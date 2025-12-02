Reuters: Хиляди излязоха на протести в България срещу проекта за първия бюджет в евро и корупцията

Хиляди хора се събраха в понеделник в българската столица София и няколко други града, протестирайки срещу бюджетния план за 2026 г., първият, изготвен в евро, преди страната, членка на Европейския съюз, да приеме единната валута на 1 януари, предаде Reuters.
Някои протестиращи се сблъскаха с полицията, която отцепи офиси на управляващите партии в София и замеряше служителите с камъни, бутилки и фойерверки.
На 28 ноември, след подобни протести, правителството на малцинството на Росен Желязков обеща, че ще внесе отново в парламента бюджетния план за 2026 г., целейки да даде повече време за консултации с опозиционните партии, профсъюзи и работодатели. Парламентарна комисия прие бюджетния план на първо четене на 18 ноември.
Опозиционни партии и други организации казват, че протестират срещу плановете на правителството да увеличи осигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да финансира по-високите разходи, както и срещу корупцията в държавата.
Близо половината от българите се противопоставят на приемането на еврото, опасявайки се, че то ще засегне суверенитета на страната и че търговците на дребно ще използват преминаването от националната валута лев към евро, за да повишат цените.
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди този месец, че инфлацията може да скочи, когато балканската държава се присъедини към еврозоната.
1 истината е че
Коментиран от #36
09:24 02.12.2025
2 Стойчев
Коментиран от #20, #32
09:25 02.12.2025
4 Пламен
09:26 02.12.2025
8 Ужасяващо е
Коментиран от #42
09:27 02.12.2025
9 Някой
Коментиран от #22
09:27 02.12.2025
11 копейко рублев
ЛИН4 НА МЬРСУЛАНА И РВЗБОЙКО
09:28 02.12.2025
12 Вашето мнение
09:28 02.12.2025
13 Колониалните
09:28 02.12.2025
14 румен рублать
ВЕЧНА ДРУЖБА С РУСИЯ
09:29 02.12.2025
15 Гумен Чеп за Обща употреба
09:29 02.12.2025
16 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Кой притежава златните резерви на страните от ЕС?
"Италианския премиер иска златото на централната банка да принадлежи на държавата
Критиците казват, че планът може да наруши правилата на ЕС
Когато партията на Мелони се опита да изясни, че 300-те милиарда долара злато на Италия принадлежат на нацията, а не на технократска институция, Европейската централна банка реагира така, сякаш е била прекрачена забранена граница. Защото в момента, в който едно правителство заяви собственост, дори на думи, то докосва нерва в центъра на финансовата крепост на глобалистите.
Италия не може да печата собствена валута, но държи един от най-големите златни резерви в света, а златото е последната истинска котва на паричната власт.
Простото обсъждане на това кой го притежава разкрива тиха истина:
богатството, политиката и бъдещето на нациите всъщност са в ръцете на неизбрани банкери.
Фактът, че този въпрос изобщо е повдигнат, е знак за много важна промяна по отношение на суверенитета на нашите нации.“
Разбирате ли, България остава без злато, без валута , без грам суверенитет!!
Коментиран от #49
09:30 02.12.2025
17 Джо
Коментиран от #33
09:30 02.12.2025
18 Нострадамус
Но купените медии Не отразиха протеста!
Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
Дори медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!
09:30 02.12.2025
19 Ммммм
09:30 02.12.2025
20 Истината:
До коментар #2 от "Стойчев":Бюджетът е в ЕВРО не е безумен и крадлив,
Крадливи и Лъжливи са Управниците в България!
09:32 02.12.2025
21 8814
До коментар #6 от "1488":Отивай си в Цигания, циганино!
09:33 02.12.2025
22 Тракиец 🇺🇦
До коментар #9 от "Някой":Знамена и плакати не се ползват на протест палячо, ползват се боксове палки ,маски ,очила ,подлакътници и други предпазни материали....това е протест с не пърформанс
09:35 02.12.2025
23 Свинята майка
09:36 02.12.2025
24 Тома
09:38 02.12.2025
25 Кой
09:38 02.12.2025
27 Мнение
09:41 02.12.2025
28 Наглост
09:42 02.12.2025
29 Последния Софиянец
09:42 02.12.2025
30 и аз искам евро
09:43 02.12.2025
31 шаа
откога на 80-85% им се вика "близо половината"?!?
09:43 02.12.2025
32 кривостойчев
До коментар #2 от "Стойчев":те нещата са свързани - щом искате евро, на ви ЕВРОБЮДЖЕТ. Честито на печелившите. Сега да не ревете.
Коментиран от #34, #35, #50
09:44 02.12.2025
33 дедо джо
До коментар #17 от "Джо":ту те увра ся - га яде кифтета, ни рива...хахахахха...тепърва ще ядете еврогьостерицата. Кой каквото си е надробил, сега ще го сърба.
09:47 02.12.2025
34 две добри новини
До коментар #32 от "кривостойчев":1. Еврото идва.
2. Възраждане си отива.
09:48 02.12.2025
35 Хмхмхмхмхм
До коментар #32 от "кривостойчев":Поредната лъжа- в други ЕС държави като скандинавските, гражданите КОНТРОЛИРАТ разходите на управляващите и ако не искат увеличение на харчовете им, то това увеличение не се случва. Въпросът е защо в България не е така., Да не би един скандинавски депутат да е по-малко човек заради това, че не пътува в лимузина ес класа, до Парламента им, а пътува с градския транспорт дотам, за да пести пари на данъкоплатците им,м...
09:48 02.12.2025
36 Нормално
До коментар #1 от "истината е че":....упав народ ->....упави цели.
Напред другари, към бай Кольовите хамбари!
09:50 02.12.2025
37 бай Бончо
09:50 02.12.2025
38 БСТ
09:52 02.12.2025
39 Хиляден протест с/у първи бюджет в €вро!
Ясно и видно Ройтерс дори!
Точка.
Да пазим родният си Български Лев - гарант за Свободата и Независимостта на България!
09:52 02.12.2025
40 метавселена
Коментиран от #51
09:52 02.12.2025
41 Мнение
09:53 02.12.2025
42 Ай стига с тази Шулева, бе!
До коментар #8 от "Ужасяващо е":Какво си се хванал за полата на тази жена -
НЕбългарка!
Тази ли НЕбългарка ще ни казва на нас българите,
как да си подредим собствената ни Родина България?!
09:55 02.12.2025
43 Генади
10:00 02.12.2025
44 Генади
10:01 02.12.2025
45 провокации
10:01 02.12.2025
46 Хасковски каунь
10:02 02.12.2025
47 Гуантанамо
10:04 02.12.2025
48 Ъъъъъъъъъ
10:05 02.12.2025
49 Ми още от 1910 г. се иска единна валута!
До коментар #16 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":От книгата "Трагедия и надежда" на известния
американски историк Карол Куигли (1910-1977)
историк на това "тайно общество":
Цитат:
През 1910 г. Ротшилд създават “Кръглата маса” в Лондон;
основната публична фигура за Кръглата маса е лорд Алфред Милнър.
Приживе на лорда “Кръглата маса” често се нарича Групата на Милнър.
Задачата на “Кръглата маса” е
не по-малко от създаването на световна система за финансов контрол,
концентрирана в частни ръце и способна да повлияе
на политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло!
Тази система трябва бъде изцяло феодално управлявана от централните банки в света,
действайки в съответствие с тайни споразумения,
сключени на чести лични срещи и конференции.
“Кръглата маса” си поставя задачата да създаде
световно правителство, управлявано от международни банкери!
................
Пълно безумие и безсмислие, за какво им е този контрол?
10:07 02.12.2025
50 не е заради еврото
До коментар #32 от "кривостойчев":Еврото не е причина, а управлението на двамата дебелаци. Те са айдуци и разбойници.Докато те са във властта, оправия няма да има.
10:07 02.12.2025
51 глупости
До коментар #40 от "метавселена":Полша е с 12% дефицит. Никога Полша не е покривала критериите за Еврото.
Коментиран от #59
10:08 02.12.2025
52 ЕВРОТО
10:08 02.12.2025
53 ВОДОПАДА
10:11 02.12.2025
55 Хан Ауспух
10:18 02.12.2025
56 днес
ААААА- започнаха да си казват - нали така - инфлация и грабеж!!!!
10:18 02.12.2025
57 стъкмистика вероятно 80% не го искат
чрез алфа рисирч ли
10:22 02.12.2025
59 провинциалист
До коментар #51 от "глупости":Сега, като се разрови човек из интернет и открива, че просто 3/4 от поляците не искат евро и това изчерпва въпроса. Но явно Полша е в някакъв друг европейски съюз, защото в нашия еврото било задължително.
10:25 02.12.2025
62 и все пак
Единият крещеше да се тръгне към централата на ГЕРБ, другият към ДПС.
Група политици употребиха младежката наивност и енергия, и тласнаха групите към разрушителни действия.
Недостойно е да се манипулират младите хора и да им се внушава, че е правилно, с разрушителни протести да се променя управлението, колкото и грешки да са допуснали от мнозинството.
Някои политици снощи показаха злите си намерения и е глупаво, че не разбират колко опасно е тяхното поведение. Изживяват се като големи герои, но всъщност са едни дребни, тесногърди бунтари - еднодневки.
10:28 02.12.2025