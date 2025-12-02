Новини
Reuters: Хиляди излязоха на протести в България срещу проекта за първия бюджет в евро и корупцията

2 Декември, 2025 09:14, обновена 2 Декември, 2025 09:23 2 535 62

Близо  половината от българите се противопоставят на приемането на единната европейска валута, отбелязва агенцията

Reuters: Хиляди излязоха на протести в България срещу проекта за първия бюджет в евро и корупцията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди хора се събраха в понеделник в българската столица София и няколко други града, протестирайки срещу бюджетния план за 2026 г., първият, изготвен в евро, преди страната, членка на Европейския съюз, да приеме единната валута на 1 януари, предаде Reuters.

Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която отцепи офиси на управляващите партии в София и замеряше служителите с камъни, бутилки и фойерверки.

На 28 ноември, след подобни протести, правителството на малцинството на Росен Желязков обеща, че ще внесе отново в парламента бюджетния план за 2026 г., целейки да даде повече време за консултации с опозиционните партии, профсъюзи и работодатели. Парламентарна комисия прие бюджетния план на първо четене на 18 ноември.

Опозиционни партии и други организации казват, че протестират срещу плановете на правителството да увеличи осигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да финансира по-високите разходи, както и срещу корупцията в държавата.

Близо половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, опасявайки се, че то ще засегне суверенитета на страната и че търговците на дребно ще използват преминаването от националната валута лев към евро, за да повишат цените.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди този месец, че инфлацията може да скочи, когато балканската държава се присъедини към еврозоната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истината е че

    109 4 Отговор
    излязоха срещу тиквата и шопаря

    Коментиран от #36

    09:24 02.12.2025

  • 2 Стойчев

    104 10 Отговор
    Пак манипулирате - проблемът не е в това, че бюджетът е в ЕВРО, а против това че е безумен и крадлив.

    Коментиран от #20, #32

    09:25 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пламен

    102 5 Отговор
    Протестът беше срещу Борисов и Пеевски и Завладяната от тяха ДЪРЖАВА. Стига сте шикалкавили.

    09:26 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ужасяващо е

    51 8 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМЕ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА СА ОБРЕЧЕНИ ДА БЪДАТ РОБИ. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #42

    09:27 02.12.2025

  • 9 Някой

    3 31 Отговор
    По случайност ползвах метрото и едвам се набутах в него, но след спирка Сердика оредя много пъти. Та се сетих тези на протест ли ходят. Не видях знамена и плакати.

    Коментиран от #22

    09:27 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 копейко рублев

    36 12 Отговор
    НЕ НА ЕВРОТО
    ЛИН4 НА МЬРСУЛАНА И РВЗБОЙКО

    09:28 02.12.2025

  • 12 Вашето мнение

    22 27 Отговор
    Протеста срещу бюджета показва в желанието на пепедебейците да седнат на софрата. За радост мнозинството от хората в България прозряха, че пепедебейците ги вълнува плюскането, а боци и шиши да ги вардят от Путин. Младите хора отишли на протеста искат оставка и избори, а не са там заради въжделенията на хироя нанаю тицин, кирчо, кокорчо и мирчеф - основните перачи на боци и шиши.

    09:28 02.12.2025

  • 13 Колониалните

    25 0 Отговор
    режими са по дефиниция нестабилни.

    09:28 02.12.2025

  • 14 румен рублать

    17 23 Отговор
    СМЕРТЬ ЗА ЕС
    ВЕЧНА ДРУЖБА С РУСИЯ

    09:29 02.12.2025

  • 15 Гумен Чеп за Обща употреба

    67 2 Отговор
    Стига с този бюджет ! Хората викаха,,Оставка" а не ,,Бюджет". Протестирахме срещу правителството. Как пък една медия не го отрази коректно ?

    09:29 02.12.2025

  • 16 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    47 9 Отговор
    Вижте каква информация излезе и в какво ни насадиха ГЕРБ– Reuters - Italy presses ahead with claim on central banks $300 billion gold pile

    Кой притежава златните резерви на страните от ЕС?
    "Италианския премиер иска златото на централната банка да принадлежи на държавата
    Критиците казват, че планът може да наруши правилата на ЕС
    Когато партията на Мелони се опита да изясни, че 300-те милиарда долара злато на Италия принадлежат на нацията, а не на технократска институция, Европейската централна банка реагира така, сякаш е била прекрачена забранена граница. Защото в момента, в който едно правителство заяви собственост, дори на думи, то докосва нерва в центъра на финансовата крепост на глобалистите.
    Италия не може да печата собствена валута, но държи един от най-големите златни резерви в света, а златото е последната истинска котва на паричната власт.
    Простото обсъждане на това кой го притежава разкрива тиха истина:
    богатството, политиката и бъдещето на нациите всъщност са в ръцете на неизбрани банкери.
    Фактът, че този въпрос изобщо е повдигнат, е знак за много важна промяна по отношение на суверенитета на нашите нации.“

    Разбирате ли, България остава без злато, без валута , без грам суверенитет!!

    Коментиран от #49

    09:30 02.12.2025

  • 17 Джо

    32 7 Отговор
    Така написано заглавието все едно Копейкин го е писал. "Първи бюджет в Евро", ами той и в лева и в рубли пак е убийствен.

    Коментиран от #33

    09:30 02.12.2025

  • 18 Нострадамус

    50 3 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България срещу проекта за първия бюджет в евро и корупцията,
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Дори медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!

    09:30 02.12.2025

  • 19 Ммммм

    41 2 Отговор
    Според тях. това е организирана "тълпа" ...! Нагли и безочливи човечета! Ще омаловажат очевадната истина и очакват бай Пенчо ракиджията да им се върже....Още имат народа за тъпо стадо ама лошото е, че явно нещо наистина трябва да им се случи, че да им се вземе сопата от ръцете.

    09:30 02.12.2025

  • 20 Истината:

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Стойчев":

    Бюджетът е в ЕВРО не е безумен и крадлив,
    Крадливи и Лъжливи са Управниците в България!

    09:32 02.12.2025

  • 21 8814

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Отивай си в Цигания, циганино!

    09:33 02.12.2025

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    13 8 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Знамена и плакати не се ползват на протест палячо, ползват се боксове палки ,маски ,очила ,подлакътници и други предпазни материали....това е протест с не пърформанс

    09:35 02.12.2025

  • 23 Свинята майка

    16 2 Отговор
    За бюжета е за бюжета

    09:36 02.12.2025

  • 24 Тома

    30 1 Отговор
    При нас искат мирен протест с балони и розови понита а пример им дадоха хората от Непал които закачиха корумпетата по дърветата

    09:38 02.12.2025

  • 25 Кой

    22 2 Отговор
    не скача е дебел !

    09:38 02.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнение

    26 1 Отговор
    С тези корумпирани типове няма как да се разбере народа. Като развалена грамофонна плоча повтарят едно и също - Радев, Радев, Радев. Не, идиоти! Не е Радев. Вие с арогантността си, наглостта си, кражбите, лъжите, корумпираните типове-мръшляци около вас изкарахте народа на България по площадите. И това няма да спре, след като продължавате с арогантността си и търсите вината не във вас самите, а в няКОЙ друг. Мислите ли, че тези млади хора ще се примирят да ги крадат такива като Дебелото Д и тиквата? Протестите ще продължат докато не бъдат изметени мафиотите тикви и прасета от властта. Оставка и рестарт на държавата.

    09:41 02.12.2025

  • 28 Наглост

    18 1 Отговор
    Не ги харесвам ПП но добре стана малко да им сверят часовника щото искат да на превърнат в роби на държавните. Никакви увеличения на данъци, осигуровки ДДС,заеми и т.н. като няма пари няма да им увеличавате. Не видях ония от синдикатите Манолов и другите подобни на протеста да се продават на народната любов

    09:42 02.12.2025

  • 29 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Поклон на младите герои.Разбиха елитната армия на Шиши.

    09:42 02.12.2025

  • 30 и аз искам евро

    11 8 Отговор
    На ви евро сега! Честито и добре дошли в клуба на богатите.

    09:43 02.12.2025

  • 31 шаа

    24 5 Отговор
    "Близо половината от българите се противопоставят..."

    откога на 80-85% им се вика "близо половината"?!?

    09:43 02.12.2025

  • 32 кривостойчев

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "Стойчев":

    те нещата са свързани - щом искате евро, на ви ЕВРОБЮДЖЕТ. Честито на печелившите. Сега да не ревете.

    Коментиран от #34, #35, #50

    09:44 02.12.2025

  • 33 дедо джо

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Джо":

    ту те увра ся - га яде кифтета, ни рива...хахахахха...тепърва ще ядете еврогьостерицата. Кой каквото си е надробил, сега ще го сърба.

    09:47 02.12.2025

  • 34 две добри новини

    7 13 Отговор

    До коментар #32 от "кривостойчев":

    1. Еврото идва.

    2. Възраждане си отива.

    09:48 02.12.2025

  • 35 Хмхмхмхмхм

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "кривостойчев":

    Поредната лъжа- в други ЕС държави като скандинавските, гражданите КОНТРОЛИРАТ разходите на управляващите и ако не искат увеличение на харчовете им, то това увеличение не се случва. Въпросът е защо в България не е така., Да не би един скандинавски депутат да е по-малко човек заради това, че не пътува в лимузина ес класа, до Парламента им, а пътува с градския транспорт дотам, за да пести пари на данъкоплатците им,м...

    09:48 02.12.2025

  • 36 Нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "истината е че":

    ....упав народ ->....упави цели.
    Напред другари, към бай Кольовите хамбари!

    09:50 02.12.2025

  • 37 бай Бончо

    14 1 Отговор
    Ало Ройтерс , балканската държава е създателка на Кирилицата ,тук живеят малко по различен тип хора .

    09:50 02.12.2025

  • 38 БСТ

    7 2 Отговор
    Оставка !

    09:52 02.12.2025

  • 39 Хиляден протест с/у първи бюджет в €вро!

    11 7 Отговор
    Означава, че ЕВРОТО е БЛАМИРАНО!
    Ясно и видно Ройтерс дори!
    Точка.
    Да пазим родният си Български Лев - гарант за Свободата и Независимостта на България!

    09:52 02.12.2025

  • 40 метавселена

    10 4 Отговор
    Полша , отказа еврото , въпреки Туск , въпреки , че покрива критерийте , защо ни да нямаме право да откажем . Протести до Референдум

    Коментиран от #51

    09:52 02.12.2025

  • 41 Мнение

    10 4 Отговор
    Отстрани картината се вижда по-ясно. Ройтерс посочва главното, а именно, че протестът е на първо място срещу корупцията, олицетворявана от Бойко и Пеевски.

    09:53 02.12.2025

  • 42 Ай стига с тази Шулева, бе!

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасяващо е":

    Какво си се хванал за полата на тази жена -
    НЕбългарка!
    Тази ли НЕбългарка ще ни казва на нас българите,
    как да си подредим собствената ни Родина България?!

    09:55 02.12.2025

  • 43 Генади

    1 6 Отговор
    ППДБ и президента са превратаджии

    10:00 02.12.2025

  • 44 Генади

    1 7 Отговор
    ППДБ и президента са превратаджии

    10:01 02.12.2025

  • 45 провокации

    7 1 Отговор
    Милицията пусна стария трик- насъска криминално проявени с висящи дела или с преписки за извършени престъпления и правонарушения, срещу протестиращите. Криминалците извършиха провокации-погроми, палежи, чупене, безредици. По този начин властта искаше да дискредитира протеста. Това винаги го прилагат.

    10:01 02.12.2025

  • 46 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Не е заради бюджета , а заради аругантността, погазването на закони, кражбите и несправедливостта. ГЕРБ и ДПС вън от властта!

    10:02 02.12.2025

  • 47 Гуантанамо

    4 0 Отговор
    Двамата тартори на мафията- Боко и Шиши- трябва да се махат. И провокациите на техните хора-криминално проявени, лумпени с регистрации в полицията, наркомани, хулигани от футболните агитки, извършшители на множество криминални деяния, няма да им помогнат. Ще им помогне пребиваване в щатски затвор или в краен случай на бул. Столетов 21.

    10:04 02.12.2025

  • 48 Ъъъъъъъъъ

    1 3 Отговор
    В България "Радев" се ползва като "Путин" в Европа. Каквото и да стане, Путин/Радев са виновни. 🤣

    10:05 02.12.2025

  • 49 Ми още от 1910 г. се иска единна валута!

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    От книгата "Трагедия и надежда" на известния
    американски историк Карол Куигли (1910-1977)
    историк на това "тайно общество":
    Цитат:
    През 1910 г. Ротшилд създават “Кръглата маса” в Лондон;
    основната публична фигура за Кръглата маса е лорд Алфред Милнър.
    Приживе на лорда “Кръглата маса” често се нарича Групата на Милнър.

    Задачата на “Кръглата маса” е
    не по-малко от създаването на световна система за финансов контрол,
    концентрирана в частни ръце и способна да повлияе
    на политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло!

    Тази система трябва бъде изцяло феодално управлявана от централните банки в света,
    действайки в съответствие с тайни споразумения,
    сключени на чести лични срещи и конференции.
    “Кръглата маса” си поставя задачата да създаде
    световно правителство, управлявано от международни банкери!
    ................
    Пълно безумие и безсмислие, за какво им е този контрол?

    10:07 02.12.2025

  • 50 не е заради еврото

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "кривостойчев":

    Еврото не е причина, а управлението на двамата дебелаци. Те са айдуци и разбойници.Докато те са във властта, оправия няма да има.

    10:07 02.12.2025

  • 51 глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "метавселена":

    Полша е с 12% дефицит. Никога Полша не е покривала критериите за Еврото.

    Коментиран от #59

    10:08 02.12.2025

  • 52 ЕВРОТО

    4 3 Отговор
    ОТ ЯНУАРЕ ДО БЕЗКРАЙ ЩЕ БРОИТЕ НАСЕЛЕНИЕТО НИ НА ПЛОЩАДИТЕ. НЕ СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО. МИСЛЕТЕ.СПРЕТЕ СЕ.

    10:08 02.12.2025

  • 53 ВОДОПАДА

    3 2 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ. ИНАЧЕ АДИОС.

    10:11 02.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хан Ауспух

    2 3 Отговор
    Хиляди лупмпени, нapkoзависими, безделници и всякаква друга паплaaч! Нормалните хора не ходят по такива сборища!

    10:18 02.12.2025

  • 56 днес

    3 0 Отговор
    Кристин Лагард предупреди този месец, че инфлацията може да скочи, когато балканската държава се присъедини към еврозоната
    ААААА- започнаха да си казват - нали така - инфлация и грабеж!!!!

    10:18 02.12.2025

  • 57 стъкмистика вероятно 80% не го искат

    3 0 Отговор
    Как разбраха че Близо половината от българите се противопоставят на приемането на еврото
    чрез алфа рисирч ли

    10:22 02.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "глупости":

    Сега, като се разрови човек из интернет и открива, че просто 3/4 от поляците не искат евро и това изчерпва въпроса. Но явно Полша е в някакъв друг европейски съюз, защото в нашия еврото било задължително.

    10:25 02.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 и все пак

    0 0 Отговор
    Този протест имаше водачи с мегафони.
    Единият крещеше да се тръгне към централата на ГЕРБ, другият към ДПС.
    Група политици употребиха младежката наивност и енергия, и тласнаха групите към разрушителни действия.
    Недостойно е да се манипулират младите хора и да им се внушава, че е правилно, с разрушителни протести да се променя управлението, колкото и грешки да са допуснали от мнозинството.
    Някои политици снощи показаха злите си намерения и е глупаво, че не разбират колко опасно е тяхното поведение. Изживяват се като големи герои, но всъщност са едни дребни, тесногърди бунтари - еднодневки.

    10:28 02.12.2025

