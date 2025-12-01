Иван Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Ще го кажа кратко и ясно: атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос, това написа в профила си във Фейсбук Иван Портних след като днес стана ясно, че европрокуратурата го е дала на съд.

"Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно. Има десетки решения на Общински съвет за проекта за пристанището, които сме изпълнявали, а за самото пристанище има документи от десетилетия назад. Всичко ще бъде показано на обществеността. Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки явния конфликт на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева. Вероятно защото не са могли да намерят друг, който да твърди подобни лъжи", заявява той.

Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки, написа бившият варненски кмет.

"Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект. Скалъпеното обвинение се основава на твърдението, че там никога не е съществувало пристанище, което е напълно невярно. Има документи за това още отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но, тъй като никой не носи отговорност, някой просто се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато получа достъп до тях, ще ги представя публично, за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва".

Иван Портних попита дали е случайно, че "точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да притоплят същата история едновременно".

"Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета. Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция. Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция. И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи".