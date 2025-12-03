Новини
България »
Проф. Коларова: Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви

3 Декември, 2025 19:41 610 30

  • проф. румяна коларова-
  • протест-
  • сваляне-
  • правителство

Ясно е, че "Продължаваме промяната - Демократична България" не лидират протеста. Хаосът на протеста не беше организиран от управляващите

Проф. Коларова: Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес станахме свидетели на поредната грозна сцена в парламента. Вече не можем да ги изброим. Явно Ивайло Мирчев търси популярност по този начин и завижда на Асен Василев за репликите, с които отложи заседанието на бюджетната комисия. Това е евтин пиар и не мисля да го коментирам повече.

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът проф. Румяна Коларова, която коментира горещите политически събития от последните дни.

"Ясно е, че "Продължаваме промяната - Демократична България" не лидират протеста. Хаосът на протеста не беше организиран от управляващите. Те по-скоро не направиха нищо, за да прекратят вандалските процеси. Всички помним как 1997 година беше атакуван парламента, 2013 и 2020 също имаше такива сцени на протестите. Не можеш да кажеш, че управляващите режисират тези грозни сцени. Когато има протест, е нормално да се стигне до някакви сблъсъци. Не можеш да лидираш протест и да казваш само - тръгни си, но без да предлагаш нищо друго. Ясно е, че управляващите допуснаха простотия като отказаха преговори с работодатели, синдикати и хората за бюджета. Акълът им дойде сега. Идеята, че протестите могат да предизвикат смяна на правителство не върви. От 1997 година това не се е случвало и аз не виждам как ще се случи сега", категорична бе тя.

"От политическа криза се излиза с диалог между парламентарните партии и базов консенсус около важни теми. Не разбирам защо сега ПП-ДБ не искат да направят точно това. Предсрочните избори са безизходица за България в момента. Явно Румен Радев иска да излезе на политическата сцена. Нека си подаде оставката и да излезе да свърши работа, а не само да говори. Ако той си мисли, че предсрочните избори са неотложни, нека направи партия и да се включи в тези избори", коментира проф. Коларова вчерашното обръщение на президента Радев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    В момента протести във всички градове на България.В Сливен има сблъсъци с полицията.България въстава

    Коментиран от #13

    19:42 03.12.2025

  • 2 полога

    36 1 Отговор
    Дър.а изхабена чанта!

    19:42 03.12.2025

  • 3 Рене от съпротивата

    35 1 Отговор
    Млъквай дъртА кукумявке

    19:43 03.12.2025

  • 4 Сняг посред зима

    29 1 Отговор
    Дър,а к..ва

    19:43 03.12.2025

  • 5 дядото

    31 1 Отговор
    българи,да докажем на тази стара ве щи ца, че ще провърви.

    19:43 03.12.2025

  • 6 бою циганина

    10 1 Отговор
    подгъзвам са, навеждам са и после ми са катерят по гърба

    19:44 03.12.2025

  • 7 Гост

    24 1 Отговор
    Тая, екзалтирана фенка, на жената на пеефски бойко пак ли се е словоизпразвала в характерният си гнусен "професорски" стил

    19:44 03.12.2025

  • 8 Жандар мерист

    23 1 Отговор
    Мръсен долен бабуч кер .

    19:44 03.12.2025

  • 9 Тоалетната хартия

    20 1 Отговор
    Освен, че сме една от на милиционерските държави в света, но сме и с най многа професори!!! Т.е. с най много безделници!!

    19:45 03.12.2025

  • 10 пенсионер от Варна

    14 1 Отговор
    тая селска гербаджийка е многоооо сеХи !

    19:46 03.12.2025

  • 11 жалки са

    21 1 Отговор
    До кога ще ни показвате памперсите , които по време на Живков целуваха краката на политбюро ,и свирки да им правят , и сега пак така -на тикви и свини !

    19:46 03.12.2025

  • 12 Пич

    2 2 Отговор
    Вярно е ! Както и аз ви казах - всички са еднакви !!! И всички искат едно и също - да ви продадат , и да ви предадат , за да ги погалят господарите по главиците , и да им дадат папкане !!! Недай Боже правителството падна , ПП и ДБ ще ги спукат от бой в посолството !!! Защото сега посолството се е оборудвало със слуги , които са много жалки!!!

    19:46 03.12.2025

  • 13 Орколюб

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Оставка - това добре, но за вот на недоверие трябва мнозинство.
    Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
    Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
    Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
    Да видим!

    19:48 03.12.2025

  • 14 ПРОДАДЕНАТА БУЛКА

    10 0 Отговор
    Какво пророкува глупости.

    19:50 03.12.2025

  • 15 Да,бе

    3 0 Отговор
    Тая много яко е объркала при избор на професия,а за подходящата е в пенсионна възраст преди раждането на голяма част от съвременниците си...

    19:50 03.12.2025

  • 16 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    2 5 Отговор
    Пратиха Ви за зелен хайвер, 6aлъцu 🤦🏻‍♂️😂🐑🐑

    19:51 03.12.2025

  • 17 Държавните магазини бяха вкарани

    4 0 Отговор
    извънредно в бюджета за 2025 г. това лято по идея на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обещаваше, че тази мярка ще се "погрижи за хората" и българските производители едновременно. За целта бяха намерени и отпуснати общо 10 млн. лв.
    Годината изминава декември месец сме, къде са магазините за хората и къде са отпуснатите общо 10 млн. лв. ?

    19:51 03.12.2025

  • 18 Хайде,

    8 0 Отговор
    стига , ма бабо , чорлава !

    19:51 03.12.2025

  • 19 Тома

    7 0 Отговор
    Смяна на правителството може да стане единствено ако се копира протеста в Непал.Тогава всички политици крали народа ще избягат в чужбина

    19:51 03.12.2025

  • 20 Ядосан

    5 0 Отговор
    Това е една отвратителна жена с професорска титла. Говори като от последна инстанция. Прекъсва, цупи се, не търпи друго мнение. Гледах я ( а защо ли) сутринта, беше едно Ганково кафене.

    19:51 03.12.2025

  • 21 ПРОДАЖНИЦА

    6 0 Отговор
    Е тази долна женица.

    19:52 03.12.2025

  • 22 Тц,тц

    1 1 Отговор
    Така е! Всеки протест,който е кавалерстван от "антики" като Бойко Рашков и Атанасов,ще се обезсмисля,защото порочното сиво минало не може да се облече в булчинско бяло! Младежите трябва сами да сложат санитарен кордон на тези политически "свахи"

    19:56 03.12.2025

  • 23 Севда на БОКО

    1 0 Отговор
    Севда ли ти каза така да говориш ?

    19:56 03.12.2025

  • 24 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ВТАСАЛА БАБА ЗАЩО И ДАВАТЕ ТРИБУНА ОТ ИКИПА НА РОСЕН БАНОВ НАЙ СМЕШНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ НЕЯ ДА КРИТИКУВА МУТРЮ БАНКЕНСКИ О НЕ ТЯ ГО ВАЗХВАЛЯВА.

    19:59 03.12.2025

  • 25 гост - нищо ново в България

    0 0 Отговор
    Тази "млада аналлизаторака" е от постоянното присъствие по телевизорите на щат при Боко и Шиши!

    20:00 03.12.2025

  • 26 да да

    0 0 Отговор
    Гнусна,грозна персона.....

    20:00 03.12.2025

  • 27 .......

    0 0 Отговор
    За бой е ББ. Абе остави ги да си протестират, колкото искат. Я виж протестите във Франция и другаде в Европа. На Макрон хич не му пука. Бой от полицията и да се жалят на арменския поп.

    20:00 03.12.2025

  • 28 Деций

    0 0 Отговор
    Тази каква никаквица е,внучката на Васил Коларов.Знаете ли какво е образованието и,какво е завършила?Да не Ви мъча,тази ...... е завършила Климент Охридски специалност НАУЧЕН КОМУНИЗЪМ!една от отвратителните жени поставена на хранилка и защитаваща това статукво.

    20:01 03.12.2025

  • 29 И от кой

    0 0 Отговор
    Платен курник долетя тая платена политоложка че била и професор

    20:01 03.12.2025

  • 30 Ами

    0 0 Отговор
    Бабето иска да каже нещо, но и тя не знае точно какво.
    Важното е, че е слвоблудството и е включен Радев :)

    20:01 03.12.2025

