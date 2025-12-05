Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки

България получи престижно отличие от НАТО за техническа подготовка и реакция при кибератаки, след като националният ни екип демонстрира високо ниво на координация и експертност по време на най-мащабното годишно съвместно учение на Алианса в киберсферата – NATO Cyber Coalition 2025, посочи БНТ.
В рамките на международното учение българският екип се включи в симулации за реакция при сложни и координирани киберинциденти. В обучението участваха междуведомствена оперативна група, в която бяха включени НЕРИКС–GOVCERT, секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (СЕРИКС), дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП, ЕСО, ДАНС, Министерството на отбраната, както и експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“ АД.
Българският екип е отличен заради бърза техническа реакция и прецизна координация между участващите институции. Благодарение на съвместните действия:
Беше защитена критичната енергийна инфраструктура;
Електроснабдяването беше възстановено още в първия час след симулираната атака;
Гарантирана бе непрекъсваемост на захранването по време на целия инцидент.
Това демонстрира висока адаптивност, професионална подготовка и ефективност на българския екип.
По време на учението НЕРИКС, със съдействието на СЕРИКС и „Информационно обслужване“, координира отговора на няколко сериозни киберзаплахи:
Трансгранична кибератака срещу електроснабдителни мрежи в държави членки на НАТО.
Киберинцидент в национална система за резервни копия.
Високоусъвършенствана държавно спонсорирана атака (APT).
Експертите разпределяха ресурси, анализираха метода на атаките и отблъскваха заплахите в реално време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
