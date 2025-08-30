Новини
Княз Александър Батенберг вече има паметник в България

30 Август, 2025 20:04 702 13

  • княз александър батенберг-
  • паметник-
  • българия-
  • кабиюк

На събитието присъстваха множество официални лица

Княз Александър Батенберг вече има паметник в България - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен бюст-паметник на княз Александър I Български откриха в Държавното предприятие "Кабиюк" край Шумен. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети монумента, който е дело на скулптора Бехчет Данаджъ.

На събитието присъстваха множество официални лица, сред които областният управител на Шумен Катя Иванова, кметът на община Шумен проф. Христо Христов, народни представители, заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, както и представители на различни институции и граждани.

Присъстващите станаха свидетели на историческа възстановка, показваща момента на вземане на решението за обявяване на Съединението на България от страна на князАлександър Батенберг. Почит към паметта на българския държавник отдадоха с падане на колене.

"Княз Александър е протестант по вероизповедание, но никога не прави опити за отклонение от традиционното за българите православие. Напротив, винаги се отнася с голямо уважение към родното ни духовенство," заяви митрополит Йоан в словото си.

В своето изказване кметът на Шумен проф. Христо Христов подчерта историческото значение на момента: "Днес България и Шумен не издигат просто паметник. Днес даваме знак, че помним и че ценим и продължаваме. Тук младият княз взема решение да подкрепи Съединението на Княжество България и Източна Румелия, с което поставя началото на новата българска история."

Изборът на Държавното предприятие "Кабиюк" за място на паметника не е случаен. Именно тук княз Александър I взема решението да подкрепи Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.

Община Шумен подкрепи финансово проекта с 30 хиляди лева, след решение на общинските съветници от края на юли 2025 г. Искането за изграждане на бюст-паметника беше представено през декември 2024 г. от специално създаден Инициативен комитет.

На церемонията беше представен и поздравителен адрес от председателя на Народното събрание Наталия Киселова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИПОМНЯНЕ

    11 6 Отговор
    Може да се добави:
    1. Като командир на пионерска десантна част, при форсирането на р. Дунав, принц Александър Батемберг е първия офицер стъпил на Българска земя през Руско-турската освободителна война.
    2. Да, той е бил принц Александър Йозеф фон Батенберг, но при възкачването си на престола е вече княз Александър Български. Това "княз Батемберг" ни е натрапено от комунистическата пропаганда.

    20:09 30.08.2025

  • 2 Българин

    5 15 Отговор
    Съвременна България е рожба на Съветската Армия Освободителка! Тоя няма никакво отношение към нашата родина!

    Коментиран от #4

    20:14 30.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМЕНЯ
    СЛЕД КАТО ГЕРМАНСКАТА АГЕНТУРНАТА МРЕЖА
    НА РОТШИЛД - ВАРТБУРГ - ШЕЗЛИНГ - ХОЛСТЕЙН - САКСКОБУРГОТС
    В РУСИЯ УБИВА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
    .....
    ВЪПРЕКИ ЧЕ И ТОЙ Е БИЛ ШЕЗЛИНГ - ХОЛСТЕЙН - САКСКОБУРГОТА
    ......
    КНЯЗ БАТЕНБЕРГ Е ЖЕРТВА НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА ВЪТРЕ В ТИЯ ФАМИЛИИ
    .......
    ЗАТОВА И ПРАВЯ ЕВАЛА НА БРРАТУШКИТЕ ЧЕ ЛИКВИДИРАХА НИКОЛАЙ ВТОРИ И ЛИНИЯТА
    ШЕЗЛИНГ - ХОЛСТЕЙН - САКСКОБУРГОТС В РУСИЯ
    .....
    НАПРИМЕР ЖЕНАТА НА НИКОЛАЙ ВТОРИ - СОФИЯ
    Е БИЛА ЛЮБИМАТА ВНУЧКА НА КРАЛИЦА ВИКТОРИЯ
    ( САКСКОБУРГОТА В БРИТАНИЯ - ДНЕС ПРЕКРЪСТИЛИ СЕ НА УИНДЗЪР)
    И Е ИЗРАСНАЛА В ЛОНДОН
    И Е УЗРАСТ

    20:18 30.08.2025

  • 4 Патриот

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Намали бояришника, не ти действа добре!
    И си смени календара, 2025-та година сме, а не 1985-та...

    Коментиран от #6

    20:19 30.08.2025

  • 5 бою циганина

    7 7 Отговор
    кой е тоя ? и аз искам паметник

    Коментиран от #10

    20:20 30.08.2025

  • 6 Те ба в патреота

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Патриот":

    Вашата свърши.Ще се веете като 9 септемврийски знамена по стълбовете на Цариградско

    20:26 30.08.2025

  • 7 ,,,,,,

    6 4 Отговор
    Обичаме Батенберг

    20:31 30.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е да,

    2 2 Отговор
    от време на време и по някоя хубава новина като тази..

    20:43 30.08.2025

  • 10 Неподписан

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "бою циганина":

    Ще турят и на теб ама 40 дни след като те погребат, да може душата ти да влезе рая

    20:52 30.08.2025

  • 11 така ли

    3 0 Отговор
    На този ?!Котки,кучета да му пикат на цялото племе.....

    20:54 30.08.2025

  • 12 Пловдив

    0 1 Отговор
    БРАВО браво и в други градове

    20:58 30.08.2025

  • 13 така е

    1 0 Отговор
    Един измислен бюргер-селски ,наместен за Б-я....

    21:01 30.08.2025

