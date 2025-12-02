Тежка катастрофа с много ранени в покрайнините на София

Тежка катастрофа е станала на Северната тангента в София.
Това съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска в ефира на Нова телевизия, цитирана от dariknews.bg.
Пътният инцидент е станал край отбивката за Чепинци.
Изпратени са две линейки.
По първоначална информация десетима души са ранени.
1 Лумпен
Та там има камери..!?
00:24 02.12.2025
2 Морален Стожер
00:26 02.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Други са причините май А?! Само с крадене на пари няма да стане А?!
00:26 02.12.2025
4 бою циганина
00:30 02.12.2025
5 Морален Стожер
00:38 02.12.2025
6 1488
не ни интересуват диваците извън София
00:43 02.12.2025