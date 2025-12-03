Борисов: Или застанете с ГЕРБ за нов бюджет, или избори!

Първи коментар от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след решението на правителството да изтегли проектобюджета за догодина.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", написа Борисов в пост, публикуван във Фейсбук страницата на партията.