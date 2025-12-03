Новини
България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори

3 Декември, 2025 15:41 643 12

В Кайро се проведе Втората сесия на Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори от взаимен интерес. Това стана ясно по време на Втората сесия на Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Кайро. Това е първото заседание на Междуправителствената комисия от близо шест години.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов е председател на българската част на Комисията, а египетската делегация се ръководи от д-р Рания Ал Машат министър на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество.

Двамата министри подписаха двустранен Протокол, с който ясно се подчертава ангажимент за по-тясно сътрудничество в ключови сектори. Петър Дилов и д-р Рания Ал Машат изтъкнаха, че Втората сесия поставя ново начало в двустранния икономически диалог и дава нов импулс за разширяване на двустранните отношения. Ще бъдат насърчени инвестициите, иновациите, индустриалното развитие и партньорството между компаниите от двете страни.

На заседанието бе договорено задълбочаване на сътрудничеството в области като търговия, отбранителна индустрия, енергетика, земеделие и хранителна промишленост, туризъм, дигитализация и информационно-комуникационни технологии и др.

Министрите посочиха, че малките и средни предприятия са двигателят на растежа и заетостта в двете икономики и насърчаването на партньорството между тях е ключово. „Икономическите отношения между България и Египет навлизат в нов етап“, подчерта министър Дилов.

По думите му активизирането на сътрудничеството може да превърне традиционно добрите отношения в конкретни инвестиции, съвместни производства и устойчив растеж в ключови стратегически сектори.

В рамките на заседанието ще бъде проведен и Българо-египетски бизнес форум с участието на 26 български компании, които работят в широк спектър от приоритетни сектори.

За периода януари–август 2025 г. двустранният стокообмен между България и Египет възлиза на 670 млн. щ.д.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сотир

    2 1 Отговор
    РефеРЕРЕндум няма ли?

    15:48 03.12.2025

  • 2 провинциалист

    1 0 Отговор
    Ако им върнем египтяните какво дават? Или от 6 милиона чисти българи ще останем към 3,5 може би?

    15:48 03.12.2025

  • 3 ИВАН

    2 1 Отговор
    Аха, ще внасяме пясък от египет, а ще изнасяме дървесина, сирене и кашкавал.

    15:50 03.12.2025

  • 4 Роки

    3 0 Отговор
    Аз досега освен инициативи, форуми, обещания, импулси, засилване на липсващото сътрудничество и празни приказки не съм чул и видял. Как пък един не се върна с реален договор за милиард евро, налят в българската икономика. Само екскурзии, яко харчене на народна пара за командировки и петзвездни хотели, и несбъднати фантазии.

    15:51 03.12.2025

  • 5 бушприт

    2 1 Отговор
    ...д-р Рания Ал Машат- министърка на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество ще изпрати някой фараон в България. Да я управлява.

    15:52 03.12.2025

  • 6 Лора

    2 5 Отговор
    Ще докарат забрадки и плътни дрехи до горе на българките. Както е тръгнало.

    Коментиран от #8

    15:54 03.12.2025

  • 7 майна

    1 0 Отговор
    Тутанкамон ? Или по-скоро ту-ту .

    15:57 03.12.2025

  • 8 Ляля мунка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лора":

    Мунчо пак ли те изтърваха в нета бе, пияндурник

    16:13 03.12.2025

  • 9 Анализ

    1 1 Отговор
    При нас строителството на "пирамиди" е много скъпо... да знаят !!!

    16:22 03.12.2025

  • 10 Трол

    2 0 Отговор
    Ще внесем ханъми и ще изнесем ергенки.

    16:33 03.12.2025

  • 11 Механик

    0 1 Отговор
    Ооо, нема начин да не засилим сътрудничеството си с Египет.
    Ние ще им продаваме чушкопеци, от тия новите, дето са по за 3 чушки, а Египет ще продава балиран сняг.

    16:43 03.12.2025

  • 12 Спиро

    0 1 Отговор
    Харчат пари по делигации, обещават, накрая нищо..

    16:44 03.12.2025

