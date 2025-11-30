Делян Добрев: ГЕРБ със своите действия, с този кабинет, с тези бюджети, се самопожертва, за да влезем в еврозоната

Председателят на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев определи своята партия ГЕРБ като най-големият губещ в настоящата политическа ситуация. В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA, той коментира скандалите около приемането на бюджета, напрежението в "сглобката" и бъдещето на правителството.

►"Ляв" бюджет и компромиси

Добрев не скри критиките си към предложения от финансовия министър Асен Василев бюджет.

"Аз не харесвам последните пет бюджета, не само този. Не, последните вероятно осем бюджета. От 2021 година досега нито един бюджет няма, който да отговаря на целите и на политиките на партия ГЕРБ. Те винаги са били коалиционни или не са били наши", заяви той.

Според него данъчната система на държавата не издържа и за да се влезе в рамките на 3% дефицит, се налага вдигане на данъци или осигуровки. Добрев подчерта, че ГЕРБ е направила много компромиси в името на голямата цел – влизането в еврозоната.

"Най-големият губещ в тази ситуация е ГЕРБ. ГЕРБ със своите действия, с формирането на този кабинет, с гласуването на тези бюджети, ГЕРБ до голяма степен се самопожертва за това, за голямата цел ние да влезем в еврозоната", каза депутатът.

►Скандалът в Бюджетна комисия

Добрев коментира и напрежението по време на заседанието на бюджетната комисия, на което се чуха викове и обиди. Според него поведението на финансовия министър Асен Василев е било "неадекватно".

"Ненормалното е час и половина да крещиш на микрофона по време на бюджетна комисия на открито заседание", заяви Добрев.

Той отрече да носи лична вина за ескалацията на напрежението и обясни, че заседанието е продължило 6 часа, като всеки е имал възможност да се изкаже.

►Бъдещето на кабинета и "сглобката"

Запитан за бъдещето на правителството и дали Бойко Борисов ще "самопадне" кабинета, Добрев отговори уклончиво, но подчерта чувствителността на лидера на ГЕРБ към обществените нагласи.

"Ако Борисов подаде оставка, ние няма да имаме бюджет. Ще имаме бюджет някъде следващата година, не се знае точно кога, не се знае точно какъв, не се знае с какво мнозинство", предупреди той.

Добрев изрази песимизъм за възможността отношенията в коалицията да се възстановят и нормализират.

"Аз съм песимист. Смятам, че малко или много това, че ние не можем да водим собствената политика на ГЕРБ, която е политика център-дясно, а ни се налага да водим да приемаме леви бюджети. Ще разочарова хората от нас и това ще намали нашата подкрепа", каза той.

Въпреки това, депутатът отбеляза, че ако правителството падне сега, държавата ще остане без бюджет и ще трябва да кара с 1/12 от стария, което би било пагубно в годината на влизане в еврозоната.

Относно протестите, Добрев изрази съжаление, че хората са манипулирани да протестират без ясна цел.