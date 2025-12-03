Новини
Народните представители одобриха изтеглянето на бюджетите за догодина

3 Декември, 2025 14:05 1 226 38

Народните представители одобриха изтеглянето на бюджетите за догодина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Депутатите одобриха изтеглянето на държавния бюджет за догодина, както и на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, съобщават от БНТ. Вносители на предложението бяха депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ". То беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "За".

Гласът си не упражниха от партия "Величие".

В началото на заседанието депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха в зала да дойде финансовият министър Теменужка Петкова, която да даде обяснения защо се е провалила бюджетната процедура.

Предложението обаче не беше прието от Костадин Ангелов, който председателстваше Народното събрание в този момент.

По думите му, предложението не е на правителството, а на "Има такъв народ" и затова не е задължително да присъства член на кабинета.

"Преди седмица слушахме, че това е единственият възможен бюджет, а сега никой не мотивира неговото отхвърляне", коментира Асен Василев от ПП-ДБ.

Колегата му Мартин Димитров каза още, че дори и да бъде даден нов бюджет, той няма да предвиди сериозна реформа в разходите и че доверието към правителството се е изчерпало.

Срещу бюджетната процедура се изказаха и от МЕЧ.

"Очевидно е че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка", коментира Николай Радулов от МЕЧ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 4 Отговор
    Нали лъжеха че без бюджет в Евро няма как да влезем в еврозоната?

    Коментиран от #21

    14:20 03.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет подава незабавно оставка.Последен пример е Франция!

    Коментиран от #24, #29, #30

    14:21 03.12.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    22 2 Отговор
    дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    14:22 03.12.2025

  • 4 Одобрявам

    24 6 Отговор
    Рязане на заплати в армия и полиция

    14:23 03.12.2025

  • 5 Пич

    16 5 Отговор
    Тоест , лицемерно паветниците са гласували ЗА изтеглянето , но мрънкат !? Казах ви , че има завера !!! Кирчовците и Бойковците нищо не решават , защото ще ги спукат от бой и компромати от "посолствата" !!!

    Коментиран от #6

    14:26 03.12.2025

  • 6 Пич

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Нали видяхте предишна статия - над 12 милиарда на месец за Украйна е нарежданнето !!! Вие си блейте за МВР.......

    Коментиран от #25, #38

    14:28 03.12.2025

  • 7 Хак да ни е

    9 4 Отговор
    На цела Европа и бият камшика заради Украйна...а камшика го държи Урсула-та.

    Коментиран от #28

    14:36 03.12.2025

  • 8 Кво се чудите

    9 2 Отговор
    "НАТО иска от страните-членки да отделят над 1 милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна"!

    14:38 03.12.2025

  • 9 Реалист

    2 11 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака май ще вкарат вълка в кошарата! С чутовната си глупост и наивноста на протестърите...сега ГЕРБ ак оси бие камшика и тази държава България фалира! Фатмака мъти водата на всички заради своите интереси и тези на Мафията, на Бобоков и Черепа!

    Коментиран от #13

    14:39 03.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 0 Отговор
    За чий ••й са ни 240 дУ.пЕ.тати щом 5-6 човека решават, а другите само натискат копчета🤔❗
    При това веднъж натискат за нещо, а след часове натискат против същото нещо🤔‼️

    14:39 03.12.2025

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Читател

    9 3 Отговор
    Още днес, след като мине предизвестеното гласуване за провеждане на референдум за запазване на лева - ние знаем, че за пореден път ще се гласува срещу правото на демокрация в България. Ще поискаме от президента Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност във връзка със ситуацията около бюджета и незаконното влизане на България в еврозоната. Това каза пред журналисти в Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

    14:42 03.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Пишеш се реалист, ама РЕАЛНО си КУХА ЛЕЙКА❗
    Първо Президентът не е "ФАТМАК" или фелдфебел❗
    Второ теА в Партийния дом, защото депутатите заседават именно там, ни набутаха в ДЪЛГОВА СПИРАЛА, а сега ни водят на масата на БАНКСТЕРИТЕ, но като меню❗

    Коментиран от #15

    14:43 03.12.2025

  • 14 Е как без бюджет у еврозоната ?

    2 3 Отговор
    Сега без бюджет ли ще влезем у еврозоната и у село шенген. А кога ще плащаме на украйна по 1 милиард долара месечно. а ?

    14:50 03.12.2025

  • 15 Реалист

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти си точно такъв, както си се написал... То е все едно да казваш на Шиши Делян, та и аз да не наричам Мунчо с полагаемото и заслужено име!

    Коментиран от #20, #23

    14:50 03.12.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ...ВРЕМЕ Е И ВИЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИТЕ....ЗА ВИНАГИ!

    14:50 03.12.2025

  • 17 Пеперасти и деберасти

    5 5 Отговор
    Гласуват с мафията против референдума,а уж се борят срещу нея .за тя хората са без значение.да ме сме ви видяли повече на протестите,измамници отивайте си вече по островите или се каните още да крадете утайки

    14:52 03.12.2025

  • 18 Феникс

    6 8 Отговор
    ПП-ДБ и БСП гласуваха заедно със Борисов и Пеевски против провеждането на референдум за запазване на лева! Сега е наложително да бутнем правителството със протести, ако трябва и на коледа и нова година ще протестираме! Това е единственият начин за запазване на лева и демокрацията в тази страна!

    Коментиран от #27, #31

    14:52 03.12.2025

  • 19 Смях в залата

    0 6 Отговор
    Току що протрстирахте за собственото си мизерстване по празниците и за много тежко влизане в еврозоната. Хак да ви е паветници червени жълти и зелени.

    Коментиран от #22

    14:56 03.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Ти май си от Ду Пи Се, щото само едно име изписа правилно 🤔❗

    14:57 03.12.2025

  • 21 Зъл пес

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бе то ще влезем,ама какъв ще го ядем,ще поживеем,ще видим.

    Коментиран от #32

    14:59 03.12.2025

  • 22 Троле

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Смях в залата":

    Успокой се и изпий едно кафе в скута на Пеевски. Кой не скача е дебел !!!

    14:59 03.12.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Явно с другата час от написаното си съгласен или стискаш зъби, щото е вярно и не можеш да кажеш нищо❗

    15:00 03.12.2025

  • 24 Да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Уффф,спрете да давате за пример халифата Франция.

    15:00 03.12.2025

  • 25 Медуня

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    това продължавам да ви напомням копейки - и с ваши пари от данъци въоражаваме Украина за да се пази от евразойските блатни орки!!!!

    15:00 03.12.2025

  • 26 Бесни Страшни Пенсии

    2 1 Отговор
    Днес преминаха 4% бариера! От днес са много под нея?

    15:00 03.12.2025

  • 27 Ти неразбра

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Еврото е факт. НРБ от месеци сече само евро монети.. ти референдум искаш.. назад няма за сега

    Коментиран от #33

    15:03 03.12.2025

  • 28 Смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хак да ни е":

    Даааа,а Дончо се кефи на горката грохнала и слаба Европа.То това му е целта.

    15:03 03.12.2025

  • 29 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бе в еврозоната сме бе

    15:03 03.12.2025

  • 30 Макрон

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Франция и пример! Голям смях да но се управлява от президент който е като Си Дзин Пин узурпирал властта и всеки опозиционер го бута в ареста!

    15:04 03.12.2025

  • 31 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Ма отивай в азия бе

    15:04 03.12.2025

  • 32 Бойко от Банкя

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зъл пес":

    Днес каза че както Хърватия първите шест месеца до година ще са трудни! Но без правителство ше са ад! Кой разбрал разбрал, излъгаха момата!

    Коментиран от #34

    15:07 03.12.2025

  • 33 Феникс

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти неразбра":

    Не могат да въведат еврото със служебен кабинен , ето това е факт, а монети могат да си сечат и до утре! Народа има последната дума!

    15:09 03.12.2025

  • 34 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бойко от Банкя":

    Аз си имам България и българският лев не ми трябва нито азия нито ЕС и неговата глобална валута за контрол и репресии !

    Коментиран от #37

    15:10 03.12.2025

  • 35 Здрасти

    0 0 Отговор
    Оставка!

    15:17 03.12.2025

  • 36 Павлов

    0 0 Отговор
    Браво на будните граждани на София, Варна и Пловдив. Не позволиха на Тиквата и Свинята, чрез счетоводителката му Нужка Табуреткова да откраднат 20 млрд от Бюджета.

    15:17 03.12.2025

  • 37 Бай Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Феникс":

    Да но след нова година ще ни натресат еврото!

    15:18 03.12.2025

  • 38 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Да това е четвърт от бюджета ни!

    15:19 03.12.2025

