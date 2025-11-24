Борисов: Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща в Централата на ГЕРБ със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, както и с водената от него делегация.
"Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство. Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще.
Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай. Особено ценим активният парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас.
Страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трапезен бунтар
Коментиран от #12, #17
13:38 24.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #9, #10, #34, #37
13:38 24.11.2025
3 1488
що мьлчиш ?
13:39 24.11.2025
4 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #38
13:39 24.11.2025
5 честен ционист
13:39 24.11.2025
6 1488
13:40 24.11.2025
7 ВЕЛИНСКИ
РОДИНАТА НА МЕНТЕТАТА
ДАЖЕ И КУМУНИЗЪМА ИМ Е МЕНТЕ....
13:40 24.11.2025
8 ти точно
13:41 24.11.2025
9 Кажи честно ... 🤣
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Шегаджия. 🤣🤣🤣
Такова тъno парче сме нямали за Премиер.
13:41 24.11.2025
10 Бегай
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Да му направиш🎺
13:41 24.11.2025
11 Трол
13:42 24.11.2025
12 Смях в залата
До коментар #1 от "Трапезен бунтар":По-скоро, българите са построили стената,да държат китайците в гето🤣
13:42 24.11.2025
13 Човекът
Коментиран от #24
13:44 24.11.2025
14 Да си направи снимка
13:45 24.11.2025
15 БЪЗИКАТ БОЙКО
13:45 24.11.2025
16 Връщай парите на китайците
13:46 24.11.2025
17 честен ционист
До коментар #1 от "Трапезен бунтар":Не срещу българите, а срещу тартарците, които в крайна сметка покориха Китай чрез Комунизма, както и целия свят по настоящем.
13:46 24.11.2025
18 Тиквеник
13:47 24.11.2025
19 Как му е зграпчил
13:48 24.11.2025
20 Гост
13:48 24.11.2025
21 мутрафон
13:49 24.11.2025
22 социалист -анти капиталист
13:50 24.11.2025
23 Борисов лично провали
13:50 24.11.2025
24 Лост
До коментар #13 от "Човекът":Гледа все едно ще прихване нещо нелечимо.
13:52 24.11.2025
25 Факт
Коментиран от #33
13:52 24.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И Киев е Руски
Коментиран от #28
13:55 24.11.2025
28 404
До коментар #27 от "И Киев е Руски":Ако не вервате питайте БлееФски
13:56 24.11.2025
29 Бойко ятака
Друго е после да се плюнчиш, че лично той е развил българо- китайските отношения!
Бойко, показа ли партийната книжка, мушмурок палав!
13:56 24.11.2025
30 Точен
Коментиран от #35
13:58 24.11.2025
31 Георгиев
14:03 24.11.2025
32 Чочо
14:06 24.11.2025
33 Нищо подобно!
До коментар #25 от "Факт":Тиквата не обича комунистите. Обича далаверата, измамата, парите, тщеславието, изнудването, подмазвачите и подлизурковците... Да изброявам ли още? Ако беше в Китай, отдавна щяха да му изпълнят присъдата на стадиона и да не се чува повече нищо за него.
14:10 24.11.2025
34 БОЙКО
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":ТИ ЛИ СИ???
ДА НЕ УМРЯ ЦИГАНКАТА,ЧЕ САМ СЕ ХВАЛИШ?
14:16 24.11.2025
35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #30 от "Точен":КОЙ от възраждане ще управлява???!!! Има ли образовани, успели хора в този проект на Красен Кралев ? Имена ми дайте. Няма как неудачници, които не са успели себе си да оправят, да имат претенции да оправят държавата. Това си е cбиpщина от лyzъpи, които контролирано обират гласовете на недоволни с по ниско IQ.
14:18 24.11.2025
36 тоз охранения като какъв се вживява
държавната глава къде е
да не дундурка внучета
14:22 24.11.2025
37 Харсъзин
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":то затова матряла му са кат теб некачествени
14:24 24.11.2025
38 Да де
До коментар #4 от "Лицемерни 60клуци":Китаецът дали е наясно че стиска ръката на най големият крадец в Европа. И дано някой му прошепне, че по простотия крадливата Тиква Борисов е световно известен.
14:26 24.11.2025
39 Емигрант
14:30 24.11.2025