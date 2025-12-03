Владислав Панев: Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията

Ето откъде могат да започнат реформите и борбата с корупцията - от закриването на изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

Това посочи във "Фейсбук" Владислав Панев.

Служителите ѝ обявили стачка, защото са гневни от реакцията на държавата по случая "Роби Уилямс", като искат и 50% ръст на заплатите и назначаването на нови 600 души (вероятно не всичките им роднини са трудоустроени).

Допълнителен бонус от закриването ще е и оредяването на синдикалната членска маса, обикновено използвана за натиск за субсидии за олигарси.