Левон Хампарцумян: Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново

Според банкера Левон Хампарцумян в бюджета има неефективност на използването на публични пари.

„Този бюджет би трябвало да се изтегли, да се преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни да взимат 100-процентово увеличение, а други – 5%. Трябва по-добър баланс. Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново, с възможните компромиси“, подчерта той.

Григорова смята, че трябва да бъде отменено увеличението на осигурителната вноска, но да бъдат върнати 5-те процента, които отиват в частните осигурителни фондове. Също така смята, че не трябва да се увеличава МОД, а също и да се взимат 6 млрд. заем за въоръжаване.

„Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща. Няма смисъл да слизаме на ниво ред по ред на бюджета. Да излезем от това ляво и дясно – размити са границите. Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми. Парите, които работещите хора сме събрали в една шапка и сме връчили на политиците, не стигат, за да построят магистрала 400 км от София до Варна“, каза още Хампарцумян.

Григорова допълни: „Тези пари изтичат през избора на хората – ние си избираме това управление. Другият вариант е да дадем на концесия управлението на България, щом не можем да дадем алтернатива.“