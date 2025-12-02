Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие

2 Декември, 2025 13:26 1 709 79

  • асен василев-
  • правителство-
  • оставка-
  • тази седмица-
  • вот на недоверие

Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме, каза още лидерът на ПП

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието. Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев на брифинг, цитиран от "Фокус".

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на кабинета", категоричен бе Василев.

"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен", заяви още лидерът на "Продължаваме промяната".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    46 11 Отговор
    Докато го внесете, колко куфара ще изнесете?

    Коментиран от #47

    13:27 02.12.2025

  • 2 Референдум

    41 41 Отговор
    Веднага референдум за Еврото.

    Стига с мошеничеството.

    13:27 02.12.2025

  • 3 гражданин

    28 52 Отговор
    Подкрепям Василев ,защото той е по умен от цялата сган от ГРАБ в парламента , взета заедно!!

    Коментиран от #19, #24, #37

    13:28 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    44 18 Отговор
    Уффф...... тази като изпадне в женска истерия и се мисли за значителна !!! Ама кой ви иска вие да управлввате бе , жено мъжка ?! Управлявайте и ви видяхме - същите като другите , но много по прости!!!

    13:28 02.12.2025

  • 6 Събирайте си Багажа

    29 9 Отговор
    Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    13:29 02.12.2025

  • 7 SDEЧЕВ

    30 11 Отговор
    Шарлатанина Киро-продавача на фалшиви изкачи , вчера ат трибуната призова за поход към централите на други партии спечелили изборите. После футболните фенове били виновни. Стенд ъп шарлатани ООД

    13:29 02.12.2025

  • 8 Протестите доказват

    37 27 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.

    Коментиран от #20, #39, #58

    13:29 02.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Удрииии

    8 17 Отговор
    Боко по тиквата

    13:30 02.12.2025

  • 11 Нови Избори

    18 19 Отговор
    Абсолютно!

    13:30 02.12.2025

  • 12 Тото

    22 14 Отговор
    Внасяйте бързо вота на недоверие.
    Пеевски и Борисов никога няма да подадат оставка.

    13:31 02.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пеевски

    18 10 Отговор
    Купувачите на герб вече работят за мен 😏 пролетта печеля изборите и ви влизам с 200 😎

    13:32 02.12.2025

  • 15 Даниел

    24 6 Отговор
    Ще е добре хората да са проумели ,че високата избирателна активност е фундамента за началото на борбата с корупцията по високите етажи на властта!

    Коментиран от #42

    13:32 02.12.2025

  • 16 Хохо Бохо

    26 5 Отговор
    Този измамник кой го назначи за главатар на добрите сили? До вчера беше мушеник на дребно, днес е светия на добрите сили и божество за жълтокопитните еднорози под дъгата

    13:32 02.12.2025

  • 17 Трол

    5 29 Отговор
    Г-н Василев се оказа истински лидер, за разлика от г-н Петков.

    13:32 02.12.2025

  • 18 Лицемер !

    27 9 Отговор
    Още в далечната 2021 г този пеньоарът каза , че е против влизането на България в ЕЗ и това продължава да е така , само са беше снишил ! Асене , иди си , много простотии натвори . Кой искаше дерогация за руския петрол , а оная Мишка Денков късаше ризи , че подава оставка . Кой излъга американците за джемкорп и после посолството трябваше да се извинява , че това не е вярно . Свърши ли кешът или Бобокови са насреща .

    13:32 02.12.2025

  • 19 Хасковски каунь

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    И краде много

    13:32 02.12.2025

  • 20 Програмист

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Протестите доказват":

    Истината е че новото начало са 1ва политическа сила, Защото подчиниха гербавите купувачи и къдравата сю

    13:33 02.12.2025

  • 21 Боруна Лом

    15 8 Отговор
    И ВАС НЕ ХАРЕСВАМ ЗАЩОТО СТЕ РОЗОВИ, НО ПОНЕ СЪБУДИХТЕ НАРОДА!

    Коментиран от #43, #62

    13:33 02.12.2025

  • 22 тоз пък

    14 4 Отговор
    да внася вот на недоверие, щом иска.
    Тя ущипаната мома, все чака някой друг да й свърши работата.

    13:34 02.12.2025

  • 23 Асенка

    18 5 Отговор
    Нали протеста не беше политически и искахте само да се оттегли Бюджета? Какво се промени?

    13:34 02.12.2025

  • 24 Вярно е ,

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    умен мошеник е ! Благодаря за умнотията щом ще ме цака ! Ако не вярваш ,питай неговите съдружници !

    13:35 02.12.2025

  • 25 Хмхмхмхмхм

    11 2 Отговор
    Честно казано, не ми дреме от политическото ви кабаре, което обърнахте на политически публичен дом. Семейството ми е взело мерки да посрещне еврото така, че да минимизира всички негативни икономически процеси до абсолютния минимум, въпреки вашите невежи управленски решения, които са в ущърб на средната класа-основният двигател на пазарната икономика. Вече дори не ме забавлщване, а отвращението ми от ВСИЧКИ политически партии и всичките им членове и симпатизанти е на 1000 процента. Всичките сте маскари и трябва да бъдеъе изметени от управлението на България. Имаме наши бг студенти във всички висши европейски училища за политици, така, че е добре новите ни политици да се вземат директно от там и нещата тогава може и да се променят. Засега просто си хапвам печени ядки и ви гледам сеира и меко казано, некопетентността и корумпираността и то защото семейството ми може да си позволи да сме зависими от вас в абсолютно минимална степен....

    13:35 02.12.2025

  • 26 абе

    16 3 Отговор
    Нали 2020та протестирахте че сте зле. Сега за какво протестирате?

    13:35 02.12.2025

  • 27 Абе...

    12 3 Отговор
    И какво като внесете вот на недоверие? Няма да мине. Нали чу Пеевски какво каза:" Аз съм втора политическа сила, а може и да стана първа. Ще управлявам и всички ще са с мен". Толкова наглост рядко се вижда. Явно си е оплел конците.

    13:35 02.12.2025

  • 28 Хахо

    17 2 Отговор
    Остава съучастника на варненския крадец наречен Кокорчо да управлява България...Горко ни!

    Коментиран от #31

    13:36 02.12.2025

  • 29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 9 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ
    И
    ОСТАВКА!

    13:36 02.12.2025

  • 30 Антон

    5 9 Отговор
    Намеретв боко
    Зашо се крие

    13:36 02.12.2025

  • 31 урко

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Хахо":

    по добре е от шишо бакшишо

    13:37 02.12.2025

  • 32 само питам

    16 5 Отговор
    кокорестия и сапунджията много се активираха огладняха маи

    13:38 02.12.2025

  • 33 фАНТОМасс

    2 10 Отговор
    Колко ще е ганцията на ПОРТНИХ ? В милиони ли ?
    ИзПОРТИХА ли го тоз човечец ? Изкупителна жертва на Бойковците ! Язък !

    13:38 02.12.2025

  • 34 Алтернативата

    17 3 Отговор
    Кокорчо и Кирчо парапетчето изхарчиха няколко милиарда спестени и оставени им от Герб Сега ортаци с Копейките искат да стават Жална и майка на България

    13:39 02.12.2025

  • 35 Ужасяващо е , я

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасяващо е":

    Кой ни докара до това положение , Шулева каза ли ? 4 години правителствата работят по бюджетите на Асен Василев . " Великият финансист " , без да е завършил финанси , но много е гледал , фалирал си фирмите и крал съдружниците си и дължи пари на кой ли не ?

    13:40 02.12.2025

  • 36 Доктор

    8 3 Отговор
    Хващаме бързия влак за Евразия, там ви чакат мед, масло, идилия без евро....

    13:40 02.12.2025

  • 37 Смехоран

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Смешник си,не гражданин.Къде па виде толко акъл в Хасеновата тимберица?

    13:41 02.12.2025

  • 38 СлънчогледкА

    1 12 Отговор
    Хора , каквото и да говорите за Киро , Асен , Румен , Меч , Величие , БСП , Лена , Коцето............всички те са цвете пред Бойко и Делян !
    Наистина ли не го виждате и разбирате ? Не че са стока , но са като невинни дечица спрямо ШИШКОВЦИТЕ !

    Коментиран от #45

    13:41 02.12.2025

  • 39 странна математика

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Протестите доказват":

    явно си нямаш идея колко малък е % на излезлите да птоестират спрямо имащите право на глас.
    Ако дори допуснеш, че са излезли 100 000 по всички площади в цяла България (което е значително надуване на числото, но го правим с усмивка и уважение), то тези хора с мъка ще докопат малко над 3%. Освен това дори с още по-голяма усмивка да приемеш, че всички протестиращи са избиратели на ПП ДБ, не стигат за влизане в парламента.
    Остава ти да се молиш, българина отново масово да не ходи на избори, а избирателите на ПП ДБ да се организират и под строй да са пред урните. Е, тогава ще минат 4% праг, но едва ли ще са първа политическа сила. Няма как да излъжат хората. Никой не иска да се мърси с някой, седял в скута на Дебелия и направил и невъзможносто да го изпере.

    13:42 02.12.2025

  • 40 Оффф

    7 1 Отговор
    Пози, пози, пози! Нищо няма да направите! Видяхме ви и вас! Само хората могат да ги бутнат! Продадоха и предадоха България, всички! И видиш ли, протестът бил само за бюджета. Глупости! Всички крещят оставка, а журналистите пак - бюджет, та бюджет!

    Коментиран от #59

    13:43 02.12.2025

  • 41 Оставка!!!

    6 2 Отговор
    Веднага!!!
    Знаете, че няма как да мине вота на недоверие
    Сглобените имат повече гласове! Що за врътка!!!
    Незабавна оставка!!!

    13:45 02.12.2025

  • 42 Да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даниел":

    Е де толку акъл,кви хора,кви 5лм

    13:45 02.12.2025

  • 43 ПЛАЩАТ СИ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Както направиха 2020 т лятото! Никого не са събудили!

    13:45 02.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ма нали

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "СлънчогледкА":

    не ни казваш, че е по-добре да сменим едни хрантутници с други, но по-гладни хрантутници?

    Всички видяхме, как дай им малко власт и присядат в скута на Феномена

    13:46 02.12.2025

  • 46 Денков беше съшият

    8 1 Отговор
    Не че одобряваме толкоз властимащите, но помним🐒 как правителството на Денков беше крайно арогантно и си правеше каквото иска, дори беше готово и във война да ни вкара

    13:47 02.12.2025

  • 47 За каква оставка говори тоя обратния

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    За каква оставка бълнува тоя обратния. Да не би да си е внушил че митинга беше на ППДБ? На предните митинги се видя че ППДБ не могат да съберат хиляда души. А сега по-голямата част бяха от Възраждане, ултраси , Величие и хора на Радев.

    13:47 02.12.2025

  • 48 Смешници

    1 2 Отговор
    Не очаквайте , че хората казаха ОСТАВКА!!!
    Какъв вот на недоверие?
    Нима имате повече гласове?
    Оставка!!!
    Никаква Еврозона ..на здрача!
    Оставка!

    13:47 02.12.2025

  • 49 Денков беше съшият

    4 1 Отговор
    Не че одобряваме толкоз властимащите, но помним🐒 как правителството на Денков беше крайно арогантно и си правеше каквото иска, дори беше готово и във война да ни вкара

    13:48 02.12.2025

  • 50 Боклуците на Боклука

    2 3 Отговор
    Браво Кокорчо, с теб сме. Оставка и затвор за всички от партия Мафия 🤜👊🐖🚽😅🤣

    13:50 02.12.2025

  • 51 вън!

    1 1 Отговор
    Борисов и Пеевски трябва да напуснат политическия живот на страната.

    Коментиран от #66

    13:52 02.12.2025

  • 52 Денкоff

    2 1 Отговор
    Каквото и да внесете няма да паднат! И смирни протести не става! Но вие нямате потенциал с розови понита на лов се не ходи!

    Коментиран от #64

    13:52 02.12.2025

  • 53 Щом няма бюджет в евро

    1 1 Отговор
    това дефакто значи че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и удължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е!...
    При удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено в левове до приемането на нов такъв в евро ...

    13:52 02.12.2025

  • 54 Джони Би Гууд

    1 0 Отговор
    Добре де, тия измислени и без значение за нас нормалните хора протесто що ли трябва да ни вълнуват?

    13:53 02.12.2025

  • 55 Хаха

    3 1 Отговор
    Абе и вие сте едни мушмороци, особено тоя в ляво, който като премиер си гукаше по вайбъра с "Шиши" любовно: "ехооо... сега удобно ли е"! Как да ви има вЕра човек!? Но поне се събудихте - нови избори, защото тези са брутално фалшиви, доказано от КС! И на новите никакви "алабала" с шмекера Мишо от ИО, а нов софтуер, който да се администрира не от фирма, а от ЦИК! Всеки избирател да гласува не само с подпис на списъка, чавка или клик, а като преди това саморъчно си напише в списъка трите имена и ЕГН-то, да видим как ще гласуват купени и неграмотни! Но освен, че тиквУвите ще са към 4 процента, шиши под 1, нямам добри новини и за пепейци.... Радев ще ви отвее всички!

    13:53 02.12.2025

  • 56 делян

    1 1 Отговор
    няма вече пиене на турско кафе в скута ми от кокорестия сапунджеята и сина на първия секретар на крушаре добричко и сега искат оставка така е навремето след 1989 година един учител копувал на ромчетата по една баничка така до времеэ спрял да им копува и те спрели да ходят на училище тогава тои ги попитал а те отговорили нанаи баничка нанаи училище та и пп дб така

    13:53 02.12.2025

  • 57 протоейрей Контрагербераст

    0 2 Отговор
    Двамата главатари на мафията-двамата дебелаци- следва да се махнат от управлението, изобщо от политиката.Да отидат в манастир, или в затвор.

    13:53 02.12.2025

  • 58 Верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Протестите доказват":

    Мхм, ама и ПеПеДебилите не са. И като подадат оставка, кво правим - избори със служебно правителство на Шиши, подарено точно ей от тия, да не стане Шиши първа политическа сила....

    13:55 02.12.2025

  • 59 Денкоff

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Оффф":

    Тези до скоро и те бяха в същата сглобка! Разглобяване на целия парламент!

    13:55 02.12.2025

  • 60 Сан Куентин

    2 2 Отговор
    Дебелян да го транспортират с един кран, с него да го качат на самолет и право в затвора Сан Куентин, САЩ.

    13:56 02.12.2025

  • 61 Оставка!

    2 1 Отговор
    Избори , Възраждане и референдум за Еврото!!!

    13:57 02.12.2025

  • 62 Верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Не можеш да разчиташ много на "народа" - масата беше под 30 години, а те по принцип ходят по протести като на купон. То и тоя протест като концерт беше в началото - нали им пускаха Бритни Спиърс. Още по-лошо - ако тръгнат да гласуват, тия ще станат 2ра политическа сила след Шиши... И тогава ще цъфнем, та ще вържем.

    13:58 02.12.2025

  • 63 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасяващо е":

    Те затова така ги пазят! Като се знае какво им дават има ли смисъл да пазим тези полицай! Тя униформата е вече опетнена!

    13:59 02.12.2025

  • 64 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Денкоff":

    Какво значи "мирни протести"!?
    Това е някаква дивотия от сорта на "грозен хубавец", "висок дребосък" и пр. несловосъчетаеми думи! Ако е "мирен", то може и всяка вечер да е и какво от това - на никой не пречи, т.е. не е "протест", а някаква креслива или мълчалива форма на несъгласие с нещо си или с някой! По ще му подхожда думата митинг, манифестация, но не и протест!

    13:59 02.12.2025

  • 65 Мнение

    3 0 Отговор
    Проблемът е че заради глупавите промени в конституцията на Христо Иванов ще получим служебно правителство на Герб. Всичките избираеми позиции за служебен премиер са заети от Герб. Питам как ще се излезе от тази ситуация? Само с избори не става защото служебното правителство няма да допусне честни избори.

    Коментиран от #73

    13:59 02.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тома

    2 0 Отговор
    От 20 години боко тиквата закара българите под дъното и още го търпят

    14:04 02.12.2025

  • 68 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 69 Антонимен

    2 0 Отговор
    Васил не само е хомосексуалист по натура ,но и като политик.

    14:05 02.12.2025

  • 70 Люцкан

    1 0 Отговор
    Тоя пък,с вид на болен с анемия,куче ще плаши със салам.И като има вот какво очаквате?Нямате мнозинство и единствено което можете да правите е да обикаляте около софрата и да скимтите като гладни хиени.Ако пък има избори ТЕ ще направят вероятно и 160гласа.Тогава вече сте унищожени окончателно.

    14:05 02.12.2025

  • 71 Задължителен е

    1 0 Отговор
    "вот на недоверие" ....

    14:05 02.12.2025

  • 72 Ковачевски,бивш премиер на РСМ

    1 0 Отговор
    При срещата ни с премиерът на РБ ,Гн. Кирил Петков, всички останахме като гръмнати след като заяви:
    Ние оставяме историята на България под масата.Хайде да правим бизнес.....

    14:06 02.12.2025

  • 73 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мнение":

    ВЕрно ли!? Ами пак изберете пепейци, да ви "изперат" двете 🐷-расета! Големи поразии сътвориха с Конституцията заради Радев, а сега "олеле"! Така е, когато нямаш акъл!

    14:07 02.12.2025

  • 74 И нали знаеш,

    0 1 Отговор
    ког ще спечелиш вота на недоверие, прости Никога Асенчо,гледай си розовите прашки и гей клуба,там ти е силата

    14:07 02.12.2025

  • 75 какво постигнахте вчера,путинохили ????

    0 1 Отговор
    тОВА Е ОПИТ ЗА ВМЕШАТЕЛСТВО НА ПРОСИЯ В РЕШЕНИЕТО НА БГ ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА!тези се оказаха като създателят им радев-просийски подлоги!

    14:07 02.12.2025

  • 76 КС вече излезе в отпуска

    2 0 Отговор
    До март месец ги няма. Всякакви конституционни нарушения и престъпления са възможни

    14:08 02.12.2025

  • 77 Хихи

    0 0 Отговор
    И ще дойде времето когато Шиши ще бъде щастлив,а този ще се реди за мазно турско кафе на скута му.

    14:09 02.12.2025

  • 78 Така си е !

    0 0 Отговор
    оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Никога е нямало !

    14:10 02.12.2025

  • 79 Бай Георги

    0 0 Отговор
    Дай боже,оставка!

    14:10 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол