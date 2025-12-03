Божанов: Това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов

"Днешното ни гласуване е в подкрепа на Еврозоната. А това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов. Между другото, "Има такъв народ" не гласуваха за управляващото мнозинство. Когато управлението казва: "Ние сме единственият гарант за Еврозоната", то мнозинството им не е единно по темата за Еврозоната", допълни Божидар Божанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Над 100 хиляди души казаха "Оставка", нека видим дали политическият инстинкт на някоя от партиите в управлението няма да сработи. Темата, по която ще бъде вотът на недоверие, ще се види в петък. Управляващите обявиха война на средната класа, на бизнеса, на икономиката и щяха да я засилят към пропастта. Днес, за щастие, този бюджет беше оттеглен и отхвърлен от целия парламент", припомни депутатът.

Той е категоричен, че единственото решение са нови избори.

"Няма как да има префигуриране в този парламент, защото санитарният контрол, който ние поискахме, беше нарушен. Първият протест искаше изтегляне на бюджета, защото той е вреден за икономиката, за средната класа. В същото време Борисов каза, че протестиращите не знаят за какво протестират, това било протест на АИКБ, абсолютни глупости се наговориха. Това направи протеста двойно по-голям", подчерта гостът.

Според Божанов бюджетът е бил "последната капка, която е преляла чашата на търпението".

"Това може би е най-големият протест от 35 години насам - 100 хиляди души в центъра на София. Не можеха дори да бъдат обхванати от дрон. Нашата цел като политическа сила е да се опитаме да спечелим доверието на максимално много от тези хора. Протестът цели да тегли една черта и да каже, че тази черта не може да се преминава. Когато стане прекалено арогантно, тогава хората излизат и казват, че така повече не може. Тогава ролята на политическите партии като нас е да представим алтернатива, това и се опитваме да направим", коментира още Божидар Божанов.

Депутатът разкри, че на протеста е видял как провокаторите са били внедрени в протеста.

"Потърсих полиция, за да им съобщя. Но на доста голямо разстояние нямаше нито един полицай, заради това звъннах на министъра. Бяха оставени да чупят, палят. Винаги полицията е била, но сега я нямаше", добави Божанов.