Възкресение от Забвение: Паметникът-костница на ГКПП Калотина – История, кости и промяна на посоката

След повече от половин век в забвение, покрит с растителност и скрит от погледа на хилядите пътуващи през границата, един важен български военен паметник-костница най-сетне вижда светлина. Благодарение на инициативата на кмета на кметство Калотина - Людмила Любомирова започна процес по възстановяване и популяризиране на мемориала, посветен на падналите български войни в Сръбско-българската война от 1885 година.

Историята

Паметникът, намиращ се на територията на ГКПП Калотина - в територията на община Драгоман, е внушителна шестметрова кула от врачански камък, оприличена на Паметника на свободата на Шипка. Въпреки че според устни сведения е издигнат около 1950 г., официална документация за неговия проектант и строител липсва.

Снимка: Факти.БГ

Неговата история е белязана от политически решения, които почти са заличили подвига на героите

Промяна на Ориентацията: Първоначално паметникът е бил построен така, че надписът му да гледа към Сърбия. Политическата промяна настъпва през 1993-1994 г., когато е взето решение паметникът да бъде обърнат с лице към България, налагайки изграждането на нов фундамент.

Заличен Надпис: Според свидетелствата, под основния надпис „На падналите български войни в Сръбско-българската война“ е била умишлено заличена годината 1885 г.

Снимка: Факти.БГ

Неясна съдба на костите: По време на обръщането на монумента, костите на героите са били извадени от костницата, поставени в 4-5 найлонови чувала и съхранявани в складовете на митницата и КПП Калотина. До днес остава непотвърдено и неясно дали тленните останки са били върнати обратно в паметника.

Бъдеще: Кметската Инициатива

След години на забрава, паметникът е бил силно занемарен. През октомври 2025 г. кметът Людмила Любомирова предприема лични действия по почистване на мястото.

Инициативата ѝ включва:

Издирване на архиви: Започва активна работа по издирване на исторически сведения и документи в областния архив.

Официално признаване: Предприемат се действия за включване на паметника в държавните регистри на военните паметници, включително съвместна работа с експерти от Министерство на отбраната.

Възобновяване на честванията: Има планове за възстановяване на честванията на 6 септември (Ден на Съединението) и 7 ноември в памет на загиналите.

Снимка: Факти.БГ

Целта на тези действия е да се осигури достойна грижа за паметника, да се възстанови пълната му история и най-вече – да се разреши въпросът за съдбата на костите на българските герои.

Тази акция не е просто възстановяване на един монумент, а възкресяване на паметта за подвига на героите от 1885 г., които са били забравени по политически причини, и гаранция, че тяхната жертва никога повече няма да бъде заличена.

Людмила Любомирова апелира: всеки който има някаква информация за паметника да пише на [email protected]

Людмила Любомирова · Кмет с. Калотина