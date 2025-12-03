Новини
България »
Божанов: Това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов

Божанов: Това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов

3 Декември, 2025 22:51 465 6

  • божидар божанов-
  • гласуване-
  • референдум

Над 100 хиляди души казаха "Оставка", нека видим дали политическият инстинкт на някоя от партиите в управлението няма да сработи. Темата, по която ще бъде вотът на недоверие, ще се види в петък

Божанов: Това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Днешното ни гласуване е в подкрепа на Еврозоната. А това с кого сме го гласували, е спекулация на Борисов. Между другото, "Има такъв народ" не гласуваха за управляващото мнозинство. Когато управлението казва: "Ние сме единственият гарант за Еврозоната", то мнозинството им не е единно по темата за Еврозоната", допълни Божидар Божанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Над 100 хиляди души казаха "Оставка", нека видим дали политическият инстинкт на някоя от партиите в управлението няма да сработи. Темата, по която ще бъде вотът на недоверие, ще се види в петък. Управляващите обявиха война на средната класа, на бизнеса, на икономиката и щяха да я засилят към пропастта. Днес, за щастие, този бюджет беше оттеглен и отхвърлен от целия парламент", припомни депутатът.

Той е категоричен, че единственото решение са нови избори.

"Няма как да има префигуриране в този парламент, защото санитарният контрол, който ние поискахме, беше нарушен. Първият протест искаше изтегляне на бюджета, защото той е вреден за икономиката, за средната класа. В същото време Борисов каза, че протестиращите не знаят за какво протестират, това било протест на АИКБ, абсолютни глупости се наговориха. Това направи протеста двойно по-голям", подчерта гостът.

Според Божанов бюджетът е бил "последната капка, която е преляла чашата на търпението".

"Това може би е най-големият протест от 35 години насам - 100 хиляди души в центъра на София. Не можеха дори да бъдат обхванати от дрон. Нашата цел като политическа сила е да се опитаме да спечелим доверието на максимално много от тези хора. Протестът цели да тегли една черта и да каже, че тази черта не може да се преминава. Когато стане прекалено арогантно, тогава хората излизат и казват, че така повече не може. Тогава ролята на политическите партии като нас е да представим алтернатива, това и се опитваме да направим", коментира още Божидар Божанов.

Депутатът разкри, че на протеста е видял как провокаторите са били внедрени в протеста.

"Потърсих полиция, за да им съобщя. Но на доста голямо разстояние нямаше нито един полицай, заради това звъннах на министъра. Бяха оставени да чупят, палят. Винаги полицията е била, но сега я нямаше", добави Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Лъжеха че без бюджет в Евро няма да влезем в еврозоната.

    22:55 03.12.2025

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    ПЪРХОТ...100 ХИЛ ДУШИ КАЗАХА ДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА - ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ КОЯТО ВИЕ ОТ ППДБ ППТЪПКАХТЕ ПОНЕЖЕ СТЕ ДС БКП ОТРОЧЕТА И КРЪВТА ВОДА НЕ СТАВА..ПОНЕЖЕ СТЕ НА ПЕЕВСКИ КУ...ВИТЕ ....И ЗА ТВА ВСИЧКИ ЙОРА ОТ ПРОТЕСТА НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ВАС ЩОТО СТЕ ПЕЕВСКИ СЛУГИ

    22:55 03.12.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Превод:
    - Едни и същи свине сме , само дето най дебелата ни дразни , защото се ояде повече от нас !!! Народа не ни интересува , и гласуваме за еврозоната защото господарите ни казаха така !!! Какъв референдум бе , това да не ви е демокрация !!!

    Коментиран от #5

    22:58 03.12.2025

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Оставка до първото гласуване!

    22:58 03.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Властта я крепи единствено полицията.Това демокрация ли е?

    23:00 03.12.2025

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Протестът компрометира не само бюджета, но и подадения в документите за Еврозоната дефицит

    23:05 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове