Социолог предрече предсрочни избори

Протестът е успешен затова, защото са се събрали толкова хора. Виждаме гражданска енергия, която отдавна не сме виждали в нашата страна. Това каза в ефира на БНТ социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.

"Този протест показва, че алтернативата за България не е само една. Не е само проектът на Радев", добави той.

"Положението е такаво, че има реална вероятност скоро да има предсрочни избори в страната. Виждаме гражданските напрежение и активност. Виждаме, че исканията вече са изместени: оставка или нищо", коментира социологът.

Според него, "ситуацията доста се е радикализирала".