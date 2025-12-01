Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов застана зад намаляването на административната тежест за бизнеса, но без това да става за сметка на правата на работниците и условията на труд. Той участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Част от темите на форума засягат постигането на резултати по опростяване и прилагане на регулациите в областта на заетостта и социалната сфера. Европейската комисия си е поставила цел да намали административната тежест с поне 25% за всички компании и с 35% за малките и средните предприятия, които посочват регулаторните пречки като най-голямото си предизвикателство.

„От съществено значение е да съчетаваме модерните, предвидими и благоприятни за работниците правила със среда, която позволява на предприятията да внедряват иновации и да се развиват. Само така ще имаме Съюз, който е по-устойчив и по-добре подготвен за предстоящите предизвикателства“, заяви министър Гуцанов.

В изказването си министър Гуцанов акцентира специално върху отражението на административната тежест върху малките и средните предприятия, както и необходимостта да се работи в тясна комуникация с тях. Той призова за стъпки за премахване на остарелите или дублиращи се разпоредби, както и за по-голяма техническа и финансова подкрепа за разработването на цифрови услуги на „едно гише“.

Гуцанов беше категоричен, че на европейско ниво трябва да се въздържаме от въвеждането на излишни допълнителни изисквания или процедури. „Трябва да имаме задължителни и задълбочени оценки на въздействието върху малките и средните предприятия за всяка нова законодателна инициатива“, заяви министърът.

Той допълни, че държавите членки също трябва да допринесат за намаляване на регулаторния натиск на национално ниво: „Опростяването е начинът, по който да засилим конкурентоспособността си, но това не трябва да бъде за сметка на качествените работни места и достойните условия на труд в целия Съюз“.

В рамките на заседанието на Съвета се обсъждат и въпроси, свързани с политиката за достъпност на жилищата, както и гарантирането на правата и условията на труд на командированите работници.

Министър Гуцанов се включи и в работна среща на министрите от Партията на европейските социалисти. Там те обсъдиха общи инициативи в работата на Европейските институции.