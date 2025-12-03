Проф. Коларова: Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви

Днес станахме свидетели на поредната грозна сцена в парламента. Вече не можем да ги изброим. Явно Ивайло Мирчев търси популярност по този начин и завижда на Асен Василев за репликите, с които отложи заседанието на бюджетната комисия. Това е евтин пиар и не мисля да го коментирам повече.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова, която коментира горещите политически събития от последните дни.

"Ясно е, че "Продължаваме промяната - Демократична България" не лидират протеста. Хаосът на протеста не беше организиран от управляващите. Те по-скоро не направиха нищо, за да прекратят вандалските процеси. Всички помним как 1997 година беше атакуван парламента, 2013 и 2020 също имаше такива сцени на протестите. Не можеш да кажеш, че управляващите режисират тези грозни сцени. Когато има протест, е нормално да се стигне до някакви сблъсъци. Не можеш да лидираш протест и да казваш само - тръгни си, но без да предлагаш нищо друго. Ясно е, че управляващите допуснаха простотия като отказаха преговори с работодатели, синдикати и хората за бюджета. Акълът им дойде сега. Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви. От 1997 година това не се е случвало и аз не виждам как ще се случи сега", категорична бе тя.

"От политическа криза се излиза с диалог между парламентарните партии и базов консенсус около важни теми. Не разбирам защо сега ПП-ДБ не искат да направят точно това. Предсрочните избори са безизходица за България в момента. Явно Румен Радев иска да излезе на политическата сцена. Нека си подаде оставката и да излезе да свърши работа, а не само да говори. Ако той си мисли, че предсрочните избори са неотложни, нека направи партия и да се включи в тези избори", коментира проф. Коларова вчерашното обръщение на президента Радев.