Левон Хампарцумян: Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново

Според банкера Левон Хампарцумян в бюджета има неефективност на използването на публични пари.
„Този бюджет би трябвало да се изтегли, да се преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни да взимат 100-процентово увеличение, а други – 5%. Трябва по-добър баланс. Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново, с възможните компромиси“, подчерта той.
Григорова смята, че трябва да бъде отменено увеличението на осигурителната вноска, но да бъдат върнати 5-те процента, които отиват в частните осигурителни фондове. Също така смята, че не трябва да се увеличава МОД, а също и да се взимат 6 млрд. заем за въоръжаване.
„Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща. Няма смисъл да слизаме на ниво ред по ред на бюджета. Да излезем от това ляво и дясно – размити са границите. Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми. Парите, които работещите хора сме събрали в една шапка и сме връчили на политиците, не стигат, за да построят магистрала 400 км от София до Варна“, каза още Хампарцумян.
Григорова допълни: „Тези пари изтичат през избора на хората – ние си избираме това управление. Другият вариант е да дадем на концесия управлението на България, щом не можем да дадем алтернатива.“
1 И тая
18:16 01.12.2025
2 хаха
Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.
Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.
Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.
След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.
Добри Божилов
Коментиран от #8
18:19 01.12.2025
3 хаха
Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.
В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.
Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…
Добри Божилов
18:19 01.12.2025
4 си дзън
най-добре.
18:20 01.12.2025
5 Хаха
Банкерът, химик, позорно изгонен от Булбанк.... дава акъл за бюджета на държавата!
Направо да ги направят двойка финансови министри с другата говоряща от телевизора глава Велефф и двамата "майстори" да сътворят бюджета!
Същите пишманработодатели, "радетели" за "справедлив" бюджет вероятно още водят черни и сиви тефтери за приходи и разходи, зор им е, че не могат да гонят работници, кано през 90-те, заявявайки им че "поне 3-ма чакат за твоето място", а не е зле да се проведе журналистическо разследване на колко от тях фирмите имат зор за обществени поръчки, както и бюджетни пари за ВЕИ-та!? Ама май няма журналисти иначе е фасулска работа по принцип...
18:27 01.12.2025
6 хърсеф
18:29 01.12.2025
7 Градил Илия килия
18:29 01.12.2025
8 идиоти вън
До коментар #2 от "хаха":Ц, тоя не е химик, а най-големия алхимик, щото от въздуха, който диша с братчеда (Костов) направи бая злато!!!! ;-)
18:30 01.12.2025