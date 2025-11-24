Новини
България
Борисов: Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени

24 Ноември, 2025 13:36 749 39

  • бойко борисов-
  • сътрудничество-
  • китай

Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство. Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование

Борисов: Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща в Централата на ГЕРБ със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, както и с водената от него делегация.

"Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство. Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще.

Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай. Особено ценим активният парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас.

Страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН."


  • 1 Трапезен бунтар

    12 1 Отговор
    Сега е момента някой, някой патреотАрин да обясни как китайците са построили китайската стена заради набезите на българите.

    Коментиран от #12, #17

    13:38 24.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 28 Отговор
    Велик българин и държавник, най-добрия политик, който България някога е имала.

    Коментиран от #9, #10, #34, #37

    13:38 24.11.2025

  • 3 1488

    7 0 Отговор
    като какви например ?
    що мьлчиш ?

    13:39 24.11.2025

  • 4 Лицемерни 60клуци

    21 0 Отговор
    Бат Бойко май усеща на къде ще духа...вятъра.Оня ден цитира думи на Путин, сега се мазни на китайците...очакваме среща с Моди.

    Коментиран от #38

    13:39 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    7 3 Отговор
    „Русия и Китай са едни от основните потенциални заплахи за мира и стабилността“. Тъй рече вторият човек в ГЕРБ Цветан Цветанов.

    13:39 24.11.2025

  • 6 1488

    12 1 Отговор
    великата телена бг ограда дето пиле не мое я префръкне китайците ли я строяха

    13:40 24.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    4 12 Отговор
    ЧАЙНИЦИТЕ ....
    РОДИНАТА НА МЕНТЕТАТА
    ДАЖЕ И КУМУНИЗЪМА ИМ Е МЕНТЕ....

    13:40 24.11.2025

  • 8 ти точно

    7 0 Отговор
    си индиец от южните щати

    13:41 24.11.2025

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Шегаджия. 🤣🤣🤣
    Такова тъno парче сме нямали за Премиер.

    13:41 24.11.2025

  • 10 Бегай

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Да му направиш🎺

    13:41 24.11.2025

  • 11 Трол

    10 1 Отговор
    Г-н Борисов заяви още, че отношенията между България и планетата Нибиру са също на отлично ниво.

    13:42 24.11.2025

  • 12 Смях в залата

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трапезен бунтар":

    По-скоро, българите са построили стената,да държат китайците в гето🤣

    13:42 24.11.2025

  • 13 Човекът

    12 1 Отговор
    едва го изтрайва , вижда се по измъченото му лице !

    Коментиран от #24

    13:44 24.11.2025

  • 14 Да си направи снимка

    9 1 Отговор
    Толупа иначе само във вреда е бил на българо-китайските отношения. Май и на тях трябва да връща един рушвет там за терена на Кремиковци ...през оня на банята в Банкя ако си спомняте ..

    13:45 24.11.2025

  • 15 БЪЗИКАТ БОЙКО

    13 1 Отговор
    ЧЕ НЕЗНАЕЛ АНГЛИЙСКИ АМА ТОЙ ПЪК ЗНАЕЛ КИТАЙСКИ..А ДЕ...

    13:45 24.11.2025

  • 16 Връщай парите на китайците

    9 1 Отговор
    Корумпе!

    13:46 24.11.2025

  • 17 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трапезен бунтар":

    Не срещу българите, а срещу тартарците, които в крайна сметка покориха Китай чрез Комунизма, както и целия свят по настоящем.

    13:46 24.11.2025

  • 18 Тиквеник

    4 0 Отговор
    Имат,бат Бойко, да,имат,имат...прав си,да,така е

    13:47 24.11.2025

  • 19 Как му е зграпчил

    4 1 Отговор
    ръката на човека вайййй

    13:48 24.11.2025

  • 20 Гост

    11 1 Отговор
    Най-големият крадец в историята на България и няма кой да го свали от трона

    13:48 24.11.2025

  • 21 мутрафон

    6 0 Отговор
    "мъдрец" е боко!!!

    13:49 24.11.2025

  • 22 социалист -анти капиталист

    11 1 Отговор
    Когато бяхме в соц блока , горе-долу стандатра беше еднакъв .Китай разви социализма и вече живее в 22 век , а ние закрепяме капачките за бутилката .

    13:50 24.11.2025

  • 23 Борисов лично провали

    7 1 Отговор
    3 милиардна китайска инвестиция около летище Пловдив. Логистична база и т.н по коридора от Грузия. Как срам няма да се вижда сега с хората

    13:50 24.11.2025

  • 24 Лост

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Човекът":

    Гледа все едно ще прихване нещо нелечимо.

    13:52 24.11.2025

  • 25 Факт

    8 2 Отговор
    Тиквето си обича комунистите. Още си държи партийната книжка на БКП под възглавницата.

    Коментиран от #33

    13:52 24.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Тоя се И.е от з.д верррвайййте МУ

    Коментиран от #28

    13:55 24.11.2025

  • 28 404

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Ако не вервате питайте БлееФски

    13:56 24.11.2025

  • 29 Бойко ятака

    7 0 Отговор
    Се намърда до госта!
    Друго е после да се плюнчиш, че лично той е развил българо- китайските отношения!
    Бойко, показа ли партийната книжка, мушмурок палав!

    13:56 24.11.2025

  • 30 Точен

    6 2 Отговор
    Защо Факти не написаха, че преди да се срещнат с евроеничаря Бойко, се срещнаха с ръководството на ВЪЗРАЖДАНЕ? Гответе се ВЪЗРАЖДАНЕ да управлява, защото само то има благословията на Трите Големи в геополитиката: САЩ, Китай и Русия!

    Коментиран от #35

    13:58 24.11.2025

  • 31 Георгиев

    6 1 Отговор
    Тоз дебел крадец не трябва да е на светло, вие и интервюта публикувате. Преди години, когато беше министър председател и се говореше вече за фотоволтаици и енергия от тях, в България идва държавна китайска делегация. Тогава, четох, че те са предложили да инвестират 1 млрд долара във фотоволтаични полета. Борисов отказал и ги отпрати. Махнете го от политическата сцена! Ако не ви разрешават(засега) да му се търси отговорност за огромните кражби, поне не ни занимавайте с него.

    14:03 24.11.2025

  • 32 Чочо

    0 0 Отговор
    Дааааа...заляха ни със дтоки.

    14:06 24.11.2025

  • 33 Нищо подобно!

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Тиквата не обича комунистите. Обича далаверата, измамата, парите, тщеславието, изнудването, подмазвачите и подлизурковците... Да изброявам ли още? Ако беше в Китай, отдавна щяха да му изпълнят присъдата на стадиона и да не се чува повече нищо за него.

    14:10 24.11.2025

  • 34 БОЙКО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    ТИ ЛИ СИ???
    ДА НЕ УМРЯ ЦИГАНКАТА,ЧЕ САМ СЕ ХВАЛИШ?

    14:16 24.11.2025

  • 35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Точен":

    КОЙ от възраждане ще управлява???!!! Има ли образовани, успели хора в този проект на Красен Кралев ? Имена ми дайте. Няма как неудачници, които не са успели себе си да оправят, да имат претенции да оправят държавата. Това си е cбиpщина от лyzъpи, които контролирано обират гласовете на недоволни с по ниско IQ.

    14:18 24.11.2025

  • 36 тоз охранения като какъв се вживява

    1 0 Отговор
    че е изплашил човечеца до него дето гледа на страх
    държавната глава къде е
    да не дундурка внучета

    14:22 24.11.2025

  • 37 Харсъзин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    то затова матряла му са кат теб некачествени

    14:24 24.11.2025

  • 38 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемерни 60клуци":

    Китаецът дали е наясно че стиска ръката на най големият крадец в Европа. И дано някой му прошепне, че по простотия крадливата Тиква Борисов е световно известен.

    14:26 24.11.2025

  • 39 Емигрант

    0 0 Отговор
    Никой няма нищо против сътрудничеството на България и Китай, обаче този изявен комундур от Тиквондия защо напомня за комунистическите години на България ? Втора е била България по признаването на Китай за народна република, втора но под натиска на СССР и партизаните окупирали българското управление, а това означава, че Тиквуний отново възхвалява комунизмът, типична реч за комундур, лозунги, лозунги и никакъв напредък в нищо ! Будалите да му се кланят и козируват той умни няма да ги направи, но по-бедни е сигурно !

    14:30 24.11.2025

