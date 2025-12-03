България и Египет ще засилят сътрудничеството си в редица сектори от взаимен интерес. Това стана ясно по време на Втората сесия на Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Кайро. Това е първото заседание на Междуправителствената комисия от близо шест години.
Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов е председател на българската част на Комисията, а египетската делегация се ръководи от д-р Рания Ал Машат министър на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество.
Двамата министри подписаха двустранен Протокол, с който ясно се подчертава ангажимент за по-тясно сътрудничество в ключови сектори. Петър Дилов и д-р Рания Ал Машат изтъкнаха, че Втората сесия поставя ново начало в двустранния икономически диалог и дава нов импулс за разширяване на двустранните отношения. Ще бъдат насърчени инвестициите, иновациите, индустриалното развитие и партньорството между компаниите от двете страни.
На заседанието бе договорено задълбочаване на сътрудничеството в области като търговия, отбранителна индустрия, енергетика, земеделие и хранителна промишленост, туризъм, дигитализация и информационно-комуникационни технологии и др.
Министрите посочиха, че малките и средни предприятия са двигателят на растежа и заетостта в двете икономики и насърчаването на партньорството между тях е ключово. „Икономическите отношения между България и Египет навлизат в нов етап“, подчерта министър Дилов.
По думите му активизирането на сътрудничеството може да превърне традиционно добрите отношения в конкретни инвестиции, съвместни производства и устойчив растеж в ключови стратегически сектори.
В рамките на заседанието ще бъде проведен и Българо-египетски бизнес форум с участието на 26 български компании, които работят в широк спектър от приоритетни сектори.
За периода януари–август 2025 г. двустранният стокообмен между България и Египет възлиза на 670 млн. щ.д.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сотир
15:48 03.12.2025
2 провинциалист
15:48 03.12.2025
3 ИВАН
15:50 03.12.2025
4 Роки
15:51 03.12.2025
5 бушприт
15:52 03.12.2025
6 Лора
Коментиран от #8
15:54 03.12.2025
7 майна
15:57 03.12.2025
8 Ляля мунка
До коментар #6 от "Лора":Мунчо пак ли те изтърваха в нета бе, пияндурник
16:13 03.12.2025
9 Анализ
16:22 03.12.2025
10 Трол
16:33 03.12.2025
11 Механик
Ние ще им продаваме чушкопеци, от тия новите, дето са по за 3 чушки, а Египет ще продава балиран сняг.
16:43 03.12.2025
12 Спиро
16:44 03.12.2025