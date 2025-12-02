Новини
Крум Зарков: Не подлежи на коментар - нови предсрочни избори

2 Декември, 2025 16:13 1 826 29

  • крум зарков-
  • коментар-
  • предсрочни избори

Пеевски хем не е в мнозинството, хем определя дневния му ред изцяло. Самата биография на лидера на това неформално мнозинство кара хората да считат, че има пълзяща мафиотизация на властта, несъвместима с демократичните принципи, разписани в нашата Конституция. И те казват твърдо "Не"!

Крум Зарков: Не подлежи на коментар - нови предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Нещата са отишли до степен, в която това мнозинство не може повече да продължи да управлява. Може да реши да стои на власт формално, но не може да взима решения".

Това заяви пред БНР Крум Зарков, бивш министър на правосъдието и бивш съветник на президента Румен Радев.

"Политическото събитие е голямото събиране на хора в триъгълника на властта с ясни искания срещу самото мнозинство, не само срещу решения, които е взело".

Проявите след девет часа не могат да бъдат извинявани, но този вандализъм беше маргинален за протеста и трябва да остане такъв, коментира още Зарков в предаването 12+3.

"Политическият анализ изисква да се обърне внимание на самия протест и на неговите искания. ПП-ДБ го свикаха, но той отиде много бързо отвъд тях. Този протест се превръща в процес. Хората отидоха отвъд исканията на първоначалните организатори. Самият площад поиска оставката на това правителство.

Дълбокият повод за този протест е отхвърляне, категорично неприемане от страна на много български граждани на самата характеристика на сега управляващото мнозинство. Характеристика, която се олицетворява от едни човек. Казва се Делян Пеевски.

Едно правителство, което не може да гласува собствения си бюджет е правителство, което подава оставка по всички правила на парламентарната демокрация. Самото мнозинство е напълно парализирано. То е обезпредметено и не би могло да продължи.

Този парламент ще продължи да работи дори правителството да подаде оставка и да бъде назначено служебно. Трябва да се създаде съответното мнозинство около определени параметри. В това мнозинство, за да може каквото и да реши да не бъде посрещнато на нож, трябва да бъде изключено неформалното влияние на Пеевски.

Те могат да се опитат да създадат бюджетна рамка, но тя трябва да бъде на минимум – не може да включва реформи и политики. След което да направят преход – да фиксират определена дата или да предложат на президента определени дати за насрочване на предсрочни избори. Не подлежи на коментар-нови предсрочни избори".

Интересна е липсата на коментар на ГЕРБ засега, смята Крум Зарков.

"Пръв Делян Пеевски се изказа от името на мнозинството. За пореден път го оставят да бъде техен говорител, което ме кара да мисля, че не осъзнават причината за протеста – именно той. Сега се чака думата на другия важен фактор – Бойко Борисов. Той замълча тази сутрин, което не е характерно за него и ме кара да мисля, че се колебае".

Зарков намира връзка между посещението на Атанас Зафиров в кабинета на Пеевски и последвалото обяснение, че БСП ще преосмисли участието си във властта.

"Доста унизително за партията, на която аз съм член. БСП от самото начало прие ролята на изпълнител на чужд интерес. Държи се като прокси на друг".

Ако БСП не предприеме бързи действия, нищо хубаво не я чака, смята бившият правосъден министър.

Мисля, че ще влезем в еврозоната, дори няма да има толкова сътресения, колкото се предвиждат, коментира още Зарков.

"Въпросът не е дали е редовно, или служебно правителство, а дали е ефективно".

Алтернативата ще се роди и може да бъде всякаква, но трябва да сме смели, за да я потърсим, отбеляза той.

"Може да бъде както в нови партии, така и в преразглеждане на собствените основания за съществуване на старите партии. Партиите са живи организми, те могат да се реформират".

Зарков смята също, че всеки един вандалски акт трябва да бъде осъден.

"Първата отговорност трябва да понесат самите чупещи. Не знам дали има смисъл да се говори за отговорност на министъра на вътрешните работи, доколкото е поставен въпрос за оставка на цялото правителство.

МС е ангажиран с внасянето на този бюджет. Този бюджет е бламиран. Нормалният ход на един министър-председател в тази ситуация е да подаде оставка.

Това, което се случи, е пряко следствие на блокирането на конституционните механизми за придържане на властимащите към своите отговорности".


Оценка 3.7 от 30 гласа.
Оценка 3.7 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така!

    32 2 Отговор
    Предсрочни избори! Гражданите от протеста поискаха оставката на сглобката, в която нямат никакво доверие!

    16:15 02.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    23 3 Отговор
    А дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    16:15 02.12.2025

  • 3 Морален Стожер

    3 23 Отговор
    бълxapитe ca от най-долната yтайка в световен мащаб! бълxapитe още милеят за бкп и ссcp и правешкия циганяpp. бълxapитe тропат срамни хора, тричат кучета , варят ракия наливат се като ccвинe и тpoпат мазнитe pъченици в студените реки през зимата. Бълxapитe вечно някой друг и е виновен, че живеят по-зле и от скотове! нечистоплътни подобия на същества без никакви обноски и култура!
    Коментиран от #5, #11

    16:16 02.12.2025

  • 4 Дориана

    20 6 Отговор
    Пеевски каза в ефир- „ Аз няма да позволя анархия” . Къде видя анархията при мирния протест на хиляди хора скандирайки „Мафията- вън , Оставка” ? Хората не желаят да бъдат управлявани от Борисов и Пеевски . На протеста народа каза на Борисов и Пеевски- „ Няма да допуснем корумпирани политици да управляват съдбата на България. Той избирателно не видя как протестиращи свидетелстват за умишлено пропускане на провокатори, за умишлено бездействие на Полицията чакащи инструкции и много удобно обвини Радев и ППДБ за ескалацията , която умишлено беше създадена с помощта на провокаторите. Начина на изказване от типа „ Аз казах , „ Аз няма да позволя „ е характерен за диктаторите. Коя част от " Оставка, Мафията вън " не е ясна на Борисов и Пеевски? Наглостта им е безпределна ! Жаждата за власт също. Народа е отвратен от тях.

    16:16 02.12.2025

  • 5 Плонжор,

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Морален Стожер":

    Измий си устата, че нещо кафяво се стича оттам!

    16:17 02.12.2025

  • 6 Хехе

    11 7 Отговор
    Защо са ти избори? Ти никъде не можеш да се пласираш! Айде при мама да съчиняваш журналистика,ако съседска котка не ти мине път

    16:17 02.12.2025

  • 7 Хан Ауспух

    11 9 Отговор
    избори ще.има само и единствено за президент, а ypoдливия Мyнчoo в пъндиза докато не изгниee!

    16:17 02.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Във всяка нормална държава правителство което не може да състави бюджет подава незабавно оставка .Последният пример е Франция

    16:18 02.12.2025

  • 9 Да се знае!

    6 1 Отговор
    няма време за губене...защото още един проблем е набрал доста гнилоч и всеки момент ще се спука...и ще опръска всички софианци с малки изключения...а именно: в края на годината изтичат договорите на почти всички райони за сметоизвозване, а пък ако завали и сняг ще стане още по-интересно...

    Коментиран от #17

    16:18 02.12.2025

  • 10 Кой беше този че не си спомням

    8 9 Отговор
    Кой беше тоя че не си спомням. Говорит ехото на Москва.

    16:20 02.12.2025

  • 11 Мисира

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Морален Стожер":

    Що не си е..ш м..та говедо?

    16:20 02.12.2025

  • 12 Меркуцио

    6 6 Отговор
    Е щом и Кацамунчо се изказа за предсрочни избори, значи няма да има! Управляващите изглежда са забравили, че с терористи не се преговаря, а полицията ЕДИНСТВЕНА и по закон има право да прилага репресии!

    16:22 02.12.2025

  • 13 ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ Е НЕЗАКОНЕН!

    13 1 Отговор
    ОСТАВКА!
    И ДА ВИ НЯМА!

    ИМАМЕ ПРАВО НА РЕФЕРЕНДУМ!
    НЕ ВИ ИСКАМЕ ЕВРОТО И ИЗМИСЛЕНАТА ВИ ЕВРОЗОНА!

    Коментиран от #24

    16:23 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Крумчик е на хранилка на няколко НПО-та.

    16:28 02.12.2025

  • 16 Диана

    5 4 Отговор
    Този смеш. ник отново се изкряка, значи... Нови избори и загуба на Еврото, значи... Защо не го каже направо - не искаме Еврото ами го овърта Пеевски бил се държал така, онзи бил казал така.? .. Защото Герб са слаба в интригите и манипулациите партия и при едни нови избори явно БСПтата ще използват отрицателния вот в своя полза - Герб няма да могат да надкрякат жабите, разкривайки долните им машинации и хората ще гласуват за БСПтата за да махнат Герб, вместо обратното, както трябва да бъде в тази ситуация... БСП ще стане бебето, което плаче, а Герб - лошата му майка, значи... Мръсотията е много голяма, по-голяма е от миналия път и става все по-голяма защото се включват нови апетити... Но... БСП няма нищо против да има до себе си изчадията си като ПП, ДБ и дори глупаците от Възраждане... По-лесно явно ще стават кражбите, нали са ортаци, значи...

    16:29 02.12.2025

  • 17 Ще си носим боклука каде

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да се знае!":

    В Банкя.

    16:30 02.12.2025

  • 18 Еййййй тоя се оказа

    2 0 Отговор
    Страшно нагло келеме Оставка бе мошенгии недни Хората ви погнаха вече .Назад няма!

    16:37 02.12.2025

  • 19 коткоебеца

    5 3 Отговор
    круме на кьоравата ку ч ка заркова

    16:40 02.12.2025

  • 20 Майкопродавци

    3 2 Отговор
    Избори и референдум за лева ,не се правете на разсеяно.не искаме в европейския концлагер

    16:41 02.12.2025

  • 21 чичо доктор

    3 0 Отговор
    Всички деца и внуци на ДС са уроди или геювен! Е то го и този грозен даун.

    16:46 02.12.2025

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Скрий се бе некадърен!

    16:54 02.12.2025

  • 23 Майора

    4 0 Отговор
    Крумчо май много взе да даваш акъл , но без покритие! И вместо фа коментираш отговори на въпроса кок доведе нещата до това положение, вдигнатия юмрук на разединителя Радев, поставянето на власт на Партията на кеша и пудела , лошото и управление и новите заеми на финансовия гений Асен Василев! Явно и ти припяваш в хора на Радев за неприемане еврото и излизане извън структурите на ЕС!

    16:55 02.12.2025

  • 24 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ Е НЕЗАКОНЕН!":

    Хей... Много се увлече, значи... Незаконно е да се налага над мнозинството с незаконни искания... Първо референдумите не са задължителни - резултатите от тях има само информационно значение. Решенията се взимат от отговорните компетентни органи. На теб ако са ти внуши ли, че е вредно да ядеш, ти ще спреш ли да ядеш, значи... Ако вярваш на подобни внушения, смъртта ти е наблизо, човече... Ако печелиш по някой сребърни, продавайки мнението си, гледаш до носа си отново защото сребърника свършва и идва голата истина...

    16:56 02.12.2025

  • 25 оня с коня

    0 2 Отговор
    Свидетели сме на БЕЗПРИМЕРНА "ХРАБРОСТ" как един "Двойно бивш" отсича че трябват нови избори като допълва че това не подлежи на коментар,т.е. няма "не искам",няма "недей".По-нататък в своя Подкрепа за нови избори Бившият Зарков впряга и енергията на Площада,като по този начин изповядва Убеждението си че Площадът и Улицата командват държавата,а не някакво си НС.А КЪДЕ БЕШЕ Зарков непосредствено прледи последните избори да огласи че няма нужда от НС защото ще командва ПНлощадът за да не си губим времето да гласуваме и да бъдат спестени 100 млн ИЗБОРЕН ХАРЧ суха пара на Хазната?И друго не обяснява Зарков:Защо като е член на БСП и не е съгласен с линията на Партията не организира ПУЧ в партията за да смени Ръководството?А отговорът е елементарен - защото в БСП никой не го брои за "Бройка"...което пък го кара да се пробва на Национално ниво?!

    Коментиран от #28

    17:01 02.12.2025

  • 26 Хаха

    0 2 Отговор
    Иска им се на мистър кеш и на жълтопаветните ама няма да стана. Това правителство ще изкара пълен мандат и още един след това.

    17:03 02.12.2025

  • 27 Тити

    1 0 Отговор
    Избори ще има дали независимо какво искат.

    17:10 02.12.2025

  • 28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Много ли е трудно да проумееш, че когато изборите са направени с купени гласове и фалшификации, избраниците не представляват народа като цяло и тези, дето не са купени ще излязат на улицата?

    Коментиран от #29

    17:21 02.12.2025

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Чакай малко и не ме хвърляй в Оркестъра:"Купени гласове" и "Фалшификации" са ВЗАИМНО-ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ понятия защото Кой Главанак ще се харчи да купува гласове след като Фалшификацията ще му излезе безплатна?Както и обратното- Защо заинтересованите Лица ще рискуват да Фалшифицират Протоколи,след като могат да купят Избиратели?Колкото до оспорваната Честност на Изборите от такива като тебе - ЗАТОВА присъстват Международни наблюдатели от всякакъв Ранг и ТЯХНОТО МНЕНИЕ и ПРИЗНАВАНЕ на Изборите за легитимни е Миродавно.А иначе си приказвайте каквото ви скимне - ваше право е,стига да намерите Слушатели :)

    17:33 02.12.2025

