Исторически протести срещу Бюджет 2026 в големите градове на страната

2 Декември, 2025 00:59, обновена 2 Декември, 2025 00:04 697 15

Общественият натиск расте

Исторически протести срещу Бюджет 2026 в големите градове на страната - 1
Снимка: Фейсбук
Втори протест срещу Бюджет 2026 се разрази в градове от цялата страна днес. Най-мащабен беше в столицата.

Протестното шествие беше насрочено за 18 часа, но гражданите се събраха дори по-рано в "Триъгълника на властта". Основното искане на протестиращите е оттеглянето на Бюджет 2026.

Протестиращите надхвърлят 50 хиляди души, което е двойно повече от протестът, които се проведе миналата седмица.

Протестното шествие ескалира след като събралите се граждани тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало", където хвърчаха камъни, бомбички, колчета и бутилки.

Ескалация имаше и пред офиса на ГЕРБ "Оборище", който беше напълно разбит от група простиращи мъже.

Протестът в Пловдив също беше изключително мащабен. Главната пешеходна улица в града тази вечер се изпълни с хиляди, събрали се на протест, който по мащаби и атмосфера е едно от най-масовите обществени събирания в града от години насам.

Във Варна протестът срещу Бюджет 2026 беше белязан от ескалация и агресия от футболни агитки. Част от протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кметът Коцев, а не върху причината, заради която се се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026.

В Бургас също хиляди излязоха на протест в срещу бюджета на държавата за 2026 година. Пространството пред сградата на Общината и Часовника е препълнено с хора.

Тълпи от протестиращи се събраха и във Русе, Благоевград, Шумен, Ямбол, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Сливен и още други български градове.

Общонародното недоволство подкрепиха и сънародниците ни, които живеят в Австрия. Те организираха мирен протест във Виена.


България
