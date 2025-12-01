Пожар в колектор остави центъра на София без ток

Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд"
Подадени са сигнали до пожарната и полицията. Очаква се отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.
1 си дзън
22:46 01.12.2025
2 Гошо
22:47 01.12.2025
3 991
Нали се сещате каква е вероятността случайно да се запали точно в момента на разгарянето на протеста. ;)
22:47 01.12.2025
4 Зевс
Коментиран от #6
22:47 01.12.2025
6 Зевс
До коментар #4 от "Зевс":Имах предвид, че спря уличното осветление.
22:48 01.12.2025
7 Помак
22:49 01.12.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АБЕ, БЕ, ЛО, БРАДО, ВА ,НА КАКВА СЕ ИЗЖИВЯВАШ.....
КАЖИ,НА ЧИЯ ФИРМА СИ РЕГИСТРИРА НОВИЯ АВТОМОБИЛ....
22:49 01.12.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
22:52 01.12.2025
10 Мафията спря тока
22:52 01.12.2025
11 Лъжа е
22:54 01.12.2025
12 Посетител
22:55 01.12.2025
13 Шампиони
22:59 01.12.2025
14 шеф майстор
22:59 01.12.2025
15 Аз съм
23:06 01.12.2025