Пеевски: Власт се взима или дава на избори. Къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам?

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти за протестите срещу бюджета.

Той призова хората да не сеят етническа омраза. "Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", призова Пеевски, цитиран от dariknews.bg

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски.

Той бе запитан ще има ли избори. "Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме. Щом бюджетът е добър за хората - ще бъде подкрепен от нас", каза още той.

"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", обясни Пеевски и допълни, че "няма да бъде част от олигархията".

Той бе запитан защо Атанас Зафиров е бил в кабинета му. "Защо да не бъде, говорихме социални придобивки за хората, говоря с всички", каза Пеевски.