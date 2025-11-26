Новини
Мъж преби жена и я блъсна с кола

Мъж преби жена и я блъсна с кола

26 Ноември, 2025 11:36 1 798 24

Мъжът се укрива и е обявен за издирване

Мъж преби жена и я блъсна с кола - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жестока агресия срещу жена във Врачанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември след скандал в село Гложене.

23-годишен мъж е блъснал умишлено с автомобил на заден ход 20-годишена жена.

Младият мъж се е заканил, че ще я прегази, нанесъл ѝ е побой, потеглил на заден ход и я е блъснал.

Жената е прегледана и е освободена. Мъжът се укрива и е обявен за издирване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вчера

    13 0 Отговор
    не беше ли ден срещу насилието ?

    Коментиран от #3

    11:38 26.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    В Гложене дори и мистрийте не са хора.

    11:38 26.11.2025

  • 3 Бичето

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вчера":

    За да направи това, оная трябва много здраво да го е изнервила

    Коментиран от #7, #23

    11:40 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мим

    28 0 Отговор
    Ако действително го търсите,къде може да се скрие,след като го знаете,а и номера му имате на колата.Явно толкова го търсите,само на приказки....

    Коментиран от #9

    11:44 26.11.2025

  • 6 плевен

    9 0 Отговор
    Не ви ли омръзна да ви манипулират. Някой направил нещо. Ах колко е лош! Лош, лош !
    А защо го е направил, политкоректноста не позволява да се каже.
    Или в друг случай, от коя страна е дошъл и защо му позволяват да ни натрапва обичаите си.
    Факти, толкова ли е страшна цензурата, която ни налагат?

    11:46 26.11.2025

  • 7 Роза

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Бичето":

    Ами като го е изнервила,да я зареже и все едно,че не се познават!Насила хубост не става!Защо трябва да рискува да го набутат в затвора?!

    11:47 26.11.2025

  • 8 Факт

    5 0 Отговор
    Да проверят за подстрекател в ТикТока!

    11:48 26.11.2025

  • 9 Колата е крадена...

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мим":

    И по номера излиза друг човек...

    Коментиран от #14

    11:49 26.11.2025

  • 10 Горките женички

    6 2 Отговор
    Трепат ги просто ей така, за нищо!

    Коментиран от #11

    11:53 26.11.2025

  • 11 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Горките женички":

    Женомразецът обратен ли е?

    11:59 26.11.2025

  • 12 Това са лични неща

    8 1 Отговор
    Не сме длъжни да им гледане жълтите гащи на всички прости хора на територията, а те са предимно и основно такива

    Коментиран от #13

    12:03 26.11.2025

  • 13 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това са лични неща":

    Престъплението не е "лична работа"!

    12:15 26.11.2025

  • 14 Мим

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Колата е крадена...":

    Може,но никъде не пиле,че колата е крадена.

    Коментиран от #17

    12:20 26.11.2025

  • 15 Ттк

    4 1 Отговор
    Мъж ли къв мъж може да е тоя поредния нещастик

    12:23 26.11.2025

  • 16 Киру търновеца оригинала

    1 0 Отговор
    Ивелин насилва 🍀 Парушева

    12:25 26.11.2025

  • 17 газо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мим":

    Пиле, не пиле...това е положението!

    12:30 26.11.2025

  • 18 Троян

    1 0 Отговор
    Не си прав. По целиат свят има хора. Това е долно влечуго.

    12:32 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    2 0 Отговор
    СкапТани манТгали ко ги пишете....

    12:33 26.11.2025

  • 21 голямото Д

    3 0 Отговор
    Тоя не е от лилавите. Вервайте ми!

    12:47 26.11.2025

  • 22 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Приматизацията е в пълен ход. Не очаквам "кучезащитниците" да подпишат петиция.

    13:04 26.11.2025

  • 23 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бичето":

    samo boj оправя българите

    13:05 26.11.2025

  • 24 "Дървения Господ" е изпитано

    0 0 Отговор
    възпитателно средство, но ако не помага то трябва да се действа превантивно т.е. или да я изпъдиш или ти да се махнеш преди да е станала за трепане, защото тогава вече ще е много късно, а трепането само ще увеличи проблемите без да докара поправка и решение на вече сътворените бели.

    13:24 26.11.2025

