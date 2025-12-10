Новини
България »
Социолог предрече предсрочни избори

Социолог предрече предсрочни избори

10 Декември, 2025 21:34 752 13

  • павел вълчев-
  • социолог-
  • предсрочни избори

Този протест показва, че алтернативата за България не е само една. Не е само проектът на Радев, уточни Павел Вълчев

Социолог предрече предсрочни избори - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Протестът е успешен затова, защото са се събрали толкова хора. Виждаме гражданска енергия, която отдавна не сме виждали в нашата страна. Това каза в ефира на БНТ социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.

"Този протест показва, че алтернативата за България не е само една. Не е само проектът на Радев", добави той.

"Положението е такаво, че има реална вероятност скоро да има предсрочни избори в страната. Виждаме гражданските напрежение и активност. Виждаме, че исканията вече са изместени: оставка или нищо", коментира социологът.

Според него, "ситуацията доста се е радикализирала".


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герп боклуци

    13 1 Отговор
    Бсп итн ще гледат парламента само по телевизора след едни избори, за това не пускат кокала

    21:36 10.12.2025

  • 2 Горски

    8 2 Отговор
    Много социолози, анализатори, журналисти и всякакви непотребни чешачи на езици. Ако ги изпуснете сега,после ще е късно! Оставка до край!

    21:36 10.12.2025

  • 3 Господинът

    3 1 Отговор
    вижда като пророчица.

    21:37 10.12.2025

  • 4 Единственото

    8 0 Отговор
    решение е НОВИ ИЗБОРИ ! Да си ходи мафията , друга алтернатива няма

    21:39 10.12.2025

  • 5 И АЗ СЪМ СОЦИОЛОГ

    2 0 Отговор
    ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ИЛИ ЩЕ ИМА,
    ИЛИ НЯМА ДА ИМА.

    21:39 10.12.2025

  • 6 Тази алфа-рисърч

    3 0 Отговор
    не беше ли лъжливата, куувенската медия на Борисов и придружната му мафия?

    21:40 10.12.2025

  • 7 Семейство Свинсънс

    1 1 Отговор
    Който не гласува е дебел

    21:40 10.12.2025

  • 8 !!!!!!!!

    5 0 Отговор
    Не само оставка,но съд и затвор. Трябва нов главен прокурор,но преди това нов висш съдебен съвет и изменения в закона за съдебната власт.

    21:41 10.12.2025

  • 9 Пич

    1 1 Отговор
    Направо ме разсмя с това предсказание ! На разоворен - Добре че беше тоя , да ни каже !!! Аз пък няма да правя предсказание , а допущение ! Когато ПП и ДБ изветреят главите от кристалите , ще вземат да се сетят че при оставка ще трябва да ходят на избори. Но ако ги спечели Радев - ще трябва да ходят в затвора. И рязко ще си седнат на Д-тата , или от посолство ще им ги наритат!

    21:45 10.12.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Как разбра, като на протеста, освен оставка, няма конкретни искания?

    21:46 10.12.2025

  • 11 хаха

    1 0 Отговор
    Аз съм ги предрекъл от март месец бе сульо.

    ХАХАХА

    21:46 10.12.2025

  • 12 Избора !

    2 0 Отговор
    Избора !

    ЕИ Хубаво !

    Нещо !?

    Ако Имаш !

    От Какво !

    Да Избираш !

    За Сега Имаме Избор !

    Чие Робдтво !

    Да Изберем !

    Коментиран от #13

    21:49 10.12.2025

  • 13 Ще Е Пак !

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Избора !":

    Ще Е Пак !

    Май !

    На Този !

    Който !

    Плати !


    Най-Мнвого !

    С Нашщите !

    Пари !

    21:52 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове