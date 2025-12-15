Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк. Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства.
Евродепутат от групата на либералите и АПС на Ахмед Доган - Илхан Кючюк, съобщи в понеделник, че е предупреден, че се иска свалянето на депутатския му имунитет, без да дава подробности. „Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет. Повод за това е подаден сигнал, който по мое убеждение цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което съм получил както от гражданите, така и от институциите", пише Кючюк във Facebook.
Той уверява, че ще окаже съдействие на властите за проверка на сигнала. Кючюк е председател на правната комисията на Европарламента, която се занимава с исканията на сваляне на имунитети.
Тази седмица ЕП ще решава и за свалянето на имунитет на Никола Мирчев по искане на белгийските власти, които разследват китайската компания Huawei за търговия с влияние и лобизъм в ЕП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кв. Кючюк Париж
19:45 15.12.2025
2 Красимир Петров
19:46 15.12.2025
3 Време
19:46 15.12.2025
4 Коментар
Другите 40 да ги дадат служебно и предварително на ПП
Коментиран от #14, #16
19:46 15.12.2025
5 Бастардо
19:47 15.12.2025
6 Как
Коментиран от #29
19:47 15.12.2025
7 поаро
19:48 15.12.2025
8 Да ги
19:49 15.12.2025
9 ООрана държава
19:50 15.12.2025
10 Уса
19:54 15.12.2025
11 12340
както винаги
българи топят българи
Коментиран от #30
19:57 15.12.2025
12 Хе!
20:00 15.12.2025
13 Защо само на него?
20:00 15.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТОЗИ ЗАТВОР НЕ ГО ПЛАШИ
20:04 15.12.2025
16 Какви 200??
До коментар #4 от "Коментар":Много са.
40 стигат.
Няма работа за толкова много ду пе та ти.
20:05 15.12.2025
17 един там
20:06 15.12.2025
18 Питам:
20:07 15.12.2025
19 Яшар
20:07 15.12.2025
20 Да,бе
20:10 15.12.2025
21 Дидо Пеевски
20:13 15.12.2025
22 Тервел
20:19 15.12.2025
23 Фори
20:30 15.12.2025
24 хахо
20:35 15.12.2025
25 Корупцията
20:37 15.12.2025
26 Кючюк
20:38 15.12.2025
27 само евро тупаници
20:40 15.12.2025
28 Ха ха ха ха
20:42 15.12.2025
29 Обичайното
До коментар #6 от "Как":Краде
20:43 15.12.2025
30 Аааа
До коментар #11 от "12340":Кючюка е турчин с българско гражданство.
20:45 15.12.2025
31 Само припомням
20:52 15.12.2025
32 един по един
20:53 15.12.2025
33 Мда
ПРЕДАТЕЛ НАЦИОНАЛЕН ЗАЕДНО С ИДИОТОТЕ И РАМБО СВИРЧЕВ
20:59 15.12.2025
34 Кючюка,
21:00 15.12.2025