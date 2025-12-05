Новини
Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки

Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки

5 Декември, 2025 14:08 507 8

  • нато-
  • кибератаки-
  • отбрана

Електроснабдяването беше възстановено още в първия час след симулираната атака

Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България получи престижно отличие от НАТО за техническа подготовка и реакция при кибератаки, след като националният ни екип демонстрира високо ниво на координация и експертност по време на най-мащабното годишно съвместно учение на Алианса в киберсферата – NATO Cyber Coalition 2025, посочи БНТ.

В рамките на международното учение българският екип се включи в симулации за реакция при сложни и координирани киберинциденти. В обучението участваха междуведомствена оперативна група, в която бяха включени НЕРИКС–GOVCERT, секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (СЕРИКС), дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП, ЕСО, ДАНС, Министерството на отбраната, както и експерти от националния системен интегратор „Информационно обслужване“ АД.

Българският екип е отличен заради бърза техническа реакция и прецизна координация между участващите институции. Благодарение на съвместните действия:

Беше защитена критичната енергийна инфраструктура;
Електроснабдяването беше възстановено още в първия час след симулираната атака;
Гарантирана бе непрекъсваемост на захранването по време на целия инцидент.
Това демонстрира висока адаптивност, професионална подготовка и ефективност на българския екип.

По време на учението НЕРИКС, със съдействието на СЕРИКС и „Информационно обслужване“, координира отговора на няколко сериозни киберзаплахи:

Трансгранична кибератака срещу електроснабдителни мрежи в държави членки на НАТО.
Киберинцидент в национална система за резервни копия.
Високоусъвършенствана държавно спонсорирана атака (APT).
Експертите разпределяха ресурси, анализираха метода на атаките и отблъскваха заплахите в реално време.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 0 Отговор
    Мхм. Абсолютно. Затова сайтовете на българските "институции" бяха едни от най-хакваните от ватнишките прошляци.
    А ЕГН-тата ви как ги източваха ? На кило а?
    хахаха

    14:19 05.12.2025

  • 2 хаха

    4 0 Отговор
    "Електроснабдяването беше възстановено още в първия час след симулираната атака"

    То без кибератака стояха по няколко седмици без ток миналата зима... Леле че са смешни.

    14:20 05.12.2025

  • 3 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    Нас кибератака не ни лови. Държавните институции работят още на Windows 98

    14:31 05.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ ИМАТ ЛИ ИДЕЯ,ЧЕ КАТО ПОЧВАТ ДА ПАДАТ БОМБИТЕ КАКЪВ ТОК ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ? НИЕ ОЩЕ РАБОТИМ С МЕХАНИЧНИ ШАЛТЕРИ!

    14:37 05.12.2025

  • 5 Морален Стожер

    1 1 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб. бълxapитe още си искат бкп и сср,плавешкия мaaнннггоо и т.н. бълxapитe тричат кучета, варят ракия и се наливат като сфинe , бълxapитe ca нечистоплътни , без култура и обноски.

    15:01 05.12.2025

  • 6 в ДНК ни е

    0 0 Отговор
    Нищо изненадващо, Джон Атанасов е измислил архитектурата на компютъра.

    Коментиран от #8

    15:07 05.12.2025

  • 7 дядото

    1 0 Отговор
    затова ли факти -бг "търси" от екрана инженери да "ремонтират" блокираните си страници и коментари.пфу.

    15:10 05.12.2025

  • 8 легендата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "в ДНК ни е":

    при програмистите шепне, че и първия компютърен вирус - също.

    15:10 05.12.2025

