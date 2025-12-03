Народните представители одобриха изтеглянето на бюджетите за догодина

Депутатите одобриха изтеглянето на държавния бюджет за догодина, както и на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, съобщават от БНТ. Вносители на предложението бяха депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ". То беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "За".
Гласът си не упражниха от партия "Величие".
В началото на заседанието депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха в зала да дойде финансовият министър Теменужка Петкова, която да даде обяснения защо се е провалила бюджетната процедура.
Предложението обаче не беше прието от Костадин Ангелов, който председателстваше Народното събрание в този момент.
По думите му, предложението не е на правителството, а на "Има такъв народ" и затова не е задължително да присъства член на кабинета.
"Преди седмица слушахме, че това е единственият възможен бюджет, а сега никой не мотивира неговото отхвърляне", коментира Асен Василев от ПП-ДБ.
Колегата му Мартин Димитров каза още, че дори и да бъде даден нов бюджет, той няма да предвиди сериозна реформа в разходите и че доверието към правителството се е изчерпало.
Срещу бюджетната процедура се изказаха и от МЕЧ.
"Очевидно е че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка", коментира Николай Радулов от МЕЧ.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
14:20 03.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #29, #30
14:21 03.12.2025
3 Ъхъъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
14:22 03.12.2025
4 Одобрявам
14:23 03.12.2025
5 Пич
Коментиран от #6
14:26 03.12.2025
6 Пич
До коментар #5 от "Пич":Нали видяхте предишна статия - над 12 милиарда на месец за Украйна е нарежданнето !!! Вие си блейте за МВР.......
Коментиран от #25, #38
14:28 03.12.2025
7 Хак да ни е
Коментиран от #28
14:36 03.12.2025
8 Кво се чудите
14:38 03.12.2025
9 Реалист
Коментиран от #13
14:39 03.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
При това веднъж натискат за нещо, а след часове натискат против същото нещо🤔‼️
14:39 03.12.2025
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 Читател
14:42 03.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Реалист":Пишеш се реалист, ама РЕАЛНО си КУХА ЛЕЙКА❗
Първо Президентът не е "ФАТМАК" или фелдфебел❗
Второ теА в Партийния дом, защото депутатите заседават именно там, ни набутаха в ДЪЛГОВА СПИРАЛА, а сега ни водят на масата на БАНКСТЕРИТЕ, но като меню❗
Коментиран от #15
14:43 03.12.2025
14 Е как без бюджет у еврозоната ?
14:50 03.12.2025
15 Реалист
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти си точно такъв, както си се написал... То е все едно да казваш на Шиши Делян, та и аз да не наричам Мунчо с полагаемото и заслужено име!
Коментиран от #20, #23
14:50 03.12.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:50 03.12.2025
17 Пеперасти и деберасти
14:52 03.12.2025
18 Феникс
Коментиран от #27, #31
14:52 03.12.2025
19 Смях в залата
Коментиран от #22
14:56 03.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Реалист":Ти май си от Ду Пи Се, щото само едно име изписа правилно 🤔❗
14:57 03.12.2025
21 Зъл пес
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бе то ще влезем,ама какъв ще го ядем,ще поживеем,ще видим.
Коментиран от #32
14:59 03.12.2025
22 Троле
До коментар #19 от "Смях в залата":Успокой се и изпий едно кафе в скута на Пеевски. Кой не скача е дебел !!!
14:59 03.12.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Реалист":Явно с другата час от написаното си съгласен или стискаш зъби, щото е вярно и не можеш да кажеш нищо❗
15:00 03.12.2025
24 Да бе да
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Уффф,спрете да давате за пример халифата Франция.
15:00 03.12.2025
25 Медуня
До коментар #6 от "Пич":това продължавам да ви напомням копейки - и с ваши пари от данъци въоражаваме Украина за да се пази от евразойските блатни орки!!!!
15:00 03.12.2025
26 Бесни Страшни Пенсии
15:00 03.12.2025
27 Ти неразбра
До коментар #18 от "Феникс":Еврото е факт. НРБ от месеци сече само евро монети.. ти референдум искаш.. назад няма за сега
Коментиран от #33
15:03 03.12.2025
28 Смехоран
До коментар #7 от "Хак да ни е":Даааа,а Дончо се кефи на горката грохнала и слаба Европа.То това му е целта.
15:03 03.12.2025
29 нннн
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бе в еврозоната сме бе
15:03 03.12.2025
30 Макрон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Франция и пример! Голям смях да но се управлява от президент който е като Си Дзин Пин узурпирал властта и всеки опозиционер го бута в ареста!
15:04 03.12.2025
31 ,,,,,,
До коментар #18 от "Феникс":Ма отивай в азия бе
15:04 03.12.2025
32 Бойко от Банкя
До коментар #21 от "Зъл пес":Днес каза че както Хърватия първите шест месеца до година ще са трудни! Но без правителство ше са ад! Кой разбрал разбрал, излъгаха момата!
Коментиран от #34
15:07 03.12.2025
33 Феникс
До коментар #27 от "Ти неразбра":Не могат да въведат еврото със служебен кабинен , ето това е факт, а монети могат да си сечат и до утре! Народа има последната дума!
15:09 03.12.2025
34 Феникс
До коментар #32 от "Бойко от Банкя":Аз си имам България и българският лев не ми трябва нито азия нито ЕС и неговата глобална валута за контрол и репресии !
Коментиран от #37
15:10 03.12.2025
35 Здрасти
15:17 03.12.2025
36 Павлов
15:17 03.12.2025
37 Бай Данчо
До коментар #34 от "Феникс":Да но след нова година ще ни натресат еврото!
15:18 03.12.2025
38 Дон Дони
До коментар #6 от "Пич":Да това е четвърт от бюджета ни!
15:19 03.12.2025