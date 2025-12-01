Новини
България »
София »
Пожар в колектор остави центъра на София без ток

Пожар в колектор остави центъра на София без ток

1 Декември, 2025 22:38 581 15

  • пожар-
  • колектор-
  • центъра на софия-
  • без ток

Подадени са сигнали до пожарната и полицията. Очаква се отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми

Пожар в колектор остави центъра на София без ток - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд"

Подадени са сигнали до пожарната и полицията. Очаква се отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 1 Отговор
    Познайте КОЙ има изгода от пожара. Утре прокуратурата ще иска имунитети за умишлен палеж.

    22:46 01.12.2025

  • 2 Гошо

    5 0 Отговор
    Митрофанова е пуснала дрон от покрива на Парк-Хотела Тагарев я е видял

    22:47 01.12.2025

  • 3 991

    13 1 Отговор
    Този "пожар" е поръчан от властта. Уплашиха се!
    Нали се сещате каква е вероятността случайно да се запали точно в момента на разгарянето на протеста. ;)

    22:47 01.12.2025

  • 4 Зевс

    8 0 Отговор
    Аха, точно пожара спря в центъра и провокаторите почнаха да хвърлят бомбички ;)

    Коментиран от #6

    22:47 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зевс

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Имах предвид, че спря уличното осветление.

    22:48 01.12.2025

  • 7 Помак

    5 0 Отговор
    А за другото в центъра на селото ...полицията бие протестирашти ..пак няма проблем нали ...15 г . Тикво-Своеволия

    22:49 01.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    БЕЛ, О, БР, АДО, ВА ТРЪГНАЛА .....И ТЯ НЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО......
    АБЕ, БЕ, ЛО, БРАДО, ВА ,НА КАКВА СЕ ИЗЖИВЯВАШ.....
    КАЖИ,НА ЧИЯ ФИРМА СИ РЕГИСТРИРА НОВИЯ АВТОМОБИЛ....

    22:49 01.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ....САМО И САМО ДА НЕ ПЛАЩАШ....

    22:52 01.12.2025

  • 10 Мафията спря тока

    3 1 Отговор
    За да бият на тъмно протестиращите

    22:52 01.12.2025

  • 11 Лъжа е

    3 0 Отговор
    Двете коледни,угоени и пременени го направиха нарочно.Изгасиха тока,за да могат да избягат в тъмното.

    22:54 01.12.2025

  • 12 Посетител

    2 0 Отговор
    Колко... удобно... и навреме...

    22:55 01.12.2025

  • 13 Шампиони

    2 0 Отговор
    Бойко , шампион и носител на демокрацията в БГ.

    22:59 01.12.2025

  • 14 шеф майстор

    2 0 Отговор
    некое прасе се е опържило в трафопоста...мирише на пърлена четина

    22:59 01.12.2025

  • 15 Аз съм

    1 0 Отговор
    Как пък баш тая вечер се запали...

    23:06 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове