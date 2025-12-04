Новини
България »
Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София

4 Декември, 2025 11:02 1 118 31

  • европейска прокуратура-
  • лаура кьовеши

Помещенията са в бившата сграда на ДПС

Кьовеши откри офиса на Европейската прокуратура в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лаура Кьовеши открива офиса на Европейската прокуратура в София, съобщи БНТ.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши посрещна правосъдния министър Георги Георгиев пред сградата и му благодари за предоставените помещения, в които да работят европейските делегирани прокурори у нас.

Георги Георгиев отбеляза, че през последните 10 месеца има добро взаимодействие с Европейската прокуратура.

Офисите на Европейската прокуратура в София са в бившата сграда на ДПС на бул. "Стамболийски".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    16 4 Отговор
    Там ще работят само подбрани "специалисти" на ББ и ДП

    Коментиран от #14, #18

    11:06 04.12.2025

  • 2 Мунчо

    17 4 Отговор
    Ппдб се кротнаха. Шиши им е подхвърлил кокалче.

    11:07 04.12.2025

  • 3 Кьовеши е страшна

    13 4 Отговор
    Отивам да ми леят куршум против уплах.

    Коментиран от #8, #16

    11:08 04.12.2025

  • 4 докили

    20 3 Отговор
    Кьовеши , трябва да го арестуваш този ГЕРБ айдук и преступник дето се мазни. Има го записан със звук и картина как обяснява в парламента че щял да впрегне цялата държавна машина за да арестуват Ивелин Михайлов и Величие и че ще му приключат частния бизнес. Има го записан преступника от ГЕРБ а те го направиха министър. Трябва да го арестуваш и да пише показания този ГЕРБ негодник. Слава Богу има записи.

    11:11 04.12.2025

  • 5 Трол

    6 1 Отговор
    Г-н Георгиев трябва да се пожертва в името на благото на нацията и да мине г-жа Кьовеши с 200.

    11:12 04.12.2025

  • 6 1488

    14 2 Отговор
    щом европейския прокурор открива филиали в най корумпираната страна в света все едно открива нов кауфланд, това какво говори за нея и началниците й в брюксел ?

    Коментиран от #20

    11:12 04.12.2025

  • 7 Идва спасителка

    11 3 Отговор
    Всичко зависи от нас.Младите са глупави и това е проблем.

    11:12 04.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кьовеши е страшна":

    Беше страшна в Румъния, където вкара зад решетките над дузина действащи и вече свалени политици❗
    След като я прикоткаха в ЕсеС, я превърнаха в хрисимо котенце И НЯМА НИТО ЕДИН АРЕСТУВАН ДЕЙСТВАЩ политик‼️

    Коментиран от #17

    11:13 04.12.2025

  • 9 123456

    22 0 Отговор
    Кел файда , бе моме! Кел файда от такава прокуратура - само папкане !

    11:13 04.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Тази Кьоравеши досега някой успяла ли е да да доведе до съд хеле пък като почнем от Урсула

    11:15 04.12.2025

  • 11 Как се разпознава имбецила/имбецилката

    5 1 Отговор
    При имбецилност децата изостават във физическото си развитие, а отклоненията са забележими външно. Могат да се наблюдават признаци на физически малформации: анормално развитие на главата, дефекти на лицето, ушите и очите и др.

    11:20 04.12.2025

  • 12 циркаджии

    12 0 Отговор
    дето харчат пари
    и никаква полза с тез крадци
    избирани от наивници

    11:20 04.12.2025

  • 13 народа

    10 2 Отговор
    Айде с плакатите , да прочете истината за България

    11:25 04.12.2025

  • 14 Ще работят

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    като Тошка , човекът на ПП в европрокуратурата се компрометира ! А как същата говореше за ареста на Баце , че е съгласуван с евро прокуратурата . Много сте плоски , ама много !

    11:26 04.12.2025

  • 15 Зрител

    6 3 Отговор
    Събитието не беше уважено от Сарафов и Портних.

    11:30 04.12.2025

  • 16 Вест

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кьовеши е страшна":

    Агент на си ай ей.

    11:32 04.12.2025

  • 17 Уилма

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Така е.Парите определят съзнанието.

    Коментиран от #19

    11:33 04.12.2025

  • 18 Ф. Дзерджински

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Скоро нуждата от тия ще отпадна. ЧК ще ги замени и ще извърши проверка и на тях.

    11:34 04.12.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Уилма":

    Властта развращава, а
    безконтролната власт развращава безконтролно❗

    11:39 04.12.2025

  • 20 Стефанов

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Напротив това е символ че рано или късно ще вкарат момчето в затвора.

    11:41 04.12.2025

  • 21 123456

    7 0 Отговор
    Като се нагуши една пуйка и може спокойно да се засмее на сит тумбак !

    11:42 04.12.2025

  • 22 Никой

    3 0 Отговор
    Еми нашите Прокурори не вършат работа - така че става въпрос- че и така не може.

    Но тези нямат власт на битово ниво - което би било интересно и полезно - така че пак си оставаме донякъде в едно блато.

    Има измами и то много - това е в кръвта на българите донякъде - да правят далаверки.

    Сега - в никакъв случай не са прецизни толкова много и тези Европейските - ще стане явно имитация на дейност.

    11:46 04.12.2025

  • 23 др. байсингер

    3 1 Отговор
    шиши сигурно е напълнил сградата със скрити камери, микрофони, датчици та може и с генератори на ултра ниски и ниски чистоти за да ги боли главата по цял ден или да им се привиждат сенки и призраци
    хахаха

    11:50 04.12.2025

  • 24 Комплименти на кило

    2 0 Отговор
    Говори се, че българската прокуратура била като европейската, а сърафооф щял да сменя Кевеши.

    11:57 04.12.2025

  • 25 И върхо какви дела

    4 1 Отговор
    Ще работят?
    Кьовеши! Кьорава ли си, че не виждаш каква корупция се шири у нас, или и титокьоровя предьзлатото?

    Коментиран от #31

    12:00 04.12.2025

  • 26 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    БРАВО !!!
    🤣
    ЩОМ ЛEЛЯTA OT БРЮКСЕЛ ДОЙДЕ, ЗНАЧИ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ.
    😛
    КРАЙ НА КОРУПЦИЯTA, KOHTPАБАНДАТА И ОБЩЕСТВЕНИTE ПОРЪЧКИ.
    😆
    СТИГА БЕ! БРЮКСЕЛ, ВАШИНГТОН, МОСКВА СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ГЕНЕРАТОРИ НА KOPУПЦИЯ.

    12:00 04.12.2025

  • 27 Дойче зеле

    4 0 Отговор
    Много хора са заблудени, че Кьовеши ще свърши нещо полезно. Тази маша на САЩ и ЕС няма да направи нищо за българите или европейците !!!!! Урсула, Кая и подобни недоразумения са спокойни

    12:02 04.12.2025

  • 28 Ами да

    2 0 Отговор
    И тази се оказа слаба ракия!

    12:04 04.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Един там

    0 0 Отговор
    Тази Кьовеши не знае ли с какъв боклук се е снимала?

    12:16 04.12.2025

  • 31 Извинявам се

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "И върхо какви дела":

    Да се чете « върхУ».

    12:20 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове