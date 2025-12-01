Новини
Иван Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Иван Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

1 Декември, 2025 16:06 857 22

  • иван портних-
  • европейска прокуратура-
  • дело

Има десетки решения на Общински съвет за проекта за пристанището, които сме изпълнявали, а за самото пристанище има документи от десетилетия назад

Иван Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще го кажа кратко и ясно: атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос, това написа в профила си във Фейсбук Иван Портних след като днес стана ясно, че европрокуратурата го е дала на съд.

"Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно. Има десетки решения на Общински съвет за проекта за пристанището, които сме изпълнявали, а за самото пристанище има документи от десетилетия назад. Всичко ще бъде показано на обществеността. Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки явния конфликт на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева. Вероятно защото не са могли да намерят друг, който да твърди подобни лъжи", заявява той.

Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки, написа бившият варненски кмет.

"Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект. Скалъпеното обвинение се основава на твърдението, че там никога не е съществувало пристанище, което е напълно невярно. Има документи за това още отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но, тъй като никой не носи отговорност, някой просто се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато получа достъп до тях, ще ги представя публично, за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва".

Иван Портних попита дали е случайно, че "точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да притоплят същата история едновременно".

"Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета. Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция. Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция. И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужасяващо е

    17 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    16:06 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Довечера щурм на Парламента, утре Бойко хвърля оставка и отлагат еврото.

    Коментиран от #5

    16:07 01.12.2025

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    20 0 Отговор
    Време е да ходиш при бай Ставри.

    16:11 01.12.2025

  • 4 гражданин

    28 0 Отговор
    Потника трябваше от преди пет год. да е в затвора за 20 !!

    16:11 01.12.2025

  • 5 Да де, ама

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да де Портних, дори и да искаш да се оплачеш на простата Тиква, той Борисов ще ти отговори, че не те познава и никога не те е виждал.

    16:13 01.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 0 Отговор
    И ТИ ЛИ СЕ ИЗКАРА ЖЕРТВА,БЕ...???
    КОГАТО КРАДИ НЕ БЕШЕ РЕЖИСИРАНО....

    16:13 01.12.2025

  • 7 Дедо

    28 0 Отговор
    Като чу за обвинението срещу Портних , Влади Горанов по навик хукна с краден джип към Сърбия

    16:14 01.12.2025

  • 8 Сериозно

    27 0 Отговор
    ли ? Оплачи се на Европейската прокуратура тогава !

    16:15 01.12.2025

  • 9 Тервел

    28 0 Отговор
    Дали ще му е приятно на Порних ,да заеме мястото на Благомир Коцев в софийския арест за 5 месеца Пък после са го пуснат срещу 200 хиляди гаранция.

    16:16 01.12.2025

  • 10 Трол

    25 0 Отговор
    Смяна на полувремето. Излиза Коцев, влиза Портних.

    16:17 01.12.2025

  • 11 виктория

    19 0 Отговор
    Пениш се не пениш се, ще лежиш!!!

    16:18 01.12.2025

  • 12 Типичен

    22 0 Отговор
    бойковец! Жалко изпълнение в опит да пренасочи вина! Само че еврропейската прокуратура не е като сарафовската!

    16:18 01.12.2025

  • 13 Тати

    16 0 Отговор
    Като кмет тоя ми направи много лошо впечатление ,че дойде за едно детско мероприятие в центъра на Варна , но шофьора му не спря на обозначените места за паркиране на улицата , а спря точно под знака "Забранено спирането и паркирането" . И така оставиха кметския автомобил под знака ,където редовно идват полицаи да глобяват и се знае че е полицейска хранилка .

    16:19 01.12.2025

  • 14 Хаха

    7 5 Отговор
    Шарлатаните искат отново на софрата. Бойко е щедър, ще им задели две-тре столчета, а Шиши пак ще им подхвърли кокалче.

    16:24 01.12.2025

  • 15 Аааа, моля моля

    14 0 Отговор
    Щом Коцев го арестуваха само по показанията на Пламенка, и не само това, Ами го държаха пет месеца без други доказателства, значи може и с Портних така да постъпят. Щом е ок това да се случва по този начин. А аз повече вяра имам на Европейската прокуратура, отколкото на Пламенка

    16:25 01.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха!

    11 0 Отговор
    Наглец, по-голям наглец, най-голям наглец - Иван Портних, вечният варненски кмет на Боко тиквата, магистралния бандит и свиреп СИКаджийски престъпник, че и убиец! Ами, вървми да се оплачеш на арменския поп от Лаура Кьовеши бе, наглец долен, крадец на мииларди, нищожество, дето редовно внасяше златните кюлчета и пачките миилони евро в чекмеджето на СИКаджийския ти главатар! Хайде, мерзавецо долен и супер престъпник, хайде, прибирай си в торбичката четката за зъби и налъмите, че бай Ставри те чака! За всяко прасе има Коледа, нищожество Портних, и за теб дойде Коледата! А се очаква да дойде и за двамата дебелаци - Тиквата и Прасето, най-мразените и презирани персони в Бългаиря! Ей, не се накрадоха тези дебелаци бе, не се накрадоха! Не знаят ли, че ковчегът няма чекмеджета? Ха-ха-ха! Били го проверявали Портниха крадеца! Ама ние знаем КОЙ те проверяваше бе, мерзавецо и знаем КАК те проверяваше, че всичко да е наред! Да, ама не! Оказа се, че си крал милиони и ще си платиш! Обаче, много си надебелял бе, Ванчо, като келнер беше слаб като пръчка!

    16:26 01.12.2025

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Днеска, утре, вчера, какво значение има бе, маймуно? Крал си, ще лежиш. За съжаление в тая кочина ще се отървеш

    16:27 01.12.2025

  • 18 Даниел

    10 0 Отговор
    Миличкия той,невинен бил?
    Я кажи за булеварда ,който се оказа по -дълъг с 1 км при фактурирането?
    Кажи за варненското езеро как “зарови” тръбата?
    И още мн и мн такива!

    16:31 01.12.2025

  • 19 Варна

    6 0 Отговор
    Знаем за тебе иване че си "чист" като сълза

    16:37 01.12.2025

  • 20 Горски

    4 0 Отговор
    Повече от ГЕРБ крадат само от Ново начало. Не полагаше подписа си току-така, все гледаше да се измъкне от евентуална отговорност, заместниците му рискуваха да се подписват вместо него. Как така е сгафил? До сега ни занимаваха с настоящия кмет,сега почваме с бившия.То май честни управляващи няма! Перифразирам вица за разговора между българския и американския олигарх: Американския: откъде толкова пари имаш? Българския: виждаш ли онова пристанище? А: Не. Б: Ами няма и да го видиш. Това е много добра новина че Портних отива на съд заедно с другия бос. Има и други от ГЕРБ - СДС. Би било много добре Кюмюра да отиде на съд но ако ние не си помогнем сами с правосъдната и правоохранителна система другите няма много да помогнат. Ново Учредително събрание и нова конституция и може би нова столица. А сделките за Ф 16 и Страйкер са също много лоши за България.

    16:43 01.12.2025

  • 21 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор
    алкашката в главната роля на пиесата !

    16:43 01.12.2025

  • 22 Гост

    1 0 Отговор
    А нещо за руска постановка? Сета е модерно, да не изпусне тренда!

    16:47 01.12.2025

