Исторически протести срещу Бюджет 2026 в големите градове на страната

Втори протест срещу Бюджет 2026 се разрази в градове от цялата страна днес. Най-мащабен беше в столицата.
Протестното шествие беше насрочено за 18 часа, но гражданите се събраха дори по-рано в "Триъгълника на властта". Основното искане на протестиращите е оттеглянето на Бюджет 2026.
Протестиращите надхвърлят 50 хиляди души, което е двойно повече от протестът, които се проведе миналата седмица.
Протестното шествие ескалира след като събралите се граждани тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало", където хвърчаха камъни, бомбички, колчета и бутилки.
Ескалация имаше и пред офиса на ГЕРБ "Оборище", който беше напълно разбит от група простиращи мъже.
Протестът в Пловдив също беше изключително мащабен. Главната пешеходна улица в града тази вечер се изпълни с хиляди, събрали се на протест, който по мащаби и атмосфера е едно от най-масовите обществени събирания в града от години насам.
Във Варна протестът срещу Бюджет 2026 беше белязан от ескалация и агресия от футболни агитки. Част от протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кметът Коцев, а не върху причината, заради която се се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026.
В Бургас също хиляди излязоха на протест в срещу бюджета на държавата за 2026 година. Пространството пред сградата на Общината и Часовника е препълнено с хора.
Тълпи от протестиращи се събраха и във Русе, Благоевград, Шумен, Ямбол, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Сливен и още други български градове.
Общонародното недоволство подкрепиха и сънародниците ни, които живеят в Австрия. Те организираха мирен протест във Виена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Морален Стожер
Коментиран от #15
00:05 02.12.2025
2 Морален Стожер
00:06 02.12.2025
3 Последния Софиянец
00:07 02.12.2025
4 Ако питаш стадото
00:07 02.12.2025
5 Ъъъ
Коментиран от #7
00:07 02.12.2025
6 бою циганина
00:08 02.12.2025
7 И как е срещу мафията
До коментар #5 от "Ъъъ":като те е изкарала другата мафия? Да замениш една мафия са друга, що за агнета сте?
Коментиран от #10
00:08 02.12.2025
8 Морален Стожер
00:09 02.12.2025
9 Нов бюджет!
00:10 02.12.2025
10 Ъъъ
До коментар #7 от "И как е срещу мафията":Поставя се ново начало, какво не разбра😉
Коментиран от #11
00:10 02.12.2025
11 Ко ново е
До коментар #10 от "Ъъъ":да замениш едни крадци и лъжци, с други?
00:13 02.12.2025
12 Плевенчанин
00:16 02.12.2025
13 Айде
00:40 02.12.2025
14 Халюцинации?
Така е, по-зле сте от блиц!
00:41 02.12.2025
15 Ехо
До коментар #1 от "Морален Стожер":Изчезвай бе, идиот!
00:42 02.12.2025