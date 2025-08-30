Княз Александър Батенберг вече има паметник в България

Военен бюст-паметник на княз Александър I Български откриха в Държавното предприятие "Кабиюк" край Шумен. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети монумента, който е дело на скулптора Бехчет Данаджъ.

На събитието присъстваха множество официални лица, сред които областният управител на Шумен Катя Иванова, кметът на община Шумен проф. Христо Христов, народни представители, заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, както и представители на различни институции и граждани.

Присъстващите станаха свидетели на историческа възстановка, показваща момента на вземане на решението за обявяване на Съединението на България от страна на князАлександър Батенберг. Почит към паметта на българския държавник отдадоха с падане на колене.

"Княз Александър е протестант по вероизповедание, но никога не прави опити за отклонение от традиционното за българите православие. Напротив, винаги се отнася с голямо уважение към родното ни духовенство," заяви митрополит Йоан в словото си.

В своето изказване кметът на Шумен проф. Христо Христов подчерта историческото значение на момента: "Днес България и Шумен не издигат просто паметник. Днес даваме знак, че помним и че ценим и продължаваме. Тук младият княз взема решение да подкрепи Съединението на Княжество България и Източна Румелия, с което поставя началото на новата българска история."

Изборът на Държавното предприятие "Кабиюк" за място на паметника не е случаен. Именно тук княз Александър I взема решението да подкрепи Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.

Община Шумен подкрепи финансово проекта с 30 хиляди лева, след решение на общинските съветници от края на юли 2025 г. Искането за изграждане на бюст-паметника беше представено през декември 2024 г. от специално създаден Инициативен комитет.

На церемонията беше представен и поздравителен адрес от председателя на Народното събрание Наталия Киселова.