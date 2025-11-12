Издирват 25-годишен мъж от Добрич

Полицията в Добрич издирва 25-годишния Веселин Василев. По данни на родител на мъжа той е в неизвестност от около 7:30 ч. сутринта на 10 ноември, съобщи кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова.
В деня на изчезването си мъжът е бил облечен с черен спортен екип, черни маратонки и черна жилетка, уточняват от полицията.
Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирвания Веселин Василев, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.
1 ВСИЧКИ МЪЖЕ ДО 30 Г ХОДЯТ
17:23 12.11.2025
2 Механик
И родителите ми не се безпокояха за мен и не ме обявяваха за издирване, понеже не съм им написал на месинджъра, дали съм папакал и акал сутринта.
17:24 12.11.2025
3 Механик
И родителите ми не се безпокояха за мен и не ме обявяваха за издирване, понеже не съм им написал на месинджъра, дали съм папакал и акал сутринта.
17:25 12.11.2025
4 12340
17:28 12.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #4 от "12340":А У МАХЛъТъ НА ТЕЗИ ГОДИНИ ВЕЧЕ ИМАТ И ВНУЦИ
17:32 12.11.2025
6 Тебе
До коментар #2 от "Механик":Те знаем ,ти папаше руски нана и викаше слава на БКП
17:32 12.11.2025
7 Ахмед
До коментар #3 от "Механик":Помня как трудно роди ,анниално
17:33 12.11.2025
8 Само че сега времената са други
До коментар #3 от "Механик":Опасно е! Дрога, хазарт, батки…
17:53 12.11.2025
10 Георги
До коментар #3 от "Механик":И кой те пита какъв си бил и какво си правил? ?
17:58 12.11.2025
11 Добрич бермудския триъгълник
18:10 12.11.2025
12 отец Мадурков
До коментар #10 от "Георги":Аз го питам , нека разкаже човека. Я пък ти разкажи дали съм папакал и акал сутринта.
18:14 12.11.2025
13 Споделя
До коментар #10 от "Георги":Защо някой трябва да го пита. На 25 вече бяхме "влезли" в живота с всички отговорности и последствия от тях , а не въргаляхме до обяд в кревата и никой не ни носеше закуската в леглато.
18:17 12.11.2025
14 Това
18:29 12.11.2025