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване”, допълва свидетелят

Свидетелства от първо лице за "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пирамида ли е „Исторически парк”? Пред камерата на Нова телевизия застана човек, който е бил част от така наречения проект. Сега той е свидетел по разследването. Поиска да не бъде разкривано лицето му, за да не бъде застрашена безопасността му.

„Аз познавам Ивелин Михайлов и по-близките хора около него от доста години. Нас ни свърза идеята за предлагане на застраховки „Живот”. Когато ние се запознахме, той беше консултант към фирма, която предлагаше застраховки „Живот”. Впоследствие той се отдели, тогава създаде „Тогедър”. Аз се присъединих към него, понеже когато сме посещавали заедно семинари – част от които и той е водил лекции – бяха доста интересни нещата, имаше идея”, коментира свидетелят.

„Впоследствие се появи идеята за ИП. Има много психология в цялата идея за ИП. Основа за всичко е застрахователният брокер, който притежаваше Ивелин. Като цяло дейността на този застрахователен брокер е свързана с набиране на консултанти. Тези консултанти ходят на семинари, на тях там им се обяснява как е най-подходящо да се предлагат застраховки „Живот” на големи застрахователни компании и идеята е, когато ти първоначално си направиш своя застраховка, впоследствие да направиш на свои близки и така на близки приятели. Ти го представяш на бъдещите си клиенти като нещо, което им помага. Реално ти им даваш шанс да съхранят парите си, да запазят тяхната стойност и да се увеличи. Разбира се, извършвайки такива застраховки, както е по закон, на теб ти се полага години наред да получаваш премия от застрахования. Това ти е нещо като допълнителен доход, който ти дава и добри социални контакти”, разказва свидетелят.

Твърди, че „Исторически парк“ бил замислен така, че да дава възможност на всеки патриотично настроен българин да инвестира.

„В един момент ти самият попадаш като инвеститор, въпреки че и го предлагаш това за инвестиция. То става много лесно. Всички около теб ти казват: ние разчитаме на теб, ти си част от нас, много бихме искали да бъдеш наистина и наш съдружник. Да, но когато ти работиш за заплата, която е стандартна за нашия регион – Варненския – ти не можеш да отделиш толкова голяма сума, за да можеш да си пълноценен инвеститор в проекта. Тогава съвсем спокойно ти се предлага: ние имаме контакти, ние затова сме близки, ще ти осигурим добри кредити, да ти дадат солидна основа, с която ти може да си част от нашия екип на високо ниво”, казва свидетелят.

Разказва, че за да се издигне в йерархията, е теглил кредити и е убеждавал и други да сторят същото.

„В един и същи ден се получават нещата – от две до три банки, в зависимост от досието ти за кредит. Тегли се в един и същи ден, в един и същи час, за да не може да излезе по банковите регистри между 100–150–200 хиляди”, коментира свидетелят.

„Парите се вземат на ръка, след като бъде изтеглен заемът, от консултанта, който те движи в проекта, и той ги вкарва в тези кухи фирми под формата на заем. Това беше до един момент. Впоследствие много клиенти, когато изтеглят дебитната карта, си я дават на техния консултант. Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване”, допълва той.

„След като се изтеглят всички пари, съответният консултант – той вече под формата на заем – ги внасяше в дружество, посочено от Ивелин или от другите близки до него”, заключва свидетелят.

Разбира, че е жертва, едва когато спрели да погасяват вноските по кредитите му.

„Когато теглих заема, те ме успокоиха: ние ще ти покрием вноските. Покриваха ги половин година. Имах клиенти, които на третия месец спряха да им покриват вноските, но това са последните години. В един момент всичко е много хубаво, но нас ни спират: ето го проекта, ето я нивата – ние сме изкопали, но ти нищо не може да вземеш”, казва свидетелят.

„Виждал съм много банкови карти на различни хора в нашите офиси и реално за мен в един момент, осъзнавайки, че това е една пирамида, така да се каже, няма как да се върна назад. Ти вече си част от нея, изключително много документи си подписал, ти си човекът, който е теглил парите от банковите карти. Най-често се ползваше в Неофит Рилски банкоматът. Ние там на опашка се редяхме с други консултанти, за да изтеглим парите, за да може да ги превъртим”, добавя той.

Колкото до това дали си е давал сметка, че може би върши престъпление, свидетелят не отговаря категорично.

„Ти всъщност не осъзнаваш като цяло, че тези пари впоследствие са кухи. А това е моят анализ, след като станах потърпевш, изцяло да ги асимилирам”, казва той.

Той говори и за страха си от Ивелин Михайлов и причината да иска лицето му да бъде скрито:

„Определено да. Мога да кажа, че Ивелин Михайлов винаги е споделял, че притежава много оръжия. Той самият и хората около него работят с фирма охранителна, която се представя като тяхна. Документално не съм сигурен, защото не съм виждал. Тези хора патрулират в Неофит Рилски, учат се да стрелят. Това са хора, за мен, които няма да се замислят да наранят човек. Винаги в един момент ти изплува в съзнанието, когато решиш да се конфронтираш официално с тези хора. Аз бих искал да ми се запази самоличността”.

Късно снощи съдът остави в ареста и седмината обвинени, свързани с „Исторически парк”, като намери доказателства за схема на финансова пирамида. Магистратите посочиха, че различни граждани били заблуждавани да инвестират. Част от средствата били присвоявани, а други от сумите – влагани в проекта за по-голяма убедителност. В съдебната зала прокуратурата съобщи, че в групата има лице с имунитет. Името засега не беше съобщено.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    15 15 Отговор
    Най- гнусния дебил
    Измамил и разрушил живота на стотици българи!!!
    Мястото му е в затвора

    Коментиран от #8, #9

    18:33 30.11.2025

  • 2 Тигъра

    18 9 Отговор
    Пирамиди, фараони, и балъци за милиони..!

    Коментиран от #5

    18:36 30.11.2025

  • 3 Акционер

    12 10 Отговор
    СЪТВОРИХМЕ РАЯ НА ЗЕМЯТА И ГЕРБАВАТА ПАСМИНА ГО УНИЩОЖИ! АЗ ДАДОХ 50 000ЛВ АКЦИИ И ПОСЛЕ ДАРИХ ОЩЕ 35 000ЛВ! ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК Е ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #35, #37

    18:36 30.11.2025

  • 4 гражданин

    23 5 Отговор
    до-майна
    А Борисов и Певски трябва да са осъдени на по хиляда години затвор за убийството на държавата и народа !!

    Коментиран от #11, #13

    18:36 30.11.2025

  • 5 Българин

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тигъра":

    А вие дето гласувахте за герб сте балъци за милиарди 😉

    18:37 30.11.2025

  • 6 Майна

    8 8 Отговор
    Кво ще жалите тая секта!
    Заплашват всички, които казват истината как са ги измамили!!!
    Плъзнали като хлебарки!
    Възмездие и за Киро Потника!
    Вижте видеата им- нашмърксни олигофрени!
    Престъпници

    18:37 30.11.2025

  • 7 Промяна

    7 12 Отговор
    КОЙ НАЗНАЧИ ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ В ПАРЛАМЕНТА Я КАЖЕТЕ КОЙ ЗА ДА РУШИ БЪЛГАРИЯ КОЙ НАЗНАЧИ ИВЕЛИН МАФИОТ С ПЪЛНОТО СЪЗНАНИЕ В ПАРЛАМЕНТА КОЙ ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ НАРУШИХА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЗА ДА НАЗНАЧАТ МАФИОТ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #12

    18:37 30.11.2025

  • 8 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ДЕБИЛИ В БЪЛГАРИЯ!

    18:38 30.11.2025

  • 9 Акционер

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Еййй мрш000 кой си ти, че да говориш от мое име бе???

    18:38 30.11.2025

  • 10 Юрист

    11 11 Отговор
    Величие е единствената партия, която за 36 години построи нещо!

    Коментиран от #64

    18:39 30.11.2025

  • 11 Майна

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    Фа, но нима тези са невинни?
    Кой ги вкара в Парламента?!
    Има престъпна схема за измама!

    18:39 30.11.2025

  • 12 Акционер

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    МЛЪК БЕ ГЕРБАРИНО!

    Коментиран от #17

    18:39 30.11.2025

  • 13 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    ГРАЖДАНИН БЪЛГАРИЯ СИ Е ТУК А ИВЕЛИН КРАДЕ ПРИБИРА ЛЪЖЕ МАНИПУЛИРА ХОРА С МИЛИОНИ ГРАЖДАНИН ТИ КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ЛЪЖЕШ ТУК

    Коментиран от #16

    18:39 30.11.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    4 7 Отговор
    Ако мафията закрие парка ще внеса моя макаров в парламента и ще пръсна мозъците на бойко българоубиеца и пеевски.

    Коментиран от #40

    18:40 30.11.2025

  • 15 Мда-даааааа

    4 5 Отговор
    Много ясно, че са мошеници, даже и съда са купили да им преборят наново бюлетините и да ги вкарат в Парламента

    18:40 30.11.2025

  • 16 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    ТВОЯТ ВОЖД БОКО ОКРАДЕ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЗА 16 ГОДИНИ!!!🤬

    Коментиран от #26

    18:41 30.11.2025

  • 17 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Акционер":

    ОБЪРКАЛ СИ СЕ АЗ СЪМ БЪЛГАРИН РАБОТЯ ПЛАЩАМ СИ НЕ КРАДА МИЛИОНИ ФАКТИ БГ ТУК ЛИ СТЕ

    Коментиран от #24

    18:41 30.11.2025

  • 18 Акционер

    4 8 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    Коментиран от #22

    18:41 30.11.2025

  • 19 Затова му направиха проект на пирамидадж

    6 5 Отговор
    и го вкараха в парламента! Срам за тази държава, в парламента и лъжци, крадци и пирамидаджии и да ви водят като стадо на протести да замените един с друг. Народееее, това е твое дело!

    18:41 30.11.2025

  • 20 Икономист

    6 6 Отговор
    Михайлов е единственият политик, който влезе в политиката и стана 100 пъти по-беден отпреди

    18:41 30.11.2025

  • 21 Майна

    5 5 Отговор
    Гледайте как ще налазят тук от сектата..
    Започва едно оневиняване на тия престъпници..
    Един патриотизъм , ха ха ха..
    Дебили!

    18:42 30.11.2025

  • 22 Абе като сте ударили дъното

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Акционер":

    да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този.

    Коментиран от #30

    18:42 30.11.2025

  • 23 Хипотетично

    1 0 Отговор
    А някои (кои) предложиха да се премахне професионалната безпристрастна нотариалната услуга, която е с широк житейски поглед върху сделките при покупко продажба на автомобил.

    18:42 30.11.2025

  • 24 Акционер

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    ТИ СИ ГЕРБАВ ТР0 Л НА ЗАПЛАТА! КАТО ДОЙДЕ РУСКАТА АРМИЯ ЩЕ СЕ РАЗПРАВИМ С ВАС!

    Коментиран от #53

    18:42 30.11.2025

  • 25 Българин

    4 5 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    Коментиран от #29

    18:43 30.11.2025

  • 26 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    АЗ НЯМАМ НИКАКЪВ ВОЖД КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ТОВА АЗ СЪМ ЗА БЪРГАРИЯ ВИЖ ИВЕЛИН КРАДЕЦ ИЗМАМИЛ ХОРА С МИЛИОНИ ЧЕ И ГО НАЗНАЧИХА ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС В ПАРЛАМЕНТА ВИЖ ТОВА Е ЯВНО А АЗ СЪМ ОБИКНОВЕН ТОВА Е

    Коментиран от #28

    18:43 30.11.2025

  • 27 Варненец

    5 2 Отговор
    Новият благомир коцев и Иванчева

    18:43 30.11.2025

  • 28 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА ИЗМАМИ И ОКРАДЕ 7 МИЛИОНА ЧОВЕКА!

    18:45 30.11.2025

  • 29 Този крадлив боклук

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    и тро леи му назначили. Жалка пасмина крадлива.

    Коментиран от #31

    18:46 30.11.2025

  • 30 Акционер

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Абе като сте ударили дъното":

    ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК Е ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ! А ТИ СИ ПОП КРЪСТЮ! ВАСИЛ ЛЕВСКИ СЕ ГОРДЕЕ, ЧЕ ГО СРАВНЯВАТ С ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ!

    Коментиран от #32, #38

    18:46 30.11.2025

  • 31 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Този крадлив боклук":

    Бойко Българоубиеца е назначил тебе да тролиш в полза на мафията

    Коментиран от #36

    18:47 30.11.2025

  • 32 Какво не разбра бе

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Акционер":

    Като сте ударили дъното да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този

    18:48 30.11.2025

  • 33 Джурасик парк

    0 1 Отговор
    След кметовете на ПП, службите в бг тръгнаха на лов за динозаври.

    18:48 30.11.2025

  • 34 Йордан

    3 1 Отговор
    Тролеите на гербавата мафия идват на талази много са се озлобили

    18:48 30.11.2025

  • 35 Явно си хванат от гората!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Акционер":

    Ти история учил ли , дебиле?
    Тия сводници ще са величави? Микроорганизми!

    Коментиран от #46

    18:49 30.11.2025

  • 36 Плаща ли някой като този крадец

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    на отпадък за тро леи, значи е най долна жалка пасмина! Това е крадеца ивелин михайлов, а вие идеално показвате колко е вреден и жалък.

    Коментиран от #50

    18:50 30.11.2025

  • 37 Аз пък започнах трета работа, за да

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Акционер":

    мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна, за да може да си купува Зеленски много златни тоалетни!

    18:50 30.11.2025

  • 38 Пий си хапчетата,

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Акционер":

    братленце.🤣😂🤣

    18:52 30.11.2025

  • 39 Върни парите крадецо

    0 0 Отговор
    Мястото на крадците не е в парламента, а в затвора!

    18:52 30.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ту ту

    3 1 Отговор
    И от зад се вижда сянката на Шиши

    Коментиран от #48

    18:54 30.11.2025

  • 42 истината

    4 0 Отговор
    Защо си крие лицето???? Ако е истина това което казва - да се покаже! Няма очи, няма свян! АМАН от такива мръшляци!

    18:55 30.11.2025

  • 43 жкаорт

    2 2 Отговор
    Той искал да забогатее, той изтеглил заема и го дал за да забогатее, искал да стане изведнъж много богат, и сега си помисли че е сгрешил??? От къде ги намирате такива лъжци??? Много го било страх да си покаже лицето зачото чувал бил че имат охрана и чувал че стреляли??? Абе вие като лъжете хората и глупаците в България поне си избираите по изобретателни лъжци. Срам е за съд и Прокуратура с такива скълъпени обвинения да претискат изобщо някои. Аз да кажа че сестрати е куурава а ти ходи да обясняваш че нямаш сестра. Срам и позор. Клевета. И до сега не е завел дело този "свидетел" чакал и се ослушвал за да могат да скалъпят обвинението. Вие наистина мислите българите за глупаци??? Шишко и ГЕРБ разбойника си поръчват неудобните. Слава Богу има и такива дето не ядат доматите с колците.

    Коментиран от #59

    18:55 30.11.2025

  • 44 Сечко

    3 0 Отговор
    Моля авторите на в. „Факти“ с претенции за отлична журналистика и добър български да спрат да пишат цели статии с удебелен шрифт и да си проверяват правописа преди публикуване. Повечето от тях имат магистратура по българска филология или литература – титли, които би трябвало да вървят в комплект с по-солидни езикови умения.

    Ироничното е, че дори визитната картичка на една от авторките – тази, която стои от години на страницата на вестника – е с грешно изписване. Понякога не е нужна магистратура, а просто малко внимание.

    18:55 30.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Акционер

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Явно си хванат от гората!":

    Аз съм завършил Историческия факултет на СУ, а ти шофьорче бас ловя, че и средно нямаш!

    Коментиран от #49, #51

    18:56 30.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ту ту":

    Ако отзад беше шиши нямаше шишавата прокурватура да прави арести бе малоум

    Коментиран от #56

    18:57 30.11.2025

  • 49 Не е важно какво си завършил

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Акционер":

    а какви ценности има човек. Те правят човека човек! А тро лея ползван от крадец като този пирамидаджия, такива няма. Той е дъното в обществото. Затова и такива отпадъци го ползват за отпадък.

    Коментиран от #52

    18:58 30.11.2025

  • 50 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Плаща ли някой като този крадец":

    А ти си тролеят на бойко българоубиеца!

    Коментиран от #54

    18:58 30.11.2025

  • 51 Кирчо,

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Акционер":

    Смени си потника- потен си..
    И ти ще си вътре, ако не спреш с простотиите си
    Защитаваш ОПГ

    18:58 30.11.2025

  • 52 Акционер

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Не е важно какво си завършил":

    А ти какво построи бе гербав тр ол3?? Ивелин Михайлов е новият Васил Левски!

    Коментиран от #58

    18:59 30.11.2025

  • 53 Пий си

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Акционер":

    Хапчетата бе кенефен акционер

    19:00 30.11.2025

  • 54 Ако бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    плащаше за истина, крадци като този къде щяха да намерят глупаци за тро леи.

    19:00 30.11.2025

  • 55 юююююююююю

    2 1 Отговор
    От разказаното , аз престъпление не виждам .След като един кредит е изтеглен , всеки може да изхарчи парите както си иска .Това ,че са инвестирали неправилно е тяхна грешка .

    19:00 30.11.2025

  • 56 Всичко ще си кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ивелин Михайлов":

    Не бери дерт
    Има си начин- в облака се съхранява цялата информация
    Ти ги съветваш, Ивелинчо , да трият..
    Дебил

    19:00 30.11.2025

  • 57 В тази

    1 1 Отговор
    кибритена партийка всичко е мръШаааа

    19:01 30.11.2025

  • 58 Като сте ударили дъното

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Акционер":

    да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този. Що за отпадъци е намерил този боклук ивелин михайлов за тро леи. Гласувалите за този боклук, виждате ли. С вашите пари, плаща на боклук за тро леи.

    19:02 30.11.2025

  • 59 Заведените дела

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "жкаорт":

    Са над 100
    Някой от прокуратурата ги държи повече от година на бюрото
    Сега ще се изнесе всичко
    Споко

    19:03 30.11.2025

  • 60 Как

    2 0 Отговор
    Те са давали напълно съзнателно и доброволно пари на парка. За каква измама говорят? Неудачна инвестиция. Всеки може да попадне на такава. Защо държавата трябва да им възстановява сумите?

    19:04 30.11.2025

  • 61 Гост

    1 0 Отговор
    От кой се пази тоя "свидетел" бе??? Кой го застрашава???? "Свидетелят" е от отбора на двете свини, кой ще го закача???? Пак кошаревските свидетели...

    19:04 30.11.2025

  • 62 Има един нюанс

    2 1 Отговор
    Ако Ивелин Михайлов беше измамник, до сега щеше да си е купил индулгенция при Б.Борисов, а той продължава да се бори със системата! Не знам дали ще успее, но ако външна/международна/ сила му помогне, може и да успее да се пребори,но за сметка на семейството си! Това е грешката която намирам в него! Всеки е длъжен да брани семейство си,дори и с непозволени методи! Той въвлича семейството си в играта, което не е добре!

    Коментиран от #63

    19:04 30.11.2025

  • 63 Как се бори бре

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Има един нюанс":

    С тро леи и лъжи. Жалка пасмина крадлива. Самбо боклук в тази държава.

    19:07 30.11.2025

  • 64 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Юрист":

    Построи цяла пирамида ,а не нещо

    19:07 30.11.2025

