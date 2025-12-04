Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

Лаура Кьовеши открива офиса на Европейската прокуратура в София, съобщи БНТ.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши посрещна правосъдния министър Георги Георгиев пред сградата и му благодари за предоставените помещения, в които да работят европейските делегирани прокурори у нас.

Георги Георгиев отбеляза, че през последните 10 месеца има добро взаимодействие с Европейската прокуратура.

Офисите на Европейската прокуратура в София са в бившата сграда на ДПС на бул. "Стамболийски".