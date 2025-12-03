Новини
Петко Георгиев: Скептичен съм, че ще се изготви нов качествен бюджет

3 Декември, 2025 17:50 647 12

Според него кабинетът ще направи опит да оцелее, но въпросът е доколко това е в интерес на страната

Петко Георгиев: Скептичен съм, че ще се изготви нов качествен бюджет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистът Петко Георгиев коментира в „Пресечна точка“ по NOVA политическата ситуация след масовите протести и оттеглянето на бюджета, като подчерта, че кабинетът „Желязков“ се намира в дълбока изолация. Той описа управлението като такова, което „много бързо губи възможността реално да прокарва каквато и да било политика, която да се ползва с подкрепата на българските граждани“.

Журналистът заяви, че остава скептичен, че ще бъде изготвен качествен нов бюджет.

Според него кабинетът ще направи опит да оцелее, но въпросът е доколко това е в интерес на страната.

„Ще направят всичко възможно, сигурен съм. Доколко това е позитивно за България, не съм толкова сигурен. Просто тази мъка може да бъде продължена известно време“, поясни той.

Георгиев допълни, че аргументът, че правителството трябва да остане заради въвеждането на еврото, става все по-несъстоятелен.

„Ние сме на практика вече в еврозоната. Само си представете ситуацията след 1 януари, когато вече сме в еврозоната. Този последен аргумент отпада. Цените така или иначе хвърчат нагоре, недоволството продължава да расте“, допълни Георгиев.

По повод дистанцирането между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", Георгиев заяви, че този процес идва твърде късно.

„Опасявам се, че за Борисов е прекалено късно. Имаше достатъчно шансове. Ако би желал и ако би могъл, да се беше раздалил до сега с ДПС", каза още той.

Той смята, че управляващите ще опитат всякакви маневри, за да останат на власт, включително персонални рокади и преформатиране на мнозинството. Той подчерта, че президентът Румен Радев не може да бъде алтернатива.

Георгиев определи бюджета като „искрата“, подпалила натрупаното обществено недоволство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    6 2 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине , все роби ще сме !!!!

    17:53 03.12.2025

  • 2 Зъл пес

    5 2 Отговор
    Ами иди ти да го изготвиш

    17:53 03.12.2025

  • 3 Ройтерс

    7 0 Отговор
    Ученическият прякор на тоЪ, още от 6ти клас, беше "бай Петко Дръвника"..
    ... С възрастта явно зазлява, щом си боядисва мисирската перушина! :))

    17:55 03.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    България е фалирала след четири години война.

    17:56 03.12.2025

  • 5 Дориана

    6 3 Отговор
    Борисов казал, че хората по площадите не искали неговата оставка. Коя част от "Оставка, Мафията вън " в комбинация с техни карикатури и плакати не е ясна на Борисов и Пеевски ? Наглостта им е безпределна ! Жаждата за власт също. България никога няма да се оправи докато те са в Парламента и властта . Колко трябва да си алчен за власт и диктатура за да не чуеш гласа на народа? Не остана сектор, в който хората не стачкуваха, докато не дойде революцията и народа поиска Оставката на коалиция Магнитски. Инвеститорите избягаха заради тях, икономиката е пред колапс , а те се натискат неистово да продължат да водят България към дъното.

    Коментиран от #7, #10

    17:56 03.12.2025

  • 6 Пич

    2 1 Отговор
    За бюджета го е еня само бизнеса - за да продължи да не плаща !!! Тиквите и Кирчовците главите им пушат откъде всеки месец над един милиард за Украйна !? Вас отново ви възприемат като много елементарни защото за кой ли път ви приложиха номера с МВР ! И правилно ви преценяват , след като ви тъпанират главите че увеличението било 50% ! А вие ако сте ходили на училище , не може ли да сметнете , че средната заплата като се увеличи от около 2300 до около 2500 е някъде 7-8% увеличение?! Отдавна ви казах - грабят ни за Украйна !!! Е , днес като го прочетохте черно на бяло , дано да схванахте !!!

    17:57 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тц,тц

    4 0 Отговор
    Остаря ,но не поумня! Никога няма да признаеш че твоя(нашия) демократичен избор се оказа кръг от политически скопени хора,особено през последните 5 г. Ураджиите провалиха интелигентите!

    17:59 03.12.2025

  • 9 Сотир

    1 1 Отговор
    Факти,дайте снимката на века.Копейката иска РефеРЕРЕндум.

    18:12 03.12.2025

  • 10 Е няма

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    да дочакаш оставка.Всички вие от сбърканото поколение, нямате думата засега. Когато се потрудите за развитието на държавата,тогава може да искате.

    Коментиран от #12

    18:16 03.12.2025

  • 11 Шишко

    2 0 Отговор
    Като няма да е качествен новият бюджет, това означава, че на следващият протест по улицитя и по площадите в страната, ще сме един милион. Тогава вече ще бъдат изметени до крак тези негодници, впили се въвъ властта като пиявици.

    18:24 03.12.2025

  • 12 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е няма":

    Точно обратното- Кабинета Желязков и бюджета се провалиха, за това излязоха хиляди хора да протестират срещу коалиция Магнитски и персонално срещу Борисов и Пеевски . Така , че кабинета Желязков пада и колкото повече Борисов и Пеевски неистово се натискат да бъдат във властта, толкова повече негативи ще отнесат заедно с партиите си.

    18:26 03.12.2025

