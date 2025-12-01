Новини
Любомир Дацов: Бюджетът се почва 8 месеца по-рано, има много процедури

1 Декември, 2025 09:36 672 9

Структурните реформи се правят поредица от години. Те трябва да бъдат набелязани, тъй като, който и сектор да пипнем в момента, има нужда от промяна на модела

Мария Атанасова

Не е реалистично да се случи това, което се заявява, защото, ако бюджетът се правеше за 10 дена, нямаше да има нужда от толкова министерства. Това каза в ефира на “Здравей, България” Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет.

“Бюджетът се почва 8 месеца по-рано, има много процедури, които се изминават, въвлечени са 1000 хора - само в Министерството на финансите са от 150 до 200 хората, които смятат и правят разчетите. Ако можеше за 10 дена абсолютно всичко да се превърти, тогава този процес се обезсмисля”, смята Дацов.

По думите му в бюджета има абсолютно противоречащи политически и икономически цели. “Това няма как да бъде разрешено, ако не бъде преосмислено всичко”, обясни той.

“Бюджетът е като една конструкция, която е планирана да бъде устойчива с около 38% от БВП. Аз съм един от архитектите, започнахме тази посока през 1997 година. Когато отиде на 46% това, което може да се случи, е да ви се огънат краката, защото няма да успее да издържи. Или ще се направи нова конструкция на бюджета, свързана с вдигане на данъците, защото трябва да се намери устойчив източник на финансиране”, коментира Дацов.

Според него освен, че трябва да финансира разходи, бюджетът има и макроикономически стойности. “Той трябва да може да плава, да има фискално пространство и в зависимост от икономическия цикъл да отговаря и да управлява този процес”, коментира експертът.

“Структурните реформи се правят поредица от години. Те трябва да бъдат набелязани, тъй като, който и сектор да пипнем в момента, има нужда от промяна на модела. А не да се правят промени за надграждане, има нужда от преконструиране - като се почне от пенсионно осигуряване, което е може би най-големият структурен и дългосрочен проблем, мине се през здравеопазване, което е безобразно, мине се през образование и изобщо не говоря за вътрешен ред и отбрана”, допълни той.

По думите му това не е разговор за козметични промени, а структурни, които ще трябва да бъдат правени много години.

“В нашия доклад ние още на този етап имаме приходи, които смятаме, че няма да дойдат. Става въпрос за 3,5 до 4,7 милиарда евро. Те са завишени по подобие на 2025 година. Сега виждаме, че едни 3,5 милиарда евро минимум няма да дойдат. Нещо е сгрешено. Или приходите са сгрешени, или прогнозите за БВП”, обясни Дацов.

“Тази събираемост на данъчните приходи се получава в размерите 30,4% от БВП. Включени са еднократните приходи, които дойдоха от банките и други. Като генерираме и махнем извънредните приходи, ще се получи, че всъщност събираемостта на приходната част е 30,1%”, коментира той.

“За следващата година имаме планирана промяна в структурата на БВП - малко повече инвестиции, малко повече износ”, обясни Дацов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТО ДО СЕГА ТУУ ТУЛУПА

    4 1 Отговор
    Всичко правеше така. Днес едно утре друго и накрая за месец два го притупа бюджета. В полза тяхна. ПРАВА Е НИНОВА ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА ДО ПРЕМАХВАНЕ ТО ИМ ОТ ВЛАСТТА.

    09:49 01.12.2025

  • 3 Логиката

    3 0 Отговор
    Така е структурните промени се прсвят с години. И какви направиха послед ите години и до какво доведоха. Постоянно увеличават разходите за образование и здравеопазване и все от него се оплакват. ТЕЛКовете вървят нагоре. Сумата и реформи направиха в в армията и МВР видно от законаите им а накрая пак те виновни. Работодателите разчитат на бюджета защото получават обществени поръчки, субсидии и други плащания. Не е вярно че държавата е лош стопанин в България. Работодатели като Банев, Миню са лоши само вземат и не праввт. Иван Костов разсипа промишлените предприятия и сега всичко е в чужбина и тук идва на почивка. Корабостроителния във Варна произвеждаше 10 кораба годишно и то големи 25 000 т като с единият плащаха режийните на завода а останалите чиста печалба сега лодка не могат да построят и имат 2 студенти. Предприемачите ни такива и всичко останало е такова. Трябваше да дойдат външни както стана навсякъде около нас. И най ценното са хората и парите там трябва да са а не толкова в боята и стиропора

    10:02 01.12.2025

  • 4 БОКО ШИШИ

    2 0 Отговор
    Няма изтегляне ! Има натегляне.

    10:10 01.12.2025

  • 5 Левски

    4 0 Отговор
    И тоя е една фурнаджийска лопата, а като го гледам, бая се е угоил от бюджета.

    10:11 01.12.2025

  • 6 Цървул

    4 0 Отговор
    Такива " архитекти" , както досега , ще ни докарат до просешката тояга .

    10:17 01.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дайте

    1 0 Отговор
    Този евро-либерален Бо-к$Лу-к се има за велик икономист и експерт. Той е един от главните пропагандатори за приемането на Еврото у нас СЕГА! След Нова година, ще трябва да се крие някъде по мазетата, за да не го гонят хората заради цените, но сега се пери по овладяните медии.

    10:25 01.12.2025

  • 9 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Беше прав за едно.
    След като могат да направят бюджет за 10 дни, защо ни е министерство на финансите?!?

    10:35 01.12.2025

