Пожар в колектор остави центъра на София без ток

Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд"

Подадени са сигнали до пожарната и полицията. Очаква се отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.