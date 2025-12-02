Новини
България »
Тежка катастрофа с много ранени в покрайнините на София

Тежка катастрофа с много ранени в покрайнините на София

2 Декември, 2025 01:15, обновена 2 Декември, 2025 00:21 643 6

  • катастрофа-
  • чепинци-
  • ранени

Инцидентът а станал на Северната тангента - край отбивката за Чепинци

Тежка катастрофа с много ранени в покрайнините на София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала на Северната тангента в София.

Това съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска в ефира на Нова телевизия, цитирана от dariknews.bg.

Пътният инцидент е станал край отбивката за Чепинци.

Изпратени са две линейки.

По първоначална информация десетима души са ранени.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпен

    2 0 Отговор
    Не е възможно ..!
    Та там има камери..!?

    00:24 02.12.2025

  • 2 Морален Стожер

    3 8 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:26 02.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Ама чеки бе - баш там нали сложихте средна скорост - кво стана, тая простотия не помага А?!
    Други са причините май А?! Само с крадене на пари няма да стане А?!

    00:26 02.12.2025

  • 4 бою циганина

    3 0 Отговор
    ние от дпс-гроб сме майстоти на асфалта

    00:30 02.12.2025

  • 5 Морален Стожер

    1 2 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:38 02.12.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    покрайнините на София са тера инкогнита
    не ни интересуват диваците извън София

    00:43 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове