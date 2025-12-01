Стана ясно по чий сигнал Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Бившият варненски градоначалник Иван Портних от ГЕРБ отива на съд, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за за фалшификация на документи в стремеж да получат 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище. Сигналът до европейското правосъдие беше подаден от народния представител и част от ръководството на “Да, България” Стела Николова.
“Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им”, категорична бе Николова, която е и бивш общински съветник.
Депутатът от ПП-ДБ припомни, че само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично застана рамо до рамо с обвиняемия Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление.
“Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата. За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери”, подчерта още Николова.
Варненката припомни, че довечера в редица български градове с Варна и София начело се организира протест срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата им коалиция.
“Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно. Десетки хиляди хора не могат и няма да търпят това безобразие нито ден повече!”, заключи Николова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #24
14:21 01.12.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #9, #25
14:21 01.12.2025
3 всички знаят
14:23 01.12.2025
4 Бялджип
14:24 01.12.2025
5 Гост
14:25 01.12.2025
6 честен ционист
14:26 01.12.2025
7 Ами да
14:30 01.12.2025
8 ЧОЧО
14:32 01.12.2025
9 Бойко
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Аз не го познавам и никога не съм го виждал
Аз никога не лъжа
Истината ви казвам
14:33 01.12.2025
10 Емо
14:33 01.12.2025
11 Тия
14:33 01.12.2025
12 Оо-ооооххххх!
14:34 01.12.2025
13 !!!?
14:34 01.12.2025
14 Един
14:34 01.12.2025
15 а Стана ли ясно по чий
14:36 01.12.2025
16 !!!?
14:36 01.12.2025
17 Ква стана тя?!
Коментиран от #29
14:37 01.12.2025
18 кромидкриза
14:40 01.12.2025
19 Сега ми стана ясно защо ни вкарват в
да се топим едни други пред Европа кой как е забогатял и с колко евро средства е злоупотребил и европрокуратурата постоянно да се сезира
14:45 01.12.2025
20 Синдбад
14:45 01.12.2025
21 Точен
14:51 01.12.2025
22 Търновец
14:52 01.12.2025
23 Цвете
14:53 01.12.2025
24 Зевс Атински
До коментар #1 от "Атина Палада":Който е виновен и бъде доказано,да си понася последствията.Жалкото е че някои се спасяват с много пачки.
14:57 01.12.2025
25 Зъл пес
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Що питаш нас?Отиди лично да го питаш.
14:59 01.12.2025
26 злати
15:00 01.12.2025
27 Гербопитек
15:00 01.12.2025
28 Деметриус Валънтайн
15:03 01.12.2025
29 Бастардо
До коментар #17 от "Ква стана тя?!":Говори от твое име,не съм те упълномощавал да говориш от мое.Ти не си народа.Капиш?
15:05 01.12.2025
30 Ухааа
Хайде под ножа, малко бухалки да изядете !
15:08 01.12.2025
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Е ЗА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
КОЙТО Е ОРТАК В ЕДНА ФИРМА СЪС УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНО НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
15:13 01.12.2025
32 Какво стана с Корумпето Кмет на
15:13 01.12.2025
33 Промяна
15:18 01.12.2025
34 Дедо
15:18 01.12.2025
35 И двамата не лъжат
15:20 01.12.2025
36 Женя
15:20 01.12.2025
37 Гост
15:23 01.12.2025