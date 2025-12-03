Новини
България »
Проф. Кантарджиев: Вадете маските, грипът идва! Веднага направете това, за да не ви тръшне

Проф. Кантарджиев: Вадете маските, грипът идва! Веднага направете това, за да не ви тръшне

3 Декември, 2025 13:17 859 18

  • кантарджиев-
  • грип-
  • ковид-19

Всеки пети след грипа може да получи бактериално усложнение, тогава лекарят трябва да му изпише правилния антибиотик

Проф. Кантарджиев: Вадете маските, грипът идва! Веднага направете това, за да не ви тръшне - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес ще говорим сериозни неща. Доброто настроение подкрепя имунната система. 48-та седмица мина. В момента, в нашата страна грипът тук-там се явява, два случая има в референтната лаборатория, от 134 изследвания. Забавя се грипната епидемия. Намаляват и случаите на Ковид-19.

Това обяви в ефира на Nova news професор Тодор Кантарджиев.

"Това са хубавите неща, но с тях свършваме. По анализа на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията в момента в повечето държави от ЕС се увеличават много случаите на грип А H3N2, нов вариант, под-под-варианта Ка", каза още той.

"Ваксините действат малко по-слабо. Но първият съвет на центъра е: който иска да се ваксинира, да се ваксинира сега и в момента. Никакви ваксини по хладилниците. Всеки който има възможност, да слага. Въпреки, че много родители имат ваксини и изчакват децата да са в най добро здраве", посъветва специалистът.

Съветите на д-р Кантарджиев са следните:

"Анализът на риска казва: Ще бъдат засегнати децата от 5 до 14 годишна възраст, защото нямат достатъчно колективен имунитет срещу под-под -варианта. Да не се плашим, имало е и по -страшни случаи.

Всички, които са нелекарствени методи, трябва да се спазват. Маските трябва да са ни в джоба, наблегнете на хигиената на ръцете и проветряването".

"Всички директори на училища, центрове за възрастни и медицински директори да подсетят хората, че трябва да са с маски. Когато може да се проветрява, да се проветрява", добави експертът.

"Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип. Пикът ще е края на януари, февруари. Слава богу ще имаме дълга ваканция по Коледа и Нова година, дано вълната започне преди това. Защото едно такова прекъсване, и ако хората в градския транспорт носят маски, ако това стане, мисля, че ще е по-добре за здравето на българския народ", изрази мнение д-р Кантарджиев.

"Хората с проблеми със здравето да ограничат контактите. Кои - хората над 65 години и хроничните заболявания", посъветва специалистът.

"Най-важното е хората да имат под ръка изписано от лекар лекарство срещу грип. Първият болен вкъщи да започне да го взема, след консултация с лекар по телефона. Първо вдигаш температура, след два часа си на легло с температура, кашлица, болки в мускулите. А тези около тебе превантивно да вземат по една таблетка. След две три седмици, хората в риск, на които се налага да са в контакт с хора, хубаво е те да си направят профилактика", продължи със съветите Кантарджиев.

По думите му този нов вариант , който се развива през последните няколко месеца, е получил девет мутации, които го правят по-различен от имунитета на обществото и ваксината. Тя действа, но по-слабо. Затова профилактиката и бързия старт на лечението ще решат проблема.

"Ако започнем бързо, ще ни мине на другия ден. Ако нещо се обърка, веднага контакт с лекар, особено възрастните. Всеки пети след грипа може да получи бактериално усложнение, тогава лекарят трябва да му изпише правилния антибиотик. Иначе грипа рядко дава усложнения. Но може да се появи тежката грипна пневмония, която трябва да се лекува с кислород. Основен признак е кашлицата с кървави храчки", обясни още Кантарджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майкооо

    20 2 Отговор
    жалка герберска сган - това ли измислехте бе - ще горите

    13:19 03.12.2025

  • 2 Мутафчиев

    10 0 Отговор
    Да не вадят!

    13:20 03.12.2025

  • 3 Сталин

    12 1 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    13:20 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    3 0 Отговор
    Грип

    13:21 03.12.2025

  • 6 Сталин

    11 0 Отговор
    И запомнете,три маски са по добре от две

    13:21 03.12.2025

  • 7 На Тиквата санитаря.

    13 0 Отговор
    С намеци за разединение и лъжи за маски. И през маските на протеста да викат , Оставка .

    13:23 03.12.2025

  • 8 хихи

    6 0 Отговор
    Най-сигурно е с латексов предпазител нахлузен на главата.

    13:25 03.12.2025

  • 9 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ген Зи за маските и ваксините ли е? Как мислите?

    13:26 03.12.2025

  • 10 Хмхмхмхмхм

    4 7 Отговор
    Хахахаха...Някои пак започнаха да реват с глас, че видите ли, им се /ограничавали праваъа, ако сложат медицинска маска/. ноооо, не искат да дават пари, за да си купят такава, която е за многократна употреба или върши работа, а после реват- какво ще ме спаси един парцал, сложен пред устата ми..Нека всеки, който не знае какво е бактерия, вирус, бактериална и вирусна инфекция, да се ограмоти, и после да реве за някакво хипотетъчно и въображаемо нарушаване на правата му. Ако не е завършил 10 клас, ха дано поне е завършил 8 клас и основното си образование, щото там се учи какво е бактерия, вирус, бактериална и вирусна инфекция, както и начините им за предаване от човек на човек..

    13:26 03.12.2025

  • 11 рачко пръдлето

    5 0 Отговор
    Тоя не бих го взел в хана си.За цирка става!

    13:27 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Попето

    7 0 Отговор
    Нима няма млади лекари, епидемиолози, вирусолози, че все тоя дъ... рт професор ни навирате в очите? Той, заедно с Кунчев, Александрова, имаше и още от тази групичка, са толкова компрометира и, че не ги понасяме.

    13:29 03.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор
    Те така един слънчев ден по КО-вида ме гониха из Морската градина във Варна, че съм без маска на чист въздух❗
    А тоА с шайката бяха гласували глоба от ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА / с думи, че малките да не помислят как съм объркала нулите/‼️

    13:31 03.12.2025

  • 15 Василев

    3 2 Отговор
    Проф. Кантарджиев, върнете КПП-тата! Затворете градовете да не излазат! Сeляните от Монтана и Видин да си носят попълнени и заверени от нотариус декларации в Петък следобед, ако искат да се прибират на село.

    13:32 03.12.2025

  • 16 еиокиед

    4 0 Отговор
    Да ти сложат една маска на лъжливата гага на тебе и на всички боклуци дето правехте щабовете на ГЕРБ боклука. На тази муцуна като съсел трябва само с маска да ходиш дърт боклук със боклук.

    13:37 03.12.2025

  • 17 Грозев е еничарин

    3 0 Отговор
    Затова от 25 г. ни управляват Двете Свини,заради късата ни памет.Бързо забравихме Щаба,КПП-тата,глобите по 5 хил. лв.,Наказателните дела в съда,маските,Зелените сертификати,безработицата и фалитите.В момента на интервютата на Папиломния Шаман - Витанов стотици хора много се радват,защото забравиха,че той беше най-големия агитатор на ваксините и Зелените сертификати.

    13:44 03.12.2025

  • 18 Ъхъ

    2 0 Отговор
    ГЕРБ-НН, ще вдигнат двойно и цените на маските!

    13:45 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове