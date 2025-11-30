Свидетелства от първо лице за "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити

Пирамида ли е „Исторически парк”? Пред камерата на Нова телевизия застана човек, който е бил част от така наречения проект. Сега той е свидетел по разследването. Поиска да не бъде разкривано лицето му, за да не бъде застрашена безопасността му.
„Аз познавам Ивелин Михайлов и по-близките хора около него от доста години. Нас ни свърза идеята за предлагане на застраховки „Живот”. Когато ние се запознахме, той беше консултант към фирма, която предлагаше застраховки „Живот”. Впоследствие той се отдели, тогава създаде „Тогедър”. Аз се присъединих към него, понеже когато сме посещавали заедно семинари – част от които и той е водил лекции – бяха доста интересни нещата, имаше идея”, коментира свидетелят.
„Впоследствие се появи идеята за ИП. Има много психология в цялата идея за ИП. Основа за всичко е застрахователният брокер, който притежаваше Ивелин. Като цяло дейността на този застрахователен брокер е свързана с набиране на консултанти. Тези консултанти ходят на семинари, на тях там им се обяснява как е най-подходящо да се предлагат застраховки „Живот” на големи застрахователни компании и идеята е, когато ти първоначално си направиш своя застраховка, впоследствие да направиш на свои близки и така на близки приятели. Ти го представяш на бъдещите си клиенти като нещо, което им помага. Реално ти им даваш шанс да съхранят парите си, да запазят тяхната стойност и да се увеличи. Разбира се, извършвайки такива застраховки, както е по закон, на теб ти се полага години наред да получаваш премия от застрахования. Това ти е нещо като допълнителен доход, който ти дава и добри социални контакти”, разказва свидетелят.
Твърди, че „Исторически парк“ бил замислен така, че да дава възможност на всеки патриотично настроен българин да инвестира.
„В един момент ти самият попадаш като инвеститор, въпреки че и го предлагаш това за инвестиция. То става много лесно. Всички около теб ти казват: ние разчитаме на теб, ти си част от нас, много бихме искали да бъдеш наистина и наш съдружник. Да, но когато ти работиш за заплата, която е стандартна за нашия регион – Варненския – ти не можеш да отделиш толкова голяма сума, за да можеш да си пълноценен инвеститор в проекта. Тогава съвсем спокойно ти се предлага: ние имаме контакти, ние затова сме близки, ще ти осигурим добри кредити, да ти дадат солидна основа, с която ти може да си част от нашия екип на високо ниво”, казва свидетелят.
Разказва, че за да се издигне в йерархията, е теглил кредити и е убеждавал и други да сторят същото.
„В един и същи ден се получават нещата – от две до три банки, в зависимост от досието ти за кредит. Тегли се в един и същи ден, в един и същи час, за да не може да излезе по банковите регистри между 100–150–200 хиляди”, коментира свидетелят.
„Парите се вземат на ръка, след като бъде изтеглен заемът, от консултанта, който те движи в проекта, и той ги вкарва в тези кухи фирми под формата на заем. Това беше до един момент. Впоследствие много клиенти, когато изтеглят дебитната карта, си я дават на техния консултант. Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване”, допълва той.
„След като се изтеглят всички пари, съответният консултант – той вече под формата на заем – ги внасяше в дружество, посочено от Ивелин или от другите близки до него”, заключва свидетелят.
Разбира, че е жертва, едва когато спрели да погасяват вноските по кредитите му.
„Когато теглих заема, те ме успокоиха: ние ще ти покрием вноските. Покриваха ги половин година. Имах клиенти, които на третия месец спряха да им покриват вноските, но това са последните години. В един момент всичко е много хубаво, но нас ни спират: ето го проекта, ето я нивата – ние сме изкопали, но ти нищо не може да вземеш”, казва свидетелят.
„Виждал съм много банкови карти на различни хора в нашите офиси и реално за мен в един момент, осъзнавайки, че това е една пирамида, така да се каже, няма как да се върна назад. Ти вече си част от нея, изключително много документи си подписал, ти си човекът, който е теглил парите от банковите карти. Най-често се ползваше в Неофит Рилски банкоматът. Ние там на опашка се редяхме с други консултанти, за да изтеглим парите, за да може да ги превъртим”, добавя той.
Колкото до това дали си е давал сметка, че може би върши престъпление, свидетелят не отговаря категорично.
„Ти всъщност не осъзнаваш като цяло, че тези пари впоследствие са кухи. А това е моят анализ, след като станах потърпевш, изцяло да ги асимилирам”, казва той.
Той говори и за страха си от Ивелин Михайлов и причината да иска лицето му да бъде скрито:
„Определено да. Мога да кажа, че Ивелин Михайлов винаги е споделял, че притежава много оръжия. Той самият и хората около него работят с фирма охранителна, която се представя като тяхна. Документално не съм сигурен, защото не съм виждал. Тези хора патрулират в Неофит Рилски, учат се да стрелят. Това са хора, за мен, които няма да се замислят да наранят човек. Винаги в един момент ти изплува в съзнанието, когато решиш да се конфронтираш официално с тези хора. Аз бих искал да ми се запази самоличността”.
Късно снощи съдът остави в ареста и седмината обвинени, свързани с „Исторически парк”, като намери доказателства за схема на финансова пирамида. Магистратите посочиха, че различни граждани били заблуждавани да инвестират. Част от средствата били присвоявани, а други от сумите – влагани в проекта за по-голяма убедителност. В съдебната зала прокуратурата съобщи, че в групата има лице с имунитет. Името засега не беше съобщено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Измамил и разрушил живота на стотици българи!!!
Мястото му е в затвора
Коментиран от #8, #9
18:33 30.11.2025
2 Тигъра
Коментиран от #5
18:36 30.11.2025
3 Акционер
Коментиран от #35, #37
18:36 30.11.2025
4 гражданин
А Борисов и Певски трябва да са осъдени на по хиляда години затвор за убийството на държавата и народа !!
Коментиран от #11, #13
18:36 30.11.2025
5 Българин
До коментар #2 от "Тигъра":А вие дето гласувахте за герб сте балъци за милиарди 😉
18:37 30.11.2025
6 Майна
Заплашват всички, които казват истината как са ги измамили!!!
Плъзнали като хлебарки!
Възмездие и за Киро Потника!
Вижте видеата им- нашмърксни олигофрени!
Престъпници
18:37 30.11.2025
7 Промяна
Коментиран от #12
18:37 30.11.2025
8 Българин
До коментар #1 от "Майна":ДАНО ДА ИМА ПОВЕЧЕ ТАКИВА ДЕБИЛИ В БЪЛГАРИЯ!
18:38 30.11.2025
9 Акционер
До коментар #1 от "Майна":Еййй мрш000 кой си ти, че да говориш от мое име бе???
18:38 30.11.2025
10 Юрист
Коментиран от #64
18:39 30.11.2025
11 Майна
До коментар #4 от "гражданин":Фа, но нима тези са невинни?
Кой ги вкара в Парламента?!
Има престъпна схема за измама!
18:39 30.11.2025
12 Акционер
До коментар #7 от "Промяна":МЛЪК БЕ ГЕРБАРИНО!
Коментиран от #17
18:39 30.11.2025
13 Промяна
До коментар #4 от "гражданин":ГРАЖДАНИН БЪЛГАРИЯ СИ Е ТУК А ИВЕЛИН КРАДЕ ПРИБИРА ЛЪЖЕ МАНИПУЛИРА ХОРА С МИЛИОНИ ГРАЖДАНИН ТИ КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ЛЪЖЕШ ТУК
Коментиран от #16
18:39 30.11.2025
14 Ивелин Михайлов
Коментиран от #40
18:40 30.11.2025
15 Мда-даааааа
18:40 30.11.2025
16 Българин
До коментар #13 от "Промяна":ТВОЯТ ВОЖД БОКО ОКРАДЕ СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЗА 16 ГОДИНИ!!!🤬
Коментиран от #26
18:41 30.11.2025
17 Промяна
До коментар #12 от "Акционер":ОБЪРКАЛ СИ СЕ АЗ СЪМ БЪЛГАРИН РАБОТЯ ПЛАЩАМ СИ НЕ КРАДА МИЛИОНИ ФАКТИ БГ ТУК ЛИ СТЕ
Коментиран от #24
18:41 30.11.2025
18 Акционер
Коментиран от #22
18:41 30.11.2025
19 Затова му направиха проект на пирамидадж
18:41 30.11.2025
20 Икономист
18:41 30.11.2025
21 Майна
Започва едно оневиняване на тия престъпници..
Един патриотизъм , ха ха ха..
Дебили!
18:42 30.11.2025
22 Абе като сте ударили дъното
До коментар #18 от "Акционер":да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този.
Коментиран от #30
18:42 30.11.2025
23 Хипотетично
18:42 30.11.2025
24 Акционер
До коментар #17 от "Промяна":ТИ СИ ГЕРБАВ ТР0 Л НА ЗАПЛАТА! КАТО ДОЙДЕ РУСКАТА АРМИЯ ЩЕ СЕ РАЗПРАВИМ С ВАС!
Коментиран от #53
18:42 30.11.2025
25 Българин
Коментиран от #29
18:43 30.11.2025
26 Промяна
До коментар #16 от "Българин":АЗ НЯМАМ НИКАКЪВ ВОЖД КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ТОВА АЗ СЪМ ЗА БЪРГАРИЯ ВИЖ ИВЕЛИН КРАДЕЦ ИЗМАМИЛ ХОРА С МИЛИОНИ ЧЕ И ГО НАЗНАЧИХА ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС В ПАРЛАМЕНТА ВИЖ ТОВА Е ЯВНО А АЗ СЪМ ОБИКНОВЕН ТОВА Е
Коментиран от #28
18:43 30.11.2025
27 Варненец
18:43 30.11.2025
28 Българин
До коментар #26 от "Промяна":БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА ИЗМАМИ И ОКРАДЕ 7 МИЛИОНА ЧОВЕКА!
18:45 30.11.2025
29 Този крадлив боклук
До коментар #25 от "Българин":и тро леи му назначили. Жалка пасмина крадлива.
Коментиран от #31
18:46 30.11.2025
30 Акционер
До коментар #22 от "Абе като сте ударили дъното":ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК Е ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ! А ТИ СИ ПОП КРЪСТЮ! ВАСИЛ ЛЕВСКИ СЕ ГОРДЕЕ, ЧЕ ГО СРАВНЯВАТ С ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ!
Коментиран от #32, #38
18:46 30.11.2025
31 Българин
До коментар #29 от "Този крадлив боклук":Бойко Българоубиеца е назначил тебе да тролиш в полза на мафията
Коментиран от #36
18:47 30.11.2025
32 Какво не разбра бе
До коментар #30 от "Акционер":Като сте ударили дъното да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този
18:48 30.11.2025
33 Джурасик парк
18:48 30.11.2025
34 Йордан
18:48 30.11.2025
35 Явно си хванат от гората!
До коментар #3 от "Акционер":Ти история учил ли , дебиле?
Тия сводници ще са величави? Микроорганизми!
Коментиран от #46
18:49 30.11.2025
36 Плаща ли някой като този крадец
До коментар #31 от "Българин":на отпадък за тро леи, значи е най долна жалка пасмина! Това е крадеца ивелин михайлов, а вие идеално показвате колко е вреден и жалък.
Коментиран от #50
18:50 30.11.2025
37 Аз пък започнах трета работа, за да
До коментар #3 от "Акционер":мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна, за да може да си купува Зеленски много златни тоалетни!
18:50 30.11.2025
38 Пий си хапчетата,
До коментар #30 от "Акционер":братленце.🤣😂🤣
18:52 30.11.2025
39 Върни парите крадецо
18:52 30.11.2025
41 Ту ту
Коментиран от #48
18:54 30.11.2025
42 истината
18:55 30.11.2025
43 жкаорт
Коментиран от #59
18:55 30.11.2025
44 Сечко
Ироничното е, че дори визитната картичка на една от авторките – тази, която стои от години на страницата на вестника – е с грешно изписване. Понякога не е нужна магистратура, а просто малко внимание.
18:55 30.11.2025
46 Акционер
До коментар #35 от "Явно си хванат от гората!":Аз съм завършил Историческия факултет на СУ, а ти шофьорче бас ловя, че и средно нямаш!
Коментиран от #49, #51
18:56 30.11.2025
48 Ивелин Михайлов
До коментар #41 от "Ту ту":Ако отзад беше шиши нямаше шишавата прокурватура да прави арести бе малоум
Коментиран от #56
18:57 30.11.2025
49 Не е важно какво си завършил
До коментар #46 от "Акционер":а какви ценности има човек. Те правят човека човек! А тро лея ползван от крадец като този пирамидаджия, такива няма. Той е дъното в обществото. Затова и такива отпадъци го ползват за отпадък.
Коментиран от #52
18:58 30.11.2025
50 Българин
До коментар #36 от "Плаща ли някой като този крадец":А ти си тролеят на бойко българоубиеца!
Коментиран от #54
18:58 30.11.2025
51 Кирчо,
До коментар #46 от "Акционер":Смени си потника- потен си..
И ти ще си вътре, ако не спреш с простотиите си
Защитаваш ОПГ
18:58 30.11.2025
52 Акционер
До коментар #49 от "Не е важно какво си завършил":А ти какво построи бе гербав тр ол3?? Ивелин Михайлов е новият Васил Левски!
Коментиран от #58
18:59 30.11.2025
53 Пий си
До коментар #24 от "Акционер":Хапчетата бе кенефен акционер
19:00 30.11.2025
54 Ако бойко
До коментар #50 от "Българин":плащаше за истина, крадци като този къде щяха да намерят глупаци за тро леи.
19:00 30.11.2025
55 юююююююююю
19:00 30.11.2025
56 Всичко ще си кажеш
До коментар #48 от "Ивелин Михайлов":Не бери дерт
Има си начин- в облака се съхранява цялата информация
Ти ги съветваш, Ивелинчо , да трият..
Дебил
19:00 30.11.2025
57 В тази
19:01 30.11.2025
58 Като сте ударили дъното
До коментар #52 от "Акционер":да тролите, поне имайте малко свян и не намесвайте името на героите на България, редом до крадци като този. Що за отпадъци е намерил този боклук ивелин михайлов за тро леи. Гласувалите за този боклук, виждате ли. С вашите пари, плаща на боклук за тро леи.
19:02 30.11.2025
59 Заведените дела
До коментар #43 от "жкаорт":Са над 100
Някой от прокуратурата ги държи повече от година на бюрото
Сега ще се изнесе всичко
Споко
19:03 30.11.2025
60 Как
19:04 30.11.2025
61 Гост
19:04 30.11.2025
62 Има един нюанс
Коментиран от #63
19:04 30.11.2025
63 Как се бори бре
До коментар #62 от "Има един нюанс":С тро леи и лъжи. Жалка пасмина крадлива. Самбо боклук в тази държава.
19:07 30.11.2025
64 Така е
До коментар #10 от "Юрист":Построи цяла пирамида ,а не нещо
19:07 30.11.2025