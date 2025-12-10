Социолог предрече предсрочни избори

Протестът е успешен затова, защото са се събрали толкова хора. Виждаме гражданска енергия, която отдавна не сме виждали в нашата страна. Това каза в ефира на БНТ социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.
"Този протест показва, че алтернативата за България не е само една. Не е само проектът на Радев", добави той.
"Положението е такаво, че има реална вероятност скоро да има предсрочни избори в страната. Виждаме гражданските напрежение и активност. Виждаме, че исканията вече са изместени: оставка или нищо", коментира социологът.
Според него, "ситуацията доста се е радикализирала".
1 Герп боклуци
21:36 10.12.2025
2 Горски
21:36 10.12.2025
3 Господинът
21:37 10.12.2025
4 Единственото
21:39 10.12.2025
5 И АЗ СЪМ СОЦИОЛОГ
ИЛИ НЯМА ДА ИМА.
21:39 10.12.2025
6 Тази алфа-рисърч
21:40 10.12.2025
7 Семейство Свинсънс
21:40 10.12.2025
8 !!!!!!!!
21:41 10.12.2025
9 Пич
21:45 10.12.2025
10 Факт
21:46 10.12.2025
11 хаха
ХАХАХА
21:46 10.12.2025
12 Избора !
ЕИ Хубаво !
Нещо !?
Ако Имаш !
От Какво !
Да Избираш !
За Сега Имаме Избор !
Чие Робдтво !
Да Изберем !
Коментиран от #13
21:49 10.12.2025
13 Ще Е Пак !
До коментар #12 от "Избора !":Ще Е Пак !
Май !
На Този !
Който !
Плати !
Най-Мнвого !
С Нашщите !
Пари !
21:52 10.12.2025