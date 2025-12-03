Новини
Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас

3 Декември, 2025 09:39 2 944 104

  • бойко борисов-
  • протест-
  • герб

Според него полицията се е справила много добре

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестът беше обявен срещу бюджета и свърши изключително добра работа за нас. От първия ден на план-сметката от ГЕРБ сме казали, че е лош и компромисен, коалиционен, не сме го защитавали. Колегите, партньорите, работодателите и синдикатите публично върнаха процеса такъв, какъвто трябваше да бъде преди месец. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според него полицията се е справила много добре с протеста и той е категорично против оставка на вътрешния министър. "Вчера съм провел над 100 разговора. Попитах мои приятели защо са на протеста, а те питаха дали и аз съм против бюджета. След това събрах коалицията в разширен формат, заедно с премиера и финансовия министър. Благодаря на синдикати и работодатели, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се види къде са "касичките". Отново ще режем капиталови разходи, за да балансираме фискалната рамка. И във Франция имаше протест срещу бюджета, и там той помогна много", обясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и размириците на протеста от 1 декември. "Искам да разделя протеста на две - искам да поздравя първата част. Свършиха златна работа. Втората част е съвсем друга тема - всички са си дали сметка какви хора всъщност биха искали да управляват държавата. Вандалите бяха организирани и ако полицията беше действала по друг начин, щеше да се говори за пролята невинна кръв. Умишлено протестът прерасна в движение по уличките, за да се присъединят всички локали. Исканията за сваляне на правителството са на опозиция, а не на протестиращи. Правителството категорично не бива да подава оставка. ПП-ДБ се разграничи от нас, забравиха за сглобката", подчерта той.

Борисов отбеляза, че днес ГЕРБ става на 19 години. И направи равносметка. "Всичко добро в София е направено от нашата партия от 90-та насам. Метро, булеварди, паркове, шадравани, пречиствателни станции, всичко сме направили ние. 19-годишните не знаят какво беше преди нас", посочи той.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 63 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    33 68 Отговор
    Топ предложение:
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    Коментиран от #31, #37, #50

    09:40 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    114 6 Отговор
    Бойко не ще да си ходи.Банкя ще гори.Полицията вече не го пази

    Коментиран от #8, #38, #41

    09:41 03.12.2025

  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    95 3 Отговор
    АЙДЕ СЕГА ПРИ БАЙ СТАВРИ

    09:41 03.12.2025

  • 4 побърканяк

    83 3 Отговор
    Килията в Панкрац те чака.

    Коментиран от #26

    09:42 03.12.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    144 3 Отговор
    Още малко и ще каже, че протестът е бил в подкрепа на ГЕРБ.....
    Буахахахааааа.....

    Коментиран от #23, #69

    09:42 03.12.2025

  • 6 референдум

    85 12 Отговор
    Пускай референдума , глас народен .Народа е важен в случая.Вашата е лесна ,имате милиони и ще избягате в Дубай , там евро няма

    Коментиран от #75

    09:42 03.12.2025

  • 7 Марис

    104 3 Отговор
    Явно им е малко, тиквата продължава да наглее!!

    09:42 03.12.2025

  • 8 Град Козлодуй

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Той ти беше идол,сега Ф 10 ли стана че вече не го харесваш

    09:43 03.12.2025

  • 9 Ежко

    91 4 Отговор
    Протеста не е свършил!Ако се спре дотук,ще е грешка!Протест до нови избори!

    Коментиран от #32

    09:44 03.12.2025

  • 11 Фикри

    78 1 Отговор
    Някой хора не се усещат кога трябва да спрат.
    Тоя ако беше Пинокио, колко ли щеше да му е дълъг носа ?

    09:45 03.12.2025

  • 12 РАЗБОЙКО КРАДЕЦА ПАК ВИ ЛЪЖЕ

    69 1 Отговор
    РАЗБОЙКО В ЗАТВОРА! ТОКСИЧНО ОТРОВЕН СИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА БЪЛГАРИТЕ. МЯСТОТО ТИ Е В ЗАТВОРА ДО ЖИВОТ.

    09:46 03.12.2025

  • 14 БеГемот

    58 3 Отговор
    Айде тоя пак протестирал срещу себе си ....уж сfиня пък не пада по гръб....вече виждам как постепенно ще привлече поколението зет кмет в младежи герб....даже няма да се усетят запъpтъците....

    09:46 03.12.2025

  • 15 Гост

    57 1 Отговор
    Ти про"ст ли си да питаш хора защо са на протеста бе, цървул. Тоя въпрос е абсолютно излишен. Отговорът му е ясен като смъртта. Ти си жалък слуга на пеефски плюс, че си страхлив като мишок в змийски терариум, а това е много опасна комбинация за държавата. Ти си огромно зло! С тебе няма да се оправим никога

    09:46 03.12.2025

  • 16 ОСТАВКА МУТРО ОСТАВКА ХАЯШИТА

    59 1 Отговор
    ДОЛУ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ТРЪГНАЛ ПРОТИВ НАРОДА И ДЪРЖАНАТА СИ.

    09:46 03.12.2025

  • 17 Справедлив

    66 1 Отговор
    Този неразбра ли,че хората не го искат.Нагъл,по-нагъл,най-нагъл Борисов.

    09:47 03.12.2025

  • 19 Придворен шут

    44 1 Отговор
    Колкото и да се въртиш, Дто все ще ти е отзад!
    Свикнахме на това да се въртиш, като пумпал.
    Не ти вярваме!

    09:49 03.12.2025

  • 20 Оставка на Борисов и Пеевски!

    61 2 Отговор
    Около Петдесет Хиляди излязоха на протести в България НЕ срещу
    проекта за първия бюджет в евро,
    А срещу Кражбите и Корупцията на Управляващите партии в България!
    Но купените медии Не отразиха протеста!
    Всички се направиха, че не са чули Гласа на Хилядите Млади хора, които
    Поискаха Оставката на Борисов и Пеевски!
    Медиите скриха, че повечето от протестиращите бяха Млади хора,
    които поискаха по-малко да крадат и лъжат управлявашите, за да останат в България!
    Няма по-голям Наглец от тоА на снимката!

    09:49 03.12.2025

  • 21 Гост

    53 1 Отговор
    Ти, гнусен продажнико, с тези си думи казваш, че не вие сте писали тоя бюджет, а то е писал....ясно КОЙ. Ти признаваш днес, че си една подлога, слуга и маша в ръцете на мъжа ти пеефски. Не че не ни беше ясно, но днес ти го каза с твои думи. Ти си едно нищожество

    09:50 03.12.2025

  • 22 Мдаа

    49 1 Отговор
    В България няма по-голям лъжец и крадец от тоя.

    09:50 03.12.2025

  • 23 Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски

    41 2 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Заявиха, че подкрепят протеста на младите хора и го определят го като „човешки и социален“ Дори Премиерът Желязков каза, че ако не е бил в Италия, щял лично да протестира срещу Крадливите управляващи партии в Бг.

    Коментиран от #70

    09:51 03.12.2025

  • 24 гост

    40 1 Отговор
    Боко е кротък и хрисим като при............но мушкато! Торбичките под очите му стигат до горната джука! А пак със старите номера: АЗ, АЗ АЗ!
    Ех Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща,
    а ти трабва да си в затвора да копаш гиргините, че народа от теб яко повръща!

    09:51 03.12.2025

  • 25 Гласове от зайчарника в Банкя

    30 1 Отговор
    Бацо кротко нахрани миcиpките и обобщено заяви, че "Всички работите за него"!

    09:51 03.12.2025

  • 26 Крадец,съден начело на България??? Неее!

    35 1 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    РАЗБОЙКО, ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ СИ ЛЕЖАЛ В ЧЕШКИ ЗАТВОР В ПАНКРАЦ? И КАК ОТ КРАДЕЦ И СЪДЕН СТАНА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ? МАФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА.

    09:52 03.12.2025

  • 27 ккк

    37 1 Отговор
    оставка не искаме вече твоето "добро " омръзна ни изчезвай с 200

    09:52 03.12.2025

  • 28 хеххе

    40 1 Отговор
    още малко и Бойчето щеше да излезе на протест срещу Тиквата и Прасето. Шизофрения се нарича това психично състояние

    09:52 03.12.2025

  • 29 ОСТАВКА

    35 1 Отговор
    Незабавна оставка !!!

    09:52 03.12.2025

  • 30 Последният софиянец

    3 38 Отговор
    Браво господин БОРИСОВ!
    ГЕРБ! ПОБЕДА!

    09:52 03.12.2025

  • 31 Хохо Бохо

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    М даааа типично жълтокопитно пони а интелект на гъдулка. Руснаците отдавна продадоха всичко в БГ и се изнесоха в Кипър и Анталия. Ще събереш на некому дедовия. Други умни идеи имаш ли?

    09:52 03.12.2025

  • 32 Бежко

    10 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ежко":

    Хубаво да протестират, ама Ганчо ще си ръфа киселото зеле и пак масово няма да ходи на избори, гербаджииските чиновници под строй и на Шиши маргарита за 50 Евро и те.
    Изрожденци, Величави и мечоносци тези копейки са без коментар.
    ПП ДБ нищо не направиха.За съжаление няма за кой да се гласува.Лично аз бих гласувал за дясна реформаторска партия, но уви няма такава.

    09:54 03.12.2025

  • 34 Бай Ставри

    30 1 Отговор
    Борисов-това е крадец, лъжец, наглец и лицемер в едно. Време му е.

    09:54 03.12.2025

  • 36 Последният софиянец

    5 23 Отговор
    ГЕРБ!
    Имаме воля!
    Гарантирано управление!
    Ред в хаоса!
    Сигурност и стабилност!

    Коментиран от #77

    09:55 03.12.2025

  • 37 Здрасти

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    В 5 клас изучавате ли математика?

    09:56 03.12.2025

  • 38 таксиджия 🚖

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Точно така! Няма друг начин за тия нагли корупционери. Следващият протест на центъра в Банкя и като се съберем, отиваме и обграждаме къщата на тулупа и всеки да хвърли камик!

    09:57 03.12.2025

  • 39 ТИГО

    31 2 Отговор
    Ах каква шушумига е този ,ах каква мижитурка ! Ето това е човека дето му пееха "БатИ Бойко" Хлъзгав като пехливанин , подмолен ето сега се слага на протеста ! Няма я джипката няма и "Оправям ги с 200" аналоговият еднокнижник си отива ,тези около него ще идат в стая 222А да целунат скута на BIG ПИГ !Много ми е хубаво че започва да се слага на враговете си ! И тролските драсканици няма да го спасят ! Или достойна пенсия или раирано сако ! Има избор все още !Както и ние , да ги разкараме за винаги и да се опитаме да ПРеинсталираме държавата ! С рестарт НЕ става ,като рестартираш бъгове те си остават бъгове .Всеки програмист го знае !

    09:57 03.12.2025

  • 40 Не полицията

    20 2 Отговор
    ти , а ПРОТЕСТИРАЩИТЕ се справиха много добре - мирно , позитивно настроени , никаква агресия , ред и конструктивно ! А синът на Танас Бобоков и шепа хулигани накрая се изтаковаха на метрото ! Оставка !

    09:57 03.12.2025

  • 41 Изми ли си чиниите

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Их, днес си се успал, коментарът ти е на второ място!😂😂😂А между другото знаеш ли къде си почиват подстрекателите подпалвачи?!😂

    09:59 03.12.2025

  • 42 Софето

    22 1 Отговор
    С камъни ще те изгоним, съсипаха София
    Тепърва протестите започват

    10:00 03.12.2025

  • 43 Уф Божкеее...!

    21 1 Отговор
    Те протестиращите не искат да го видят и му скандират-,,Оставка"...!
    Той седнал отново на интересен да им се прави...?!

    10:01 03.12.2025

  • 44 Знаем

    25 1 Отговор
    19 години обедняване и мизерия за по-голямата част от народа.

    10:01 03.12.2025

  • 45 Кюлчетар

    16 1 Отговор
    Затвор противно мутро.

    10:01 03.12.2025

  • 46 Слух ли е?

    16 1 Отговор
    Някой знае ли дали този преди години в едно имение по пътя за Лом бил отпразнувал първия си милиард или е само слух?

    10:01 03.12.2025

  • 48 Ялчин

    16 1 Отговор
    ОСТАВКА и ЦСЗ!

    10:02 03.12.2025

  • 49 гост

    18 1 Отговор
    Тиква и Прасе са идиотите на България!Прасе ще изяде обаче Тиква.Кьопавата Славуца ще ни спасява.

    10:03 03.12.2025

  • 50 Българин

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Усраинците къде ги слагаш?

    10:04 03.12.2025

  • 52 ТИГО

    8 2 Отговор
    А ПИГИ лъже на богато ,ама е омекнал и той ! То и свинското шкембе като го млатиш омеква ! Трябва всички заедно както срещу Хитлер орел рак и щука коалиция ама го победиха !После ще видим

    10:05 03.12.2025

  • 53 Не е само ГЕРБ

    9 5 Отговор

    До коментар #51 от "Не лъжи само с ГЕРБ, всички":

    Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.

    Коментиран от #60

    10:05 03.12.2025

  • 54 кратун

    10 1 Отговор
    нагъл д обезбожие последен шанс

    10:06 03.12.2025

  • 55 Дрън-дрън

    12 1 Отговор
    На всичко са съгласни, само да не пускат кокала ! Ще се извърта, ще лъже, ще бави, само да не излиза от комфорта на имунитета, защото досието се отваря на момента и ще горят като барут цяла орда...

    10:07 03.12.2025

  • 56 Емигрант

    14 1 Отговор
    Този е "колекционер" на думи като : - комунист, русофил, бандит, мутра, затворник, сикаджия, глупак, простак, измамник, крадец, лъжец, джипка, подлец, наглец, пожарен кран вече и ЛИЦЕМЕР ! Твърде богата колекция, дори тази на "учителят"му Т.Живков бледнее пред него !?

    10:07 03.12.2025

  • 57 тиквата

    13 1 Отговор
    Протестът ще свърши изключително добра работа за нас
    само когато ни закрият, разследват дали евентуално има кражби
    чрез общ поръчки ненужни и дриги далавери
    и виновните дадени на народния съд от безпристрастни съдии
    и осъдени за кражбите и парите върнати от офшорки

    10:07 03.12.2025

  • 58 кратун

    10 1 Отговор
    крад еца на коли ще да ва ак ъл

    10:08 03.12.2025

  • 59 Янко

    15 1 Отговор
    Слънцето няма да изгрее ако го няма тоя МРЪШЛЯК.
    Отивай си ТИКВУН, СИКаджия мръсен.

    10:08 03.12.2025

  • 60 Утопист

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Не е само ГЕРБ":

    Верно ли ги мислиш тези глупости😂😂😂

    Коментиран от #95

    10:09 03.12.2025

  • 61 Дебелоочие

    13 1 Отговор
    Думата е една - НАГЛЕЦ!

    10:09 03.12.2025

  • 62 ТИГО

    9 1 Отговор
    Става нещо ,защото оня плъх Сарафов е дал заден оня ден ! Кой напуска кораба ??

    10:10 03.12.2025

  • 63 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Буьо я кажи що оставихте офисчето с вдигнати охранителни решетки и нямаше нито един милиционер там, седяха на 50 метра и гледаха как по команда се троши и пали, изчакаха да се нагори хубаво, да се съберат достатъчно журналя да се раматизира и чак след 40 минути без да бързат твойте колеги пожарникари лежерно угасиха каквото тлееше вече

    10:11 03.12.2025

  • 64 Гого

    11 1 Отговор
    Този е най-точното определение за "Гьонсурат"

    10:11 03.12.2025

  • 65 Много искрено

    9 0 Отговор
    Лъжи мажи и сам не си вярва .

    10:11 03.12.2025

  • 66 Този

    7 0 Отговор
    На този може да му вярват само тези които имат някаква далавера от него. Защо толкова много иска да е на власт, не му ли е достатъчно, за единствен ли се мисли, само да си хитър не е достатъчно.

    10:13 03.12.2025

  • 68 кратун

    6 0 Отговор
    т ис и свър шен ка вал

    10:14 03.12.2025

  • 69 БСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    хахахах Опитва се да извърти нещата ама не му се получава .

    10:14 03.12.2025

  • 70 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Премиерът Желязков, Борисов и Пеевски":

    Теменужка и тя , Цачева също :)

    10:15 03.12.2025

  • 71 Само питам

    4 1 Отговор
    Как да няма? И ПП,и ДБ,и СДС,че даже и ГРОБ и ДъПъСъ са дясно реформаторски партии .Не се прави на ни лук ял,ни лук мирисал.Такива като теб,опипващи парапети, ни натресоха и демокрация и гербезация и шишикрация.

    10:15 03.12.2025

  • 72 Чичак

    10 0 Отговор
    Бойко пак почва нещо да лъже и да маже. Само дето няма кой да му се върже повече.

    Коментиран от #97

    10:15 03.12.2025

  • 73 Коментар

    6 0 Отговор
    Заради този провокатор Борисов имаше протест. Ако не се беше направил на интересен пред Асен. На провокатора трябва да му разбиеш устата за да млъкне

    10:17 03.12.2025

  • 74 Стефко

    6 0 Отговор
    Кога казва истината господин Борисов?????

    Коментиран от #83

    10:17 03.12.2025

  • 76 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Трол":

    Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.

    Коментиран от #79

    10:18 03.12.2025

  • 78 Азз

    5 0 Отговор
    Защо лъже ? - аз лично слушах неговата калинка министърката на финансите Теменужка как защитаваше бюджета и се караше с Мирчев в Панорама.

    10:23 03.12.2025

  • 80 Господин .....

    5 0 Отговор
    Борисов! Толкова много ЗЛИНИ причинихте на всички .....,та знам ли дали от страх в незнание или зависимости от илюзии и предоверяване , но това се очакваше всичко да се стовари върху главата ВИ...Разковничето е валутния БОРД и след като знаете каква анархия цари в правосъдието защо ВИ трябваше да слушате ГОРАНОВ....ПО---добре да бяхте станал масон , та вместо планетата , най---напред да спасите България от вечна задлъжнялост и КРАХ....а нали БЯХТЕ СЛЪНЦЕ...защо СЕГА не погледнете своя НАРОД с очите СИ .....

    10:24 03.12.2025

  • 82 Независим

    4 0 Отговор
    Много голяма рядкост са такива лукави човеци като тоя.

    10:25 03.12.2025

  • 83 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Стефко":

    Не знам, не съм чул?

    10:26 03.12.2025

  • 84 Тикво,

    6 0 Отговор
    Протеста е срещу теб и Шопара,бюджета беше повод.Не се прави на луд.

    10:27 03.12.2025

  • 85 АКО СИ ХИТЪР

    4 0 Отговор
    СКРИВАЙ СЕ НА БАНКЯ И ДЪРПАЙ КОНЦИТЕ КАТО ИВАН КОСТОВ..
    НО ТИ ИСКАШ ДА СЕДИШ НА ПЪРВИЯ РЕД

    10:28 03.12.2025

  • 86 Тоя е като припикано Мушкато!

    5 0 Отговор
    Прави се на Луд!! Те били казали още от първия ден!!! Наглец, не мина Номера!

    10:28 03.12.2025

  • 87 К.К

    5 0 Отговор
    А вие с Пеевски, с наглите си и арогантни, пълни с лъжи изказвания, още по- добра работа вършите за следващите протести. Продължавайте да се подигравате, да се гаврите, да гневите хората и очаквайте резултат. Народът, в цяла България ви го каза в очите - ВЪН от българската политика, вие едни обикновени дупутатчета, сте нелигитимни, неприемливи за хората.

    10:29 03.12.2025

  • 88 Киро

    0 0 Отговор
    Не го те броя вече.

    10:29 03.12.2025

  • 89 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Велик българин.

    10:29 03.12.2025

  • 90 Нещастници

    3 0 Отговор
    и защо капиталови разходи, а не заема по СЕЙФ за 3.2 млрд евро, диреч 6.4 млрд лева за оръжие от сащ? отрежете военните разходи, субсидиите заради украинския внос, помощта за крайна ..... амвриканските реактори на тройна цена....

    10:30 03.12.2025

  • 91 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Бойко пак ще вкара гол в последната секунда.

    10:31 03.12.2025

  • 92 Герберастки Наглец!

    4 0 Отговор
    Мутра, крадец, лъжец, демагог, пpocтak и страхливец!

    10:34 03.12.2025

  • 93 НЕ НЕ НЕ НЯМА

    1 0 Отговор
    УПРАВИЯ ТОЗИ ЧОВЕК. ХОРАТА И ТО МЛАДИ УМНИ БЪЛГАРИ МУ КАЗВАТ ВЪН ОСТАВКА А ТОЙ СЕ СНИШАВА ТУПА ТОПКАТА И ХВАЛИ ТЕЗИ КОИТО МУ КАЗВАТ ХОДИ СИ И ПОЛИС СЛЕДСТВИЕ ПРОКУРАТУРА ДА ВЛЕЗНАТ У ЗАЙЧАРНИКА . НАРОДА КАЗВА ХОДИ СИ МАФИЯ МУТРА СИ ТОЙ ИМ СЕ МАЗНИ. НАГЪЛ ПО НАГЪЛ НАЙ НАГЪЛ.

    10:36 03.12.2025

  • 94 КЪВ БЮДЖЕТ БЕ

    3 0 Отговор
    ХОРАТА ВИ ИСКАТ ПО ЗАТВОРИТЕ С ВАШЕТО КРАДЕНЕ И АРОГАНТНО ПОВЕДЕНИЕ.УНИЖЕНИЕТО НА ХОРАТА ПРЕЗ ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ,КОЕТО МАЛГАФАРИ КАЗА ::

    БОЙКО БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯ ПРЕМИЕР ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

    ВСИЧКИТЕ ПИАРЧЕТА ПЛАТЕНИ ПРОДАЖНИЦИИ

    10:36 03.12.2025

  • 96 Някой

    2 0 Отговор
    Бългърите помншм по една седмица. Помните ли срещу кой бяха протестите през 2020 г.?

    Няма да се учудя, ако другата седмица Борисов каже, че протеста е бил в негова подкрепа и в подкрепа на ГЕП бюджета 2026.. И ще му повЕрват 70% от българите, защото помнят по една седмица. А след няколко месеца ще актуализира новия бюджет и пак ще раздаде бонуси на милиционерите и ГЕП върхушката за добре НЕСВЪРШЕНА РАБОТА.

    Генерация Z добре имат енергия, но нямат опит, нямат знания, по-старите генерации ЗЛОДЕИ още са още тук. Това не о първия протест, който Борисов се опитва да яхне и до сега му се получава винаги някакси успява да сложи своя марионетка начело на протестите. Например Слави Трифонов, Росица Кирова от Видин, Атанас Зафиров от БСП ...

    10:39 03.12.2025

  • 97 Имаш, има

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Чичак":

    кой да му се върже, един куп малоумни овце от порода българска тъпоглава все още "пасат" от бустанът му с тикви !

    10:40 03.12.2025

  • 98 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Изключително мъдър и гъвкав политик.

    10:41 03.12.2025

  • 99 Анализ

    1 0 Отговор
    И без вашата партия щеше да се направи. Вие реализирахте всъщност планираното при Станишев. Ядохме и постна пица. Разби МВР и армията. Точно по вашето управление е най голямото раздуване после рязане и замеряне с пачки. Вече изход нямаопростачихте всичко. 3 пъти подава оставка без нужда и 5 пъти кризи

    10:41 03.12.2025

  • 100 ИМАЛ 100 РАЗГОВОРА

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИТЕ С ПЕЕЕВСКИ 102 РАЗГОВОРАА
    ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ
    КО ШЪ ПРАЙМ ШЕФЕ???

    10:41 03.12.2025

  • 101 Тома

    1 0 Отговор
    Най после излезе каратиста с колан прани гащи.Вчера беше по нисък от тревата

    10:43 03.12.2025

  • 104 Триете ли

    0 0 Отговор
    10:45 03.12.2025

