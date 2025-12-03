Новини
От Нова година риболовният билет вместо 25 лева става 25,57 евро

3 Декември, 2025 12:38 1 861 44

  • рибар-
  • риболовен билет-
  • иара-
  • повишение-
  • риба-
  • шаран

Решението е на ИАРА. Агенцията повишава и другите си такси

От Нова година риболовният билет вместо 25 лева става 25,57 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През 2026 г. билетът за любителски риболов за една година ще струва 50 лева (25,57 евро) , а не 25 лева.

Това разкри за БТА директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев. По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията.

Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление, допълни директорът на ИАРА.

По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години, допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.

Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети. „В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс“, коментира Георгиев. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.

Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен, посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал. Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.


Оценка 2.7 от 12 гласа.
Оценка 2.7 от 12 гласа.
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    59 0 Отговор
    АМА НАЛИ НИЩО НЯМАШЕ ДА ПОСКЪПВА...????

    Коментиран от #7, #28

    12:39 03.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    46 0 Отговор
    Ай чиститу ТУ ТУУУ❗
    Нали нЕмаше да има 1:1🤔❗

    Коментиран от #11

    12:39 03.12.2025

  • 3 Честито на феновете на еврото

    48 0 Отговор
    Мафията ни сурвака

    12:41 03.12.2025

  • 4 1488

    48 0 Отговор
    навсякъде ще е тъй
    цените не се променят, само валутата

    12:43 03.12.2025

  • 5 Митко Пешев

    41 0 Отговор
    То и с храните, ще стане същото

    12:43 03.12.2025

  • 6 Ехаааа

    40 0 Отговор
    На българите врагове не им трябват,те обичат да се самоунищожават...... Единственият вариант е, сваляне на това правителство,а който решил да вдига двойно цените в затвора за предизвикване на безредици

    12:44 03.12.2025

  • 7 Нищо не е поскъпнало,

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    само си е удвоило цената, а това е съвсем друго. 🤣

    Коментиран от #40

    12:45 03.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    29 0 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯ ПРОТЕСТ ЩЕ Е И СРЕЩУ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ.

    Коментиран от #13

    12:45 03.12.2025

  • 9 Де6или,повече от 80%

    32 0 Отговор
    Де6илите търпят,цените се въртят.за по-лесно...цената е една и съща,от лев става ойро...а търпете още.

    12:46 03.12.2025

  • 10 Хохо Бохо

    32 0 Отговор
    Кво стана ве жалкопаветни? Как е с еврото? Комисиите за защита работят ли? Държавата ви вдигна таксите двойно ве глу па ци. Всичко ще си запази цените ама цифрово и в евро, само заплатката ще е напиловина....в евро. Тъ пи ко пи ле та сте. Заслужавате си мизерията

    12:47 03.12.2025

  • 11 честен ционист

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Заплата няма да е 1:1 за останалото няма гаранции.

    12:48 03.12.2025

  • 12 хахаха

    12 0 Отговор
    хич няма повишаане

    12:48 03.12.2025

  • 13 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Следващият протест ще е заради малкото пари в обръщение. Държавата е доникъде в дистрибуцията на банкноти и монети сред гражданите.

    12:50 03.12.2025

  • 14 Глупости

    4 6 Отговор
    И сега е 50 лева!

    12:50 03.12.2025

  • 15 Дядо Мраз офишъл

    13 1 Отговор
    За Новата 2026 година, топките няма да са на елхата🍌🔞

    12:50 03.12.2025

  • 16 интересно

    13 0 Отговор
    Не нарушават ли законите на България?

    Коментиран от #18

    12:51 03.12.2025

  • 17 Руски колхозник

    19 0 Отговор
    Нормално...при близо 6,5 милиона шарана

    12:52 03.12.2025

  • 18 Брачед

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "интересно":

    От 2026 година, официално България няма да съществува.

    Коментиран от #24

    12:53 03.12.2025

  • 19 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Е а си държавата как превалутират

    12:54 03.12.2025

  • 20 Ютюб кълекшън

    5 1 Отговор
    Така е, от стачки и патриоти по сайтовете,държавата е на това положение

    12:55 03.12.2025

  • 21 А къде е Киселицата дето преподава това

    9 0 Отговор
    дето го не знае -" Проституционно право " . Изкара , че било противоконституционно да се пита народа - де демокрация де ? Направо е за затвора ! И да и анулират дипломата !

    12:56 03.12.2025

  • 22 Да ви е честита новата 2026-та

    7 0 Отговор
    Туй е като оня лаф за ходенето по голяма нужда, че било половин полов акт...да ама един полов акт не прави 2 ходенета по голяма нужда.

    12:57 03.12.2025

  • 23 КЗП

    7 1 Отговор
    Искаме да успокоим българските граждани. Повишение на цените няма да има, нито закръгления. Ние контролираме ситуацията. А това, което пишат тук е пропаганда само за да мразите единната валута. 1 евро е 1,96 лева, не го забравяйте. Това е курсът, всичко е шест, окей!1!!1!

    Коментиран от #26

    12:59 03.12.2025

  • 24 я па ти. верно?

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Брачед":

    Аз 18 години живея в една страна в Евро и още съществува бе. Жилави излезнаха тея ей.

    13:01 03.12.2025

  • 25 нннн

    8 1 Отговор
    Ето, бе! 1 лев стана 1 евро. А ни будалкаха...

    13:01 03.12.2025

  • 26 е ми

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "КЗП":

    От 50 лева става 25 Евро. Къде е повишението? Заглавието е манипулативно за да генерира повече негативизъм под статията.

    Коментиран от #44

    13:02 03.12.2025

  • 27 Герп боклуци

    3 0 Отговор
    Абе бойко това по кой курс е смятано?

    13:03 03.12.2025

  • 28 ТтТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Нали не искаш увеличение на заплатата?

    13:05 03.12.2025

  • 30 Три процента инфлация

    4 0 Отговор
    Ха ха ха ха...
    Кой не скача е дебел или от ППДе Бе....
    Ха Честито ви... евро!

    13:05 03.12.2025

  • 31 Браво

    6 0 Отговор
    Значи вдигат с 25 лева цената......ама тя една Дрянова тояга е безплатна. Всеки до грабне по една и да им покаже ,че може да решим това и без да даваме пари. Сега затворим ли си очите за едно,от утре ще плащаме години за хиляди увеличения.СТИГА . СТИГА НАРОДА Е ПЛАЩАЛ ЗА ХОТЕЛИТЕ,ЗА ЧАСТНИТЕ САМОЛЕТИ,ЗА ЛУКСОЗНИЯ ИМ ЖИВОТ

    13:08 03.12.2025

  • 32 ВинеТу туууу

    2 0 Отговор
    Няма поскъпване, няма, гласувайте за ОПГ ГЕРБ-НН!

    13:08 03.12.2025

  • 33 Фишермен

    1 0 Отговор
    Това показва реалната инфлация 👋

    13:11 03.12.2025

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Самата държава и институциите ѝ нарушават закона за еврото!
    Един лев - едно евро?!
    ДА ТИ Е...А ДЪРЖАВАТА И ПОЛИРИЦИТЕ Ѝ!

    13:12 03.12.2025

  • 35 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    Я, какво голямо намаление

    13:14 03.12.2025

  • 36 Божеее

    4 0 Отговор
    Те тези държавни институции ако постъпват така с народа, какво ли ни чака от частните фирми. Държавата им дава пример за заграбване на народа

    13:15 03.12.2025

  • 37 Кравария убер алесссс

    6 0 Отговор
    Не ме е страх от еврото, а от простотиите на управляващите. Ето така ще поскъпват нещата. 25 лв -25 евро. 2 лв зона става 2 евро. И това го правят държавните и общински шефчета...

    13:16 03.12.2025

  • 38 И като как

    3 0 Отговор
    ще проверяват документи за самоличност и ще задържат нарушители като съгласно закона за МВР това могат да извършват само униформени МВР служители. Даже тези на ДАНС не могат да задържат при отсъствие на униформен полицай.

    13:23 03.12.2025

  • 39 Даро

    2 0 Отговор
    От 2026 - пълни глупости! През ноември платих за 6 месеца 25 лв за билет.

    13:24 03.12.2025

  • 40 Икономист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо не е поскъпнало,":

    Значи левът скочи. 1 лев = 1 евро.

    13:29 03.12.2025

  • 41 Фикри

    1 0 Отговор
    Тия , вдигат билета двойно, но се полакомиха за ти 57 цента ... и пък нямало нито едно възражение срещу поскъпването, интересно къде е била публикувана тази промямна за обществено обсъждне

    13:29 03.12.2025

  • 42 Асен

    2 0 Отговор
    Билета от няколко месеца е 50лв.а не 25лв

    13:30 03.12.2025

  • 43 риболовец

    1 0 Отговор
    нека и 100 лв. да стане но трябва:
    1. строг и постоянен контрол от ИАРА на всички водоеми.
    2. публичен списък на всички бракониери.
    3. публичен списък на всички които ловят с ток - знаят се по места, но са прикривани, не питайте от кого.
    4. като се обадя за нарушения да не ми се връща отговор от местния испектор от ИАРА колко нищо не разбирам а да се действа-моментална проверка с резултати.
    5. да не се допуска риболов с мрежи, когото не са разрешени за риболов всички видове риба, щото няма мрежа само и единствено за даден вид риба и се плющи всичко.
    6.контрол върху риболовните уреди-не може с 500 м. мрежа за заградиш половин дунав и това да е ок.
    7.контрол върху продажбите на риба - освен за билет и за мрежи какви данъци годишно внасят рибарите, които само това работят, че не се сещам? а дали се осигуряват-няма и да питам.
    8. да не се задържат на едно място за повече от година например инспекторите от ИАРА - щото се обвързват с местните бракониери-който не вярва да се интересува.
    9. вечна забрана за риболов на всеки хванат да бракониерства.
    10. не може риболова с мрежи да не е забранен през нощта, но за любителите да е - що за малоумие!
    има още много, но колегите ще ме допълнят

    13:38 03.12.2025

  • 44 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "е ми":

    От 25 става 50 лв това не е увеличение.

    13:49 03.12.2025

