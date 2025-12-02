Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие

"Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието. Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев на брифинг, цитиран от "Фокус".
"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на кабинета", категоричен бе Василев.
"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен", заяви още лидерът на "Продължаваме промяната".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #47
13:27 02.12.2025
2 Референдум
Стига с мошеничеството.
13:27 02.12.2025
3 гражданин
Коментиран от #19, #24, #37
13:28 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
13:28 02.12.2025
6 Събирайте си Багажа
13:29 02.12.2025
7 SDEЧЕВ
13:29 02.12.2025
8 Протестите доказват
Коментиран от #20, #39, #58
13:29 02.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Удрииии
13:30 02.12.2025
11 Нови Избори
13:30 02.12.2025
12 Тото
Пеевски и Борисов никога няма да подадат оставка.
13:31 02.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пеевски
13:32 02.12.2025
15 Даниел
Коментиран от #42
13:32 02.12.2025
16 Хохо Бохо
13:32 02.12.2025
17 Трол
13:32 02.12.2025
18 Лицемер !
13:32 02.12.2025
19 Хасковски каунь
До коментар #3 от "гражданин":И краде много
13:32 02.12.2025
20 Програмист
До коментар #8 от "Протестите доказват":Истината е че новото начало са 1ва политическа сила, Защото подчиниха гербавите купувачи и къдравата сю
13:33 02.12.2025
21 Боруна Лом
Коментиран от #43, #62
13:33 02.12.2025
22 тоз пък
Тя ущипаната мома, все чака някой друг да й свърши работата.
13:34 02.12.2025
23 Асенка
13:34 02.12.2025
24 Вярно е ,
До коментар #3 от "гражданин":умен мошеник е ! Благодаря за умнотията щом ще ме цака ! Ако не вярваш ,питай неговите съдружници !
13:35 02.12.2025
25 Хмхмхмхмхм
13:35 02.12.2025
26 абе
13:35 02.12.2025
27 Абе...
13:35 02.12.2025
28 Хахо
Коментиран от #31
13:36 02.12.2025
29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И
ОСТАВКА!
13:36 02.12.2025
30 Антон
Зашо се крие
13:36 02.12.2025
31 урко
До коментар #28 от "Хахо":по добре е от шишо бакшишо
13:37 02.12.2025
32 само питам
13:38 02.12.2025
33 фАНТОМасс
ИзПОРТИХА ли го тоз човечец ? Изкупителна жертва на Бойковците ! Язък !
13:38 02.12.2025
34 Алтернативата
13:39 02.12.2025
35 Ужасяващо е , я
До коментар #4 от "Ужасяващо е":Кой ни докара до това положение , Шулева каза ли ? 4 години правителствата работят по бюджетите на Асен Василев . " Великият финансист " , без да е завършил финанси , но много е гледал , фалирал си фирмите и крал съдружниците си и дължи пари на кой ли не ?
13:40 02.12.2025
36 Доктор
13:40 02.12.2025
37 Смехоран
До коментар #3 от "гражданин":Смешник си,не гражданин.Къде па виде толко акъл в Хасеновата тимберица?
13:41 02.12.2025
38 СлънчогледкА
Наистина ли не го виждате и разбирате ? Не че са стока , но са като невинни дечица спрямо ШИШКОВЦИТЕ !
Коментиран от #45
13:41 02.12.2025
39 странна математика
До коментар #8 от "Протестите доказват":явно си нямаш идея колко малък е % на излезлите да птоестират спрямо имащите право на глас.
Ако дори допуснеш, че са излезли 100 000 по всички площади в цяла България (което е значително надуване на числото, но го правим с усмивка и уважение), то тези хора с мъка ще докопат малко над 3%. Освен това дори с още по-голяма усмивка да приемеш, че всички протестиращи са избиратели на ПП ДБ, не стигат за влизане в парламента.
Остава ти да се молиш, българина отново масово да не ходи на избори, а избирателите на ПП ДБ да се организират и под строй да са пред урните. Е, тогава ще минат 4% праг, но едва ли ще са първа политическа сила. Няма как да излъжат хората. Никой не иска да се мърси с някой, седял в скута на Дебелия и направил и невъзможносто да го изпере.
13:42 02.12.2025
40 Оффф
Коментиран от #59
13:43 02.12.2025
41 Оставка!!!
Знаете, че няма как да мине вота на недоверие
Сглобените имат повече гласове! Що за врътка!!!
Незабавна оставка!!!
13:45 02.12.2025
42 Да бе да
До коментар #15 от "Даниел":Е де толку акъл,кви хора,кви 5лм
13:45 02.12.2025
43 ПЛАЩАТ СИ
До коментар #21 от "Боруна Лом":Както направиха 2020 т лятото! Никого не са събудили!
13:45 02.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ма нали
До коментар #38 от "СлънчогледкА":не ни казваш, че е по-добре да сменим едни хрантутници с други, но по-гладни хрантутници?
Всички видяхме, как дай им малко власт и присядат в скута на Феномена
13:46 02.12.2025
46 Денков беше съшият
13:47 02.12.2025
47 За каква оставка говори тоя обратния
До коментар #1 от "Любопитен":За каква оставка бълнува тоя обратния. Да не би да си е внушил че митинга беше на ППДБ? На предните митинги се видя че ППДБ не могат да съберат хиляда души. А сега по-голямата част бяха от Възраждане, ултраси , Величие и хора на Радев.
13:47 02.12.2025
48 Смешници
Какъв вот на недоверие?
Нима имате повече гласове?
Оставка!!!
Никаква Еврозона ..на здрача!
Оставка!
13:47 02.12.2025
49 Денков беше съшият
13:48 02.12.2025
50 Боклуците на Боклука
13:50 02.12.2025
51 вън!
Коментиран от #66
13:52 02.12.2025
52 Денкоff
Коментиран от #64
13:52 02.12.2025
53 Щом няма бюджет в евро
и удължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е!...
При удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено в левове до приемането на нов такъв в евро ...
13:52 02.12.2025
54 Джони Би Гууд
13:53 02.12.2025
55 Хаха
13:53 02.12.2025
56 делян
13:53 02.12.2025
57 протоейрей Контрагербераст
13:53 02.12.2025
58 Верно ли
До коментар #8 от "Протестите доказват":Мхм, ама и ПеПеДебилите не са. И като подадат оставка, кво правим - избори със служебно правителство на Шиши, подарено точно ей от тия, да не стане Шиши първа политическа сила....
13:55 02.12.2025
59 Денкоff
До коментар #40 от "Оффф":Тези до скоро и те бяха в същата сглобка! Разглобяване на целия парламент!
13:55 02.12.2025
60 Сан Куентин
13:56 02.12.2025
61 Оставка!
13:57 02.12.2025
62 Верно ли
До коментар #21 от "Боруна Лом":Не можеш да разчиташ много на "народа" - масата беше под 30 години, а те по принцип ходят по протести като на купон. То и тоя протест като концерт беше в началото - нали им пускаха Бритни Спиърс. Още по-лошо - ако тръгнат да гласуват, тия ще станат 2ра политическа сила след Шиши... И тогава ще цъфнем, та ще вържем.
13:58 02.12.2025
63 Дон Дони
До коментар #4 от "Ужасяващо е":Те затова така ги пазят! Като се знае какво им дават има ли смисъл да пазим тези полицай! Тя униформата е вече опетнена!
13:59 02.12.2025
64 Хаха
До коментар #52 от "Денкоff":Какво значи "мирни протести"!?
Това е някаква дивотия от сорта на "грозен хубавец", "висок дребосък" и пр. несловосъчетаеми думи! Ако е "мирен", то може и всяка вечер да е и какво от това - на никой не пречи, т.е. не е "протест", а някаква креслива или мълчалива форма на несъгласие с нещо си или с някой! По ще му подхожда думата митинг, манифестация, но не и протест!
13:59 02.12.2025
65 Мнение
Коментиран от #73
13:59 02.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тома
14:04 02.12.2025
68 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
69 Антонимен
14:05 02.12.2025
70 Люцкан
14:05 02.12.2025
71 Задължителен е
14:05 02.12.2025
72 Ковачевски,бивш премиер на РСМ
Ние оставяме историята на България под масата.Хайде да правим бизнес.....
14:06 02.12.2025
73 Хаха
До коментар #65 от "Мнение":ВЕрно ли!? Ами пак изберете пепейци, да ви "изперат" двете 🐷-расета! Големи поразии сътвориха с Конституцията заради Радев, а сега "олеле"! Така е, когато нямаш акъл!
14:07 02.12.2025
74 И нали знаеш,
14:07 02.12.2025
75 какво постигнахте вчера,путинохили ????
14:07 02.12.2025
76 КС вече излезе в отпуска
14:08 02.12.2025
77 Хихи
14:09 02.12.2025
78 Така си е !
14:10 02.12.2025
79 Бай Георги
14:10 02.12.2025