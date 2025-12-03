Татяна Дончева: На избори трябва да се отиде към пролетта. От недоволството на обществото ще спечели ПП-ДБ

"Управляващите непрекъснато натискат педала на нахалството. От есента това придоби безобразни размери".
Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.
"Като са решили да приключват влизането ни в еврозоната, би трябвало да се съсредоточат в това и да се откажат за няколко месеца от това да откраднат още нещо, още много и много. Само че те нямат такова мислене. Те са напуснати от инстинкт за самосъхранение, нямат страх, че някой може да ги бутне. Причината за това не е само, че те пребивават във високите слоеве на атмосферата и вече мозъкът им е сериозно разреден с празни триъгълници. От няколко години отчетливо се забелязва на терена на политическия анализ, че голямата част от появяващите се по медиите хора са "капарирани" от ГЕРБ и Делян Пеевски. Нормалният човек, който не знае кой на кого е и кой му плаща, му е много трудно да се ориентира какво е реалното положение на нещата. Когато обаче нахалството прехвърли границата, то става непоносимо и хората спират да се интересуват и спират да слушат", коментира Дончева в интервю за предаването "Преди всички".
Според нея хората вече очевидно не издържат.
"Имам съмнение, че агитките, които потрошиха клуба на ГЕРБ и замеряха централата на Пеевски, даже Пеевски да им плаща, го мразят. Това е състояние, когато народът не може да бъде държан в някакви коловози, които някакви политици намират за разумни", категорична бе Татяна Дончева.
По думите ѝ все пак от недоволството на обществото ще спечели ПП-ДБ.
"Смятам, че количеството хора, които излязоха, обстоятелството, че за първи път от 1996 г. виждам хора в провинцията, които излизат, и то в градове, които се считат за невъзможни за организиране на някакво политическо мероприятие - хората излизат, очевидно набрали много. Обстоятелството, че бизнесът също се включи, също е доказателство в тази насока".
"Въпросът е кога му е времето, как да се стигне до времето и какво да се направи за участие на нови формации. Какво ще остане от сегашното управляващо мнозинство - смятам, че едната част ще си отекат в канала", изказа мнението си лидерът на "Движение 21".
Полицаите стояха пред сградата на Пеевски, но не и пред клуба на ГЕРБ, отбеляза още тя. Според нея в подбора и подготовката на полицията има много сериозни пропуски. По думите ѝ това е резултат от дългогодишна селекция. Това трябва да бъде много спешно коригирано, очевидно не от сегашните хора, смята Татяна Дончева.
Според нея трябва да се отиде на избори към пролетта:
"Това е въпрос на договаряне. Само че аз не виждам в сегашния парламент хора, които могат да седнат да говорят, както можеше да се говори през 90-те години - няма такива хора, няма такива политици, няма такъв капацитет и няма такава мисъл, всичко е емоция".
Ще трябва да се правят други комбинации, отбеляза тя и обясни:
"Не харесвам импровизирани комбинации. Хората, формациите не се познават достатъчно, нямат достатъчно доверие, нямат достатъчно избистрена физиономия, а това е голям риск. Но ненавистта е толкова голяма, че ще трябва да се рискува".
"Ситуацията в политическия живот е толкова объркана, размазана, без липса на всякакъв политически капацитет, че няма как да компенсирате за месец - два такъв проблем", подчерта още Дончева.
1 Дончева и ТЯ ОТ СТАРОТО КОТИЛО
11:38 03.12.2025
2 Дориана
11:38 03.12.2025
3 пешо
11:40 03.12.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Атанасов - в съдебната система при комунизма....без да си комунист не става..
Мирчев - син на номенклатурчик комунист
Предлагат на избори също такива..
Терзиев в София - с потекло от ДС
Коцев във Варна също с потекло от комунисти свързани с ДС, които притежават половин Варна....и т.н
Каква промяна очаквате от подобни ?
11:42 03.12.2025
5 Тая баба Яга
11:43 03.12.2025
6 Кел файда са избори пролетта, Дончева
2:1 и като хвръкне инфлацията още повече
и като остава храната най-скъпа в България
понеже всичко е от внос (по доклад на ЕК)
обедняването ни е в кърпа вързано -
виж другите еврозонаджии какво преживяха и преживяват
с разпродадени активи на държавите и народите.
КАКВА ФАЙДА, ЧЕ ТОВА АНТИ БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
ЩЕ ПАДНЕ И ЩЕ ИМА НОВИ ИЗБОРИ?
Ама на вас кво ви пука - вие сте във властта
и какво значение има Свободата и Независимостта на България.
Защо не ви пука за символа на българщината -
Българският Лев важен за бъдещето на българските деца
и поколения напред, а не зависими наведени жители!
Дончева, Дончева, бъдещето на България не ти е приоритет,
жалко за идеологията на социализма - за благото на хората!
И не - няма да спечелят кой знае колко ППДБ
защото не са припознати като единствени организатори.
11:44 03.12.2025
7 Абе да бе
11:46 03.12.2025
8 чичо Гошо
11:46 03.12.2025
9 Пич
11:47 03.12.2025
10 Ехаааа
11:47 03.12.2025
14 Нешка
11:58 03.12.2025
15 Кажете най-накрая
Много говорите, но най-важното премълчавате.
12:10 03.12.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ СЪЩИТЕ ,КОИТО ОТ ГОДИНИ СА СЕ ДОКОПАЛИ ДО ВЛАСТА И МИСЛЯТ САМО ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗАД,, НИЦИ.
ОСТАВКА!
12:12 03.12.2025