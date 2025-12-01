Новини
Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

1 Декември, 2025 14:02 622 9

Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов застана зад намаляването на административната тежест за бизнеса, но без това да става за сметка на правата на работниците и условията на труд. Той участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Част от темите на форума засягат постигането на резултати по опростяване и прилагане на регулациите в областта на заетостта и социалната сфера. Европейската комисия си е поставила цел да намали административната тежест с поне 25% за всички компании и с 35% за малките и средните предприятия, които посочват регулаторните пречки като най-голямото си предизвикателство.

„От съществено значение е да съчетаваме модерните, предвидими и благоприятни за работниците правила със среда, която позволява на предприятията да внедряват иновации и да се развиват. Само така ще имаме Съюз, който е по-устойчив и по-добре подготвен за предстоящите предизвикателства“, заяви министър Гуцанов.

В изказването си министър Гуцанов акцентира специално върху отражението на административната тежест върху малките и средните предприятия, както и необходимостта да се работи в тясна комуникация с тях. Той призова за стъпки за премахване на остарелите или дублиращи се разпоредби, както и за по-голяма техническа и финансова подкрепа за разработването на цифрови услуги на „едно гише“.

Гуцанов беше категоричен, че на европейско ниво трябва да се въздържаме от въвеждането на излишни допълнителни изисквания или процедури. „Трябва да имаме задължителни и задълбочени оценки на въздействието върху малките и средните предприятия за всяка нова законодателна инициатива“, заяви министърът.

Той допълни, че държавите членки също трябва да допринесат за намаляване на регулаторния натиск на национално ниво: „Опростяването е начинът, по който да засилим конкурентоспособността си, но това не трябва да бъде за сметка на качествените работни места и достойните условия на труд в целия Съюз“.

В рамките на заседанието на Съвета се обсъждат и въпроси, свързани с политиката за достъпност на жилищата, както и гарантирането на правата и условията на труд на командированите работници.

Министър Гуцанов се включи и в работна среща на министрите от Партията на европейските социалисти. Там те обсъдиха общи инициативи в работата на Европейските институции.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На малките и средните

    13 0 Отговор
    Им разкатахте фамилията и ги пратихте в гробищата.

    Коментиран от #6

    14:04 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    4 5 Отговор
    Гуцанов иска да ви каже, че като намалят броя на малките и средните фирми, административната тежест също ще намалее.

    14:05 01.12.2025

  • 3 Тома

    8 0 Отговор
    Гуци защо не лежа в затвора за пране на пари бе батко

    14:07 01.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ДЕЛА ТРЯБВАТ,
    НЕ ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ!

    14:10 01.12.2025

  • 5 Емигрант

    5 0 Отговор
    Ха ха ха каква комунистическа измама, типично за тези червени престъпници !? Не е да намалят цялата многобройна нищоправеща администрация в България, а административната тежест за малките и средни бизнеси, я да преброим сега има ли още будали под този комунистически капан ?

    14:13 01.12.2025

  • 6 Ъхъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "На малките и средните":

    Направих си труда да прочета трудовата и политическата кариера на Гуцанов.
    Тоя потен вода не е пил а е министър на труда.

    14:15 01.12.2025

  • 7 Дребен бизнес

    6 0 Отговор
    Ай стига ни подкрепяхте че от вашата подкрепа не можем да дишаме

    14:40 01.12.2025

  • 8 Кандидат

    4 0 Отговор
    за разследване от Европейската прокуратура !

    14:53 01.12.2025

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕ Е ШЕГА НО НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАЦИЯТА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:10 01.12.2025

