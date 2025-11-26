Мъж преби жена и я блъсна с кола

Жестока агресия срещу жена във Врачанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември след скандал в село Гложене.

23-годишен мъж е блъснал умишлено с автомобил на заден ход 20-годишена жена.

Младият мъж се е заканил, че ще я прегази, нанесъл ѝ е побой, потеглил на заден ход и я е блъснал.

Жената е прегледана и е освободена. Мъжът се укрива и е обявен за издирване.