Свидетелства от първо лице за "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити

Пирамида ли е „Исторически парк”? Пред камерата на Нова телевизия застана човек, който е бил част от така наречения проект. Сега той е свидетел по разследването. Поиска да не бъде разкривано лицето му, за да не бъде застрашена безопасността му.

„Аз познавам Ивелин Михайлов и по-близките хора около него от доста години. Нас ни свърза идеята за предлагане на застраховки „Живот”. Когато ние се запознахме, той беше консултант към фирма, която предлагаше застраховки „Живот”. Впоследствие той се отдели, тогава създаде „Тогедър”. Аз се присъединих към него, понеже когато сме посещавали заедно семинари – част от които и той е водил лекции – бяха доста интересни нещата, имаше идея”, коментира свидетелят.

„Впоследствие се появи идеята за ИП. Има много психология в цялата идея за ИП. Основа за всичко е застрахователният брокер, който притежаваше Ивелин. Като цяло дейността на този застрахователен брокер е свързана с набиране на консултанти. Тези консултанти ходят на семинари, на тях там им се обяснява как е най-подходящо да се предлагат застраховки „Живот” на големи застрахователни компании и идеята е, когато ти първоначално си направиш своя застраховка, впоследствие да направиш на свои близки и така на близки приятели. Ти го представяш на бъдещите си клиенти като нещо, което им помага. Реално ти им даваш шанс да съхранят парите си, да запазят тяхната стойност и да се увеличи. Разбира се, извършвайки такива застраховки, както е по закон, на теб ти се полага години наред да получаваш премия от застрахования. Това ти е нещо като допълнителен доход, който ти дава и добри социални контакти”, разказва свидетелят.

Твърди, че „Исторически парк“ бил замислен така, че да дава възможност на всеки патриотично настроен българин да инвестира.

„В един момент ти самият попадаш като инвеститор, въпреки че и го предлагаш това за инвестиция. То става много лесно. Всички около теб ти казват: ние разчитаме на теб, ти си част от нас, много бихме искали да бъдеш наистина и наш съдружник. Да, но когато ти работиш за заплата, която е стандартна за нашия регион – Варненския – ти не можеш да отделиш толкова голяма сума, за да можеш да си пълноценен инвеститор в проекта. Тогава съвсем спокойно ти се предлага: ние имаме контакти, ние затова сме близки, ще ти осигурим добри кредити, да ти дадат солидна основа, с която ти може да си част от нашия екип на високо ниво”, казва свидетелят.

Разказва, че за да се издигне в йерархията, е теглил кредити и е убеждавал и други да сторят същото.

„В един и същи ден се получават нещата – от две до три банки, в зависимост от досието ти за кредит. Тегли се в един и същи ден, в един и същи час, за да не може да излезе по банковите регистри между 100–150–200 хиляди”, коментира свидетелят.

„Парите се вземат на ръка, след като бъде изтеглен заемът, от консултанта, който те движи в проекта, и той ги вкарва в тези кухи фирми под формата на заем. Това беше до един момент. Впоследствие много клиенти, когато изтеглят дебитната карта, си я дават на техния консултант. Имахме консултанти, които притежаваха доста дебитни карти и те на банкомати теглеха тези суми, за да не може да се хване”, допълва той.

„След като се изтеглят всички пари, съответният консултант – той вече под формата на заем – ги внасяше в дружество, посочено от Ивелин или от другите близки до него”, заключва свидетелят.

Разбира, че е жертва, едва когато спрели да погасяват вноските по кредитите му.

„Когато теглих заема, те ме успокоиха: ние ще ти покрием вноските. Покриваха ги половин година. Имах клиенти, които на третия месец спряха да им покриват вноските, но това са последните години. В един момент всичко е много хубаво, но нас ни спират: ето го проекта, ето я нивата – ние сме изкопали, но ти нищо не може да вземеш”, казва свидетелят.

„Виждал съм много банкови карти на различни хора в нашите офиси и реално за мен в един момент, осъзнавайки, че това е една пирамида, така да се каже, няма как да се върна назад. Ти вече си част от нея, изключително много документи си подписал, ти си човекът, който е теглил парите от банковите карти. Най-често се ползваше в Неофит Рилски банкоматът. Ние там на опашка се редяхме с други консултанти, за да изтеглим парите, за да може да ги превъртим”, добавя той.

Колкото до това дали си е давал сметка, че може би върши престъпление, свидетелят не отговаря категорично.

„Ти всъщност не осъзнаваш като цяло, че тези пари впоследствие са кухи. А това е моят анализ, след като станах потърпевш, изцяло да ги асимилирам”, казва той.

Той говори и за страха си от Ивелин Михайлов и причината да иска лицето му да бъде скрито:

„Определено да. Мога да кажа, че Ивелин Михайлов винаги е споделял, че притежава много оръжия. Той самият и хората около него работят с фирма охранителна, която се представя като тяхна. Документално не съм сигурен, защото не съм виждал. Тези хора патрулират в Неофит Рилски, учат се да стрелят. Това са хора, за мен, които няма да се замислят да наранят човек. Винаги в един момент ти изплува в съзнанието, когато решиш да се конфронтираш официално с тези хора. Аз бих искал да ми се запази самоличността”.

Късно снощи съдът остави в ареста и седмината обвинени, свързани с „Исторически парк”, като намери доказателства за схема на финансова пирамида. Магистратите посочиха, че различни граждани били заблуждавани да инвестират. Част от средствата били присвоявани, а други от сумите – влагани в проекта за по-голяма убедителност. В съдебната зала прокуратурата съобщи, че в групата има лице с имунитет. Името засега не беше съобщено.