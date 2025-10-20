Премиерът Желязков: Общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество между България и Унгария

България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции. Наш общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество, включително в стратегически области като инвестициите, транспорта, иновациите и високите технологии. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с унгарския президент Тамаш Шуйок, съобщават от пресцентъра на кабинета.
В хода на разговора в Министерския съвет премиерът Желязков приветства задълбочаването на двустранните търговско-икономически отношения с Унгария. Според министър-председателя е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар. Желязков специално изтъкна и целенасочената работа на кабинета по въвеждането на еврото в България, като акцентира върху дългосрочните ползи за икономиката.
Министър-председателят Росен Желязков благодари на унгарската страна за подкрепата за Шенген и отбеляза усилията на България по охраната на външната за ЕС граница. Желязков открои също сътрудничеството ни с Турция по темата, както и отчетения сериозен спад на миграционния натиск.
Желязков и Шуйок обсъдиха още партньорството в енергийната област и теми от сферата на регионалната сигурност. Във фокуса на разговори им бяха също предизвикателствата пред страните от Централна и Източна Европа и континента като цяло. Подчертано беше стратегическото значение на европейската интеграция на Западните Балкани. Войната в Украйна също беше сред обсъдените теми. Премиерът Желязков изтъкна значението на домакинството на среща между Тръмп и Путин. За нас е най-важно войната да спре максимално бързо на база на трайни и устойчиви решения, заяви министър-председателят Росен Желязков.
Президентът Тамаш Шуйок от своя страна също приветства двустранното сътрудничество между България и Унгария. Открои значението на членството ни в еврозоната и изрази подкрепа за присъединяването на страната ни към ОИСР. Шуйок акцентира върху икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа. Относно войната в Украйна посочи, че спирането ѝ е от общ интерес за всички.
1 Град Симитли
16:08 20.10.2025
2 Малеееее
16:09 20.10.2025
3 да направим
16:09 20.10.2025
4 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #6
16:09 20.10.2025
5 Гост
16:11 20.10.2025
6 ОТ ИЗТОК
До коментар #4 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":ИЗГРЯВА---СЛЪНЦЕТО
Коментиран от #10
16:12 20.10.2025
7 Възpожденец 🇧🇬
16:12 20.10.2025
8 Боже ,
16:12 20.10.2025
9 ГанЧо
16:13 20.10.2025
10 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "ОТ ИЗТОК":Май никой не иска да му изгрява слънцето от рано.
Никой от 80% путинофили не предпочете Изтока пред Запада.
Истинска мистика
Коментиран от #14
16:15 20.10.2025
11 Как
16:15 20.10.2025
12 си дзън
16:16 20.10.2025
13 Сатана Z
16:27 20.10.2025
14 ДУХАИДУДУ
До коментар #10 от "Tётя Мyтpaфановна":НО НЕ ХАПИ-------КУРАБИИКЕ
16:29 20.10.2025
15 Баце
16:30 20.10.2025
16 Чичо
16:44 20.10.2025
17 Казуар
16:51 20.10.2025
18 Гост
16:55 20.10.2025
19 Гледам и не вярвам на ушите си
16:56 20.10.2025
20 Николай Бареков бивш евродепутат
РуменРадев Шкода Президент НСО
Президентът и днес продължи да изпълнява служебните си задължения с личния си автомобил, след като Пеевски, БСП, Слави и Борисов отнеха със закон правото на държавен транспорт за целия му екип. Президентът посрещна държавния глава на Унгария на жълтите павета със сивата си Шкода. Оказа се, че автомобилът не е първа младост и е купен през далечната 2017 година. Така президетът на Републиката ни изпълнява своя дълг и посреща държавни глави с кола на 8 години, купена за 7 хиляди лева и без екстри, да не говорим за степен на защита. В същото време Пеевски, който е обикновен депутат и корупционер в очите на Запада, ползва две бронирани лимузини най-висок клас Мерцедес и едно BMW броне.
👇👀
16:57 20.10.2025
21 Абе тъпанар какъв общ итерес те гони
17:18 20.10.2025
22 Де е Киро да арестува Тиквата отново ?
17:20 20.10.2025
23 СЛАМЕНИЯ ДА ВНИМАВА
17:35 20.10.2025
24 мнение
17:37 20.10.2025
25 дядото
17:38 20.10.2025
26 Разтуряйте седянката желязков !!!!!
Коментиран от #28
17:38 20.10.2025
27 Мазният водопад
17:44 20.10.2025
28 Желязков е пръв
До коментар #26 от "Разтуряйте седянката желязков !!!!!":В седянката!
17:45 20.10.2025