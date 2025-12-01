ПП за делото срещу Портних: Защото няма нищо тайно, което да не стане явно

След като българското правосъдие години наред си затваря очите за крупните схеми за злоупотреби по време на управлението на Борисов, днес европейската прокуратура внесе в съда делото срещу бившия кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних и областният управител Стоян Пасев за предполагаема измама с 3,4 млн. евро европейски средства. С това се сбъдва библейската истина „Защото няма нищо тайно, което да не стане явно“, Евангелие от Лука 8:17. Това коментират за случая от "Продължаваме промяната" и допълват:
Разкритията на Европейската прокуратура по делото за предполагаема измама с близо 3,4 млн. евро европейски и национални средства за несъществуващо рибарско пристанище във Варна са поредното тежко доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства у нас.
Обвиненията срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация разкриват схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.
Особено тревожно е, че според разследването в продължение на години институции са били използвани не за защита на обществения интерес, а за прикриване на измами – включително чрез формално „узаконяване“ на несъществуващо пристанище чрез понтони, монтирани само с цел да се симулира дейност и да се получи финансиране.
„Продължаваме Промяната“ заявява категорично:
Законът трябва да важи за всички, независимо от постове и партийна принадлежност;
Пълната истина трябва да излезе наяве, а виновните да понесат своята справедлива отговорност;
България има нужда от институции, които служат на гражданите, а не на корупционни мрежи.
Фактът, че делото е внесено от Европейската прокуратура, а не установено от българските институции, е болезнен сигнал за дълбокия дефицит на правосъдие у нас. Това е още едно доказателство защо реформата в съдебната система и в антикорупционните органи е наложителна, а не пожелателна.
Ние няма да спрем да настояваме: за реална борба с корупцията, за независима прокуратура, за край на безнаказаността и истинско правосъдие и върховенство на правото.
Защото истината винаги излиза наяве.
България заслужава управление, в което парите на хората работят за тях не изчезват в прасе-касичките на властта.
