Новини
България »
ПП за делото срещу Портних: Защото няма нищо тайно, което да не стане явно

1 Декември, 2025 11:51 793 18

  • пп-
  • иван портних-
  • европейска прокуратура

Ние няма да спрем да настояваме: за реална борба с корупцията, за независима прокуратура, за край на безнаказаността и истинско правосъдие и върховенство на правото, казват от ПП

ПП за делото срещу Портних: Защото няма нищо тайно, което да не стане явно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като българското правосъдие години наред си затваря очите за крупните схеми за злоупотреби по време на управлението на Борисов, днес европейската прокуратура внесе в съда делото срещу бившия кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних и областният управител Стоян Пасев за предполагаема измама с 3,4 млн. евро европейски средства. С това се сбъдва библейската истина „Защото няма нищо тайно, което да не стане явно“, Евангелие от Лука 8:17. Това коментират за случая от "Продължаваме промяната" и допълват:

Разкритията на Европейската прокуратура по делото за предполагаема измама с близо 3,4 млн. евро европейски и национални средства за несъществуващо рибарско пристанище във Варна са поредното тежко доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства у нас.

Обвиненията срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и служители на държавната администрация разкриват схема, в която чрез фалшифицирани документи и невярна информация са източени милиони левове от европейските фондове – пари, които е трябвало да отидат за реална инфраструктура и развитие на региона, а не за фиктивни проекти и лични облаги.

Особено тревожно е, че според разследването в продължение на години институции са били използвани не за защита на обществения интерес, а за прикриване на измами – включително чрез формално „узаконяване“ на несъществуващо пристанище чрез понтони, монтирани само с цел да се симулира дейност и да се получи финансиране.

„Продължаваме Промяната“ заявява категорично:

Законът трябва да важи за всички, независимо от постове и партийна принадлежност;

Пълната истина трябва да излезе наяве, а виновните да понесат своята справедлива отговорност;

България има нужда от институции, които служат на гражданите, а не на корупционни мрежи.

Фактът, че делото е внесено от Европейската прокуратура, а не установено от българските институции, е болезнен сигнал за дълбокия дефицит на правосъдие у нас. Това е още едно доказателство защо реформата в съдебната система и в антикорупционните органи е наложителна, а не пожелателна.

Ние няма да спрем да настояваме: за реална борба с корупцията, за независима прокуратура, за край на безнаказаността и истинско правосъдие и върховенство на правото.

Защото истината винаги излиза наяве.

България заслужава управление, в което парите на хората работят за тях не изчезват в прасе-касичките на властта.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цола

    9 7 Отговор
    Това ли е новото политбюро?

    11:53 01.12.2025

  • 2 Верно ли

    12 6 Отговор
    Абе, къде "изчезна" депутатът, намесен в делото на Коцев от преписката???? Ааааа, ей го, организира вечеринки!

    11:53 01.12.2025

  • 3 Тези

    9 7 Отговор
    ще са виновни,за пребитите довечера!Хубаво ги запомнете!

    11:55 01.12.2025

  • 4 ххх

    6 2 Отговор
    Всички са маскари

    11:56 01.12.2025

  • 5 Пепедебе

    4 1 Отговор
    Власт се взима с кръв,не с избори !

    11:57 01.12.2025

  • 6 кромидкриза

    8 3 Отговор
    ние половонеориенираните лгдбпп само вързахме външния дълг към увеличението на пенсии и заплати,нима това е лошо нещо,че ганя обича бързите кредити,дълговите спирали и високия адреналин на длъжника,това е държавна политика лгдбпп сглобкари на гроб и депрасе

    11:58 01.12.2025

  • 7 Някой

    4 2 Отговор
    виждал ли е,алтернативния бюджет на Василев?

    12:00 01.12.2025

  • 8 Схемата

    7 4 Отговор
    Вчера по всички телевизии бяха наредени тез , голям страх Възраждане да не станат първа политическа сила и тез пак ги готвят да управляват. Политиката им не се различава с нищо от ГЕРБ и ДПС , с абсолютно нищо !

    12:01 01.12.2025

  • 9 киркир обръснат на снимката с аассаан

    7 2 Отговор
    явно пак си е в партийката при гьовеча
    както че се отказа от канадското поданство
    за заблуда на пп поклонниците

    12:03 01.12.2025

  • 10 ППДБ

    6 2 Отговор
    при ВМРО и Атака !

    12:03 01.12.2025

  • 11 ленчето с мустака по УСАИД

    3 3 Отговор
    Когато се вадят моите кирливи прашки, това е атака срещу демокрацията, а срещу Портних е правораздаване. Ако мен ме опровдаят, веднага вярвам в правораздавателната система, ама ако Портних го оправдаят, това е заради чадър!

    12:06 01.12.2025

  • 12 име

    2 6 Отговор
    ПП са едвидтвевите доказани национални предатели, работещи за чужда държава. В периода 2021-2024 са получили от амреканците над 800 милиона лева за да им осигурят скъпи договори за чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и стари ракети при положение че цял свят гледа към дроновете.

    12:08 01.12.2025

  • 13 да се знае

    3 3 Отговор
    Не е промяна а Подмяна , впрегнали са всички ресурси та чак някви рокаджии са пяли някви простотии с Асен Василев. Нпота са напомпани , тез ни ги готвят за отново управляващи!

    12:09 01.12.2025

  • 14 Промяна

    3 4 Отговор
    НЕЗНАМ ЗА ПОРТНИХ НО ВИ ВИЖДОМ ВАС САБОТЬОРИ КРАДЦИ ИЗПЕЧЕНИ КРАДЦИ НАГЛИ КРАДЦИ ЦИНИЦИ И НАЙ ВАЖНОТО НЕ ДО СЕ ГАЕ МИ СТЕ

    12:09 01.12.2025

  • 15 Далавера

    4 1 Отговор
    Очаквам тиквата да излезе по някоя телевизия и да обясни, че не е познавал Портних!

    12:09 01.12.2025

  • 16 гражданин

    6 1 Отговор
    Потник трябваше отдавна да е в затвора , но Борисов го пазеше чрез съда и прокуратурата , защото му пълнеше гардероба с пачки , и сега точно за това беше в ареста новият кмет !

    12:10 01.12.2025

  • 17 Добе де

    0 2 Отговор
    а София цъфна ли ?

    12:11 01.12.2025

  • 18 Мутрьо

    0 0 Отговор
    и партизанската внучка Лиляна ще го последват неминуемо ! Това са милиарди от ЕС за държавата ни и за улесняване на живота на българските граждани !

    12:21 01.12.2025

