Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

Лаура Кьовеши открива офиса на Европейската прокуратура в София, съобщи БНТ.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши посрещна правосъдния министър Георги Георгиев пред сградата и му благодари за предоставените помещения, в които да работят европейските делегирани прокурори у нас.
Георги Георгиев отбеляза, че през последните 10 месеца има добро взаимодействие с Европейската прокуратура.
Офисите на Европейската прокуратура в София са в бившата сграда на ДПС на бул. "Стамболийски".
Оценка 3.2 от 10 гласа.
1 Факт
Коментиран от #14, #18
11:06 04.12.2025
2 Мунчо
11:07 04.12.2025
3 Кьовеши е страшна
Коментиран от #8, #16
11:08 04.12.2025
4 докили
11:11 04.12.2025
5 Трол
11:12 04.12.2025
6 1488
Коментиран от #20
11:12 04.12.2025
7 Идва спасителка
11:12 04.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Кьовеши е страшна":Беше страшна в Румъния, където вкара зад решетките над дузина действащи и вече свалени политици❗
След като я прикоткаха в ЕсеС, я превърнаха в хрисимо котенце И НЯМА НИТО ЕДИН АРЕСТУВАН ДЕЙСТВАЩ политик‼️
Коментиран от #17
11:13 04.12.2025
9 123456
11:13 04.12.2025
10 Kaлпазанин
11:15 04.12.2025
11 Как се разпознава имбецила/имбецилката
11:20 04.12.2025
12 циркаджии
и никаква полза с тез крадци
избирани от наивници
11:20 04.12.2025
13 народа
11:25 04.12.2025
14 Ще работят
До коментар #1 от "Факт":като Тошка , човекът на ПП в европрокуратурата се компрометира ! А как същата говореше за ареста на Баце , че е съгласуван с евро прокуратурата . Много сте плоски , ама много !
11:26 04.12.2025
15 Зрител
11:30 04.12.2025
16 Вест
До коментар #3 от "Кьовеши е страшна":Агент на си ай ей.
11:32 04.12.2025
17 Уилма
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Така е.Парите определят съзнанието.
Коментиран от #19
11:33 04.12.2025
18 Ф. Дзерджински
До коментар #1 от "Факт":Скоро нуждата от тия ще отпадна. ЧК ще ги замени и ще извърши проверка и на тях.
11:34 04.12.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "Уилма":Властта развращава, а
безконтролната власт развращава безконтролно❗
11:39 04.12.2025
20 Стефанов
До коментар #6 от "1488":Напротив това е символ че рано или късно ще вкарат момчето в затвора.
11:41 04.12.2025
21 123456
11:42 04.12.2025
22 Никой
Но тези нямат власт на битово ниво - което би било интересно и полезно - така че пак си оставаме донякъде в едно блато.
Има измами и то много - това е в кръвта на българите донякъде - да правят далаверки.
Сега - в никакъв случай не са прецизни толкова много и тези Европейските - ще стане явно имитация на дейност.
11:46 04.12.2025
23 др. байсингер
хахаха
11:50 04.12.2025
24 Комплименти на кило
11:57 04.12.2025
25 И върхо какви дела
Кьовеши! Кьорава ли си, че не виждаш каква корупция се шири у нас, или и титокьоровя предьзлатото?
Коментиран от #31
12:00 04.12.2025
26 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
ЩОМ ЛEЛЯTA OT БРЮКСЕЛ ДОЙДЕ, ЗНАЧИ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ.
😛
КРАЙ НА КОРУПЦИЯTA, KOHTPАБАНДАТА И ОБЩЕСТВЕНИTE ПОРЪЧКИ.
😆
СТИГА БЕ! БРЮКСЕЛ, ВАШИНГТОН, МОСКВА СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ГЕНЕРАТОРИ НА KOPУПЦИЯ.
12:00 04.12.2025
27 Дойче зеле
12:02 04.12.2025
28 Ами да
12:04 04.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Един там
12:16 04.12.2025
31 Извинявам се
До коментар #25 от "И върхо какви дела":Да се чете « върхУ».
12:20 04.12.2025