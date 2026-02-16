Новини
Диян Илиев, подал сигнала за телата в хижа „Петрохан“, вероятно е напуснал страната

16 Февруари, 2026 15:05 2 757 101

Той е бил разпитан няколко пъти и към момента няма забрана да излиза извън пределите на страната ни

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпрос, който стои без отговор, по случая „Петрохан“ е къде е Деян Илиев? Това е мъжът, който от години е бил сред най-близките хора на Ивайло Калушев и първи е открил телата в горящата хижа. По информация от източници на NOVA най-вероятно Илиев е напуснал България заедно с жена си Лола, която е мексиканка. Той е бил разпитан няколко пъти и към момента няма забрана да излиза извън пределите на страната ни. Колата му била на адреса му в село Гинци.

В петък прокуратурата прати материалите по разследването в парламента. От източници на NOVA от Народното събрание успяхме да получим достъп до част от тях.

В показанията си Деян Илиев, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата, свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.

Разказва, че отново на 1 февруари малко преди 20 часа получава съобщение от приятеля си Ивайло Калушев: "Някъде около 19:45-19:50 часа получих съобщение от Ивайло Калушев, което звучеше притеснително - нещо като прощално писмо. Събщението звучеше като: „Сбогом, приятелю! Ние много се уморихме и нямаме повече сили” и „Върни се в Мексико”. Понеже телефонът ми е настроен по този начин, всички получени съобщения ми се изтриват автоматично след известно време. Затова не мога да посоча точни текст на съобщението".

NOVA разполага и с показанията на жената на Деян Илиев - Лола, която е родом от Мексико. Тя е била с него, когато мъжът се качва до хижата в деня, в който открива телата. „Много се изплашихме. Д. ми каза да се заключа в колата и да не отварям на никого, а ако нещо се случи - да натисна клаксона, за да го предупредя. Когато Д. се върна, беше в състояние на шок. Целият трепереше. Каза, че всичко е изгоряло и че ще се върне да провери. Когато се върна вторият път, Д. беше ужасен, плачеше и трепереше”, пише Лола.

Същият ден Илиев е задържан от МВР за 24 часа. „След даването на показания, задържаха Д. за 24 часа. Беше в участъка през цялото време. Аз бях много притеснена", посочва в показанията си жената.

В предаването „На фокус” майката на един от убитите - Николай Златков, обяви, че Деян Илиев ѝ се обадил, след като открил телата на тримата в хижа „Петрохан”. "Изключително притеснена съм. Затова дадох показания сама. Питах ги къде е Деян?", твърди Ралица Асенова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    59 2 Отговор
    И добре е направил ,защото попа и на него щеше на пее!!!

    15:08 16.02.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    55 2 Отговор
    Или е напуснал страната, или са го самоубили! Второто е по вероятно!

    15:09 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    65 2 Отговор
    И ако този не е сготвен от съответните "органи" здраве му кажи! Как ще допуснеш основния свидетел да напусне страната? А може да са го "спуснали" на някое дълбоко място?

    15:09 16.02.2026

  • 5 ПРАВИЛНО Е НАПРАВИЛ

    40 5 Отговор
    ИНАЧЕ ПЕТ ГОДИНИ ЩЕ ГО РАЗКАТАВАТ ПОСТОЯННО КАТО СВИДЕТЕЛ ДОКАТО СТАНЕ ПИШМАН , ЧЕ СЕ Е ОБАДИЛ.

    Коментиран от #22

    15:09 16.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 е..........

    44 0 Отговор
    Добре е направил , но и там едва ли е в безопасност .Ръцете на ..... са много дълги.

    15:12 16.02.2026

  • 10 Да не се окаже че и него

    46 1 Отговор
    Ще го самоубият
    Може и вече да са
    Как така е напуснал страната и никой незнае за какво са тия граници
    Тия камери по летищата

    Все си мисля че скоро ще чуем за друга хижа и друг загинал

    15:12 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нее

    59 1 Отговор
    МВР и Прокуратурата не знаят къде е единствения свидетел от трагедията??? Нямам думи...

    Коментиран от #19, #27

    15:14 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вероятно?

    38 0 Отговор
    Е нали минават проверка по граници, как така вероятно?

    15:16 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    27 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПРАВИЛНО Е НАПРАВИЛ":

    И да се не е обадил,той е бил главния касиер на групата в хижата ..Финансовите потоци към хижарите са минавали през него..И викаш,че никой няма да се интересува от това?

    15:17 16.02.2026

  • 23 А, бе!

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Преди десет дена, заяви, че никога повече, няма да се появиш в сайта. Взе си сбогом, като член на секта. Ко стана?!
    За дръ сте няк!

    15:17 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Инспектор Дюдю

    30 1 Отговор
    В духа на хоръра/сценария/,
    след ден овчар ще го намери
    на връх Ком....

    15:17 16.02.2026

  • 26 Тити на Кака

    34 2 Отговор
    Дали някой ще благоволи да се попита какво означава това, че след разпит на ключов свидетел от групата на убитите не е последвала изрична забрана и действия по задържането на лицето на разположение на разследващите в страната?
    Някой ще поиска ли обяснения по статуса на свидетеля към днешна дата? Обяснения от ония, които не са разпоредили забрана за напускане дори на района, камо ли на България? Които не са ограничили контактите му, достъпа до банковите му сметки. до имоти извън периметъра? Които не са назначили полицейско наблюдение над лицета и естообитанието му?

    15:17 16.02.2026

  • 27 Атина Палада

    20 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нее":

    Знаят,но няма да ни кажат..

    15:18 16.02.2026

  • 28 Да ама Не

    31 1 Отговор
    Ако допускаше, че са се "самоубили ритуално", щеше ли да се покрие?

    15:18 16.02.2026

  • 29 Реалист

    30 1 Отговор
    С всичките им компютъризирани системи, разследващите са безпомощни и не могат да кажат дали някой е напуснал страната или не. Да не би да е минал нелегално в Сърбия, като партизанин? Страната ни и до сега се управлява от кръковете на комунистите и ДС, също както нацистите в Германия - имат си бизнес за милиарди и никой не ги споменава. Дълбоката държава, а на вас на ви Демокрация - прах в очите на слепците.

    Коментиран от #40

    15:18 16.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Туин Пийкс

    41 0 Отговор
    А, "овчаря" дето намери кемпера, напуснал ли е страната?

    15:19 16.02.2026

  • 32 123456

    37 1 Отговор
    Аааа, не ве ! Ще ви чака да го свитнете и него - самоубил се с три курчума - два в сърцето и един в мозъка ! Аматьори ! Живи аматори ! Язък за убитите хора! Сигурно пак ще ви увеличат заплатите !

    15:19 16.02.2026

  • 33 А МОЛЯ ТЕ ДЕЯН

    23 2 Отговор
    ОТ ТАМ ДАЛЕКО В ЧУЖБИНА КАЖИ ЦЯЛАТА ИСТИНА. УСПОКОЙ МОЛЯ ТЕ НАРОДА БЪЛГАРСКИ. НО ЧЕСТНО И КОРЕКТНО. БЪДИ МЪЖКАР ИСТИНСКИ.

    15:19 16.02.2026

  • 34 А МОЛЯ ТЕ ДЕЯН

    12 1 Отговор
    ОТ ТАМ ДАЛЕКО В ЧУЖБИНА КАЖИ ЦЯЛАТА ИСТИНА. УСПОКОЙ МОЛЯ ТЕ НАРОДА БЪЛГАРСКИ. НО ЧЕСТНО И КОРЕКТНО. БЪДИ МЪЖКАР ИСТИНСКИ. Писах по убеждение. Но забравих това че тука и там по цялата страна има МНОГО ТОЧНИ И ЧЕСТНИ ХОРА. ХВАЛА ЗА КОМЕНТАРИТЕ ВИ. УМНИ ТОЧНИ ИСТИНСКИ.

    Коментиран от #50

    15:22 16.02.2026

  • 35 Деян

    31 1 Отговор
    Дано да е жив завалията, че тея масови самоубийства вече ни дойдоха в повече...

    Коментиран от #37

    15:23 16.02.2026

  • 36 така е

    25 1 Отговор
    Само доказва, че клетката е ликвидирана, а не е самоубита.

    15:23 16.02.2026

  • 37 Последния Софиянец

    14 2 Отговор

    До коментар #35 от "Деян":

    Едва ли .Колата му си е в двора в Гинци

    15:24 16.02.2026

  • 38 @@@

    12 2 Отговор
    Диянчо Илиев, наричан от Разследващите Овчарят,
    който подаде сигнала за телата в хижа „Петрохан“,
    Предвидливо е Избягал от .... в България!

    15:24 16.02.2026

  • 39 Дано!

    19 0 Отговор
    И него не намерят ,,самоубил се"...?!

    15:25 16.02.2026

  • 40 Реално

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Реалист":

    България е в Шенген. Може да мине границата с автомобил към Румъния или Гърция и никой ням ада го разбере. Не ли?

    Коментиран от #44, #69

    15:25 16.02.2026

  • 41 Цвете

    16 0 Отговор
    ОТ НАПИСАНОТО, КАКВО СЕ РАЗБИРА? ДАНО, ТОЙ И СЪПРУГАТА МУ ДА СА НАПУСНАЛИ, ЗАЩОТО ГИ Е ОЧАКВАКВАЛО СЪЩОТО. НЕЩО НЕЯСНО ДА ИМА? 🧳✈️👍

    15:26 16.02.2026

  • 42 Гарантирано от ГЕРБ

    20 2 Отговор
    След всичко, което тихомълком излесе на яве,
    вече и Правоверните Гербери Не вярват на
    ДържавноГерберското Разследване!

    15:26 16.02.2026

  • 43 оракул

    16 0 Отговор
    ТОЗИ ЗНАЕ КАК ДА ДЕЙСТВА. ИЗПАРИЛ СЕ Е. ИНАЧЕ ЩЕ МУ СТЪЖНАТ ЖИВОТА . А ТОЙ ЗНАЕ МНОГО.

    Коментиран от #46

    15:27 16.02.2026

  • 44 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Реално":

    Колата му си е в селото.

    Коментиран от #47

    15:27 16.02.2026

  • 45 Със совалка!

    11 2 Отговор
    "Диян Илиев, подал сигнала за телата в хижа „Петрохан“, вероятно е напуснал страната" - а "вероятно" някой сети ли се да направи справка с граничен контрол дали е така ?

    Коментиран от #60

    15:27 16.02.2026

  • 46 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "оракул":

    С какво?Колата му е в селото

    Коментиран от #49, #79

    15:28 16.02.2026

  • 47 и това

    11 0 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Това какво показва? Минал е пеша? Или няма достъп до други коли?

    15:28 16.02.2026

  • 48 Цвете

    11 0 Отговор
    ОТ НАПИСАНОТО, КАКВО СЕ РАЗБИРА? ДАНО, ТОЙ И СЪПРУГАТА МУ ДА СА НАПУСНАЛИ, ЗАЩОТО ГИ Е ОЧАКВАКВАЛО СЪЩОТО. НЕЩО НЕЯСНО ДА ИМА? 🧳✈️👍

    Коментиран от #51

    15:29 16.02.2026

  • 49 трябвало е

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Последния Софиянец":

    Трябвало е да се обади в КАТ да предупреди какво възнамерява да прави. Да не стане грешка!

    Коментиран от #65

    15:30 16.02.2026

  • 50 Къдравата Сю!

    13 3 Отговор

    До коментар #34 от "А МОЛЯ ТЕ ДЕЯН":

    Не си мъчете акъла,дали е убийство...самоубийство...и т.н...!
    Като излезна от нелегалност-ще дам открит брифинг,на който ще разясня всичко и успокоя обществото...!
    Имайте още малко търпение,моля...

    Коментиран от #56

    15:30 16.02.2026

  • 51 само показва

    17 1 Отговор

    До коментар #48 от "Цвете":

    че не е самоубийство, а са ги зачистили.

    15:30 16.02.2026

  • 52 вероятно е напуснал страната

    16 0 Отговор
    А не бе. Тук ще стои че и него да го приключат

    15:31 16.02.2026

  • 53 мвр е оог

    10 2 Отговор
    много е вероятно да не е излязъл жив след разпита в МВР или в ДАНс или пеокуратура където е бил разпитван.

    мвр е опг

    15:35 16.02.2026

  • 54 напуснал страната ! Хмм...

    14 0 Отговор
    И впрочем до границата на 150 метра има още една явочна квартира ! И то още от 2001-2002 година. 3 етажа басеин, сауна и един тунел.... на един друг Иванов ... От къде знам ли? Ами щото и аз я строях. Ел. Инсталациите ...И когато трябваше да ми плащат трябваше в един офис до Кристал да ходя на "Крайслер България" и до 3 етаж на една сграда към жп гарата след Лъвов мост в ляво където беше касата на службите, щото само в кеш тези неща се заплащат ..ролята на ДАНС в случая трябва да се търси още от 2001-2002 година! 3 КПП-та имаха там .... и не са точно ДАНС а друга служба е впрочем...

    Коментиран от #71, #86, #90, #95, #101

    15:37 16.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПРАВ СИ В ПИСАНИЕТО

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Къдравата Сю!":

    ДЕМЕК НИЩО НЯМА ДА СЕ РАЗБЕРЕ ОСВЕН ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ""ОТКРИТ"" БРИФИНГ. Тя прав всичко скрито покрито.

    Коментиран от #61

    15:38 16.02.2026

  • 57 Великолепната седморка

    4 1 Отговор
    Родовете
    Вокил и Дуло

    15:40 16.02.2026

  • 58 Някой си

    6 3 Отговор
    Ако е в играта,ще го намерят и в Мексико.

    Коментиран от #62

    15:40 16.02.2026

  • 59 Пешо

    7 2 Отговор
    Може да е напуснал и земята.

    15:41 16.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ИМЕННО...!

    11 1 Отговор

    До коментар #56 от "ПРАВ СИ В ПИСАНИЕТО":

    Умният човек,разбира иронията по адрес на шефа на МВР,че в такъв момент,вместо да излезе и успокои обществото,той ми се е скрил като страхлив ми6ок и мълчи,като комунист на разпит...

    15:43 16.02.2026

  • 62 Тито

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Някой си":

    Ще му намерят цървулите в Мексико!Ходил ли си някога там-та плямпаш?!

    15:43 16.02.2026

  • 63 предположение

    8 0 Отговор
    Плюл си е на петите. Явно не желае родната полиция да го пази. Има нещо гнило в цялата история. Когато стане някакво събитие винаги е заради жена или заради пари. Тук жена досега не се появи, което значи, че става дума за пари. Никъде досега не чух от разследващите да говорят за пари. Захапали са версията за самоубийство, защото им е най-лесно и безпроблемно.

    15:44 16.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "трябвало е":

    Отварям ресторанта си и черпя всичко наред-ако това е самоубийство!

    15:45 16.02.2026

  • 66 Хижа а? Хижа....

    6 0 Отговор
    Колкото и Училището в Чуковейзер ! Там дето бяха складирани архивите на ДС и "доктората" на Бою училище ли беше? А? ....

    Коментиран от #98

    15:46 16.02.2026

  • 67 Факт::

    6 0 Отговор
    Диян Илиев си е пуснал на MAX-Родната Полиция ни пази в слушалките и тихо е напуснал страната с една препратка към майките на "управляващите"!

    15:47 16.02.2026

  • 68 Е как МВР допусна...?!

    5 3 Отговор
    Ключов свидетел...-пръв свидетел на трите трупа,да напусне страната без да бъде задържан на границата...?!
    Нали има КПП...лична карта..снимка...
    Отново фрапиращ непрофесионализъм от страна на МВР...!

    15:47 16.02.2026

  • 69 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Реално":

    И като сме в Шенген, всеки може да изчезне без следа ли? Нали като излети за Мексико трябва да се чекира от където напуска ЕС - например Испания? И там ли няма да знаят дали е напуснал?

    Коментиран от #72, #81

    15:49 16.02.2026

  • 70 Сигурно в гората която са пазили

    5 1 Отговор
    Е имало трюфели

    15:51 16.02.2026

  • 71 Реалист

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "напуснал страната ! Хмм...":

    Не коментирай много, за да не те самоубият и теб!

    Коментиран от #76

    15:51 16.02.2026

  • 72 Този ще отиде до мексико

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Реалист":

    С яхтата на Калушев

    15:52 16.02.2026

  • 73 дядото

    4 1 Отговор
    може.може да е напуснал българия,както вече да е напуснал и този свят.не знам

    15:53 16.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Уса

    6 1 Отговор
    Попаднал е на разумни полицаи,които са го предупредили,че си има работа с жестока мафия оглавявана от две прасета и полицията е безпомощна може само да приема жалби и показания без да работи по тях.Това съм го чул от началник на криминална полиция в северозападнала България.Правете си сами заключенията.Има свестни полицаи,но не смеят,защото и те имат семейства или планове за живота

    15:54 16.02.2026

  • 76 Стар болен и умиращ

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Реалист":

    Деца в чужбина. Пука ли ми? Ще ме изплашиш ли?

    15:54 16.02.2026

  • 77 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Браво на службите, единствен свидетел на пейзажа в хижата който ще се окаже и ключов свидетел са го оставили да си напуска държавата.... е нема такава система...

    Коментиран от #80, #88

    15:54 16.02.2026

  • 78 дядото

    2 1 Отговор
    към ком 71
    твърде много стават тези които коментират,за да бъдат самоизбити всичките

    Коментиран от #82

    15:55 16.02.2026

  • 79 Чочо Али Бъгов

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Последния Софиянец":

    Ти нали си "Софиянец" бе....от къде видя какво става в Гинци?!Селяк от Северозападналите!

    15:57 16.02.2026

  • 80 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "ООрана държава":

    Когато всичко е нагласено-свидетел не им трябва.

    15:58 16.02.2026

  • 81 Реално

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Реалист":

    Къде съм казал, че е излетял.
    Казах, че може да е напуснал България в посока Гърция или Румъния и никой да не разбере. Докато не ползва самолет или граничен пункт извън ЕС, няма кой да го намери.

    Коментиран от #83

    15:58 16.02.2026

  • 82 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "дядото":

    Виж какво е коментирал въпросния, ако е вярно де, не като нас бля-бля....

    15:59 16.02.2026

  • 83 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Реално":

    Не, че ти си казал. Медиите пишат, че вероятно е в Мексико. Ако искат да го намерят, ще го намерят.

    Коментиран от #85

    16:01 16.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Реално

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Реалист":

    медиите не ме интересуват.

    Ако е летял със самолет, щяха да го знаят къде е кацнал.

    Коментиран от #89

    16:03 16.02.2026

  • 86 "Крайслер България" до Кристал в уличка

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "напуснал страната ! Хмм...":

    до военният клуб бяха ВКР а не ДАНС

    Коментиран от #92

    16:04 16.02.2026

  • 87 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Сега съм на почивка.Като си дойда ще поискам обстоен доклад,ще се запозная,ще се консултирам с моето Гуру и евентуално ще Ви кажа какво мисля.А до тогава ще има Служебно Правителство и аз няма да съм министЕр на ВР.Така,че чакайте от самоубил се писмо!Ваш ЕРБ-ер- Къдравата Сю!Благодаря за вниманието!

    16:06 16.02.2026

  • 88 И кво лошо?!

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "ООрана държава":

    Просто ключовият свидетел е отишъл на крака при министъра на МВР,който също е в...,,чужбина"...!

    16:08 16.02.2026

  • 89 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Реално":

    А ако е с кораб?!Ако е с влак,шейна с Чукча или просто пеш?!Много плямпаш!Не ти се отдава!

    Коментиран от #91, #97

    16:08 16.02.2026

  • 90 Олееее

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "напуснал страната ! Хмм...":

    Утре те няма

    16:08 16.02.2026

  • 91 Тва : "Много плямпаш!" ...

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Реалист":

    Изглежда доста познато ! Ама много

    16:11 16.02.2026

  • 92 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от ""Крайслер България" до Кристал в уличка":

    Колега ! ВКР !

    16:14 16.02.2026

  • 93 1111

    0 1 Отговор
    Тези хора или намериха нещо в планината , или записаха някой от гостите си .
    А дали може с техният дрон да сканират за минерали ????

    16:17 16.02.2026

  • 94 Механик

    1 1 Отговор
    Понеже телефонът ми е настроен по този начин, всички получени съобщения ми се изтриват автоматично след известно време.
    Да де, ама при оператора остават в логовете (ако е СМС). Ако по някой месинджър е още по-лесно. Там всичко остава дори след многогодини. Дори да си закриеш акаунта.
    Въпрос е на официално запитване към съответния собственик на услугата.
    Отедлно, тоя отговорил ли е на въпроса защо така му е настроен телефона да трие съобщенията? Щото моят не е въпреки, че съм женен и имам 2 любовници.

    Коментиран от #96, #100

    16:21 16.02.2026

  • 95 Още една черна каса имаше

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "напуснал страната ! Хмм...":

    На ул. Султан Тепе. Там бяха плащанията над 250 000 долара. Студентски клуб беше на времето и мъжа на Рая Назарян беше управител а в мъзето беше касата и тъста и беше "човека"

    16:23 16.02.2026

  • 96 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Механик":

    Имаш......жълто по кюлотите си!Айде ходи разглабяй шарнири!

    16:24 16.02.2026

  • 97 Реално

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Реалист":

    Кое те притисни, та си изпусна нервите?

    Коментиран от #99

    16:25 16.02.2026

  • 98 Как па помниш

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хижа а? Хижа....":

    За Чуковейзер....

    16:27 16.02.2026

  • 99 Ама точно

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Реално":

    Си "изпусна нервите" и сега се усети

    16:28 16.02.2026

  • 100 Е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Механик":

    Като го прочетат двете ти любовници няма ли да имаш проблеми палавнико?

    16:34 16.02.2026

  • 101 То остави това

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "напуснал страната ! Хмм...":

    Ами от ДАНС тогава всяка събота и неделя бачкаха там и ги вземаха с 2 буса от бул. Сливница до една кръчма ама и забравих името. По 100 долара на ден. Тея същите дето бяха замесени с "белите брези" а външните подизпълнители ги возиха с един фолцваген на чистотата, БКС Люлин

    16:35 16.02.2026

Новини по градове:
