Проф. Коларова: Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви

Днес станахме свидетели на поредната грозна сцена в парламента. Вече не можем да ги изброим. Явно Ивайло Мирчев търси популярност по този начин и завижда на Асен Василев за репликите, с които отложи заседанието на бюджетната комисия. Това е евтин пиар и не мисля да го коментирам повече.
Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова, която коментира горещите политически събития от последните дни.
"Ясно е, че "Продължаваме промяната - Демократична България" не лидират протеста. Хаосът на протеста не беше организиран от управляващите. Те по-скоро не направиха нищо, за да прекратят вандалските процеси. Всички помним как 1997 година беше атакуван парламента, 2013 и 2020 също имаше такива сцени на протестите. Не можеш да кажеш, че управляващите режисират тези грозни сцени. Когато има протест, е нормално да се стигне до някакви сблъсъци. Не можеш да лидираш протест и да казваш само - тръгни си, но без да предлагаш нищо друго. Ясно е, че управляващите допуснаха простотия като отказаха преговори с работодатели, синдикати и хората за бюджета. Акълът им дойде сега. Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви. От 1997 година това не се е случвало и аз не виждам как ще се случи сега", категорична бе тя.
"От политическа криза се излиза с диалог между парламентарните партии и базов консенсус около важни теми. Не разбирам защо сега ПП-ДБ не искат да направят точно това. Предсрочните избори са безизходица за България в момента. Явно Румен Радев иска да излезе на политическата сцена. Нека си подаде оставката и да излезе да свърши работа, а не само да говори. Ако той си мисли, че предсрочните избори са неотложни, нека направи партия и да се включи в тези избори", коментира проф. Коларова вчерашното обръщение на президента Радев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
19:42 03.12.2025
2 полога
19:42 03.12.2025
3 Рене от съпротивата
19:43 03.12.2025
4 Сняг посред зима
19:43 03.12.2025
5 дядото
19:43 03.12.2025
6 бою циганина
19:44 03.12.2025
7 Гост
19:44 03.12.2025
8 Жандар мерист
19:44 03.12.2025
9 Тоалетната хартия
19:45 03.12.2025
10 пенсионер от Варна
19:46 03.12.2025
11 жалки са
19:46 03.12.2025
12 Пич
19:46 03.12.2025
13 Орколюб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Оставка - това добре, но за вот на недоверие трябва мнозинство.
Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
Да видим!
19:48 03.12.2025
14 ПРОДАДЕНАТА БУЛКА
19:50 03.12.2025
15 Да,бе
19:50 03.12.2025
16 Bъзпалени едноклетъчни копейки
19:51 03.12.2025
17 Държавните магазини бяха вкарани
Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн. лв. ?
19:51 03.12.2025
18 Хайде,
19:51 03.12.2025
19 Тома
19:51 03.12.2025
20 Ядосан
19:51 03.12.2025
21 ПРОДАЖНИЦА
19:52 03.12.2025
22 Тц,тц
19:56 03.12.2025
23 Севда на БОКО
19:56 03.12.2025
24 УВАЖАЕМИ ФАКТИ
19:59 03.12.2025
25 гост - нищо ново в България
20:00 03.12.2025
26 да да
20:00 03.12.2025
27 .......
20:00 03.12.2025
28 Деций
20:01 03.12.2025
29 И от кой
20:01 03.12.2025
30 Ами
Важното е, че е слвоблудството и е включен Радев :)
20:01 03.12.2025