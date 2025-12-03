От Нова година риболовният билет вместо 25 лева става 25,57 евро

През 2026 г. билетът за любителски риболов за една година ще струва 50 лева (25,57 евро) , а не 25 лева.
Това разкри за БТА директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев. По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията.
Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление, допълни директорът на ИАРА.
По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години, допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.
Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети. „В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс“, коментира Георгиев. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.
Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен, посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал. Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.
43 риболовец
1. строг и постоянен контрол от ИАРА на всички водоеми.
2. публичен списък на всички бракониери.
3. публичен списък на всички които ловят с ток - знаят се по места, но са прикривани, не питайте от кого.
4. като се обадя за нарушения да не ми се връща отговор от местния испектор от ИАРА колко нищо не разбирам а да се действа-моментална проверка с резултати.
5. да не се допуска риболов с мрежи, когото не са разрешени за риболов всички видове риба, щото няма мрежа само и единствено за даден вид риба и се плющи всичко.
6.контрол върху риболовните уреди-не може с 500 м. мрежа за заградиш половин дунав и това да е ок.
7.контрол върху продажбите на риба - освен за билет и за мрежи какви данъци годишно внасят рибарите, които само това работят, че не се сещам? а дали се осигуряват-няма и да питам.
8. да не се задържат на едно място за повече от година например инспекторите от ИАРА - щото се обвързват с местните бракониери-който не вярва да се интересува.
9. вечна забрана за риболов на всеки хванат да бракониерства.
10. не може риболова с мрежи да не е забранен през нощта, но за любителите да е - що за малоумие!
има още много, но колегите ще ме допълнят
13:38 03.12.2025
