Стана ясно по чий сигнал Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

1 Декември, 2025 14:19 3 325 37

Депутат от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних

Стана ясно по чий сигнал Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият варненски градоначалник Иван Портних от ГЕРБ отива на съд, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за за фалшификация на документи в стремеж да получат 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище. Сигналът до европейското правосъдие беше подаден от народния представител и част от ръководството на “Да, България” Стела Николова.

“Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им”, категорична бе Николова, която е и бивш общински съветник.

Депутатът от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление.

“Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата. За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери”, подчерта още Николова.

Варненката припомни, че довечера в редица български градове с Варна и София начело се организира протест срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата им коалиция.

“Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно. Десетки хиляди хора не могат и няма да търпят това безобразие нито ден повече!”, заключи Николова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    58 6 Отговор
    повече от ГЕРБ крадат само от Ново начало

    Коментиран от #24

    14:21 01.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    47 3 Отговор
    А ДРУЖКАТА МУ БОЙО ЗАЩО НЕ Е ЗАЕДНО С НЕГО НА СЪД????

    Коментиран от #9, #25

    14:21 01.12.2025

  • 3 всички знаят

    44 2 Отговор
    че е крадец на дпс-гроб, само прокуратурата не знае

    14:23 01.12.2025

  • 4 Бялджип

    30 2 Отговор
    Моята информация за бившия варненски кмет е, че беше много страхлив и предпазлив. Не полагаше подписа си току-така, все гледаше да се измъкне от евентуална отговорност, заместниците му рискуваха да се подписват вместо него. Как така е сгафил?

    14:24 01.12.2025

  • 5 Гост

    43 4 Отговор
    Портних е позор, съд и затвор!

    14:25 01.12.2025

  • 6 честен ционист

    13 8 Отговор
    По сигнал на полицията в Хайфа.

    14:26 01.12.2025

  • 7 Ами да

    24 8 Отговор
    Браво, Николова!!

    14:30 01.12.2025

  • 8 ЧОЧО

    21 1 Отговор
    До сега ни занимаваха с настоящия кмет,сега почваме с бившия.То май честни управляващи няма!

    14:32 01.12.2025

  • 9 Бойко

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Аз не го познавам и никога не съм го виждал
    Аз никога не лъжа
    Истината ви казвам

    14:33 01.12.2025

  • 10 Емо

    26 0 Отговор
    Перифразирам вица за разговора между българския и американския олигарх: Американския: откъде толкова пари имаш? Българския: виждаш ли онова пристанище? А: Не. Б: Ами няма и да го видиш.

    14:33 01.12.2025

  • 11 Тия

    32 2 Отговор
    вместо да си посипят главите с пепел , тръгнали да ровят по чий сигнал бил станал някакъв си мащабен мошеник и крадец , обект на Европейската прокуратура !

    14:33 01.12.2025

  • 12 Оо-ооооххххх!

    4 25 Отговор
    Жива да не бях, какво, божичко доживях....?! За мен престъпните мутри на прехода си остават Корнелия Минова, Емили Масларова, Иванчева, Коцев и Банева на Банев втората му съпруга, и Банкова, която един месец бе шев на Агенция Митници и организира 35 годишни контрабандни канализации! Портних е невинен!

    14:34 01.12.2025

  • 13 !!!?

    10 14 Отговор
    Варна не е затънала в постсъветски корупционни практики в резултат на което се е превърнала в котило на прокремълски ОПГ като Воля, Въzраждане, Величие,...!!!?

    14:34 01.12.2025

  • 14 Един

    19 1 Отговор
    достоен ГЕРБаджия е Иван Попотник !

    14:34 01.12.2025

  • 15 а Стана ли ясно по чий

    18 0 Отговор
    чекмедже са препратени париците

    14:36 01.12.2025

  • 16 !!!?

    10 11 Отговор
    Варна е затънала в постсъветски корупционни практики в резултат на което се е превърнала в котило на прокремълски ОПГ като Воля, Въzраждане, Величие,...!!!?

    14:36 01.12.2025

  • 17 Ква стана тя?!

    29 4 Отговор
    Ква стана тя бе, Боко?! Ква стана тя бе, Тикво куха, неграмотна и тъпа?! Че по твое нареждане и по нареждане на уродливия ти 190- килограмов началник, извергите от продажната и зависима ваша Прокуратура пет месеца издевателстваха над Благо Коцев и се гавреха с него, по някакъв донос на слугинята ви Пламенка, на която Коцев НЕ поднови поръчките за милиони? Ами, оказа се, че истинският престъпник, крадец на милиони, наглец и мерзавец е твоят вечен кмет на Варна келнера Портних бе, Боко! Що не се гръмнеш бе, мутро СИКаджийска?! Виж какво, бандит магистрален и долен слуга на братя Маргиин, не само Божие наказание те чака теб, не само! Впрочем, онзи твой садист, който умори бременните овце на монасите от Рилския манастир скоропостижно се помина, нали?! И теб ще те стигнат клетвите на целокупния български народ, който те мрази бе, Боко, много те мрази!

    Коментиран от #29

    14:37 01.12.2025

  • 18 кромидкриза

    8 7 Отговор
    доносническа бългейрия браво добра работа,сега предлагам по един от 5те моста над дунав да отидем до Букурещ да духнете свещ....не че герберастите са много хубави,но сте един дол дренки

    14:40 01.12.2025

  • 19 Сега ми стана ясно защо ни вкарват в

    6 5 Отговор
    Еврозоната с евро
    да се топим едни други пред Европа кой как е забогатял и с колко евро средства е злоупотребил и европрокуратурата постоянно да се сезира

    14:45 01.12.2025

  • 20 Синдбад

    5 5 Отговор
    Истината е че в стермежа си да навреди на Портних Николова вреди на варненци. На Карантината са се разтоварвали риболовни кораби сигурно повече от 100 години, така че пристанище там винаги е имало. А че Портних си е крадец е съвсем друго нещо.

    14:45 01.12.2025

  • 21 Точен

    4 7 Отговор
    Че по какво се различават, Стело, Коцев и Портних? По нищо, а и ти си в кюпа, Европрокурата не важи в България, тук не е Брюксел...

    14:51 01.12.2025

  • 22 Търновец

    3 0 Отговор
    Това е много добра новина че Портних отива на съд заедно с другия бос. Има и други от ГЕРБ - СДС. Би било много добре Кюмюра да отиде на съд но ако ние не си помогнем сами с правосъдната и правоохранителна система другите няма много да помогнат. Ново Учредително събрание и нова конституция и може би нова столица. А сделките за Ф 16 и Страйкер са също много лоши за България

    14:52 01.12.2025

  • 23 Цвете

    7 1 Отговор
    ПЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СМЕЛОСТТА И ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ЗА В БЪДЕЩЕ. ДА СЕ ЗНАЕ, КОЙ Е НАГАЗИЛ ДО КОЛЕНЕ В МЕДА. 💯🫶👍🫶👍🫶👍🫶

    14:53 01.12.2025

  • 24 Зевс Атински

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Който е виновен и бъде доказано,да си понася последствията.Жалкото е че някои се спасяват с много пачки.

    14:57 01.12.2025

  • 25 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Що питаш нас?Отиди лично да го питаш.

    14:59 01.12.2025

  • 26 злати

    5 0 Отговор
    сега боко колко кюлчета ще извади да го спаси,защото този бе направил един резил в Израел щяха да го съдят бокича с държавни пари покрива всички разходи само и само да не го напъхат в израелски затвор

    15:00 01.12.2025

  • 27 Гербопитек

    7 0 Отговор
    Ама тиквата каза тази сутрин, че ни познава портних,само бил чувал,че е кмет на пп-дб...

    15:00 01.12.2025

  • 28 Деметриус Валънтайн

    3 0 Отговор
    Само аз ли имам желание тоя да го налагам гаечен ключ яко?

    15:03 01.12.2025

  • 29 Бастардо

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ква стана тя?!":

    Говори от твое име,не съм те упълномощавал да говориш от мое.Ти не си народа.Капиш?

    15:05 01.12.2025

  • 30 Ухааа

    3 0 Отговор
    Сигурен съм че сега целия ГЕРБ-ДПС електорат на хранилка ще бълва злоба и омраза ….
    Хайде под ножа, малко бухалки да изядете !

    15:08 01.12.2025

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НАЙ - ФРАПИРАЩИЯ. СЛУЧАЙ КОЙТО Е ВЪВ ФБР
    .....
    Е ЗА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
    КОЙТО Е ОРТАК В ЕДНА ФИРМА СЪС УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНО НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    15:13 01.12.2025

  • 32 Какво стана с Корумпето Кмет на

    1 0 Отговор
    община Бойчиновци! Демостративно го Арестувахаи Изведоха от Общощината! Полиция Жандармерия! Тръгнаха за София да го Карат, но се Разболя спешно и влезе в Болница в Монтана! След 2 - 3 Месеца, Монтанския съд го Изпра и се върна Здрав да Кметува!! Пародия на Съд и Държава!!

    15:13 01.12.2025

  • 33 Промяна

    0 1 Отговор
    ПП ШАРЛАТАНИ ДОНОСНИЦИ КРАЖНИТЕ СА ВЪТРЕШНА РАБОТА НА БЪЛГАРИЯ А ТЕ ДОНОСНИЧАТ ШАРЛАТАНИ УУУУУ

    15:18 01.12.2025

  • 34 Дедо

    0 0 Отговор
    Публична тайна е че далаверите във Варна се движеха от тъста на Портниха. Не е зле да се видят и далаверите на оня мъничък мургав доктор който от СДС мина в ДПС и винаги във властта във Варна,като движи етническия вот в махалите

    15:18 01.12.2025

  • 35 И двамата не лъжат

    0 0 Отговор
    И къдравата Сю и тиквата ще кажат, че тоя не го познават! Виждали са го един два пъти, ама от далече!

    15:20 01.12.2025

  • 36 Женя

    0 0 Отговор
    Какви са долни тия от ГЕРБ и ДПС НН . Интересува ги кой е пуснал сигнала , а не кой е крадеца.

    15:20 01.12.2025

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя ще го хвърлят курбан, така или иначе е незначителен, от дребните бушони. Най-вероятно е краднал много повече. Сега ще му турят една условна, за пред хората, и е вече чист кат момина сълзичка, за да си харчи останалото на спокойствие

    15:23 01.12.2025

