Делян Добрев: ГЕРБ със своите действия, с този кабинет, с тези бюджети, се самопожертва, за да влезем в еврозоната

30 Ноември, 2025 20:25 430 22

"Аз не харесвам последните пет бюджета, не само този. Не, последните вероятно осем бюджета. От 2021 година досега нито един бюджет няма, който да отговаря на целите и на политиките на партия ГЕРБ. Те винаги са били коалиционни или не са били наши", заяви председателят на бюджетната комисия в парламента

Делян Добрев: ГЕРБ със своите действия, с този кабинет, с тези бюджети, се самопожертва, за да влезем в еврозоната - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев определи своята партия ГЕРБ като най-големият губещ в настоящата политическа ситуация. В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA, той коментира скандалите около приемането на бюджета, напрежението в "сглобката" и бъдещето на правителството.

►"Ляв" бюджет и компромиси

Добрев не скри критиките си към предложения от финансовия министър Асен Василев бюджет.

"Аз не харесвам последните пет бюджета, не само този. Не, последните вероятно осем бюджета. От 2021 година досега нито един бюджет няма, който да отговаря на целите и на политиките на партия ГЕРБ. Те винаги са били коалиционни или не са били наши", заяви той.

Според него данъчната система на държавата не издържа и за да се влезе в рамките на 3% дефицит, се налага вдигане на данъци или осигуровки. Добрев подчерта, че ГЕРБ е направила много компромиси в името на голямата цел – влизането в еврозоната.

"Най-големият губещ в тази ситуация е ГЕРБ. ГЕРБ със своите действия, с формирането на този кабинет, с гласуването на тези бюджети, ГЕРБ до голяма степен се самопожертва за това, за голямата цел ние да влезем в еврозоната", каза депутатът.

►Скандалът в Бюджетна комисия

Добрев коментира и напрежението по време на заседанието на бюджетната комисия, на което се чуха викове и обиди. Според него поведението на финансовия министър Асен Василев е било "неадекватно".

"Ненормалното е час и половина да крещиш на микрофона по време на бюджетна комисия на открито заседание", заяви Добрев.

Той отрече да носи лична вина за ескалацията на напрежението и обясни, че заседанието е продължило 6 часа, като всеки е имал възможност да се изкаже.

►Бъдещето на кабинета и "сглобката"

Запитан за бъдещето на правителството и дали Бойко Борисов ще "самопадне" кабинета, Добрев отговори уклончиво, но подчерта чувствителността на лидера на ГЕРБ към обществените нагласи.

"Ако Борисов подаде оставка, ние няма да имаме бюджет. Ще имаме бюджет някъде следващата година, не се знае точно кога, не се знае точно какъв, не се знае с какво мнозинство", предупреди той.

Добрев изрази песимизъм за възможността отношенията в коалицията да се възстановят и нормализират.

"Аз съм песимист. Смятам, че малко или много това, че ние не можем да водим собствената политика на ГЕРБ, която е политика център-дясно, а ни се налага да водим да приемаме леви бюджети. Ще разочарова хората от нас и това ще намали нашата подкрепа", каза той.

Въпреки това, депутатът отбеляза, че ако правителството падне сега, държавата ще остане без бюджет и ще трябва да кара с 1/12 от стария, което би било пагубно в годината на влизане в еврозоната.

Относно протестите, Добрев изрази съжаление, че хората са манипулирани да протестират без ясна цел.


България
Оценка 1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Да се самопожертват в затвора.

    Коментиран от #21

    20:30 30.11.2025

  • 2 Майна

    13 1 Отговор
    Не сте познали.
    Ще ви вземем душата или оставката! Още утре!

    Коментиран от #18

    20:31 30.11.2025

  • 3 Майна

    16 0 Отговор
    Протестите са оставката ви!
    Целта е тази!
    Възраждане го заяви!

    20:33 30.11.2025

  • 4 каунчо аскьово

    12 0 Отговор
    се самопожертва
    жалния човечец
    навремето щяха да го изключат от гроб ама цоко се застъпи

    20:33 30.11.2025

  • 5 Стойност -

    13 0 Отговор
    НИКАКВА ! Какви жертви и саможертви , бе селяндур брадясал ! Какви фантасмагории и безкрайно жалки и тъпи излишни опити за манипулации само ?! Няма кой да ти вярва на лъжите и уйдормите ! Оставка !!!

    20:34 30.11.2025

  • 6 Яшар

    8 0 Отговор
    Тоз шмекер обърна палачинката ..Зе да Ланка и да се омотва...и кав енергиен експерт е тоя тикво крадец ...нито изказа му нито ценза му е на експерт ...бойко-палачо...

    20:36 30.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Да ви зарадвам! На заседание на ЦОБ(Централно оперативно бюро) на ДПС на 29 ноември 14 часа се взе решение за организиране на масови общонародни протести за защита на парламентарната демокрация и срещу терора на улицата. Информирани са председателя на ПП.ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на ИТН Станислав Трифонов и съпредседателите на БСП Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов. Лидерите на партията в коалицията поеха ангажимент да организират структурите си. Кметовете на Бургас Димитър Николов и Стара Загора Живко Тодоров от ГЕРБ ,областните кметове на ДПС ще координират структурите.. Станислав Тодоров се завръща временно като водещ на шоуто си в своята телевизия 7/8 и ще призове всички симпатизанти на ИТН да се включат на контрапротести срещу уличните метежи за сваляне на законното правителство а също съпредседателите на БСП ще призоват всички свои членове и симпатизанти по партийната си телевизия БСТ ( Българска свободна телевизия) да се включат. Всички от коалицията ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС ще докажат че България е правова държава и улични метежи нямат място в нея.

    Коментиран от #9

    20:36 30.11.2025

  • 8 Дааа

    6 0 Отговор
    ГЕРБ се доказаха окончателно, че са слуги на ДПС и Пеевски.. Толкова години тайна любов със ДПС, но вече любовта им е оовече от явна... Да идват нови избори ( и въпреки, че служебното правителстео отноео ще е на прасетата ), няма как да спрат народната воля и огромното напрежение в обществото ще се отприщи в наказателен вот и сигурна победа за Радев....

    20:37 30.11.2025

  • 9 Кой ще излезе да подкрепи ...

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    чалга мерзавеца,боко тиквата и пеев крадливата свиня?

    Коментиран от #12

    20:37 30.11.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    7 0 Отговор
    "Въх, уби ма"....
    В тези бузи колко стотици милиона си скрил, саможертвайки се ?

    20:38 30.11.2025

  • 11 Като те гледаме......

    5 0 Отговор
    Най много на само пожертван мязаш , ония тиквите около тебе също. Малко самопожертва и оп дръпнахте няколко милиарда от джоба на недояждащия и в дрехи втора ръка народец.

    20:38 30.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор

    До коментар #9 от "Кой ще излезе да подкрепи ...":

    Излизат силните структури на партия ГЕРБ. Излизат мощните и многобройни симпатизанти на ДПС на г-н Пеевски благодетел на народа лично застъпил се за увеличение на полицейските заплати ,за магазини за хората ,да не се вдигне водата, излизат хилядите симпатизанти на Станислав Трифонов израснали с неговото шоу и песни ,излизат и членовете на социалната партия БСП. Ще докажем че коалицията ГЕРБ -ДПС -ИТН-БСП е сила и мощ. Че сме по силни от пепейци ,дебейци ,възрожденци,мечове и подобни. Под вещата десница на държавника от световна величина Бойко Борисов. Зад нас е България!

    Коментиран от #19

    20:38 30.11.2025

  • 13 Много умен и разбира от всиччо

    3 0 Отговор
    И тоя е с "диплома" на арт специалист и художник. Сега очаквам и Жоро тръбата да се появи и да обвини Путин и Русия, вместо глуповатия си гуро!

    20:39 30.11.2025

  • 14 К.К

    4 0 Отговор
    Тоя няма ли кой да го прибере, за да спре да се излага по телевизиите, в комисии и в парламента. Няма ли да спре да дрънка глупости, нелепици и лъжи? Колкото повече говорят, толкова повече ядосват хората и предизвикват гняв. Това правителство се опитва само да се свали и то много успешно.

    20:40 30.11.2025

  • 15 долу ес

    3 0 Отговор
    ако ви нещастни жерви от ГЕРБ бяхте пуснали РЕФЕРЕНДУМА, щяхте да разберете, че хората не ви искат ЕЗ ама изобщо!!!!! така че лъжецо нещастен вие не се жертвахте, жертвахте НАС хората заради вас си лично! за индулгенции от посолствата!

    20:40 30.11.2025

  • 16 Слави Т.Трифонов- председател ИТН

    0 2 Отговор
    Призовавам всички членове и симпатизанти на партия Има такъв Народ да се включат утре в мащабния и всеобхватен граждански протест срещу уличното насилие и безредици на така наречената опозиция. Да бъде подкрепено законно избраното Българско правителство и парламентарната демокрация. Заедно с лидера на ГЕРБ генерал -лейтенант Бойко Борисов, с лидера на Движение за Права и Свободи Делян Пеевски и председателя на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров няма да допуснем улицата да диктува дневния ред в обществото. Ние сме правова държава. В нас е силата - ваш Станислав Трифонов

    20:40 30.11.2025

  • 17 нннн

    1 0 Отговор
    Сякаш слушам ,,Големанов" на Ст.Л. Костов.

    20:40 30.11.2025

  • 18 Филибе,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Явно си един от организаторите на атентата в "Св. Неделя"

    20:40 30.11.2025

  • 19 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Данко ! Савземи са

    20:41 30.11.2025

  • 20 факти

    3 0 Отговор
    къде е левчето бе лъжльо

    20:41 30.11.2025

  • 21 Потресаващо!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цяла България иска да са в затвора герберските министри и депутати. Крадци, опоскали Родината ни и теглещи всяка седмица кредити за милиарди, които потъват в банковите им сметки.

    20:43 30.11.2025

  • 22 Гръч

    1 0 Отговор
    Да влезете,където слънце не огрява и никога да не излезете

    20:43 30.11.2025

