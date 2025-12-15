Новини
Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

15 Декември, 2025 19:43 2 578 34

Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк. Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства.

Евродепутат от групата на либералите и АПС на Ахмед Доган - Илхан Кючюк, съобщи в понеделник, че е предупреден, че се иска свалянето на депутатския му имунитет, без да дава подробности. „Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет. Повод за това е подаден сигнал, който по мое убеждение цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което съм получил както от гражданите, така и от институциите", пише Кючюк във Facebook.

Той уверява, че ще окаже съдействие на властите за проверка на сигнала. Кючюк е председател на правната комисията на Европарламента, която се занимава с исканията на сваляне на имунитети.

Тази седмица ЕП ще решава и за свалянето на имунитет на Никола Мирчев по искане на белгийските власти, които разследват китайската компания Huawei за търговия с влияние и лобизъм в ЕП.


  • 1 кв. Кючюк Париж

    32 1 Отговор
    Вай, вай, вай, Алах!

    19:45 15.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    33 1 Отговор
    Мачкайте всички от мафиотската структура ДПС

    19:46 15.12.2025

  • 3 Време

    32 2 Отговор
    му беше !

    19:46 15.12.2025

  • 4 Коментар

    10 10 Отговор
    Аз съм за гласуване с машини но за 200 депутата.
    Другите 40 да ги дадат служебно и предварително на ПП

    Коментиран от #14, #16

    19:46 15.12.2025

  • 5 Бастардо

    25 1 Отговор
    Най-сетне,много закъсня бе Лаура!Откога ти казваха че тоя не е читав.

    19:47 15.12.2025

  • 6 Как

    11 2 Отговор
    Какво е съгрешил Каучук?

    Коментиран от #29

    19:47 15.12.2025

  • 7 поаро

    20 1 Отговор
    А този има личен шофьор-мароканец , който му плаща квартирата и го кулани .Пратил е записи на турското разузнаване , и за това го разследват защото е издавал информация !

    19:48 15.12.2025

  • 8 Да ги

    31 1 Отговор
    карат по азбучен ред ! От всичките пратеници в Брюксел , над 80% са за арест !

    19:49 15.12.2025

  • 9 ООрана държава

    25 1 Отговор
    Кючуци кютуци колтуци всичко що е било депесар е за затвора

    19:50 15.12.2025

  • 10 Уса

    19 1 Отговор
    Сега разбирам,че има и такъв търтей в еурогея

    19:54 15.12.2025

  • 11 12340

    12 5 Отговор
    Шишовска работа,
    както винаги
    българи топят българи

    Коментиран от #30

    19:57 15.12.2025

  • 12 Хе!

    16 11 Отговор
    Машала! А Волген и Йончева - кога!?

    20:00 15.12.2025

  • 13 Защо само на него?

    9 0 Отговор
    Другите читави ли са??

    20:00 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТОЗИ ЗАТВОР НЕ ГО ПЛАШИ

    16 0 Отговор
    ТОЙ ГО ЖЕЛАЕ,ТАМ ЩЕ СЕ ЧУВСТВА МНОГО КОМФОРТНО,ЩЕ БЪДЕ НАЙ ЛЮБЕНАТА МОМА.

    20:04 15.12.2025

  • 16 Какви 200??

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коментар":

    Много са.
    40 стигат.
    Няма работа за толкова много ду пе та ти.

    20:05 15.12.2025

  • 17 един там

    7 0 Отговор
    Тоз пък кой е? Всякакви бушони се навъдиха на издръжка на народа, ама този кой е?

    20:06 15.12.2025

  • 18 Питам:

    8 1 Отговор
    А Вигенин кога ще го окошарят? Всичките му публикации във "Факти", където говори от името на т.н. "БСП" са платени от европарламента!

    20:07 15.12.2025

  • 19 Яшар

    6 0 Отговор
    Ено и тук бута ама ще яде .....не че тоя илхам - метър и двайсет е читав и двамата с Ено са о клци

    20:07 15.12.2025

  • 20 Да,бе

    6 1 Отговор
    Купил няколко тона виагра за "приятелите" си и голямото престъпление...Сърби го под кръста малкия и спешно се нуждае от мъже.

    20:10 15.12.2025

  • 21 Дидо Пеевски

    8 0 Отговор
    Аз ти предлагах да се преместиш при мене, ти не поиска. Сега ще дyхаш супата, илхане. Поздрави на Белград. Не на омразата.

    20:13 15.12.2025

  • 22 Тервел

    8 2 Отговор
    Пеевски атакува. Иска да разбие АПС на бай Доган . Срещу баща си вдига ръка дебелото Д.Срамота.

    20:19 15.12.2025

  • 23 Фори

    4 0 Отговор
    ДПС Доган и в българският парламент крадяха пари сега и в европейския. Навиците не се променят.

    20:30 15.12.2025

  • 24 хахо

    2 0 Отговор
    Още един от доверените дерибеи на Доган изгоря... Шиши си ги отстрелва един по един по списък

    20:35 15.12.2025

  • 25 Корупцията

    1 0 Отговор
    При нас е върховно дело и практикуването и е задължително.

    20:37 15.12.2025

  • 26 Кючюк

    1 0 Отговор
    Кръв повръщам, пари не връщам

    20:38 15.12.2025

  • 27 само евро тупаници

    0 1 Отговор
    за кухите български копейки!

    20:40 15.12.2025

  • 28 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Евро пуделите крадат милиони и нашите чакали се изкушават. Само, че са будали щом ги фащат за дребни суми.

    20:42 15.12.2025

  • 29 Обичайното

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как":

    Краде

    20:43 15.12.2025

  • 30 Аааа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "12340":

    Кючюка е турчин с българско гражданство.

    20:45 15.12.2025

  • 31 Само припомням

    1 0 Отговор
    Още една женичка с непораснала главичка и недоразвита брадичка... При елитът всички са с пр306ърн.n0л...

    20:52 15.12.2025

  • 32 един по един

    1 0 Отговор
    всичките в жендема!

    20:53 15.12.2025

  • 33 Мда

    1 0 Отговор
    Да го почва, национален предател, работеше с Просто Идиотите и Продай България срещу България по казуса Македония!
    ПРЕДАТЕЛ НАЦИОНАЛЕН ЗАЕДНО С ИДИОТОТЕ И РАМБО СВИРЧЕВ

    20:59 15.12.2025

  • 34 Кючюка,

    1 0 Отговор
    много гладен сигурно? Играе на висока маса.🤣🤣🤣

    21:00 15.12.2025

