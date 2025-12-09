Новини
Проф. Константинов: Гневът на хората е заради надменното поведение на управляващите

9 Декември, 2025 21:55 732 17

  • проф. михаил константинов-
  • протести-
  • предсрочни избори

Тази вълна носи потенциал повече хора да гласуват при едни евентуални предсрочни избори, обясни политологът Милен Любенов

Проф. Константинов: Гневът на хората е заради надменното поведение на управляващите - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В момента гневът на хората е резултат до голяма степен от неадекватното и надменно поведение на управляващите. То винаги се наказва, каза в „Интервюто в Новините на NOVA” проф. Михаил Константинов, директор електорални анализи и прогнози в Gallup International Balkan.

Контрапротести, организирани от „ДПС – Ново начало”, се проведоха в повече от 20 града в страната. Демонстрациите бяха в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“.

Малко преди 20:00 часа приключи митингът в Кърджали, в който участваха кметовете на 7 общини. Те призоваха своите симпатизанти към подкрепа за стабилна държава. Кметовете заявиха, че имат нужда от стабилно управление, за да могат да реализират всичките проекти, които са предвидили в своите общини. Такива бяха и посланията в останалите 23 града.

“Етнически конфликт в момента очевидно няма и дано да остане така. Но това е една общност с психология, която ние не познаваме, а сме виждали до какво може да доведе. Тези хора все още имат чувството, че държавата ги потиска, те знаят какво се е случило с техните родители. Това е семейна травма”, смята проф. Константинов.

Според него не става въпрос за страхове, но не сме наясно какво става в тази общност. “Знам през какво минаха и знам колко е взривоопасно те да се почувстват потиснати от държавата си. Ние успяхме да интегрираме тези хора в максимална степен. Ако върнем процеса, ще бъде много неприятно”.

“През последните години в страната настъпи много сериозна поколенченска промяна и тя е свързана включително и с турската общност в България. Това са хора, които имат гарантирани права и свободи, които са европейски граждани, които могат свободно да пътуват, които работят в Европа. Така че това, което виждаме в момента по улиците на София и големите градове, много скоро ще го видим като реакция и срещу самите елити вътре в рамките на ДПС”, обясни политологът Милен Любенов.

“Делян Пеевски заговори за дерибеи. Но мисля, че има младо поколение в общността. Дори във Facebook виждаме реакции от хора, които в миналото са били симпатизанти на ДПС, но в момента не приемат това, което Пеевски прави. Днес дори имаше оставка в Хасково от негов приближен”, коментира той.

Според проф. Константинов в момента гневът на хората е в резултат на неадекватното и надменно поведение на управляващите, което винаги се наказва. “Отдавна е забравен бюджетът като повод, а повечето хора се опасявам, че и не разбираха точно подробностите”.

“Аз съм математик и се занимавам с прогнози. Представям си какво ще стане - пада правителството, не успяваме да излъчим ново. Рулетката минава и отиваме на избори - март, април, даже края на февруари теоретично. Идват изборите. Първо, те зависят от това влизат ли нови играчи или не. Ако влезе нов играч, той издърпва 50 мандата от сегашните партии. Политическият дребосък ще изчезне от терена. И имаме още един участник. С кого правят коалиция тези хора, които в момента смятат, че вятърът духа в техните платна? С никого”, смята той.

Според него ако влезе проектът на Радев, ГЕРБ ще стои, макар и с по-малко депутати, а “ДПС-Ново Начало” даже с повече от сега, защото там ще има дублитен разпад в АПС. “Малките партии ги няма. С кого управляваме?”, попита проф. Константинов.

“Тази вълна носи потенциал повече хора да гласуват при едни евентуални предсрочни избори, които да се проведат в ранна пролет. Защото виждаме тази енергия колко е голяма, това е национален протест, обхваща всички големи градове в страната. След протестите през 2020 година на първите избори на 4 април, които се проведоха 2020 година, излязоха пред урните над 3,3 милиона избиратели. Мисля, че при едни предсрочни избори в рамките на следващите 3-4 месеца можем да видим избирателна активност от 3,5 милиона души”, обясни Любенов.

“Твърде вероятно е да се появи нов политически субект, защото и през 2020 година видяхме какво родиха тогавашните протести и какво се случи през 2021 година. В сегашните опозиционни партии също има потенциал, но най-голямата заявка е от президента Румен Румен Радев”, допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотално

    6 1 Отговор
    изветрял !

    21:57 09.12.2025

  • 2 Гориил

    10 1 Отговор
    Българският елит системно предава България и българите.Защо? Къде е българският Орбан?

    Коментиран от #15

    21:59 09.12.2025

  • 3 Това са бившите ти на началници.

    8 0 Отговор
    Другарю Професор.

    21:59 09.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    ТЕЗИ НАДМЕННИТЕ И АРУГАНТНИ ЩЕ ГИ ИЗМЕТЕМ ДО НОВА ГОДИНА!
    МЯСТОТО ИМ Е В ЗАТВОРА!

    22:01 09.12.2025

  • 5 Истината

    3 0 Отговор
    Цветан...Ка и Констан....тинов....ДВЕТЕ ОСТРИЕТА на Деля.н Първи,Цар и само..държец....и милиар...дер от дала...вери.

    22:05 09.12.2025

  • 6 Те са гузни и затова са надменни

    6 1 Отговор
    Те не могат да обяснят защо решиха точно сега да натикват България в еврозоната !?!

    22:08 09.12.2025

  • 7 Има ни пак

    6 0 Отговор
    Тоя изветрял професор, заради когото тулупа печели манипулирани избори няма ли да разбере, че хората го мразят и да спре да се показва където и да било. Никой не му иска мнението и още повече дразни хората с изявите си ежедневно по всички медии.

    22:10 09.12.2025

  • 8 На бас 👍

    0 4 Отговор
    При евентуални предсрочни предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #9, #13

    22:11 09.12.2025

  • 9 Усмихнат

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "На бас 👍":

    Е, и какво от това? Разберете бе хора, ББ никога повече не може да управлява. Само в коалиция с кого ли не. Пак ще тръгне да се моли на този или онзи да управлява с тях с всякакви машинации, но това не е управление, а бомба избухваща във всеки един момент. Така че не се радвайте. Нищо не става вече от тулупа. ГЕРБ бавно умира.

    22:19 09.12.2025

  • 10 Анджо

    5 0 Отговор
    Какво етническо споменава тоя бе , на тия протести имаше повече българи от турци и цигани. Да престанат да говорят глупости тия .
    Тия не разбират ли ,че никой не е излезнал да подържа някаква етнос , те се водят граждани на България и имат право на протест.

    22:19 09.12.2025

  • 11 На всеки километър

    2 0 Отговор
    Ей,и6рик...омръзна на всички с платените си стъкмистики

    22:23 09.12.2025

  • 12 Бяла Мечка

    1 0 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    22:25 09.12.2025

  • 13 На бас

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "На бас 👍":

    Че и ти отиваш в затвора заедно със селските тарикати и крадци от ГЕРБ.

    22:34 09.12.2025

  • 14 скритата репресия убива

    1 0 Отговор
    Гневът на младите хора обясним и разбираем, на за г-н професора е неясен. Истината е проста.Измененията в няколко закона ,съсипват буквално голяма част от младите хора,убиват надеждата им, налагат им репресия и до живот ограничават правата им. По този начин, бавно и полека,се формира гняв ,недоволство, омраза, възмущение и желание да бъде свалена омразната крадлива власт. Това е една от тайните. Една от причините .Наред с нея съществуват още десетки основания ,които буквално сзмават ,стресират и унищожават вякаква надежда сред млади ,не толкова млади и възрастни хора. Криминалната среда,формирана от упражняващи власт, личният пример от люде упражняващи власт всичко това убива. Хората го усещат,усещат беззаконието , несигурността , несправедливостта и най вече корупцията. Ако млад човек , всеки ден чете и слуша по 30 мин. българските новини ,той във всички случай ще развие ако не психотично то когнитивно разстройство на съзнанието.

    22:47 09.12.2025

  • 15 Българският Орган

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Ето ме

    22:48 09.12.2025

  • 16 библиотекар с колекция

    0 0 Отговор
    Той Макиавели го е описал .Управление ,чрез всяване на страх .Обаче страхът се превръща в омраза и накрая в гняв .Как завършва книгата? Ами прочетете я .......

    22:54 09.12.2025

  • 17 въпросителна

    0 0 Отговор
    Младите хора ги обричат .Защо да не отидат в Германия да си работят , а да стоят тук да плащат двойни цени на по-ниски заплати , да плащат високи данъци защото някой е вземал държавен дълг ?

    22:56 09.12.2025

