МВнР приветства номинацията на проф. Халед Ел-Енани от Египет за генерален директор на ЮНЕСКО

20 Октомври, 2025 13:11 391 3

Проф. Ел-Енани е учен с международна известност и е заемал множество отговорни позиции, сред които директор на Националния музей на египетската цивилизация в Кайро

Снимка: БГНЕС
Република България приветства решението от 222-рата сесия на Изпълнителния съвет на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) да се номинира проф. Халед Ел-Енани от Египет за генерален директор на ЮНЕСКО, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в позиция на сайта си.

Проф. Ел-Енани е учен с международна известност и е заемал множество отговорни позиции, сред които директор на Националния музей на египетската цивилизация в Кайро, министър на антиките и туризма на Арабска република Египет и специален посланик на ООН за културен туризъм, пише още в позицията.

През април 2025 г. Република България заяви официално своята подкрепа за кандидатурата на проф. Ел-Енани за генерален директор на ЮНЕСКО за периода 2025-2029 г. България ще потвърди своята подкрепа по време на предстоящата Генералната конференция на ЮНЕСКО, която трябва да одобри номинацията на проф. Ел-Енани, допълниха от министерството.

Халед Ел-Енани бе номиниран на 6 октомври от Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за следващ генерален директор, потвърдиха от ЮНЕСКО за БТА. Тази номинация ще бъде гласувана от всички държави членове на ЮНЕСКО на 6 ноември по време на Генералната конференция на организацията в узбекистанския град Самарканд.


  • 3 Фашагите се

    Подкрепят!
    Борисов е модел на антистилно облекло, както и трътката на Киселяка!
    Клоуни! И двама рекламират порока!
    С веци. Не си за това, което правиш!

    13:39 20.10.2025

