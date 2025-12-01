Новини
Левон Хампарцумян: Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново

1 Декември, 2025 18:14 498 8

  • левон хампарцумян-
  • ваня григорова-
  • бюджет-
  • финанси-
  • корупция

Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща

Левон Хампарцумян: Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Според банкера Левон Хампарцумян в бюджета има неефективност на използването на публични пари.

„Този бюджет би трябвало да се изтегли, да се преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни да взимат 100-процентово увеличение, а други – 5%. Трябва по-добър баланс. Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново, с възможните компромиси“, подчерта той.

Григорова смята, че трябва да бъде отменено увеличението на осигурителната вноска, но да бъдат върнати 5-те процента, които отиват в частните осигурителни фондове. Също така смята, че не трябва да се увеличава МОД, а също и да се взимат 6 млрд. заем за въоръжаване.

„Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща. Няма смисъл да слизаме на ниво ред по ред на бюджета. Да излезем от това ляво и дясно – размити са границите. Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми. Парите, които работещите хора сме събрали в една шапка и сме връчили на политиците, не стигат, за да построят магистрала 400 км от София до Варна“, каза още Хампарцумян.

Григорова допълни: „Тези пари изтичат през избора на хората – ние си избираме това управление. Другият вариант е да дадем на концесия управлението на България, щом не можем да дадем алтернатива.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тая

    2 0 Отговор
    и тя цъфнала до кремиковския разбирач !

    18:16 01.12.2025

  • 2 хаха

    6 0 Отговор
    Призовавам да спрат да представят Левон Хампарцумян като „банкер“, „финансист“ или дори „икономист“. Хампарцумян е инженер-химик.

    Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.

    Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.

    Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.

    След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.

    Добри Божилов

    Коментиран от #8

    18:19 01.12.2025

  • 3 хаха

    2 0 Отговор
    Аз съм започнал трудовия си стаж преди 30 години като репортер във в.“Банкеръ“. Оттогава досега наблюдавам банковия сектор. И опитните банкови мениджъри като напуснат от някъде, веднага ги „лапват“ някъде другаде. Можете да им видите досиетата. Минали са през няколко банки.

    Хампарцумян никой не го търси, въпреки чутовното му досие на „главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк-България“. Т.е. това е един бездарен политик, изкарал известно време на сладка банкова длъжност и после – изгонен от нея.

    В момента се представя като „бизнесмен-практик“, но никой не знае какъв е бизнесът му. Този субект НЕ Е ГРАМОТЕН И КВАЛИФИЦИРАН да коментира икономически въпроси.

    Знам, че в профила ми има бивши и настоящи банкери. Знам, че са консервативни и не правят публични изказвания – това е част от тази дейност, не им се сърдя. Но ще съм им благодарен ако поне за мен – в лично съобщение, направят оценка на това ми изказване…

    Добри Божилов

    18:19 01.12.2025

  • 4 си дзън

    3 1 Отговор
    Ванчето иска да даде България на концесия на Путин за 100 години. Щял да управлява
    най-добре.

    18:20 01.12.2025

  • 5 Хаха

    1 0 Отговор
    Брутално:
    Банкерът, химик, позорно изгонен от Булбанк.... дава акъл за бюджета на държавата!
    Направо да ги направят двойка финансови министри с другата говоряща от телевизора глава Велефф и двамата "майстори" да сътворят бюджета!
    Същите пишманработодатели, "радетели" за "справедлив" бюджет вероятно още водят черни и сиви тефтери за приходи и разходи, зор им е, че не могат да гонят работници, кано през 90-те, заявявайки им че "поне 3-ма чакат за твоето място", а не е зле да се проведе журналистическо разследване на колко от тях фирмите имат зор за обществени поръчки, както и бюджетни пари за ВЕИ-та!? Ама май няма журналисти иначе е фасулска работа по принцип...

    18:27 01.12.2025

  • 6 хърсеф

    0 0 Отговор
    тази мелез между евреин и арменец го очаквам

    18:29 01.12.2025

  • 7 Градил Илия килия

    0 0 Отговор
    Ще се ИЗГРАДИ на ново,когато такива ,като ТЕБ ,ги ЗАЗИДАМЕ в...темелите !

    18:29 01.12.2025

  • 8 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ц, тоя не е химик, а най-големия алхимик, щото от въздуха, който диша с братчеда (Костов) направи бая злато!!!! ;-)

    18:30 01.12.2025

