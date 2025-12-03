Новини
България »
Цветанов: Днес Борисов трябва да обясни защо през 2017 г. се договори с ДПС зад гърба на партията си

Цветанов: Днес Борисов трябва да обясни защо през 2017 г. се договори с ДПС зад гърба на партията си

3 Декември, 2025 11:50 1 276 31

  • цветан цветанов-
  • бойко борисов-
  • пп герб-
  • герб

Борисов ще жертва всички – за собственото си оцеляване, смята Цветанов

Цветанов: Днес Борисов трябва да обясни защо през 2017 г. се договори с ДПС зад гърба на партията си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Като бивш учредител и първи председател на ПП ГЕРБ днес споделям истината и болката за това, което Бойко Борисов причини на партията през последните години. Така започва разказът във фейсбук профила на един от основателите на ПП ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов. Ето какво казва той:

На 3 декември 2006 г. в зала 1 на НДК 3478 души от цяла България поставихме началото на ГЕРБ. Бях избран за първи председател, защото тогава законът не позволяваше на Борисов – като действащ кмет на София – да заеме партийна ръководна позиция.

Минута преди това той каза пред делегатите:

„Ако някога тази партия се омаскари като останалите, лично аз ще обявя края ѝ.“

Това беше духът на онзи ден – дух на надежда, почтеност и категорично разграничаване от модела на тройната коалиция БСП–НДСВ–ДПС.

ГЕРБ се роди като народна партия – срещу организираната престъпност и корупцията, за съдебни реформи, за европейски ценности, за семейство, възпитание и ред. Това беше записано в програмата и ясно заявено от трибуната в НДК.

Още от първия ден имаше един основен ангажимент:

ГЕРБ няма да повтори грешките и корупционните модели на старите партии.

2006–2009: Изграждането

Като председател до изборите през 2009 г. изграждах партията в тежки условия – без парламентарно представителство и участие във властта. Работехме ежедневно на терен, лице в лице с хората. Посетих по няколко пъти всяко населено място.

Допускахме грешки, но имахме смелост да ги признаем. Това увеличаваше доверието и доказваше, че сме различни.

Представяхме политики заедно с европейски и български експерти от фондация „Ханс Зайдел“, месеци преди изборите през 2009 г. – нещо невиждано за нова партия.

Имаше кауза. Имаше енергия. Имаше справедливост.

В първите парламентарни избори през 2009 г. ГЕРБ получи доверието на над 1 600 000 българи.

До 2019 г. на всеки парламентарен вот ни подкрепяха над 1 100 000 избиратели.

ГЕРБ беше щит срещу натиск и зависимости – особено в чувствителните райони, където хората имаха нужда от сигурност.

През 2013–2014 г. бяхме подложени на репресии от кабинета „Орешарски“, подкрепян от БСП, ДПС и „Атака“.

Тогава казвахме ясно: „Никога с БСП и ДПС.“

Днес Борисов трябва да обясни публично защо през 2017 г. се договори с ДПС за споделяне на управление – зад гърба на собствената си партия и на коалиционните ни партньори.

През 2018 г. станаха ясни списъците с обещани кадри и ангажименти, включително в смесените райони. Когато отказах да ги изпълня и се противопоставих на министър Порожанов, той беше освободен. Но парламентарната група и структурите останаха единни, защото не ги предадох.

Помня и случая с Ягодинската пещера – настояването на ДПС да бъде прехвърлена от БТС към община Борино. Това щеше да отвори корупционен модел. Дадох гласност и спряхме процедурата, одобрена със съгласието на Борисов и подкрепена от министър Кралев и министър Нанков.

Това беше предателство към нашите членове и симпатизанти.

Същото важи и за отношението към успешните кметове – ценени само преди избори, а след това заплашвани, че при слаб резултат „ще имат проблеми“.

След 2020 г.: ГЕРБ вече не е същата партия

Истината е една:

След 2020 г. ГЕРБ вече не е партията, която учредихме.

Много достойни хора си тръгнаха:

д-р Даниела Дариткова, Николай Коцев, Огнян Ценков, Джема Грозданова, Мустафа Таир, Венци Манов, д-р Галя Милева, Владислав Николов, Кирил Котев, Георги Икономов, Мариян Костадинов, Семир Абумелих, Доброслав Димитров, Шукри Халилов, Корнелия Маринова и много други.

Те напуснаха, защото бяха предадени и изтласкани.

На тяхно място се настаниха конформисти без принос, които днес превръщат ГЕРБ в обслужващ персонал – за себе си и за статуквото, в което ДПС и БСП държат ключовите позиции.

Днешните лица на ГЕРБ – Деница Сачева, Даниел Митов, Тома Биков, Георги Харизанов, Рая Назарян, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Любен Дилов-син, Мирослав Боршош и други – някога бяха срещу партията, но днес определят посоката ѝ, движени от конформизъм и стремеж към власт.

Начинът, по който се управлява партията, я отдалечи от обещанията от 2006 г.

Учредители и членове – настоящи и бивши – вече търсят алтернатива.

Партия, градена от достойни хора, беше превърната в една от най-мразените.

Борисов ще жертва всички – за собственото си оцеляване.

Времето е разделно!

На тази годишнина трябва да кажем ясно истината:

Борисов предаде идеалите и ценностите от учредителната декларация от 2006 г.

И днес повече от всякога е нужна политическа отговорност.

Ако преодолеете страха и бъдете честни към себе си и към хората около вас, трябва да поискате оставката на Борисов като председател, ако искате ГЕРБ да бъде съхранена и отново приемлива за демократичната общност.

Защото самият той каза на 3 декември 2006 г.:

„Ако някога тази партия се омаскари като останалите, лично аз ще обявя края ѝ.“

Но път има – за свободните хора в партията, които търсят алтернатива.

Зависимите ще служат на статуквото и ще наричат това „ново начало“.

Други – свободните, демократичните, почтените членове и симпатизанти – могат да останат верни на идеалите от 2006 г., като се присъединят към едно разумно и отговорно обединение на демократичната общност.

България има нужда от широко демократично обединение.

Видяхме докъде води управлението на Борисов и постепенното поглъщане на ГЕРБ от ДПС - ново начало.

С болка, но и с уважение към всички, с които създавахме нещо добро, ви поздравявам с годишнината.

От вас зависи промяната в ГЕРБ – не от тези, които харчат вашия авторитет и ви превръщат в средство за своето оцеляване.

Времето е разделно.

И всеки трябва да избере на коя страна на историята застава.

Бъдещето е в нашите деца!

България над всичко!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 6 Отговор
    2017 год Цецоу имаше само 4 апартамента.

    Коментиран от #4, #11

    11:51 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тиквата

    18 0 Отговор
    никога не лъже утре ще каже, че не познава ЦВ.ЦВ. и доганя.

    11:55 03.12.2025

  • 4 Абе да бе

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ама с асансьори в хола.

    11:55 03.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 1 Отговор
    За.що ДН.ЕС🤔❗
    За.щото ве.че раз.брахте, че Бу.ци е за.ложен като ло.ена то.пка на дуз.пата ли 🤔❗

    11:55 03.12.2025

  • 6 Пуфи

    7 0 Отговор
    Милиционера газ пика че не е взел процент и всичко у чекмеджето в Банкя

    11:56 03.12.2025

  • 7 Кирил

    8 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца. Не ,че някой може да стъпи на тиквата на острова, но и Цв Цв построи страхотно имение на брега на бяло море.

    11:57 03.12.2025

  • 8 Тоя

    9 0 Отговор
    трябва да влезе в затвора и не само за апартамента от няколко стотин квадратни метра и с вътрешен асансьор , а и за много други криминални престъпления !

    11:58 03.12.2025

  • 9 РазчувствувАх се

    4 0 Отговор
    Не пишете на пиЯно, ще съжалявате!

    11:58 03.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нямаше Мата Хари, пачки и кюлчета...

    12:00 03.12.2025

  • 12 ИСТОРИК

    10 1 Отговор
    Точно Борисов вкара мафията в държавата , и я направи законна чрез партията - ГРАБ !!

    Коментиран от #15

    12:00 03.12.2025

  • 13 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 0 Отговор
    Бацо обяснява само за мачлетата😉

    12:01 03.12.2025

  • 14 Прав е бившия вицепремиер

    7 1 Отговор
    И министър на МВР Цветанов! Борисов отдавна е васал на Пеевски. Днес Ивайло Мирчев удари шамар на пеевски с думите " изчезвай веднага от България, видя народа иска да те довърши". Намесиха се НСО и Мирчев се обърна към тях " Защо го пазите бе този бokлyк ,150 хиляди Българи поискаха да бъде арестуван,и вие ще понесете отговорност"

    12:01 03.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТОРИК":

    И преди БорисОF в държавата имаше мафия,
    при БорисоF мафията се сдоби с държава‼️

    12:03 03.12.2025

  • 16 Напълно точен

    4 1 Отговор
    Е бившия зам.председател на ГЕРБ,бивш началник на предизборния щаб на ГЕРБ и бивш вицепремиер че боко е изправен до стената и ще жертва всички за да оцелее и остане жив

    12:04 03.12.2025

  • 17 Професор

    4 2 Отговор
    Само ГЕРБ да живее Генерал Борисов!

    Коментиран от #30

    12:05 03.12.2025

  • 18 коко

    5 0 Отговор
    И този червей изпълзя от тоалетната...

    12:06 03.12.2025

  • 19 коко- боко

    5 0 Отговор
    Храни Цецо да те лае!

    12:07 03.12.2025

  • 20 Хмм

    4 0 Отговор
    говори за морал човек, който стана известен с асансьора си, както сегашният с водопада, експерта по делото му бе намерен обесен на детска плошадка, каза знаменитото "никой не може да ме накаже" следразкритията по асансьора и отлетя за САЩ, върна се и подаде оставка, на американците не им трябват да си внасят корумпирани чужденци, затова е изаконът Магнитски, за корумпираните страната е затворена

    12:07 03.12.2025

  • 21 Петър

    1 0 Отговор
    Такааа....Да си спомним тогава!Имотният скандал с апартаментите на Цв. Цветанов. Тръгнаха от инфото по радио Св. Европа .Излезе инфо,че лично Б. Борисов е дал информация за имотите на своя заместник,защото се опасявал да не му вземе мястото и партията.Но както се казва скритото става явно...все някога и ето го резултата.

    12:09 03.12.2025

  • 22 силоко

    1 0 Отговор
    Те от мафията това са намислили. Всички са накупени като животни, и всичките са артистите на ГЕРБ и ДПС. Гласуваш за ПП и ДБ, получаваш в името на "майка България" и ГЕРБ и Шишко като бонус. Гласуваш за Възраждане, получаваш ГЕРБ като Дядо коледа- бонус. Гласуваш за Меч и получаваш ДПС-Шико дето е купил Плевенския циганин Руди - Скеча със Просташки и милиционера Радуло. Мафията винаги играе на сигурно. Наско с големия фритюрник от БСП е купен от Шишко със цялата си кукерска трупа. Само Величие им сипва на всичките и те ги арестуваха и атакуваха с. Неофит Рилски с жандармерия и мисирки. Балшой театър. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин вижда какво се случва. 2-те свини цяла България ограбват и манипулират вече 36г.

    12:09 03.12.2025

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Около и шестоапартаментника се появи, иска още апартаменти.....

    12:10 03.12.2025

  • 24 Вие си го избрахте

    3 0 Отговор
    БМБ да обясни първо как от гьол и недфективен за 7 млрд лева Белене тогава, сега стана изгоден за 40 млрд лева НАЙ МАЛКО! защо ЮП е по лош от турски? явно е по изгодно да купваш от магазина вместо от производителя.....

    12:11 03.12.2025

  • 25 Инспектор коко

    3 0 Отговор
    Този Цецо какво работи че има толкова апартаменти,аз съм работил 45 години и не мога да купя дори един. Жалко че не съм станал физкултурник.А може би тайната се крие в шкафчета и тъщата която поставя там пари...???

    12:12 03.12.2025

  • 26 гост

    1 0 Отговор
    Тиква е идиотът на България!

    12:14 03.12.2025

  • 27 разбор

    0 0 Отговор
    И как стана така,че от пазач на Живков направи партия?Как стават тези неща,че ми стана интересно.Действителна за човек с прочетена една книжка е уникална кариера.За толкова години между елита така и не се научи на книжовен български език да се изказва,а мучи като добитък.Кой го отгледа и все още го държи на власт.

    12:16 03.12.2025

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ПРИМАТ СЕ ДОГОВАРЯ С ВСЕКИ,ОТ КОГОТО ЩЕ ИЗВЛЕЧЕ ПОЛЗА ЗА ЧЕКМЕДЖЕТО.

    12:16 03.12.2025

  • 29 Абе

    1 0 Отговор
    Работещите на трисменен работен режим ако са направили 35 год стаж на смени и са поне на 60 години да се пенсионират ,която партия предложи това аз ще гласувам за тях

    12:17 03.12.2025

  • 30 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Професор":

    Какъв генерал ,какъв професор -бе ти си за лудницата бе!

    12:17 03.12.2025

  • 31 Новак

    0 0 Отговор
    "Бъдещето е в нашите деца!"
    Да, вие осигурихте бъдещето на децата си!

    12:18 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове