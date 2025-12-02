Reuters: Хиляди излязоха на протести в България срещу проекта за първия бюджет в евро и корупцията

Хиляди хора се събраха в понеделник в българската столица София и няколко други града, протестирайки срещу бюджетния план за 2026 г., първият, изготвен в евро, преди страната, членка на Европейския съюз, да приеме единната валута на 1 януари, предаде Reuters.

Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която отцепи офиси на управляващите партии в София и замеряше служителите с камъни, бутилки и фойерверки.

На 28 ноември, след подобни протести, правителството на малцинството на Росен Желязков обеща, че ще внесе отново в парламента бюджетния план за 2026 г., целейки да даде повече време за консултации с опозиционните партии, профсъюзи и работодатели. Парламентарна комисия прие бюджетния план на първо четене на 18 ноември.

Опозиционни партии и други организации казват, че протестират срещу плановете на правителството да увеличи осигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да финансира по-високите разходи, както и срещу корупцията в държавата.

Близо половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, опасявайки се, че то ще засегне суверенитета на страната и че търговците на дребно ще използват преминаването от националната валута лев към евро, за да повишат цените.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди този месец, че инфлацията може да скочи, когато балканската държава се присъедини към еврозоната.