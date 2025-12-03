Новини
Пеевски: Власт се взима или дава на избори. Къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам?

3 Декември, 2025 10:13 1 295 58

  • делян пеевски-
  • власт-
  • избори-
  • ивайло мирчев-
  • подписване

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели", коментира още лидерът на "ДПС- Ново начало"

Пеевски: Власт се взима или дава на избори. Къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти за протестите срещу бюджета.

Той призова хората да не сеят етническа омраза. "Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", призова Пеевски, цитиран от dariknews.bg

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски.

Той бе запитан ще има ли избори. "Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме. Щом бюджетът е добър за хората - ще бъде подкрепен от нас", каза още той.

"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", обясни Пеевски и допълни, че "няма да бъде част от олигархията".

Той бе запитан защо Атанас Зафиров е бил в кабинета му. "Защо да не бъде, говорихме социални придобивки за хората, говоря с всички", каза Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кратун

    24 0 Отговор
    отвр ат крие с ека то ми шка

    10:15 03.12.2025

  • 3 Кюлчетар

    50 3 Отговор
    Пак излизаме срещу пеевски и мутрата борисов. Това е спасението

    10:15 03.12.2025

  • 4 ДС милиционер

    8 28 Отговор
    Ние твърдо стоим зад Пеевски!

    10:15 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 991

    52 0 Отговор
    Най-наглото същество в България!

    10:16 03.12.2025

  • 8 Делян

    32 2 Отговор
    Пеевски: Власт се взима или дава на избори.
    А изборите ги решавам аз!

    Коментиран от #38

    10:16 03.12.2025

  • 9 Питам:

    34 0 Отговор
    Пеевски, ти чел ли си "Фермата" на Джордж Оруел или си излязъл от нея? Препоръчвам на аудиторията да я прочете - само 100 странички, малък формат!

    10:16 03.12.2025

  • 10 Шуши

    19 2 Отговор
    Ми ай да ги направим изборите и РР ще ви разкара малко

    10:17 03.12.2025

  • 11 Бендида

    47 0 Отговор
    Когато Пеевски говори за ,,делене на хората", защо не казва....братя българи? Всички изброени от него - помаци, роми, турци, по конституция са българи. Няма мои и твои избиратели, има .....избиратели, български граждани.

    10:17 03.12.2025

  • 12 Бошибозука на Прасето

    22 0 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    10:17 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иво

    33 0 Отговор
    Говорили за социални придобивки за хората:) толкова нагло и комично! За кои хора?! За ,,твоите ,,ли? Загрижил се Шиши за народа

    10:17 03.12.2025

  • 15 Ако им е омръзнало да ги лъжат?

    19 1 Отговор
    Пеевски се прави на Доган!

    Коментиран от #45

    10:17 03.12.2025

  • 16 Свинята

    39 0 Отговор
    Яко настъпи мотиката!
    Пребледнял, изнервен, агресивен.
    Прасунгел, къде видя и чу някой да обижда турците, помаците?
    Незо ти шуми в главата и това са руските упражнения!

    10:17 03.12.2025

  • 17 АГАТ а Кристи

    25 0 Отговор
    За този единствената дума е сFиня !

    10:17 03.12.2025

  • 18 Кафе

    28 0 Отговор
    Тоя провокира етническия мир, народа трябва с камъни да го подгони

    10:18 03.12.2025

  • 19 Ще ви изметем

    21 0 Отговор
    следващият път!
    Боклуци!

    10:18 03.12.2025

  • 20 Бай Иван

    18 0 Отговор
    На салам, дойде ти времето!

    Коментиран от #37

    10:18 03.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пеевски

    25 0 Отговор
    твоите хора роби ли са? Всички знаем, че са неграмотни, лъжливи и крадливи. Не говоря за турците, а за тъй наречените роми. Турците са трудолюбиви и почтени хора. Те отдавна спряха да гласуват за ДПС. Вижда се, че отдавна купувате изборите и кметовете. Дори цели секции купувате.

    10:19 03.12.2025

  • 23 кокори обикаляше а кико с 130 в черно

    0 15 Отговор
    и с мегафон ломеше центара за 120 хиляди лева . 60 000 евро щети . 70 арестувани и 50 набити и избягали . и кико се скри . не отиде до районното да проси да освободят чернодрешковците хулигани . пеески да докара с автобуси митингяри помаци . без черни дрехи . да дадат отпор на натискането и флашките на дебе . да се натискат и митингуват .

    10:19 03.12.2025

  • 24 гост

    21 0 Отговор
    Боко и Шиши яко са се запътили след истински народен съд към хотел"ПАНДИЗ ПАЛАС"! А 2 дни къде бяхте бе питони с миши сърца?

    10:19 03.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Консенсус

    15 0 Отговор
    Ма нея етническа омраза ,бее Прасунгер? Българите не искат да им мирише на свински екскременти и това е национален консенсус.

    10:20 03.12.2025

  • 27 ПО НАВРЕМЕ

    11 0 Отговор
    САРАФ ВАДИ ПАПКИТЕ ЧЕ ФАЛКОНЪТ ЩЕ ЛЕТИ ЗА ДУБАЙ

    10:20 03.12.2025

  • 28 Нали това иска народа-легиримност

    9 0 Отговор
    Нищо не се разбира от това говорене. Някаква конкуренция се наблюдава на лъжите на Борисов, само, че тук са по опашати. Ами нали това искат хората, избори, за да определят легитимно властта в държавата. Видяха се последните години на пряко управление на Пеевски. Да се види дали няма по добро за хората и за държавата и това е идеята и целта на Обществото ни, нашия български народ.

    10:22 03.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 0 Отговор
    АМА ТИ МАЙ НЕ РАЗБИРАШ КАКВО ТИ КАЗВАТ ХОРАТА...!?
    ....ДА ИЗЧЕЗВАШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    10:22 03.12.2025

  • 31 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор
    Пуснете видеото, как Мирчев налита на бой на Пеевски. Не ни баламосвате с глупости. Блиц не ги е страх, като вас и го пуснаха.

    Коментиран от #44

    10:22 03.12.2025

  • 32 НАГЪЛ пеевски

    11 0 Отговор
    Свинската му наглост е безкрайна!

    10:22 03.12.2025

  • 33 между другото

    5 0 Отговор
    Манипулациите на изборните протоколи не уважават избирателите на другите!

    10:23 03.12.2025

  • 34 пеески е войнолюбец

    4 1 Отговор
    докара войната до софето . аляяяя акбаааааа помаци и помакини ще крякат . не знаят бегейски . бойчо е неразбрал и не е обмислил 2 хода напред . повтаря сценария на вучич .

    10:23 03.12.2025

  • 35 ТИГО

    6 0 Отговор
    САМО натиск ,нищо друго !Никва аванта на Мис Пиги и Буда !Няма време да си правят експерименти на наш гръб ! Тези НЕ СА извадката на хората и за това да си ходят кеф ти с тупалки кеф ти с бухалки !

    10:23 03.12.2025

  • 36 ОСВЕН ТОВА

    8 0 Отговор
    На протеста нямаше и намек за етническа омраза!

    10:24 03.12.2025

  • 37 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Иван":

    ПО-СКОРО НА САПУН....,
    ЧЕ МНОГО МАС ИМА....

    10:24 03.12.2025

  • 38 Така че, винаги сте

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Делян":

    Преиб Ани ,

    Коментиран от #53

    10:25 03.12.2025

  • 39 1111

    7 0 Отговор
    Патериците на сглобката трябва да се оттеглят от това шизофренно управление, защото потъват със сглобката!

    10:26 03.12.2025

  • 40 ккк

    7 0 Отговор
    не те искаме , за кои хора работиш за тези дето нищо не правят , ние работим и си изкарваме не искаме нито теб нито жалкия ти електорат - знаем какви са

    10:26 03.12.2025

  • 41 истината

    4 0 Отговор
    Със сила, наглост и арогантност уважение не се печели! Но това мутрите явно не го знаят!

    10:27 03.12.2025

  • 42 Ъхъ

    6 0 Отговор
    Свинчуага не е разбрал, че уважение се печели, а не се купува!

    10:28 03.12.2025

  • 43 фоикес

    5 0 Отговор
    КПК, кога ще го арестува тоя??? Лети със частния си самолет Фалкон до Дубай където със подставени лица си е накупил имати??? Кога ще бъде арестуван със ГЕРБ разбойника с евро и злато??? Кога ще бъде арестуван Роско -Водопада??? Какво всички служби на мафията със жандармерията си окупират с. Неофит Рилски и арестуват Ивелин Михайлов и Величие дето нямат 1 ден и 1 лев от държавата??? Кога мафията дето ограби България, ще бъде арестувана и изправена на съд??? Какво арестувате хора дето не са взели и 1 лев от държавата??? До кога??? Слава на Господ Иисус Христос лъжите ви не минават. До кога и заплати ще плащаме по 20 хиляди лева на разбойници.

    10:28 03.12.2025

  • 44 Жалко че само налита

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    А не го размаза тоя психопат!

    Коментиран от #52

    10:29 03.12.2025

  • 45 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако им е омръзнало да ги лъжат?":

    За което е виновен Доган!

    10:30 03.12.2025

  • 46 КАбакрадев

    1 3 Отговор
    нАШАТА ОБ..ЩИНА,кАРЛОВСКАТА,заставаме твърдо зад новият спасител Де..лян,босът на босо...вете.

    10:30 03.12.2025

  • 47 Власт се взима

    7 0 Отговор
    като народа се надигне пак
    ви изгони
    органите ви разследват
    и ако сте виновни в затвора
    и откраднатите пари обратно в продънената хазна

    10:30 03.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 КАбакрадев

    2 2 Отговор
    Де...лян Първи ,вече ми напълни смет...ката с много милио..ни....да е жив и здрав.

    10:32 03.12.2025

  • 50 Софиянец

    2 0 Отговор
    ШИШИ Пеевски е с помашко потекло тези тип хора са най опасните за държавата и народа.
    ШИШИ се мисли, че е собственик на Р България и като такъв се държи и говори.

    10:35 03.12.2025

  • 51 Шиши

    0 1 Отговор
    Власт се купува на избори!

    Коментиран от #55

    10:37 03.12.2025

  • 52 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Жалко че само налита":

    Охраната държи Мирчев на вратата а Мис Пиги крещеше от вътре 5 човека го пазят в този момент поне толкова преброих на видото ! Тия не разбират от друго ! Като шкембе у тараба ! Само млатене .

    10:37 03.12.2025

  • 53 Аха!

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така че, винаги сте":

    Когато излизаш и пищиш, ЧЕ ТЕ МРАЗЯТ, СПОМНИ си КАКВО ПОСТВАШЕ ПО ФОРУМИТЕ!

    10:37 03.12.2025

  • 54 Тома

    0 0 Отговор
    Днес вече мамута и тиквата набраха смелост и започнаха да се изхождат с редки.Докато не се очистят тези двама мафиоти няма да има щтастие за народа

    10:39 03.12.2025

  • 55 Забрави ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Шиши":

    Купуването и продаването на гласове е престъпление!

    10:39 03.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Господин шиши, след като твърдиш че Радев и ППДБ били употребили младите от протеста, ти защо не излезнахте при младите на улицата да ги подкрепиш?

    10:41 03.12.2025

  • 58 Румен

    0 0 Отговор
    Точим ножовете. 25 идва

    10:46 03.12.2025

