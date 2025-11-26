Мъж преби жена и я блъсна с кола

Жестока агресия срещу жена във Врачанско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 25 ноември след скандал в село Гложене.
23-годишен мъж е блъснал умишлено с автомобил на заден ход 20-годишена жена.
Младият мъж се е заканил, че ще я прегази, нанесъл ѝ е побой, потеглил на заден ход и я е блъснал.
Жената е прегледана и е освободена. Мъжът се укрива и е обявен за издирване.
1 Вчера
Коментиран от #3
11:38 26.11.2025
2 Данко Харсъзина
11:38 26.11.2025
3 Бичето
До коментар #1 от "Вчера":За да направи това, оная трябва много здраво да го е изнервила
Коментиран от #7, #23
11:40 26.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мим
Коментиран от #9
11:44 26.11.2025
6 плевен
А защо го е направил, политкоректноста не позволява да се каже.
Или в друг случай, от коя страна е дошъл и защо му позволяват да ни натрапва обичаите си.
Факти, толкова ли е страшна цензурата, която ни налагат?
11:46 26.11.2025
7 Роза
До коментар #3 от "Бичето":Ами като го е изнервила,да я зареже и все едно,че не се познават!Насила хубост не става!Защо трябва да рискува да го набутат в затвора?!
11:47 26.11.2025
8 Факт
11:48 26.11.2025
9 Колата е крадена...
До коментар #5 от "Мим":И по номера излиза друг човек...
Коментиран от #14
11:49 26.11.2025
10 Горките женички
Коментиран от #11
11:53 26.11.2025
11 Анонимен
До коментар #10 от "Горките женички":Женомразецът обратен ли е?
11:59 26.11.2025
12 Това са лични неща
Коментиран от #13
12:03 26.11.2025
13 Анонимен
До коментар #12 от "Това са лични неща":Престъплението не е "лична работа"!
12:15 26.11.2025
14 Мим
До коментар #9 от "Колата е крадена...":Може,но никъде не пиле,че колата е крадена.
Коментиран от #17
12:20 26.11.2025
15 Ттк
12:23 26.11.2025
16 Киру търновеца оригинала
12:25 26.11.2025
17 газо
До коментар #14 от "Мим":Пиле, не пиле...това е положението!
12:30 26.11.2025
18 Троян
12:32 26.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 604
12:33 26.11.2025
21 голямото Д
12:47 26.11.2025
22 Абсурдистан
13:04 26.11.2025
23 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "Бичето":samo boj оправя българите
13:05 26.11.2025
24 "Дървения Господ" е изпитано
13:24 26.11.2025