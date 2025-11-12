Новини
България »
Издирват 25-годишен мъж от Добрич

Издирват 25-годишен мъж от Добрич

12 Ноември, 2025 17:11 990 14

  • веселин василев-
  • издирван

Веселин Василев е в неизвестност от 10 ноември

Издирват 25-годишен мъж от Добрич - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Добрич издирва 25-годишния Веселин Василев. По данни на родител на мъжа той е в неизвестност от около 7:30 ч. сутринта на 10 ноември, съобщи кореспондентът на БТА в Добрич Михаела Димитрова.

В деня на изчезването си мъжът е бил облечен с черен спортен екип, черни маратонки и черна жилетка, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирвания Веселин Василев, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСИЧКИ МЪЖЕ ДО 30 Г ХОДЯТ

    6 3 Отговор
    СААААСМО В ЧЕРНО........КО СТААА ТУКА.....

    17:23 12.11.2025

  • 2 Механик

    17 4 Отговор
    На 25 години, вече бях женен с едно детенце. Живеехме и работех друг град. Нямаше мобифони, нямаше телефони. Писмата пристигаха след с едмица.
    И родителите ми не се безпокояха за мен и не ме обявяваха за издирване, понеже не съм им написал на месинджъра, дали съм папакал и акал сутринта.

    Коментиран от #6

    17:24 12.11.2025

  • 3 Механик

    5 6 Отговор
    На 25 години, вече бях женен с едно детенце. Живеехме и работех друг град. Нямаше мобифони, нямаше телефони. Писмата пристигаха след с едмица.
    И родителите ми не се безпокояха за мен и не ме обявяваха за издирване, понеже не съм им написал на месинджъра, дали съм папакал и акал сутринта.

    Коментиран от #7, #8, #10

    17:25 12.11.2025

  • 4 12340

    10 2 Отговор
    Дедо му на неговите години е имал три деца!

    Коментиран от #5

    17:28 12.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "12340":

    А У МАХЛъТъ НА ТЕЗИ ГОДИНИ ВЕЧЕ ИМАТ И ВНУЦИ

    17:32 12.11.2025

  • 6 Тебе

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Те знаем ,ти папаше руски нана и викаше слава на БКП

    17:32 12.11.2025

  • 7 Ахмед

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Помня как трудно роди ,анниално

    Коментиран от #9

    17:33 12.11.2025

  • 8 Само че сега времената са други

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Опасно е! Дрога, хазарт, батки…

    17:53 12.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    И кой те пита какъв си бил и какво си правил? ?

    Коментиран от #12, #13

    17:58 12.11.2025

  • 11 Добрич бермудския триъгълник

    2 0 Отговор
    Добрич бермудския триъгълник

    18:10 12.11.2025

  • 12 отец Мадурков

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Аз го питам , нека разкаже човека. Я пък ти разкажи дали съм папакал и акал сутринта.

    18:14 12.11.2025

  • 13 Споделя

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Защо някой трябва да го пита. На 25 вече бяхме "влезли" в живота с всички отговорности и последствия от тях , а не въргаляхме до обяд в кревата и никой не ни носеше закуската в леглато.

    18:17 12.11.2025

  • 14 Това

    1 0 Отговор
    е резултат от прекаленото предоставяне на права и никакви отговорности. Освен това, се превръща в мода за изразяване на "твърде лични" причини и подражание на станалите известни по такъв повод. Дано, не се е случило нещо лошо само. Нормално е родителите да са разтревожени

    18:29 12.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове