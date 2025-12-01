Стана ясно по чий сигнал Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Бившият варненски градоначалник Иван Портних от ГЕРБ отива на съд, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за за фалшификация на документи в стремеж да получат 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище. Сигналът до европейското правосъдие беше подаден от народния представител и част от ръководството на “Да, България” Стела Николова.

“Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им”, категорична бе Николова, която е и бивш общински съветник.

Депутатът от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление.

“Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата. За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери”, подчерта още Николова.

Варненката припомни, че довечера в редица български градове с Варна и София начело се организира протест срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата им коалиция.

“Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно. Десетки хиляди хора не могат и няма да търпят това безобразие нито ден повече!”, заключи Николова.