Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Тази седмица се очаква управляващите да направят опит да рестартират бюджетната процедура и да продължат с приемането на план-сметките за 2026 година. Миналата седмица протести и недоволство на различни съсловия доведоха до решение бюджетът да бъде поставен на пауза.
Последваха две срещи между управляващите с работодатели и синдикати, на които се постигна съгласие за търсене на "златното сечение" по думите на премиера Росен Желязков.
Очаква се на 2 декември, когато ще има още една среща във формат "четиристранка", да бъдат обявени официално новите параметри, по които е постигнато съгласие. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждането на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО и нови поправки по централния бюджет на държавата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши и Боко
08:23 01.12.2025
2 Пич
08:26 01.12.2025
3 Тия
08:27 01.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
МЕНЮТО на БАНКСТЕРИТЕ❗
ЕсеС ще решава на кого колко да даваМЕ❗
И ние като качени на "Титаник" ще очакваме съдбата си в студената вода където най-близката суша е на километри.... при това надолу🤔❗
08:31 01.12.2025
5 завод
08:32 01.12.2025
6 Довечера
08:35 01.12.2025
7 хихи
ще са с още по-големи разходи...
08:36 01.12.2025
8 Една Шайка "партньори" Маргинали
08:36 01.12.2025
9 Да да да
08:36 01.12.2025
10 Мими Ралева
08:40 01.12.2025
11 Нищо няма да направят.
Честита ни еврозона и милиарди заеми, за 2 години 40 милиарда лева държавни заеми.
08:40 01.12.2025
12 Фото Мексико
08:40 01.12.2025
13 Бюджетът трябва да угоди на всички
Трудна задача, но винаги могат да се намерят допирните точки.
Няма да има пълно щастие за никого.
Въпросът не е в това, а във факта, че опозицията ще използва повода да мъти водата и да провали влизането в Еврозоната. За тях не е важен бюджетът, а протестите.
Коментиран от #17
08:42 01.12.2025
14 Мен лично ме изтересува
Това ще прати цялата държава в киреча и ще даде властта на Радев.
Пак ще има парламентарна процедура , извънредни избори и т.н.
Безвремие номер 2!
Коментиран от #16
08:46 01.12.2025
15 На снимката
08:48 01.12.2025
16 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Мен лично ме изтересува":А не те ли интересува, че НЕ БорисОF кара влака,
а "Д"🤔❓
Не те ли интересува, че дори да падне СЛАМЕН ЖелязкОF, ще има нови папки и може да има ново правителство БЕЗ избори🤔❓
08:52 01.12.2025
17 Хаха
До коментар #13 от "Бюджетът трябва да угоди на всички":За вас безродниците влизането в еврозоната е по-важна дата от Освобождението. Хващай самолета и се заселвай в Хърватска. Или там не дават да се краде?
08:52 01.12.2025
18 Всички от снимката
От къде Домусчиев се замогна като Али Баба. Вярно ли е, че Пеевски го превозват с частния ти самолет !
Тая жена- куб веднага да бъде окошарена и да поеме пътя на Иванчева!
Добре започна да отрезнява, ама късно! Късно е да измиеш позора си!
КТ « Подкрепа» е на кантар.
Разбиха, и мъчително доубиха България!
Живеем, като добитък! Това затнарода, а такива като тези от снимката и техните работодатели тънат в угода!
Да отрежем главата на ламята!
Коментиран от #21
08:58 01.12.2025
19 На снимката виждам
Просто нямам думи ,
09:00 01.12.2025
20 Довечера на Площада Народе,
Довечера или Никога. Елате на Площада да Съборим Правителството на Нови Данъци, Такси, Нова Инфлация и Нови Международни Заеми, които и вашите внуци ще изплащат.
Довечера да Съборим Правителството, Елате на Площада в Триъгълника на Властта.
Коментиран от #22
09:04 01.12.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Всички от снимката":Братя ДОМУСчиеви през 1996 г. основават приватизационен фонд „Напредък Холдинг“ АД, чрез който придобиват акции в редица дружества в България, които развиват дейности в разни сфери на индустрията. Сред тях е производителят на велосипеди и мотокари „Балкан“ АД,
в който майка им Маргарита Домусчиева е ....директор ❗
09:08 01.12.2025
22 Анонимен
До коментар #20 от "Довечера на Площада Народе,":И като падне правителството после какво?
09:09 01.12.2025