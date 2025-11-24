Борисов: Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща в Централата на ГЕРБ със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, както и с водената от него делегация.

"Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство. Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще.

Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай. Особено ценим активният парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас.

Страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН."