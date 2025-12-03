Новини
България »
Владислав Панев: Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията

Владислав Панев: Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията

3 Декември, 2025 09:04 395 5

  • владислав панев-
  • реформи-
  • бюджет

Допълнителен бонус от закриването ще е и оредяването на синдикалната членска маса

Владислав Панев: Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията - 1
Снимка: Нова телевизия
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията - от закриването на изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

Това посочи във "Фейсбук" Владислав Панев.

Служителите ѝ обявили стачка, защото са гневни от реакцията на държавата по случая "Роби Уилямс", като искат и 50% ръст на заплатите и назначаването на нови 600 души (вероятно не всичките им роднини са трудоустроени).

Допълнителен бонус от закриването ще е и оредяването на синдикалната членска маса, обикновено използвана за натиск за субсидии за олигарси.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 0 Отговор
    Топ предложение:
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    09:07 03.12.2025

  • 2 гражданин

    1 0 Отговор
    Всички агенции трябва да се закрият .Та нали има министри които са назначени да си вършат работата !

    09:07 03.12.2025

  • 3 Ццц

    0 1 Отговор
    Тоя колко години се бори с корупцията и с какъв успех? Ако си посадиш една ябълка и тя не ражда плодове, няма ли да я резнеш и да пробваш с друга? Това е което трябва да направим с всички познати от 30 години борци за народа.

    09:10 03.12.2025

  • 4 фжкове

    1 0 Отговор
    Цялата си рода наблъскаха в държавните служби ГЕРБ калпаазани и от некадърник и нагоре е държавата. Трябва да се реже до здраво.

    09:10 03.12.2025

  • 5 си дзън

    0 0 Отговор
    Корупцията винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    09:13 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове