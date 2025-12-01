Търсят изчезнал 25-годишен мъж от Казанлък в Стара планина

Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември. Младият мъж е напуснал дома си след 22:00 ч., като оттогава следите му се губят.
Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил личните си вещи и мобилния си телефон вкъщи включен за зареждане.
По последни данни мъжът е забелязан в планинското село Енина, като в момента родителите му и кметът го издирват в Стара планина.
1 да го търсят
10:48 01.12.2025