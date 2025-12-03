Владислав Панев: Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията

Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията - от закриването на изпълнителна агенция Автомобилна администрация.
Това посочи във "Фейсбук" Владислав Панев.
Служителите ѝ обявили стачка, защото са гневни от реакцията на държавата по случая "Роби Уилямс", като искат и 50% ръст на заплатите и назначаването на нови 600 души (вероятно не всичките им роднини са трудоустроени).
Допълнителен бонус от закриването ще е и оредяването на синдикалната членска маса, обикновено използвана за натиск за субсидии за олигарси.
1 си дзън
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
09:07 03.12.2025
2 гражданин
09:07 03.12.2025
3 Ццц
09:10 03.12.2025
4 фжкове
09:10 03.12.2025
5 си дзън
да бъдат изгонени от БГ.
09:13 03.12.2025