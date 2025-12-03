Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас

Протестът беше обявен срещу бюджета и свърши изключително добра работа за нас. От първия ден на план-сметката от ГЕРБ сме казали, че е лош и компромисен, коалиционен, не сме го защитавали. Колегите, партньорите, работодателите и синдикатите публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според него полицията се е справила много добре с протеста и той е категорично против оставка на вътрешния министър. "Вчера съм провел над 100 разговора. Попитах мои приятели защо са на протеста, а те питаха дали и аз съм против бюджета. След това събрах коалицията в разширен формат, заедно с премиера и финансовия министър. Благодаря на синдикати и работодатели, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се види къде са "касичките". Отново ще режем капиталови разходи, за да балансираме фискалната рамка. И във Франция имаше протест срещу бюджета, и там той помогна много", обясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и размириците на протеста от 1 декември. "Искам да разделя протеста на две - искам да поздравя първата част. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема - всички са си дали сметка какви хора всъщност биха искали да управляват държавата. Вандалите бяха организирани и ако полицията беше действала по друг начин, щеше да се говори за пролята невинна кръв. Умишлено протестът прерасна в движение по уличките, за да се присъединят всички локали. Исканията за сваляне на правителството са на опозиция, а не на протестиращи. Правителството категорично не бива да подава оставка. ПП-ДБ се разграничи от нас, забравиха за сглобката", подчерта той.

Борисов отбеляза, че днес ГЕРБ става на 19 години. И направи равносметка. "Всичко добро в София е направено от нашата партия от 90-та насам. Метро, булеварди, паркове, шадравани, пречиствателни станции, всичко сме направили ние. 19-годишните не знаят какво беше преди нас", посочи той.