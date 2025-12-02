Новини
Пеевски: Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

2 Декември, 2025 00:40, обновена 1 Декември, 2025 23:47 1 492 80

Румен Радев е истинският организатор на погромите. С ПП-ДБ употребихте младите хора, заяви лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски: Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България! - 1
Фокус Фокус

Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България! Това казва в официална позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!

Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!

Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.

Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!

И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!

А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", се казва още в позицията на Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простьо

    97 7 Отговор
    Нагла свиня.

    Коментиран от #5

    23:49 01.12.2025

  • 2 Тиготура

    53 3 Отговор
    ФДебелътъустъ

    23:49 01.12.2025

  • 3 баба Вуна

    12 83 Отговор
    Точно така Деляне.Тая урустия Крадев трябва да бъде заличен.Импиичмънт моментално.Той е заплаха за България.

    Коментиран от #11, #58

    23:50 01.12.2025

  • 4 Окок

    69 4 Отговор
    Крадецът вика: дръжте крадеца.

    Коментиран от #17

    23:50 01.12.2025

  • 5 баба Вуна

    5 22 Отговор

    До коментар #1 от "Простьо":

    си ти

    Коментиран от #13

    23:50 01.12.2025

  • 6 Софиемто

    57 5 Отговор
    Смешцник, свършен си

    23:50 01.12.2025

  • 7 Радев

    27 3 Отговор
    На коремни ли... Или на 4еверме....

    23:50 01.12.2025

  • 8 Тиквата

    56 3 Отговор
    И ние няма да допуснем Свинята да оправдава кочината. Свинята предназначението и е да стане луканка,сланина,бахур,пържоли.

    23:51 01.12.2025

  • 9 Верно ли

    53 2 Отговор
    Ох, майкоооо. Ква била работата. Пак ПеПеДеБилите му свършиха на тоя мръсната работа и пак Радев виновен!

    23:52 01.12.2025

  • 10 честен ционист

    10 19 Отговор
    Феноменът е гарант за мира.

    23:52 01.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Простьо

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "баба Вуна":

    Сам ли си сложи плюс на коментара?

    23:52 01.12.2025

  • 14 Гост

    41 1 Отговор
    АМА ,,ТОВА,, НАИСТИНА СИ МИСЛИ,ЧЕ ХОРАТА СА ТОЛКОВА ПРОСТИ.....УЖАС

    23:53 01.12.2025

  • 15 Ахахах

    44 4 Отговор
    Ко стана ве лоена топко, нали протеста беше на АИКБ?

    Коментиран от #30

    23:53 01.12.2025

  • 16 Пловдив

    37 1 Отговор
    И кои сте вие?!?! И кой си ти бе Гнидо?!?!

    23:53 01.12.2025

  • 17 Локо Сф

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Окок":

    Извинявай,че ти поставих минус по грешка.Да се счита за плюс!!!

    Коментиран от #23

    23:53 01.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Счупена латерна

    47 5 Отговор
    Едно и също -Радев винаги му е виновен. Понеже се страхува от президента, всяка втора дума му е Радев. А що се отнася до анархията, то самият ДП своеволничи и еднолично взема решения, тръгнал за анархия да говори!!!!!!

    Коментиран от #70

    23:54 01.12.2025

  • 20 Горски

    47 4 Отговор
    Е тва е Цирк. Прасешки песни. Има ли некой да вярва на това. Не съм симпатизант на Радев, но това е цирк. Пълен. ПИСНА МИ от циркове в тази държава. Автогол Пеевски, утрото е по-мъдро от вечерта. Къде са твойте избиратели, от махалите в Северозапада, Родопите, Пазарджик, и Благоевград нали щеше да ги организираш?ФИСТИНГ ЗА ПРАСЕТО! Това е редовния номер на наглото прасе. Плаща на разни подземни структури, за да правят погроми и после казва, че друг го е направил. Типичният начин на действия на тарикатите-бейове.

    23:55 01.12.2025

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 2 Отговор
    МАРШ ,С,, В,, И,, НЬО МАЗ,, НА ,Г,, Р,, О,, З,, Н,, А ,ГНУСНА,Т,, Ъ,, П,, А,ОТ,, ВРА,, ТИТЕЛНА..

    23:56 01.12.2025

  • 22 Доган

    27 1 Отговор
    Късно е либе за китка.

    23:56 01.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Коледа

    32 3 Отговор
    Свиня дебела мазна. Изрод. ИНФАНТИЛ. Крадлива, гнусна пасмина.....

    23:56 01.12.2025

  • 25 Магнитски

    19 1 Отговор
    Слушайте голямото Д, Бойко го послуша и съжалявам,

    23:57 01.12.2025

  • 26 Е га ти

    25 2 Отговор
    6езочието

    23:58 01.12.2025

  • 27 Васо

    21 1 Отговор
    Свнското обичаам, след прасето тичам... Сочна наденицааа, тлъста кървавицаа... Прасета, прасета, всичките прасета на мезета....

    23:58 01.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Локо Сф

    23 2 Отговор
    Този от снимката защо не се гушна с онзи от Банкя и да слезнат сред протестиращите?Каруцари долни,крадливи и предатели!Няма ли Господ за тия двамата да ги накаже?

    23:59 01.12.2025

  • 30 Бацо Гацов

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ахахах":

    Чакай малко. Домусчиев е срещу тях ли?

    23:59 01.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Евтини провокации и инсценировки

    27 2 Отговор
    от двете прасета,на всеки разумен човек му е ясно!

    00:00 02.12.2025

  • 33 ха, ха, ха...

    10 1 Отговор
    Масовия български народ: "Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!"

    00:00 02.12.2025

  • 34 Мдааа

    24 1 Отговор
    Е няма такъв гьонсурат, като шопаpa! Даже на ортака си тиква удари и изтараши една централка?

    00:00 02.12.2025

  • 35 За съжаление

    21 4 Отговор
    Малко хора,малко бомбички, тук там запалени няколко контейнера и 2-3 счупени полицейски буса...Всички протестиращи,трябва да се обединят. С мирни протести,не се получават нещата.

    00:00 02.12.2025

  • 36 Трябва да

    20 2 Отговор
    Размажем тая нагла зурла!!! Този от добро и мирни протести не разбира!

    00:01 02.12.2025

  • 37 Този продължава

    24 1 Отговор
    Да се подиграва на хората

    00:01 02.12.2025

  • 38 Аналлизатор

    5 3 Отговор
    Трябваше повече да насъскаш робокопите... Да им пръснат качулатите хулигански главички!!!

    00:02 02.12.2025

  • 39 Пудрев

    19 2 Отговор
    А бе свиня ти много си си повярвал бе аааххахахаха изселниците в турция няма да гласуват за теб, и няма да минеш 4 процента. Следващите избори процента ше е висок и ти отиваш в миманса

    00:02 02.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Странна работа, рибириш ли?

    12 1 Отговор
    Всички му виновни,но не отиде на протеста да успокои хората,а?

    00:03 02.12.2025

  • 43 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    Тоя си прати мгалите да му счупят стъклата и сега ще се изкара жертва

    00:04 02.12.2025

  • 44 Свинско

    10 1 Отговор
    Със зеле. За Коледа

    00:04 02.12.2025

  • 45 Морален Стожер

    4 5 Отговор
    Бълxapитee са проccтии,примитивни жалки подобия на същества!

    00:04 02.12.2025

  • 46 пРезидента

    3 9 Отговор
    на Решетката е змия,която си отглеждаме 9 години. И освен да хапе и да драпа за власт, нищо друго не е направил за народа. А ти някакъв малоумен се дере,че бил с него. Къде си с него? В затвора за Боташ,за чувалите с пари от пътя на Копринката.

    Коментиран от #57

    00:04 02.12.2025

  • 47 Васо

    10 0 Отговор
    Gнусна каца с laйн@.

    00:05 02.12.2025

  • 48 стоян георгиев

    16 1 Отговор
    ПРОТЕСТИТЕ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДОКАТО НЕ ИЗРИНЕМ ТАЗИ НАГЛА СВЕНЯ И ОРТАКА МУ БОКУ ТИКВАТА.

    Коментиран от #54

    00:05 02.12.2025

  • 49 Дебелуту Д

    9 1 Отговор
    Свиньооооооооооооо, символично ще бъдеш изяден за Коледа
    Д.Е.Твойта.М.Св

    00:05 02.12.2025

  • 50 Хахаха

    12 0 Отговор
    От Дубай ли се изказа???

    00:05 02.12.2025

  • 51 Точно

    4 6 Отговор
    Точно Пеевски бой по каските на Пълните идиоти и соросоидната сган!
    А младежите дето чупя от утре да бъдат наказани да чистят и работят докато не възстановят щетите
    Останалите Кирчови наркомани пред Министерски съвет

    Коментиран от #66

    00:06 02.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 МИГ 29

    5 0 Отговор
    ПАЛИ ФАЛКОНА ЧЕ УТРЕ ЩЕ КЪСНО

    00:07 02.12.2025

  • 54 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    Нема пари, Белогъзова, Манол и Буков пак трябва да събират

    00:07 02.12.2025

  • 55 Байрам Делян

    9 0 Отговор
    Мръшляка се изказа

    00:08 02.12.2025

  • 56 Морален Стожер

    4 6 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето по такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe!

    Коментиран от #61

    00:08 02.12.2025

  • 57 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "пРезидента":

    Радефф е пак от същото и нема значение дали е Киро, Боко, МИрчве или Шишко

    00:08 02.12.2025

  • 58 Бай Курти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "баба Вуна":

    Хакни си цялата курка за предене барабар с вълната и лаптопа бабо Вунооо...
    Знаеш къде...

    00:09 02.12.2025

  • 59 Стига сте ме цен3урирали

    3 0 Отговор
    Странно,на пр0теста няма никой от управляващите или от 0п03ицията...само Хасен и Мирческу

    00:09 02.12.2025

  • 60 Панов

    4 1 Отговор
    Какви хора бе,това са на Таки и Шиши хората от агитката на Левски...нормалните хора отдавна се прибраха....А,тия разиграват скечове

    00:09 02.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Де6елян Пеевски

    3 4 Отговор
    И-6а л съм ва

    00:11 02.12.2025

  • 63 Обективни истини

    10 1 Отговор
    МРЪСНО ДОЛНО ДЕБЕЛО БИШЕ, протестите са заради тебе ненаяло се нагло просто прасе гнusno и долно.

    00:11 02.12.2025

  • 64 1111

    7 0 Отговор
    Вие сте причината за хаоса. ОСТАВКА НА СГЛОБКАТА!

    00:13 02.12.2025

  • 65 123456

    4 0 Отговор
    Добре , че имаме глави и мозък - та сами да преценим какво се случва ! Не става , стига вече корупция и крадене !

    00:15 02.12.2025

  • 66 Истината е такава

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Точно":

    Клошар недохранен, протеста беше мирен и изпълнен с хиляди хиляди млади хора, желаещи истинска промяна и дебелото прасе да се махне от живота на българината. Недей пишеш платени глупости.

    00:16 02.12.2025

  • 67 1312

    2 0 Отговор
    Нагло прасе

    00:17 02.12.2025

  • 68 Тоя пък мръшляк!

    1 0 Отговор
    Прасчо, Коледа дойде! И да квичиш все тая, ножа е наточен, но няма да те колят с него, твърде е хуманно за теб!Ще те приключат с тъпи брадви и докато мърдаш ще те одерат ЖИВ, а дебелата ти кожа ще виси на върха на пилона, вместо звездата на комунягите, докато свинската воня се разсее и стане подходяща за цървули, какъвто беше от както те е родила свинята!

    00:17 02.12.2025

  • 69 Нормално

    2 1 Отговор
    Подсъдимите олигарси видяха, че от партията на пуделите нищо не става. Сега цялото финансиране е насочено към мистър Кеш.

    00:19 02.12.2025

  • 70 Николай Бареков

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Счупена латерна":

    ДБ е толкова саможивец и нетърпимо глупав , че даже някой му пише сценария да говори. Този е толкова тъп, че трудно може да го обидеш даже, но за сметка на това е крайно неприятен, даже повече от тагаренко

    00:19 02.12.2025

  • 71 Точно така

    2 4 Отговор
    На следващите избори ще пусна за Пеевски.

    00:19 02.12.2025

  • 72 Артилерист

    4 0 Отговор
    Изключително противен тип. Но трябва да се признае, че е проявил голяма професионална (води се следовател) практичност, като е събрал в лична картотека грешките и слабостите на изявените-и по-перспективни-политици и ги стиска здраво за...брадите. Можем да си представим величината на този мощен лост на Пеевски, щом като премиера Станишев и в същото време председател на БСП, го измъкна от нищото и го предложи за шеф на ДАНС. Или пък, че Доган-считан за всемогъщ балансьор във всяка власт-загуби партията си, завладяна от Пеевски. Но какво да се прави, когато "всички сме грешни", но някои много грешни могат да използват слабостите на други, които може и да не са чак толкова грешни...

    00:20 02.12.2025

  • 73 Пффф

    4 0 Отговор
    Пеевски трябваше да си фалшифицира диплома по актьорско майсторство в НАТФИЗ, а не по право в Югозападния университет......

    00:21 02.12.2025

  • 74 ЧОВЕК

    6 0 Отговор
    Колко ли трябва да си нагъл, Лоена сверо, че да изречеш тази свинщина по адреса на президента? Няма човек присъствал на протеста да не е видял провокаторите пуснати от теб и Боце сред протестиращите - били са с маски! Журналистите също са ги видели, полицаите също, но не са ги отстранили, защо, а? Май са получили такава заповед, да не ги пипат - и да се сетим от кого ли, а пред твоята централа са започнали провокациите от хора, които са излезли и от околните сгради. Кой има интерес да се окървави протеста, освен хората които не го искат, т.е. ти и брат Боци? Президента няма да тръгне срещу протест, които Гуци и Боци не го искат! Смешен си, да не кажа, че и много т..ъп.

    00:22 02.12.2025

  • 75 Хаха

    1 1 Отговор
    ППДБ издигнаха Радев за втори мандат, а при следващите парламентарни избори след 3 години Радев ще им вземе няколко процента от резултата и ППДБ ще паднат под 10%. Самият Радев ще хване 4-5%.

    00:22 02.12.2025

  • 76 КАЗВАМ

    6 0 Отговор
    НАГЛА, ДОЛНОПРОБНА СВИ;..НЯ! ВСИЧКИТЕ ВИДЯХМЕ СВИ...НЩИ..НИТЕ ТИ! ПРИКАЗКИТЕ ТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА САМО ПРЕД КОКОШКИТЕ МОЖЕ ДА МИНАТ!

    00:25 02.12.2025

  • 77 българия или мафията в читанка инфо

    2 1 Отговор
    За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:25 02.12.2025

  • 78 Ай заваллъ

    0 0 Отговор
    Ти кой си в Правителството? Да не мислиш Роско случайно го няма?

    00:27 02.12.2025

  • 79 Ей Шопар,

    3 0 Отговор
    Нямаш си понятие колко си противен.

    Коментиран от #80

    00:28 02.12.2025

  • 80 Велизар

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ей Шопар,":

    Чудя се кой може по-противен тази лоена гнусна топка, тагаренко или кървавия клоун зеленски??

    00:32 02.12.2025

