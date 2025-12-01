Новини
Завишени количества уран във водата в Първомайско и в село край Раковски

1 Декември, 2025 15:08 381 4

Пробите са взети между 18 и 27 ноември

Откриха завишени количества уран във водата на няколко населени места в Пловдивско, пише plovdivnow.bg.

В Първомай, Градина, Крушево и Болярино е регистрирано повишено съдържание на естествен уран в питейната вода, показват последните лабораторни анализи, извършени от ВиК – Пловдив и РЗИ – Пловдив.

Пробите, взети между 18 и 27 ноември, установяват стойности над максимално допустимите 30 микрограма на литър, разписани в Наредба № 9 за качеството на водата. В Първомай отчетените резултати достигат 42 микрограма, в Градина над 41 микрограма, в Крушево над 42 микрограма, а в Болярино – малко над горната граница.

Зоната на водоснабдяване, която обхваща Първомай, Градина и Крушево, е засегната в пълен обем.

Здравните власти предупреждават жителите да не използват водата за пиене и за приготвяне на храна, като уточняват, че тя може да се използва единствено за хигиенни нужди.


  • 1 Анелия Андреева

    3 0 Отговор
    В един момент хората там ще започнат да светят,като луминесцентни лампи.

    15:13 01.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО СИ ПРИЗНАВАТЕ БЕ.....А МОЖЕШЕ ДА СКРИЕТЕ, КАКТО КРИХА ЗА ЧЕРНОБИЛ....

    15:23 01.12.2025

  • 3 Ким

    2 0 Отговор
    Плутонии има ли ?

    15:25 01.12.2025

  • 4 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Някой от хилядите уранови кладенци в района е поддал и запечатката му е нарушена

    15:26 01.12.2025

