Пеевски: Власт се взима или дава на избори. Къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам?

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти за протестите срещу бюджета.
Той призова хората да не сеят етническа омраза. "Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", призова Пеевски, цитиран от dariknews.bg
"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски.
Той бе запитан ще има ли избори. "Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме. Щом бюджетът е добър за хората - ще бъде подкрепен от нас", каза още той.
"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", обясни Пеевски и допълни, че "няма да бъде част от олигархията".
Той бе запитан защо Атанас Зафиров е бил в кабинета му. "Защо да не бъде, говорихме социални придобивки за хората, говоря с всички", каза Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кратун
10:15 03.12.2025
3 Кюлчетар
10:15 03.12.2025
4 ДС милиционер
10:15 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 991
10:16 03.12.2025
8 Делян
А изборите ги решавам аз!
Коментиран от #38
10:16 03.12.2025
9 Питам:
10:16 03.12.2025
10 Шуши
10:17 03.12.2025
11 Бендида
10:17 03.12.2025
12 Бошибозука на Прасето
10:17 03.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иво
10:17 03.12.2025
15 Ако им е омръзнало да ги лъжат?
Коментиран от #45
10:17 03.12.2025
16 Свинята
Пребледнял, изнервен, агресивен.
Прасунгел, къде видя и чу някой да обижда турците, помаците?
Незо ти шуми в главата и това са руските упражнения!
10:17 03.12.2025
17 АГАТ а Кристи
10:17 03.12.2025
18 Кафе
10:18 03.12.2025
19 Ще ви изметем
Боклуци!
10:18 03.12.2025
20 Бай Иван
Коментиран от #37
10:18 03.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пеевски
10:19 03.12.2025
23 кокори обикаляше а кико с 130 в черно
10:19 03.12.2025
24 гост
10:19 03.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Консенсус
10:20 03.12.2025
27 ПО НАВРЕМЕ
10:20 03.12.2025
28 Нали това иска народа-легиримност
10:22 03.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
....ДА ИЗЧЕЗВАШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
10:22 03.12.2025
31 РЕАЛИСТ
Коментиран от #44
10:22 03.12.2025
32 НАГЪЛ пеевски
10:22 03.12.2025
33 между другото
10:23 03.12.2025
34 пеески е войнолюбец
10:23 03.12.2025
35 ТИГО
10:23 03.12.2025
36 ОСВЕН ТОВА
10:24 03.12.2025
37 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #20 от "Бай Иван":ПО-СКОРО НА САПУН....,
ЧЕ МНОГО МАС ИМА....
10:24 03.12.2025
38 Така че, винаги сте
До коментар #8 от "Делян":Преиб Ани ,
Коментиран от #53
10:25 03.12.2025
39 1111
10:26 03.12.2025
40 ккк
10:26 03.12.2025
41 истината
10:27 03.12.2025
42 Ъхъ
10:28 03.12.2025
43 фоикес
10:28 03.12.2025
44 Жалко че само налита
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":А не го размаза тоя психопат!
Коментиран от #52
10:29 03.12.2025
45 мда
До коментар #15 от "Ако им е омръзнало да ги лъжат?":За което е виновен Доган!
10:30 03.12.2025
46 КАбакрадев
10:30 03.12.2025
47 Власт се взима
ви изгони
органите ви разследват
и ако сте виновни в затвора
и откраднатите пари обратно в продънената хазна
10:30 03.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 КАбакрадев
10:32 03.12.2025
50 Софиянец
ШИШИ се мисли, че е собственик на Р България и като такъв се държи и говори.
10:35 03.12.2025
51 Шиши
Коментиран от #55
10:37 03.12.2025
52 ТИГО
До коментар #44 от "Жалко че само налита":Охраната държи Мирчев на вратата а Мис Пиги крещеше от вътре 5 човека го пазят в този момент поне толкова преброих на видото ! Тия не разбират от друго ! Като шкембе у тараба ! Само млатене .
10:37 03.12.2025
53 Аха!
До коментар #38 от "Така че, винаги сте":Когато излизаш и пищиш, ЧЕ ТЕ МРАЗЯТ, СПОМНИ си КАКВО ПОСТВАШЕ ПО ФОРУМИТЕ!
10:37 03.12.2025
54 Тома
10:39 03.12.2025
55 Забрави ли?
До коментар #51 от "Шиши":Купуването и продаването на гласове е престъпление!
10:39 03.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ООрана държава
10:41 03.12.2025
58 Румен
10:46 03.12.2025