Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие

"Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието. Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев на брифинг, цитиран от "Фокус".

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на кабинета", категоричен бе Василев.

"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен", заяви още лидерът на "Продължаваме промяната".