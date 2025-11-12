Издирват 25-годишен мъж от Добрич

Полицията в Добрич издирва 25-годишния Веселин Василев. По данни на родител на мъжа той е в неизвестност от около 7:30 ч. сутринта на 10 ноември, съобщи кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова.

В деня на изчезването си мъжът е бил облечен с черен спортен екип, черни маратонки и черна жилетка, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирвания Веселин Василев, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.